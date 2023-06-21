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Тіло російського окупанта злітає у повітря після атаки українського дрона на ворожі позиції. ВIДЕО

Тіло російського окупанта вилетіло із окопу та злетіло у повітря після атаки українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців підрозділу "Павук" із 160-го батальйону тероборони опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Результат ви побачите скоро": придбані за кошт читачів Цензор.НЕТ дрони для воїнів ЗСУ вже на фронті. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7355) дрони (4776)


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Топ коментарі
+40
цю страшну штуку можна було давно налагодити виробництво в Україні причому масово. Нічого там мудрого немає. І для цього не потрібні гігантські складальні цехи, обладнати підвальні приміщення (якщо хтось каже про ракетні удари по підприємствам)
Але ж за що ми тоді дороги будемо будувати - як сказав наш Найвеличніший
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21.06.2023 10:01
+14
"...Але ж за що ми тоді дороги будемо будувати?".

Я розповім Вам про Україну, яка буде при моєї каденції. Україну, де проголосувати на виборах за «95 кагал» можна буде за одну секунду, в Інтернеті. Україну, населення якої скоротиться за рік на 12 мільйонів. 4 мільйони пересічних громадян стоятимуть на Александерплац в Берліні з порожньою півлітровою баночкою у черзі до їдальні для жебраків за безкоштовним гороховим супом. Ще чотири мільйона будуть збирати полуницю та огірки у польських оранжереях. Інші чотири мільйони біженців розчиняться серед населення США, Канади і навіть Австралії.

Тільки за моєї каденції в Україні витимуть о другій годині ночі сирени повітряних тривог, лунатимуть вибухи балістичних ракет «Кинжал», крилатих ракет «Калібр та іранських дронів «Рахіт 136».

В нас не буде безробіття. Різко збільшиться штат співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій, для яких знайдеться багато роботи: розбирати завали після бомбардувань драмтеатрів, музеїв, дитячих садків, цвинтарів та висотних будівель у спальних районах українських міст.

У новостворених сім'ях буде лише одна проблема: до якої країни найкраще емігрувати на період війни?

Щоб зміцнити економіку, ми відродимо «шокотерапію», при якій яйця коштуватимуть по 17 грн. за штуку, картопля по 24 грн., яблука по 52 грн. за 1кг., цибуля та морква - півтора долара за 1 кг.

В Україні не залишиться жодного дурня і будуть збудовані найкращі в Європі автомагістралі.

Одразу хочу запевнити - іду на один термін, бо другого терміна мого президентсва країна не витримає.
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21.06.2023 10:20
+11
Подйом с переворотом рашиська мавпа))
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21.06.2023 09:54
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Страшна штука, ці FVP-дрони. Головне - що русні їх Китай десятками тисяч відвантажує попри всі санкції і запевнення.
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21.06.2023 09:52 Відповісти
цю страшну штуку можна було давно налагодити виробництво в Україні причому масово. Нічого там мудрого немає. І для цього не потрібні гігантські складальні цехи, обладнати підвальні приміщення (якщо хтось каже про ракетні удари по підприємствам)
Але ж за що ми тоді дороги будемо будувати - як сказав наш Найвеличніший
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21.06.2023 10:01 Відповісти
Виробництво вже є: "Ці довбограї підставлять, як і китайська iFlight". Як українські виробники дронів-камікадзе купуватимуть китайські комплектуючі Джерело: https://biz.censor.net/r3425761
В Україні щомісяця виробляється кілька десятків тисяч FPV-дронів. "Це збірка, як LEGO", - пояснює засновниця БФ Dignitas Любов Шипович.
Проблема в деталях. Якби налагодити виробництво оптики, електроніки, двигунів, можна було б не менше за Китай робити "пташки".
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21.06.2023 10:03 Відповісти
Пан президент вчора підписав закон про безмитовий ввіз в України дронів та деталей до них (якщо я правильно зрозумів). Дуже вчасно, ****.
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21.06.2023 10:09 Відповісти
Це добре, але недостатньо. Виробник може не бажати ставати "спонсором вайни", потрапити під санкції тощо. Русня має на своїй території повний цикл виробництва набоїв та артснарядів, тому і БК у них не закінчується.
Це і є незалежність. Сам у себе роблю те, що мені треба, не залежу від примх якихось лівих осіб.
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21.06.2023 10:12 Відповісти
...а життя та безпека НАШИХ оборонців, та й всієї країни, залежить від шкурних інтересів купки -- привладних крадіїв
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21.06.2023 10:25 Відповісти
А звідки ті крадії взялись? З Марсу впали, або з лубянки залізничними ешелонами привезли і на посади розставили?
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21.06.2023 10:28 Відповісти
А то Ви не знаєте?
Головного -- мудрий народ вибрав собі у правління, а той купу слуг за собою привів.
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21.06.2023 10:32 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 20.‎06.‎2023

За період з 01.01.2020 по 01.01.2022 з місць зберігання Державного резерву було списано і реалізовано як металобрухт 85 КМТ-7 (мінний трал, СССР)

