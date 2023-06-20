УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12054 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
32 614 58

Тіло мертвого окупанта в холодильнику знайшли українські воїни під час визволення П’ятихаток на Запоріжжі. ВIДЕО

Під час визволення П’ятихаток на Запоріжжі українські воїни виявили в одному з будинків села тіло російського окупанта, запхане у побутовий холодильник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зі своєю знахідкою бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залужний показав кадри визволення П’ятихаток у Запорізькій області. ВIДЕО

Автор: 

визволення (566) Запорізька область (3653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+52
Кацап здобув собі холодильник. Посмертно.
показати весь коментар
20.06.2023 15:22
+38
Схоже, собратія па аружію збиралися з'їсти. Не встигли.
показати весь коментар
20.06.2023 15:24
+37
Братки хотіли жінці відправити....щоб був джек-пот для неї - холодильник + труп для виплати на білу "ладу"...
показати весь коментар
20.06.2023 15:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не доніс... А стіралку Ше не знайшли?
показати весь коментар
20.06.2023 15:22 Відповісти
Кацап здобув собі холодильник. Посмертно.
показати весь коментар
20.06.2023 15:22 Відповісти
Мабуть у нього був позивний "Фараон".
показати весь коментар
20.06.2023 15:23 Відповісти
Напевно Фреон!
показати весь коментар
20.06.2023 16:35 Відповісти
Схоже, собратія па аружію збиралися з'їсти. Не встигли.
показати весь коментар
20.06.2023 15:24 Відповісти
касапи замаренували на шашлик?
показати весь коментар
20.06.2023 17:57 Відповісти
Братки хотіли жінці відправити....щоб був джек-пот для неї - холодильник + труп для виплати на білу "ладу"...
показати весь коментар
20.06.2023 15:24 Відповісти
Оце підказали одне діло. Цікаво чи є в наявності сайт з даними дохлими кацапотварюками? З відповідними фото жмурів і документами? Ось це і є частина роботи ГУР МО Буданова. а не постити якісь телефонні переговори нібито орків з їхніми самками. Хай би бачили своїх дохлих і бігали в черги за ладами.
показати весь коментар
20.06.2023 16:31 Відповісти
Телеграмм канал был такой с кацапскими жмурами😁
показати весь коментар
20.06.2023 17:56 Відповісти
Посилання можете дати?
показати весь коментар
20.06.2023 19:11 Відповісти
В ТГ не знаю, а в твіттері

Necro Mancer

@666_mancer
показати весь коментар
20.06.2023 20:01 Відповісти
Чорних пакетів уже не вистарчає.
показати весь коментар
20.06.2023 15:25 Відповісти
Он сдох, но сдох счастливым!
показати весь коментар
20.06.2023 15:25 Відповісти
Сховався від "хахлов" і замерз?
показати весь коментар
20.06.2023 15:26 Відповісти
та ні. інші кацапи вполювали, а з'їсти не встигли.
показати весь коментар
20.06.2023 16:31 Відповісти
Свіжина для собак, чи свиней?
показати весь коментар
20.06.2023 15:26 Відповісти
Походу зашел в холодильник за едой, но заблудился и не нашел выход. Бывает. Некоторые кацапы могут по двое суток в туалете бродить в поисках выхода.
показати весь коментар
20.06.2023 15:29 Відповісти
Мороженим кацапом і собаки погребують.
показати весь коментар
20.06.2023 15:30 Відповісти
кацапы не гребуют едят
показати весь коментар
20.06.2023 15:32 Відповісти
не доели орки
показати весь коментар
20.06.2023 15:31 Відповісти
Літо ж на дворі, мухи... Гів...о вони *******...
показати весь коментар
20.06.2023 15:31 Відповісти
варто сто разів подумати чи треба відкривати ємности чи двері поки не прийшли сапери на деокупованій території.

