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"Результат ви побачите скоро": придбані за кошти читачів Цензор.НЕТ дрони для воїнів ЗСУ вже на фронті. ВIДЕО

Придбані коштом читачів Цензор.НЕТ дрони вже передані українським воїнам на фронт.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис зі словами вдячності від українських бійців.

"Тиждень тому ви закрили збір на 1 млн грн. Ще вчора ми тримали їх в руках, готуючи для вас репортаж про FPV-дрони, на які ви задонатили. А вже сьогодні їх доставили на фронт. Ще раз дякуємо всім, хто долучився до збору!", - пише Бутусов у коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спільнота Цензор.НЕТ профінансувала створення трьох десятків дронів-камікадзе, які знищили техніку та живу силу ворога. Долучайтесь до створення третьої партії FPV-дронів. ВIДЕО

Автор: 

допомога (8382) збір (338) Цензор.НЕТ (138) ЗСУ (7598) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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Топ коментарі
+17
Дронів треба тисячами. Десятками тисяч. А може і мільйон.
Щоб кожний кацап боявся в кущі сходити.
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21.06.2023 09:38
+11
Респект Цензору! Респект цензорятам!!!
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21.06.2023 09:40
+11
Схоже це нікого особливо не цікавить, окрім бійців, їх рідних, волонтерів, та небайдужих українців, які не при владі. А тих, хто може виділити мільярди на це, схоже це дратує, щоб не муляли перед очима зі своїми "весільними" дронами і не заважали їм освоювати мільярди і просити нові мільярди.
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21.06.2023 09:42
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Дронів треба тисячами. Десятками тисяч. А може і мільйон.
Щоб кожний кацап боявся в кущі сходити.
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21.06.2023 09:38 Відповісти
Схоже це нікого особливо не цікавить, окрім бійців, їх рідних, волонтерів, та небайдужих українців, які не при владі. А тих, хто може виділити мільярди на це, схоже це дратує, щоб не муляли перед очима зі своїми "весільними" дронами і не заважали їм освоювати мільярди і просити нові мільярди.
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21.06.2023 09:42 Відповісти
По марафону ніхто не скаже.
Плеяда активних дописувачів соцмереж з фронту теж.
Вони лише реагують на Пороха- завдання вставити гидку ремарку про його діяльність.
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21.06.2023 09:53 Відповісти
Марія Берлінська в Рандеву Соколової ось сказала, що наші втрати зараз, в залежності від напрямку, станом на червень, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. Легко порахувати скільки це в людях, якщо за вчора втрати ворогів 1010. Якби дронів було достатньо, я думаю, наші бійці, які вимушені заходити в окопи в контактний бій, набагато охочіше сиділи б з пультом і скидали гранати і fpv-дрони на окупантів. Але чиновники не забезпкчують їм таку можливість і вони змушені з автоматами заходити в окопи, де б добре було б окупантам помирати наодинці з нашою гранатою з дрона в голову. Не зрозумівши, що відбулося.
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21.06.2023 10:02 Відповісти
Респект Цензору! Респект цензорятам!!!
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21.06.2023 09:40 Відповісти
Цікаво, а чи є рухи у напрямку виробництва комплектуючих для дронів?
Поки що вітчизняне виробництво - це збірка з імпортних деталей, здебільшого китайських.
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21.06.2023 09:46 Відповісти
Залюбки б збирав мотори, плати, і таке інше вдома, якби хтось організував таку мережу. І це в принципі можливо зробити.
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21.06.2023 12:19 Відповісти
Не вийде. Вдома можна тільки конструктор. Для двигунів потрібно лиття, намотування, підшипники - це все машини мають робити, тому що потрібна точність. Оптичні матриці взагалі неможна в домашніх умовах зробити.
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21.06.2023 12:26 Відповісти
Ні ви помиляєтесь. Авіаційні мотори давно печатають на 3d принтерах, будь-якої потужності, з метала там тільки підшибники, вісь, ну і проволока на намотку.
https://www.youtube.com/watch?v=3pG90WreWyo

І безпілотники деталі для яких повністю робить принтер теж є
https://www.youtube.com/shorts/8aPjB1-****

Що ж до електронних компонентів, мікросхем, матриць, і таке інше, у нас був завод в Гостомелі, робив навіть планшети Impression
https://impression.ua/

Не маю інформації, що з ними зараз, після тимчасової окупації Гостомеля. Але в принципі і це можливо. Вдома так, конструктор, але скільки могла б назбирати велика мережа по Україні. От мені прийшли б деталі НП, я у вихідні зібрав би певну кількість комплектів, відправив далі. Точно знаю, що у росіян скажімо під егідою різних монастирів плетуть сітки захисні на війну, добровольці. А у нас все якось загальмувало.
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21.06.2023 12:47 Відповісти
Той завод, на жаль, як і БПЛА, тільки крупновузлову збірку робив.
https://impression.ua/planshety-ta-noutbuky/
Процесор - Інтел, пам`ять і SSD теж, підозрюю, імпортні.
Ладно двигун. Оптика і електроніка - от проблеми. Треба багато камер і чипів. Де їх взяти, якщо раптово все наперед викупить русня, або компанія перестане співпрацювати з нами?
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21.06.2023 13:05 Відповісти
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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21.06.2023 10:21 Відповісти
Давайте ще збір оголошуйте!Якщо так швидко і гарно працює!!!
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21.06.2023 10:31 Відповісти
зеленский и его шобла покупает барабаны и сковородки во время войны, бо неначаси критиковать и президентская крыша у воров, а народ покупает народное оружие, шмотки, броники для армии, лекартсва и аппаратуру для госпиталей и больниц и при єтом большинство восхищается зеленским, бо невтік.
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21.06.2023 10:59 Відповісти
Если мы начнем покупать дроны для ЗСУ, тогда мы не сможем покупать яйца по 17грн, яблоки по 51 грн, сковородки по 720 000 грн, барабаны... Не сможем ложить тратуарную плитку в Одессе, ремонтировать стадион за 72 млн грн, не сможем нанять уборщиков в этом году для Бориспольского аэропотра за 52 миллиона гривен и неважно, что он не работает второй год! И много чего не сможем...

В. Зеленский
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21.06.2023 14:01 Відповісти
Юрік Бутусов молодець, красень, а де зник притулку зі стерненко, шось зовсім замовк батальйон Монако
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21.06.2023 14:11 Відповісти
Стерненко ні куди не зник, не вигадуйте! І Бутусов молодець...
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21.06.2023 18:59 Відповісти
Ось таке - читачі донатять на дрони, а Кличко закопує сотні мільйонів на бордюри...
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21.06.2023 18:57 Відповісти
 
 