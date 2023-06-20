Тіло мертвого окупанта в холодильнику знайшли українські воїни під час визволення П’ятихаток на Запоріжжі. ВIДЕО

Під час визволення П’ятихаток на Запоріжжі українські воїни виявили в одному з будинків села тіло російського окупанта, запхане у побутовий холодильник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зі своєю знахідкою бійці опублікували у соцмережах.

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