це ж москалі - вони підірвали цілий поверх на донецькому терміналі щоб наших убило, це вони постріляли наших під іловайським попередньо давши слово русского офіцера що дають зелений коридор, це вони пускають танки напхані вибухівкою на наші позиції.
показати весь коментар
20.06.2023 15:35 Відповісти
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показати весь коментар
20.06.2023 15:56 Відповісти
Це - духовні скрєпи.
показати весь коментар
20.06.2023 15:35 Відповісти
кондера не нашел???)))
показати весь коментар
20.06.2023 15:39 Відповісти
Почему орки съели Алешу - хотели кушать вот и съели Алешу
показати весь коментар
20.06.2023 15:40 Відповісти
у них ще й електрика є?!
показати весь коментар
20.06.2023 15:44 Відповісти
закрыли в холодильник чтоб не вонял ,пакеты закончились
показати весь коментар
20.06.2023 15:46 Відповісти
Не стухла падаль.
показати весь коментар
20.06.2023 15:46 Відповісти
закрыли потому что протух
показати весь коментар
20.06.2023 15:47 Відповісти
Можливо комплексував із за зморшок вирішив зробити кріотерапію?
показати весь коментар
20.06.2023 15:48 Відповісти
Напевно то чукча, чи інший пітарас подібної національності, що мешкають у підораші. Просто вони до жари не привикші, а холодильник надійний попався, що морозить як у цих оленей на родине. Словом холодильнику можна відразу, без всяких роздумів присвоїти нагороду за бойові заслуги.
показати весь коментар
20.06.2023 15:48 Відповісти
умом кацапов не понять
показати весь коментар
20.06.2023 15:48 Відповісти
Зачем чукчи покупают холодильники? Чтобы греться! на улице -50, а в холодильнике +5.
показати весь коментар
20.06.2023 15:50 Відповісти
на хрена чукче холодильник если он не курит
показати весь коментар
20.06.2023 15:55 Відповісти
В ньому і прикопати ...
показати весь коментар
20.06.2023 15:52 Відповісти
ну логічно все, ті орки яким потрібен був холодильник, тих запихували в холодильник, тих, яким пральна машинка - запихували в пральну машинку.
показати весь коментар
20.06.2023 15:55 Відповісти
ніфіга сєбе пєльмєнь!! свіжак, а то без електрики завонявся б )))
показати весь коментар
20.06.2023 15:55 Відповісти
15:12

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/20/7407679/ В Тамбовской области России вспыхнул пороховой завод: 4 погибших
показати весь коментар
20.06.2023 15:58 Відповісти
Укроборонпром сообщил об успешном применении дрона с дальностью поражения 1000 км
показати весь коментар
20.06.2023 15:59 Відповісти
На Таврическом направлении есть продвижение: уничтожено 5 рот оккупантов и 13 танков
показати весь коментар
20.06.2023 16:00 Відповісти
Ну а що- лаптеногі теж хочуть їсти
показати весь коментар
20.06.2023 16:02 Відповісти
Не спи, замерзнешь!
показати весь коментар
20.06.2023 16:07 Відповісти
Отморозилки 😂
показати весь коментар
20.06.2023 16:12 Відповісти
Знайшов там пляшку горілки. Випив, заснув і не прокинувся.
показати весь коментар
20.06.2023 16:25 Відповісти
Перед запиханням тушки у скриню, її тягли по підлозі!? Що каци хотіли досягти, думали що в холодильнику відбудеться регенерація тканин і чувак воскресне?
показати весь коментар
20.06.2023 16:36 Відповісти
то на свято
показати весь коментар
20.06.2023 16:43 Відповісти
Наверное это был советский ЗИЛ который изнутри не открыть. Были случаи что дети погибали в них. В прятки играли. Возможно его закрыли там свои. Мало ли по какой причине. Может украл что то.
показати весь коментар
20.06.2023 16:52 Відповісти
Повилазило? У нього дірка в бочині і кривава доріжка через усю кімнату - де тягли І калюжа крові під холодильником!
показати весь коментар
21.06.2023 02:19 Відповісти
мяяяяяясо !
показати весь коментар
20.06.2023 17:00 Відповісти
Бандерохолодильник зжер кацапа.
показати весь коментар
20.06.2023 17:29 Відповісти
Кацапа хотели кацапке подарить вместе с холодильником!
Не успели упаковать в подарочную обертку...
показати весь коментар
20.06.2023 17:42 Відповісти
В схватке холодильник-телевизор ведёт холодилник со счётом 1:0. Ход за телевизором.
показати весь коментар
20.06.2023 17:43 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2023 17:54 Відповісти
Видать хотели отведать кацапской тушенки по возвращении, что заготовили, хозяйские ******...
показати весь коментар
20.06.2023 17:55 Відповісти
ДаМбас порожняк нє гоніт - изречение ***** на черговому з'їзді пропагандонів. "нє гоніт, нє гоніт" заскавчали на всіх каналах московії. А чмобіки почали вантажити ... порожняк своїми ...
показати весь коментар
20.06.2023 19:18 Відповісти
Просто из за недостатка в продовольствии орки начали жрать друг друга.
показати весь коментар
20.06.2023 22:28 Відповісти
Як не брасають, ще як брасають, брасають в холодильник.
показати весь коментар
20.06.2023 22:40 Відповісти
 
 