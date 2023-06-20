УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11350 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
2 534 50

Відбудова України має стати глобальним проєктом захисту від повторень російської агресії, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 482 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники… Вони займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською ж артилерією. Вісім співробітників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув… Мої співчуття рідним та близьким! Українські воїни обовʼязково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість. Кожен такий російський удар, кожен російський теракт – це щоразу аргумент, що немає й не буде в окупантів ніяких шансів залишитись десь на українській землі. Вбивцям і терористам тут місця немає і ніколи не буде.

Зараз наші воїни на Півдні, на Сході дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну. Так буде й надалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ситуацію на фронті: "У нас немає втрачених позицій, тільки звільнені". ВIДЕО

Захист від терору – це знищення терористів. І це гарантування, що у держави-зла більше ніколи не буде можливості привнести зло в Україну. Уже почались перші зустрічі в Лондоні в межах Конференції з відбудови України, яку ми готували разом із британськими друзями. Уже відбулись дискусії у Швейцарії та Німеччині, у Франції та Італії… Є робота різного рівня заради нашого відновлення. І ми спрямовуємо цю роботу так, щоб наша відбудова, наше відновлення стали не лише проектами будівництва, а глобальним проектом захисту.

Відбудована Україна, трансформована Україна, зміцнена Україна – це носій безпеки і гарант безпеки, це захищеність від будь-яких форм російського терору і захист від будь-яких повторень російської агресії", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23998)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+33
Відбудова має початись з покарання усіх зрадників та кротів, які привели до такого піzдєца…
показати весь коментар
20.06.2023 22:42
+32
"ми спрямовуємо нашу роботу так...." що ******** 653 гуманітарні вантажі.
показати весь коментар
20.06.2023 22:39
+31
Нью-Васюкі! Вітаю, зедебіли!
показати весь коментар
20.06.2023 22:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"ми спрямовуємо нашу роботу так...." що ******** 653 гуманітарні вантажі.
показати весь коментар
20.06.2023 22:39 Відповісти
Так принцип жизни неизменен

показати весь коментар
20.06.2023 23:03 Відповісти
наш ******державник.
показати весь коментар
20.06.2023 22:40 Відповісти
Нью-Васюкі! Вітаю, зедебіли!
показати весь коментар
20.06.2023 22:40 Відповісти
От тільки нам, порохоботам, від того не легше.
показати весь коментар
20.06.2023 22:48 Відповісти
А как "красиво" для их все начиналось

показати весь коментар
20.06.2023 23:05 Відповісти
Кожна наступна влада ще нахабніша та зухваліша попередньої!

Анекдот

"На Майдане Незалежности поставили памятник неписяющему мальчику.

- А чего он не писяет? - удивился один прохожий.

