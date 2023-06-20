Відбудова України має стати глобальним проєктом захисту від повторень російської агресії, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 482 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники… Вони займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською ж артилерією. Вісім співробітників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув… Мої співчуття рідним та близьким! Українські воїни обовʼязково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість. Кожен такий російський удар, кожен російський теракт – це щоразу аргумент, що немає й не буде в окупантів ніяких шансів залишитись десь на українській землі. Вбивцям і терористам тут місця немає і ніколи не буде.
Зараз наші воїни на Півдні, на Сході дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну. Так буде й надалі.
Захист від терору – це знищення терористів. І це гарантування, що у держави-зла більше ніколи не буде можливості привнести зло в Україну. Уже почались перші зустрічі в Лондоні в межах Конференції з відбудови України, яку ми готували разом із британськими друзями. Уже відбулись дискусії у Швейцарії та Німеччині, у Франції та Італії… Є робота різного рівня заради нашого відновлення. І ми спрямовуємо цю роботу так, щоб наша відбудова, наше відновлення стали не лише проектами будівництва, а глобальним проектом захисту.
Відбудована Україна, трансформована Україна, зміцнена Україна – це носій безпеки і гарант безпеки, це захищеність від будь-яких форм російського терору і захист від будь-яких повторень російської агресії", - сказав Зеленський.
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******державник.
Анекдот
"На Майдане Незалежности поставили памятник неписяющему мальчику.
- А чего он не писяет? - удивился один прохожий.
- А это украинский мальчик. Он терпит, - ответил второй".
НАРКОМАН ЩО ТИ НЕСЕШ ?
СЛУХАТИ НЕМОЖЛИВО, МІЗКИ ЗВЕРТАЮТЬСЯ ВІД ТАКОГО "ПОТОКА МИСЛІ"
а вже потім свого зеленего оманського рота відкривай...
Досі, всі численні багаторічні звернення покупців-інвесторів допомогти організувати добудову покинутих житлових комплексів до Президеннта, Кабмін Шмигаля, Мінрегіон,, Голові комітету ВР з питань містобудування Шуляк, по Києву Кличко, Непопу мерам інших міст, народним депутатам, досі були проїгноровані! Досі, кошти які виділялись на пільгові квартири направлялись на викуп квартир у інших забудовників, які подобаються органам влади.
Але дальше всіх пішов Кличко, з ініциативи КМДА на покинутиї ЖК були організовані організовані угрупування, кооперативи, які дерибанять вільні площі, та шляхом шантажу та залякувань втрати покупцями квартир, 6 років збирають кошти подругому колу, але не завершили будівництво ні одного ЖК та непередали квартири людям. Більш того, покупцям, які вирішили хоч якось закріпити за собою сплачені квартирита визнати права у судовому порядку, чинять перешкоди у т.ч. кМДА яка ходить третьою стороною ( яка згідно закону, повинна була організувати добудову покинутих ЖК) та шукають зачіпки щоб люди не змогли отримати сплачені квартири.
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У Києві, на Оболоні відкрито розкрадаються кошти на ремонті доріг, на пр. Івасюка(Г. Сталінграду), Героїв Дніпра, старі бордюри замінюють на старі вживані оббиті бордюри демонтовані в іншому місці! Причому, щоб замінити на ще гірші додатково псують прилегле покритя! Ніхто ні поліція, ні Оболнська РДА, а ні з КМДА не помічає!
Журналісти випадково цим не зацікавляться? Зараз "ремонт" повернув до ст.м. Г Дніпра.
Думаєте це старі бордюри? - Ні, це такі "нові" бордюри які втановлюють!
вони навіть з землею з іншого місця
Знов все буде нормально - як було до твого пришестя, мать його ***
бо, по перше наша влада як і влада попередня і влада уся що була до попередньої ВКРАДЕ ДВІ ТРЕТИНИ З ГРОШЕЙ ДОПОМОГИ, НА ВІДБУДОВУ ЗАЛИШИТЬСЯ ЛИШЕ ТРЕТИНА..
по друге відбудова реальна можлива лише коли буде сталий мир а поки триває війна відбудова прирівнюється до побудови піщаних замків на березі моря - кожна нова хвиля їх руйнуватиме і треба буде будувати наново..
по третє у нас вже був гіркий досвід коли захід пообіцяв відбудову України після чорнобильської катастрофи але кинув подачку на саркофаг і на тому все зупинилося.
тому я не за відбудову України а за відбудову ЗСУ.
бо ЗСУ здатне зайти на територію ворога і вогнем та мечем відплатити кацапам за наших убитих та скалічених діточок.
наша влада такого не може, не буде і навіть не думає про таке.