Тіло російського окупанта злітає у повітря після атаки українського дрона на ворожі позиції. ВIДЕО
Тіло російського окупанта вилетіло із окопу та злетіло у повітря після атаки українського дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців підрозділу "Павук" із 160-го батальйону тероборони опублікований у соцмережах.
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+40 Victor Frey #551639
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+14 Василий Лещ #551982
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+11 Serhiy Talatynnik
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Але ж за що ми тоді дороги будемо будувати - як сказав наш Найвеличніший
В Україні щомісяця виробляється кілька десятків тисяч FPV-дронів. "Це збірка, як LEGO", - пояснює засновниця БФ Dignitas Любов Шипович.
Проблема в деталях. Якби налагодити виробництво оптики, електроніки, двигунів, можна було б не менше за Китай робити "пташки".
Це і є незалежність. Сам у себе роблю те, що мені треба, не залежу від примх якихось лівих осіб.
Головного -- мудрий народ вибрав собі у правління, а той купу слуг за собою привів.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 20.06.2023
За період з 01.01.2020 по 01.01.2022 з місць зберігання Державного резерву було списано і реалізовано як металобрухт 85 КМТ-7 (мінний трал, СССР)
Питання яким чином синок Стефанчука зник з переліку військовозобов'язаних знову повертає нас до питання "Сирський". Тому що саме командування Сухопутних військ Збройних Сил (а це Сирський) згідно законодавства керує системою військового обліку. (ми писали 28.04.2023 Хроніка)
Його тут періодично цитують різні тролі, від яких пояснень толком не дочекаєшся, а деякі відверто брешуть. Був випадок з 800 000 літрів пального, яких нібито не вистачає, але жодних доказів, крім "повідомило анонімне джерело" не було надано. Там же було на початку весни написано, що Сирський дав наказ щодо відведення військ від Бахмуту, хоча район літака і досі під контролем України.
Звідки довіра саме до цього ресурсу, який невідомо хто веде, на відміну від Цензора?
Сирський віддав наказ про зупинення флангового просування ВСУ в районі Бахмуту.
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Я теж не знаю что цей сайт веде. Подобається, читаю.
Принцип Геббельса "40 на 60" - чули про таке?
Неслухняні у Сирського війська: за 01.06-20.06 вони підійшли впритул до Берхівки і просунулись до Кліщіївки. https://deepstatemap.live/#12/48.5974/37.9880
Розповідає зокрема про кацапське ІПсО.
З хама ніколи не вийде пана!
Бачили очі, що обирали, тепер їжте щоб повилазило.
Я розповім Вам про Україну, яка буде при моєї каденції. Україну, де проголосувати на виборах за «95 кагал» можна буде за одну секунду, в Інтернеті. Україну, населення якої скоротиться за рік на 12 мільйонів. 4 мільйони пересічних громадян стоятимуть на Александерплац в Берліні з порожньою півлітровою баночкою у черзі до їдальні для жебраків за безкоштовним гороховим супом. Ще чотири мільйона будуть збирати полуницю та огірки у польських оранжереях. Інші чотири мільйони біженців розчиняться серед населення США, Канади і навіть Австралії.
Тільки за моєї каденції в Україні витимуть о другій годині ночі сирени повітряних тривог, лунатимуть вибухи балістичних ракет «Кинжал», крилатих ракет «Калібр та іранських дронів «Рахіт 136».
В нас не буде безробіття. Різко збільшиться штат співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій, для яких знайдеться багато роботи: розбирати завали після бомбардувань драмтеатрів, музеїв, дитячих садків, цвинтарів та висотних будівель у спальних районах українських міст.
У новостворених сім'ях буде лише одна проблема: до якої країни найкраще емігрувати на період війни?
Щоб зміцнити економіку, ми відродимо «шокотерапію», при якій яйця коштуватимуть по 17 грн. за штуку, картопля по 24 грн., яблука по 52 грн. за 1кг., цибуля та морква - півтора долара за 1 кг.
В Україні не залишиться жодного дурня і будуть збудовані найкращі в Європі автомагістралі.
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, бо другого терміна мого президентсва країна не витримає.
А нах він комусь треба, той енергетичний хаб, хтось подумав?
Головне -- "гроші дайте!"
Им уже не вернуться назад. (с)
Он сам может быть акробатом....
Можуть тепер у відповідний комітет заслати це відео -- це буде світовий рекорд !
Смотри как вертится нахал!" (с)