- А это украинский мальчик. Он терпит, - ответил второй".
показати весь коментар
20.06.2023 23:36 Відповісти
Фу білять, трохи не ригнув.
показати весь коментар
20.06.2023 23:51 Відповісти
Так це не програма була, а тільки його мрії. ну помріяв, а потім - розімріяв і нічєво нікаму нє должєн.
показати весь коментар
20.06.2023 23:58 Відповісти
Найгірше, що війна для нього почалася не у 2014-му, а 24 лютоги 2022-го. І навіть сьгодні він у цьому впевнений. До цього він війну тупо не бачив. Тому і не готувався.
показати весь коментар
21.06.2023 00:22 Відповісти
То не его мечты, то лапша для лохов.
показати весь коментар
21.06.2023 06:41 Відповісти
Відбудова України має стати глобальним проектом захисту від повторень російської агресії, - Зеленський. Джерело:
НАРКОМАН ЩО ТИ НЕСЕШ ?
СЛУХАТИ НЕМОЖЛИВО, МІЗКИ ЗВЕРТАЮТЬСЯ ВІД ТАКОГО "ПОТОКА МИСЛІ"
показати весь коментар
20.06.2023 22:41 Відповісти
Відбудова має початись з покарання усіх зрадників та кротів, які привели до такого піzдєца…
показати весь коментар
20.06.2023 22:42 Відповісти
Як можна покарати самого себе?
показати весь коментар
20.06.2023 22:50 Відповісти
Якщо украінці знов оберуть цього неголеного #уєграя-«переможця» то звісно покарання не відбудеться але точно вже не буде більшовицького парламента зє-слуг, то будемо подивитись…
показати весь коментар
21.06.2023 11:14 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет
показати весь коментар
20.06.2023 23:08 Відповісти
Тут ще цікавіше. Наш "ворон" сам собі повинен виклювати око.
показати весь коментар
21.06.2023 09:16 Відповісти
розмінував Чонгар? - тепер іди розмінуй!
а вже потім свого зеленего оманського рота відкривай...
показати весь коментар
20.06.2023 22:43 Відповісти
*зеленoго
показати весь коментар
20.06.2023 22:44 Відповісти
Іму Сумській цивільний загинув, а ще розвідка говорить, що знали про аварію на Каховській і кинули людей у вир. З ким будувати Україну? Зі зрадниками і маніпуляторами...
показати весь коментар
20.06.2023 22:46 Відповісти
Трансформатор
показати весь коментар
20.06.2023 22:47 Відповісти
Как в анекдоте"Получает (помощи) 220, отдает (народу) 110, а на остальное "гудит"
показати весь коментар
20.06.2023 23:07 Відповісти
О, намічається "велике відбудівництво". Причому війні кінця не видно, але хлопці поглиблені кишені вже понашивали...
показати весь коментар
20.06.2023 22:48 Відповісти
А чи не можна якісь кошти направити на завершення недобдов України, на викуп вільних площ, та таким чином і завершити будівництво і роздати квартири і тім хто вклав кошти і тмм хто постраждав від війни, та закрити питання недобудов України?
Досі, всі численні багаторічні звернення покупців-інвесторів допомогти організувати добудову покинутих житлових комплексів до Президеннта, Кабмін Шмигаля, Мінрегіон,, Голові комітету ВР з питань містобудування Шуляк, по Києву Кличко, Непопу мерам інших міст, народним депутатам, досі були проїгноровані! Досі, кошти які виділялись на пільгові квартири направлялись на викуп квартир у інших забудовників, які подобаються органам влади.
Але дальше всіх пішов Кличко, з ініциативи КМДА на покинутиї ЖК були організовані організовані угрупування, кооперативи, які дерибанять вільні площі, та шляхом шантажу та залякувань втрати покупцями квартир, 6 років збирають кошти подругому колу, але не завершили будівництво ні одного ЖК та непередали квартири людям. Більш того, покупцям, які вирішили хоч якось закріпити за собою сплачені квартирита визнати права у судовому порядку, чинять перешкоди у т.ч. кМДА яка ходить третьою стороною ( яка згідно закону, повинна була організувати добудову покинутих ЖК) та шукають зачіпки щоб люди не змогли отримати сплачені квартири.
https://www.facebook.com/elena.chvir/posts/pfbid02zjmh7oAL7SWThCbQhCv7qJot9GTz82pim9WwhjoNSDcrH584Vog4z29apNrzf9w7l?__cft__%5B0%5D=AZW6vtGV1uZvd8dYbdSZs6D73N2lDkyHiocW7ZDECi3RP3_nDJuLBZwJLttTAGMNylFiYjxW10OXU0ZCSZtE5ktzVnST1ndolpJl9YAyNNdaH7tCqlsoOph9eySihyfTrFaQwHsUHM1YdkfQ5CPhdjSfj3sb6eySpURB9mRBbaRCI0ILiSKvqBXkkzoRnPmOIFAhyE_Ve4VBFudhznah_7CNvbQE0yycIzorJGRrt7dS9Vbx9JZfIttGqiKp8XLfz3Q&__tn__=%2CO%2CP-y-R https://www.facebook.com/elena.chvir/posts/pfbid02zjmh7oAL7SWThCbQhCv7qJot9GTz82pim9WwhjoNSDcrH584Vog4z29apNrzf9w7l?__cft__[0]=AZW6vtGV1uZvd8dYbdSZs6D73N2lDkyHiocW7ZDECi3RP3_nDJuLBZwJLttTAGMNylFiYjxW10OXU0ZCSZtE5ktzVnST1ndolpJl9YAyNNdaH7tCqlsoOph9eySihyfTrFaQwHsUHM1YdkfQ5CPhdjSfj3sb6eySpURB9mRBbaRCI0ILiSKvqBXkkzoRnPmOIFAhyE_Ve4VBFudhznah_7CNvbQE0yycIzorJGRrt7dS9Vbx9JZfIttGqiKp8XLfz3Q&__tn__=%2CO%2CP-y-R