Питання яким чином синок Стефанчука зник з переліку військовозобов'язаних знову повертає нас до питання "Сирський". Тому що саме командування Сухопутних військ Збройних Сил (а це Сирський) згідно законодавства керує системою військового обліку. (ми писали 28.‎04.‎2023 Хроніка)
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21.06.2023 10:38 Відповісти
Знову цей сайт.
Його тут періодично цитують різні тролі, від яких пояснень толком не дочекаєшся, а деякі відверто брешуть. Був випадок з 800 000 літрів пального, яких нібито не вистачає, але жодних доказів, крім "повідомило анонімне джерело" не було надано. Там же було на початку весни написано, що Сирський дав наказ щодо відведення військ від Бахмуту, хоча район літака і досі під контролем України.
Звідки довіра саме до цього ресурсу, який невідомо хто веде, на відміну від Цензора?
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21.06.2023 10:45 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html ‎01.‎06.‎2023

Сирський віддав наказ про зупинення флангового просування ВСУ в районі Бахмуту.
-----------------
Я теж не знаю что цей сайт веде. Подобається, читаю.
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21.06.2023 10:55 Відповісти
что = хто
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21.06.2023 10:56 Відповісти
Я теж не знаю что цей сайт веде. Подобається, читаю.
Принцип Геббельса "40 на 60" - чули про таке?
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21.06.2023 11:06 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html ‎01.‎06.‎2023 Сирський віддав наказ про зупинення флангового просування ВСУ в районі Бахмуту.
Неслухняні у Сирського війська: за 01.06-20.06 вони підійшли впритул до Берхівки і просунулись до Кліщіївки. https://deepstatemap.live/#12/48.5974/37.9880
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21.06.2023 11:18 Відповісти
Дякую за посилання.
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21.06.2023 11:28 Відповісти
Буду вдячний за ще щось цікавеньке.
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21.06.2023 11:29 Відповісти
Хіба що Тараса Білку порекомендую. Йому всі канали заблокували, крім Телеграма, тому зараз не дивлюсь: https://t.me/s/*************
Розповідає зокрема про кацапське ІПсО.
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21.06.2023 11:32 Відповісти
Ну як сказати "не закінчується". Якби ви були на передку рік тому і зараз, ви би помітили, яка різниця у щільністі артилерійського вогню ворога тоді і зараз. Це небо і земля.
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21.06.2023 10:35 Відповісти
Це як з ракетами. Спочатку були запаси, пуляли багато. Зараз запускають мало, але прямо з конвеєра. Різниця в тому, що темп "землі" вони можуть тримати роками, поступово тільки збільшуючи його.
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21.06.2023 11:30 Відповісти
Пан!?
З хама ніколи не вийде пана!
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21.06.2023 11:47 Відповісти
Так.
Бачили очі, що обирали, тепер їжте щоб повилазило.
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21.06.2023 12:28 Відповісти
"...Але ж за що ми тоді дороги будемо будувати?".

Я розповім Вам про Україну, яка буде при моєї каденції. Україну, де проголосувати на виборах за «95 кагал» можна буде за одну секунду, в Інтернеті. Україну, населення якої скоротиться за рік на 12 мільйонів. 4 мільйони пересічних громадян стоятимуть на Александерплац в Берліні з порожньою півлітровою баночкою у черзі до їдальні для жебраків за безкоштовним гороховим супом. Ще чотири мільйона будуть збирати полуницю та огірки у польських оранжереях. Інші чотири мільйони біженців розчиняться серед населення США, Канади і навіть Австралії.

Тільки за моєї каденції в Україні витимуть о другій годині ночі сирени повітряних тривог, лунатимуть вибухи балістичних ракет «Кинжал», крилатих ракет «Калібр та іранських дронів «Рахіт 136».

В нас не буде безробіття. Різко збільшиться штат співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій, для яких знайдеться багато роботи: розбирати завали після бомбардувань драмтеатрів, музеїв, дитячих садків, цвинтарів та висотних будівель у спальних районах українських міст.

У новостворених сім'ях буде лише одна проблема: до якої країни найкраще емігрувати на період війни?

Щоб зміцнити економіку, ми відродимо «шокотерапію», при якій яйця коштуватимуть по 17 грн. за штуку, картопля по 24 грн., яблука по 52 грн. за 1кг., цибуля та морква - півтора долара за 1 кг.

В Україні не залишиться жодного дурня і будуть збудовані найкращі в Європі автомагістралі.

