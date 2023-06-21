"Результат ви побачите скоро": придбані за кошти читачів Цензор.НЕТ дрони для воїнів ЗСУ вже на фронті. ВIДЕО
Придбані коштом читачів Цензор.НЕТ дрони вже передані українським воїнам на фронт.
Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис зі словами вдячності від українських бійців.
"Тиждень тому ви закрили збір на 1 млн грн. Ще вчора ми тримали їх в руках, готуючи для вас репортаж про FPV-дрони, на які ви задонатили. А вже сьогодні їх доставили на фронт. Ще раз дякуємо всім, хто долучився до збору!", - пише Бутусов у коментарі до відео.
Топ коментарі
+17 Ksenia VB
показати весь коментар21.06.2023 09:38
+11 Сергей Васильев #322886
показати весь коментар21.06.2023 09:40
+11 Евгений Агро
показати весь коментар21.06.2023 09:42
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Щоб кожний кацап боявся в кущі сходити.
Плеяда активних дописувачів соцмереж з фронту теж.
Вони лише реагують на Пороха- завдання вставити гидку ремарку про його діяльність.
Поки що вітчизняне виробництво - це збірка з імпортних деталей, здебільшого китайських.
https://www.youtube.com/watch?v=3pG90WreWyo
І безпілотники деталі для яких повністю робить принтер теж є
https://www.youtube.com/shorts/8aPjB1-****
Що ж до електронних компонентів, мікросхем, матриць, і таке інше, у нас був завод в Гостомелі, робив навіть планшети Impression
https://impression.ua/
Не маю інформації, що з ними зараз, після тимчасової окупації Гостомеля. Але в принципі і це можливо. Вдома так, конструктор, але скільки могла б назбирати велика мережа по Україні. От мені прийшли б деталі НП, я у вихідні зібрав би певну кількість комплектів, відправив далі. Точно знаю, що у росіян скажімо під егідою різних монастирів плетуть сітки захисні на війну, добровольці. А у нас все якось загальмувало.
https://impression.ua/planshety-ta-noutbuky/
Процесор - Інтел, пам`ять і SSD теж, підозрюю, імпортні.
Ладно двигун. Оптика і електроніка - от проблеми. Треба багато камер і чипів. Де їх взяти, якщо раптово все наперед викупить русня, або компанія перестане співпрацювати з нами?
В. Зеленский