https://www.facebook.com/groups/561517177370557
показати весь коментар
20.06.2023 22:52 Відповісти
Відбудова України буде проходити без твоєї участі, будівельник ху#в.
показати весь коментар
20.06.2023 22:53 Відповісти
Балабол.
показати весь коментар
20.06.2023 22:54 Відповісти
заблукав язик у роті...
показати весь коментар
20.06.2023 23:07 Відповісти
Він не балабол, він інше.
показати весь коментар
20.06.2023 23:52 Відповісти
А колись ще нарід гнав на Кличка з його висловами... Оце б послухали.
показати весь коментар
20.06.2023 23:59 Відповісти
Це так він називає нове "велике крадівництво". Але ж повірять....
показати весь коментар
20.06.2023 22:57 Відповісти
Зебіли не мамонти, не вимруть ніколи.
показати весь коментар
21.06.2023 10:26 Відповісти
Спочатку треба нанести рашистам розгромний удар, потім вигнати окупанта за межі державного кордону, а вже потім - розпатякувати про відбудову! Фантазер грьобаний!
показати весь коментар
20.06.2023 22:57 Відповісти
Потом ещё 100-300 километровая демилитаризованную зона вглубь рашки
показати весь коментар
20.06.2023 23:06 Відповісти
Надеюсь что за видбудовой ты будешь наблюдать сквозь тюремную решетку
показати весь коментар
20.06.2023 23:12 Відповісти
А ще краще, на тому світові.
показати весь коментар
20.06.2023 23:53 Відповісти
Проект захисту від повторень рашистської агресії повинен включати і відповідальність за Оманські домовленості з тюремними термінами. Інакше знайдуться рагулі, які знову будуть шукати мир в очах Пуйла.
показати весь коментар
20.06.2023 23:12 Відповісти
дивна закономірність - чим більше ця мерзота напоказ, па-тєлєку, "переймається захистом України", тим більше гине українців... тим більше його слуги мародерять країну. Єдина передвиборча обіцянка, яку виконав цей лукавий мерзотник, це "я ваш вирок..." Цю обіцянку воно виконує на всі 100%. Але справжній вирок буде від українського народу і він ще попереду, отпєтлять вже не вийде.
показати весь коментар
20.06.2023 23:19 Відповісти
Велике крадывництво дорыг ми вже бачили!



У Києві, на Оболоні відкрито розкрадаються кошти на ремонті доріг, на пр. Івасюка(Г. Сталінграду), Героїв Дніпра, старі бордюри замінюють на старі вживані оббиті бордюри демонтовані в іншому місці! Причому, щоб замінити на ще гірші додатково псують прилегле покритя! Ніхто ні поліція, ні Оболнська РДА, а ні з КМДА не помічає!
Журналісти випадково цим не зацікавляться? Зараз "ремонт" повернув до ст.м. Г Дніпра.
Думаєте це старі бордюри? - Ні, це такі "нові" бордюри які втановлюють!
показати весь коментар
20.06.2023 23:22 Відповісти
Це так такі "нові" бордюри, оббиті, різної довжини, демонтовані в іншому місті,
вони навіть з землею з іншого місця
показати весь коментар
20.06.2023 23:30 Відповісти
неперевершені зелені гасла - 73 в темі і вже рогризають все що залишилося від українських ракет на бітум.
показати весь коментар
20.06.2023 23:32 Відповісти
Що ти там прохрипів, Віслюк? Яка нах відбудова? Перемога потрібна і гарантії безпеки в першу чергу, розвиток своїх озброєнь. А воно про відкати думає. Блазень!
показати весь коментар
20.06.2023 23:41 Відповісти
Як тебе, клептомана ********, під сраку виставлять - разом із твоїми зєбіламі - все знов піде як по маслу.

Знов все буде нормально - як було до твого пришестя, мать його ***
показати весь коментар
20.06.2023 23:47 Відповісти
Тут яку б обгортку кравиво не обзивали, всередині все рівно надіються запакувати зе-марафон скаженого розкрадання.
показати весь коментар
21.06.2023 00:07 Відповісти
Хто що чув ? Кажуть що зареєстрован проект закону який забороняє виїзд чоловікам протягом року після закінчення війни .
показати весь коментар
21.06.2023 00:14 Відповісти
В такому випадку нехай Зеля сам з Єрмаком воює.
показати весь коментар
21.06.2023 10:45 Відповісти
Надіюсь відбудовувати будуть після трибуналу над кацапами і зевладою😡
показати весь коментар
21.06.2023 00:19 Відповісти
Відосік на вечір має бути, як без ін'єкції зеленою субстанцією. Шоу маст гоу он в серіалі
показати весь коментар
21.06.2023 00:22 Відповісти
словосполучення...Відбудова України...мене лякає.

бо, по перше наша влада як і влада попередня і влада уся що була до попередньої ВКРАДЕ ДВІ ТРЕТИНИ З ГРОШЕЙ ДОПОМОГИ, НА ВІДБУДОВУ ЗАЛИШИТЬСЯ ЛИШЕ ТРЕТИНА..

по друге відбудова реальна можлива лише коли буде сталий мир а поки триває війна відбудова прирівнюється до побудови піщаних замків на березі моря - кожна нова хвиля їх руйнуватиме і треба буде будувати наново..

по третє у нас вже був гіркий досвід коли захід пообіцяв відбудову України після чорнобильської катастрофи але кинув подачку на саркофаг і на тому все зупинилося.

тому я не за відбудову України а за відбудову ЗСУ.

бо ЗСУ здатне зайти на територію ворога і вогнем та мечем відплатити кацапам за наших убитих та скалічених діточок.

наша влада такого не може, не буде і навіть не думає про таке.
показати весь коментар
21.06.2023 05:16 Відповісти
Зеленський! Чому ми не в НАТО?!
показати весь коментар
21.06.2023 09:08 Відповісти
Головний пункт - височенна стіна, мінна полоса і і всіх чонгарських сапйорів на нари, щоб та полоса знову не зникла.
показати весь коментар
21.06.2023 10:18 Відповісти
 
 