Одразу хочу запевнити - іду на один термін, бо другого терміна мого президентсва країна не витримає.
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21.06.2023 10:20 Відповісти
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21.06.2023 10:34 Відповісти
Не на часі. Треба іонізувати повітря за 100 лямі
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21.06.2023 10:36 Відповісти
Останнє я чув: "Дайте нам 400 мільярдів євро -- і ми зробимо з України енергетичний хаб!"
А нах він комусь треба, той енергетичний хаб, хтось подумав?
Головне -- "гроші дайте!"
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21.06.2023 10:43 Відповісти
Тож і по нашим також ними б'ють
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21.06.2023 10:04 Відповісти
Так, і навідміну від нас, у русні ще є "Ланцети" з більшою стійкістю до РЕБ, великою дальністю і потужним зарядом.
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21.06.2023 10:06 Відповісти
Так. І що роблять наше МО, Кабмін, ВР, щоб зняти/зменшити цю небезпеку?
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21.06.2023 10:11 Відповісти
Кулінарне шоу. Будуть тренувати метальників ножів, щоб в польоті збивали.
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21.06.2023 10:14 Відповісти
А на відміну від русні, у нас ще є "Свічблейди".
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21.06.2023 10:36 Відповісти
Будь смелей акробат!
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21.06.2023 12:48 Відповісти
там только какие-то остатки подлетели вместе с ватником
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21.06.2023 09:54 Відповісти
так і є підлетіло 50% орка а решта залишилась в окопі ціла і не ушкоджена
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21.06.2023 12:24 Відповісти
Подйом с переворотом рашиська мавпа))
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21.06.2023 09:54 Відповісти
Пусть летят они, летят.
Им уже не вернуться назад. (с)
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21.06.2023 09:55 Відповісти
Карлсон!
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21.06.2023 09:55 Відповісти
Може це якийсь знак, можемо повторити.
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21.06.2023 09:56 Відповісти
Кабздону в шоу нужны акробаты.
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21.06.2023 09:59 Відповісти
Покажіть відео Дюплантісу. Він охеріє
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21.06.2023 10:02 Відповісти
Дюплантіс із шестом стрибає, а цей -- без ніякого спорядження!
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21.06.2023 10:12 Відповісти
Бетмен.
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21.06.2023 10:02 Відповісти
Знаменитые батуты рогозина работают, но есть два маленьких "но" - отправляют не в космос, а в ад, не ракеты Маска, а русню...
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21.06.2023 10:12 Відповісти
Треба щоб дрон сам летів в заданий квадрат, шукав ціль та падав на неї. Таке реалізувати, думаю, не складно. То буде другий етап.
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21.06.2023 10:19 Відповісти
то взагалі інші дрони, вони дорожче і проти техніки.
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21.06.2023 10:37 Відповісти
Мне кажется то не оккупант взлетел, а полог закрывающий вход в блиндаж (предположение)
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21.06.2023 10:25 Відповісти
то летающий лапоть
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21.06.2023 10:27 Відповісти
Нюанс - в кадрі немає жодного бліндажа
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21.06.2023 10:41 Відповісти
Сподіваємось на виключно вдале полювання! --
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21.06.2023 10:27 Відповісти
can you tell me please what song was in this video?
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21.06.2023 10:28 Відповісти
KOZAK SIROMAHA - Гуляли
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21.06.2023 10:35 Відповісти
thank you and Slava Ukrain
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21.06.2023 15:06 Відповісти
А вот Алексей Максимович говорил "Рожденный пользать - летать не может!". Ошибался классик.
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21.06.2023 10:39 Відповісти
Ну во первых то штаны взрывом сняло. А во вторых все равно красиво
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21.06.2023 10:43 Відповісти
А от мені не дуже сподобалось, за артистизм трієчка та і дальність польоту так собі. Треба повторити.
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21.06.2023 11:43 Відповісти
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21.06.2023 10:44 Відповісти
Ікар однако!
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21.06.2023 10:45 Відповісти
Макар
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21.06.2023 10:47 Відповісти
Украинские Миг-29 получили новую секретную модификацию
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21.06.2023 10:46 Відповісти
Кто служит в рашистской армии , тот в цирке не смеётся !
Он сам может быть акробатом....
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21.06.2023 10:48 Відповісти
********* усе жалкували , що невдало виступають на Олімпіадах по акробатиці .

Можуть тепер у відповідний комітет заслати це відео -- це буде світовий рекорд !
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21.06.2023 10:56 Відповісти
Низько полетів, видно до дощу )))
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21.06.2023 11:00 Відповісти
....а ведь может летать мокшанска тварь.Надо ьолько красиво попросить
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21.06.2023 11:04 Відповісти
переглядаю покадрово...насолоджуюсь
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21.06.2023 11:07 Відповісти
Летающий рашист это к дождю.
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21.06.2023 11:29 Відповісти
ну ... там только половинка ...так сказать головная часть отделилась
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21.06.2023 12:13 Відповісти
Ой, Вань, гляди на акробатика!
Смотри как вертится нахал!" (с)
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21.06.2023 13:48 Відповісти
Це відео публікувалось на ТГ-каналі "Украина 365" приблизно місяць тому!
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21.06.2023 14:53 Відповісти
І ніяке це не тіло злітає, а півтіла ! Ніжки зостались в окопі і чеберяють окремо !...
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21.06.2023 18:14 Відповісти
Схоже що розгрузка чи ще якесь причандалля взлетіло, бо у такого дрона не вистачить заряду щоб людину відкинути вибухом на висоту 4+метрів. )))
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21.06.2023 21:43 Відповісти
Кацманавт з нього так собі...
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21.06.2023 22:36 Відповісти
 
 