Працівник "Укренерго" готував нові удари РФ по електропідстанціях в 5 областях України, - СБУ. ВIДЕО

Затримано агента ФСБ РФ, який збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що чоловік повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів. Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України.

Зловмисника затримали військові контррозвідники СБУ у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання ФСБ.

Читайте також: Затримано ворожого агента, який для зриву контрнаступу ЗСУ хотів підірвати залізницю на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТО

"За даними слідства, ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії Укренерго, який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії. Встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела в "сплячий режим".



Після 24 лютого 2022 року фсб "активувала" свого агента і визначила йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Отримані відомості зрадник передавав окупантам через "зв’язкового", який перебував у тимчасово окупованій Горлівці.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, ноутбук і планшет із доказами злочинних дій.

Йому повдіомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: Повідомлено про підозру зраднику, який хотів "переманити" українських військових пілотів на сторону ворога, - СБУ. ФОТО