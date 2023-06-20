Відбудова України має стати глобальним проєктом захисту від повторень російської агресії, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 482 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники… Вони займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською ж артилерією. Вісім співробітників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув… Мої співчуття рідним та близьким! Українські воїни обовʼязково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість. Кожен такий російський удар, кожен російський теракт – це щоразу аргумент, що немає й не буде в окупантів ніяких шансів залишитись десь на українській землі. Вбивцям і терористам тут місця немає і ніколи не буде.

Зараз наші воїни на Півдні, на Сході дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну. Так буде й надалі.

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Захист від терору – це знищення терористів. І це гарантування, що у держави-зла більше ніколи не буде можливості привнести зло в Україну. Уже почались перші зустрічі в Лондоні в межах Конференції з відбудови України, яку ми готували разом із британськими друзями. Уже відбулись дискусії у Швейцарії та Німеччині, у Франції та Італії… Є робота різного рівня заради нашого відновлення. І ми спрямовуємо цю роботу так, щоб наша відбудова, наше відновлення стали не лише проектами будівництва, а глобальним проектом захисту.

Відбудована Україна, трансформована Україна, зміцнена Україна – це носій безпеки і гарант безпеки, це захищеність від будь-яких форм російського терору і захист від будь-яких повторень російської агресії", - сказав Зеленський.