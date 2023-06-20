Тіло мертвого окупанта в холодильнику знайшли українські воїни під час визволення П’ятихаток на Запоріжжі. ВIДЕО
Під час визволення П’ятихаток на Запоріжжі українські воїни виявили в одному з будинків села тіло російського окупанта, запхане у побутовий холодильник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зі своєю знахідкою бійці опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+52 Олена Микитяк #550894
показати весь коментар20.06.2023 15:22
+38 Rostyslav Komarnytsky
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+37 Прощай немытая раССея
показати весь коментар20.06.2023 15:24
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Necro Mancer
@666_mancer
це ж москалі - вони підірвали цілий поверх на донецькому терміналі щоб наших убило, це вони постріляли наших під іловайським попередньо давши слово русского офіцера що дають зелений коридор, це вони пускають танки напхані вибухівкою на наші позиції.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/20/7407679/ В Тамбовской области России вспыхнул пороховой завод: 4 погибших
Не успели упаковать в подарочную обертку...