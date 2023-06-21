"Результат ви побачите скоро": придбані за кошти читачів Цензор.НЕТ дрони для воїнів ЗСУ вже на фронті. ВIДЕО

Придбані коштом читачів Цензор.НЕТ дрони вже передані українським воїнам на фронт.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис зі словами вдячності від українських бійців.

"Тиждень тому ви закрили збір на 1 млн грн. Ще вчора ми тримали їх в руках, готуючи для вас репортаж про FPV-дрони, на які ви задонатили. А вже сьогодні їх доставили на фронт. Ще раз дякуємо всім, хто долучився до збору!", - пише Бутусов у коментарі до відео.

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