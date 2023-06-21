Працівник "Укренерго" готував нові удари РФ по електропідстанціях в 5 областях України, - СБУ. ВIДЕО
Затримано агента ФСБ РФ, який збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що чоловік повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів. Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України.
Зловмисника затримали військові контррозвідники СБУ у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання ФСБ.
"За даними слідства, ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії Укренерго, який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії. Встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела в "сплячий режим".
Після 24 лютого 2022 року фсб "активувала" свого агента і визначила йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку", - йдеться в повідомленні.
Отримані відомості зрадник передавав окупантам через "зв’язкового", який перебував у тимчасово окупованій Горлівці.
Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, ноутбук і планшет із доказами злочинних дій.
Йому повдіомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
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а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Друг баканафф був також переведений рашистами в "сплячий" режим....
В Одесі наразі проживає багато російськомовних «ватників»-сепарів. Вони чекають приходу «Русского мира» і досі не можуть звикнути до українських грошових знаків та називають гривню - «рублями». Онуки та правнуки сталінських переселенців із голодуючого Поволжя та Нечорнозем'я в спілкуванні між собою «окають» і «чокають».
Статистика за 1933 рік свідчить:
З Горьківської області до Одеської області прибув 141 ешелон переселенців.
Братська Білорусь не пошкодувала для України 68 ешелонів переселенців.
Із західних областей московії до Дніпропетровської області привезли 125 ешелонів росіян.
З центрально-чорноземного регіону Залісся доставили та розселили на Харківщині пасажирів ста вісімдесяти восьми залізничних ешелонів.
З Іванівської області на Донбас прибуло 147 товарних ешелонів російськомовних переселенців.
Комуністична партія переселяла угрофінів та мокшу цілими колгоспами разом із кіньми, коровами, вівцями та сільськогосподарським інвентарем. Переселяли російських вчителів, попів та інтелігенцію. Переселяли сім'ями, разом зі старими та дітьми. Розміщали переселенців у порожні, але ще не охололі будинки, господарі яких померли страшною смертю з голоду.
Понаїхавшиє захопили із собою на нове місце проживання не тільки посуд, ложки, вилки та самогонні апарати, а й російську культуру, мистецтво та звичаї.
Тому українці 81 рік (з 1933 по 2014) слухали у концертах за заявками радіослухачів пісню «Коробейники» про блудливого комерсанта, який «матросив» із дівчиною у некошеному житі.
За звичаєм петербурзькому, та за звичаєм давньоруському - вчили місцевих жителів переселенці - після першої випитої чарки не закушують, а «между первой и второй - перерывчик небольшой». «Чтобы не болели дети, надо выпить и по третьей!».
Таким чином, другим хітом на землях Тараса Шевченка на багато років стала пісня «Очі чорні» про безпробудне пияцтво та залиту вином скатертину.
І якщо врахувати, що кожна сім'я, що прибула в Україну, народила по двоє - троє дітей, то цифра прибульців, які ненавидять МОВУ і Петра Порошенко, виглядає достатньо великою. Тепер «голос батьківщини» тягне їх додому в ординський улус. Українці не заперечують, а дехто навіть погоджується купити їм квиток на потяг в один кінець.
Доки громадяни у футболках з написом «БЕРКУТ» не вимруть, в українських містах будуть вибухати військкомати, горіти у пожежах волонтерські пункти,
зрадники будуть передаватимуть російським кураторам координати українських військових баз, частин ППО та об'єктів енергосистеми України.
Слідство, суд, якщо не випраданий, то тільки розстріл!
А для обміну і полоненої москалоти достатньо!
Зазначається, що чоловік повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб'єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів. Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України. Джерело:
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Он получал большую часть этих данные скорее всего по запросу, по телефону из своего кабинета. Ему нужны были данные для расчетов потерь и и их уменьшения при перетоках энергии.
Вони гадять завуальовано, з дотриманням положень Регламенту Кабінету міністрів, внесенням (оптимізацією) змін до штатних структур, обмежуючи, а то і просто та відверто, саботуючи діяльність таких структур, особливо під час підготовки до відбиття агресії московії та її відбиття, але усі такі їх дії, дуже дошкульні та наносять невідворотню шкоду нацбезпеці України!!
Наслідки, таких завуальованих гнид на посадах, не відрізняються від результатів корегувальників московських обстрілів!!
Результати їх однакові, Убивство УКРАЇНЦІВ ТА ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ!!!
ТОМУ і багато питань до міністрів та їх держСекретарів з керівниками ПЕРСОНАЛУ!! Усі ці агенти ФСБ точать Україну, як ржа залізо!
Це поле незоране для роботи СБУ, військової контррозвідка та ДБР і т. і.
Пильнуймо Україну поки Захисники захищають її на передовій!!
Цим паскудам не 7 та не 10 років від народження, це повнолітні закляті ВОРОГИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ та УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ, котрі СВІДОМІ У ТОМУ ЩО КОЯТЬ і через котрих загинули десятки тисяч нівчому неповинних ГРОМАДЯН УКРАЇНИ і знищено половину окупованих територій України...!!!
Кацапоморді чухраінські підороси, зрадники, колаборанти та сепаратисти котрі до УКРАЇНИ закликали підороських вбивць ЦЕ НЕ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, це заслана сволота та мерзота і затяті, тупорилі вороги УКРАЇНИ...!!!
Якщо держава публічно стратить (розстріляє) від 500-1000 цієї кацапомордої підороської мерзоти разом з її виводком та родичами то врятує десятки тисяч добросовісних ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, котрі просто хочуть спокійно жити....!!!
АБО зібрати доказову базу, заочно засудили через судове рішення і ліквідували при затриманні усіх по ланцюжку (цілу родину) бо вони прекрасно знають чим займаються їхні кацапоморді підороські батьки, сини, дочки, діди, тітки та родичі,... СВІДОМО ЗНАЮЧИ, ЯКЕ ЗЛО ВОНИ НЕСУТЬ ТА КОЯТЬ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ...!!!
Цю мерзенну сволоту, кацапомордих підороських бомжів та манкуртів (комсомолістів та бальчивіков активістів), збирали та завозили 70 років ешелонами з усяких холодних та голодних мухосранськів уралу, сибіру, півночі, заполярья та камчатки на "лучшую жізнь" для інфікування і асиміляції населення УКРАЇНИ...!!!
Немає чого перекладати на ГРОМАДУ УКРАЇНИ, як платників податків в бюджет держави, утримання цих паскуд в буцигарнях від 3-15 років та до довічного утримання...!!!
Скільки ж такого лайна по усій Україні, натикали ригоАнали під патронатом адміністрації чи офісу приЗедента!
Московіти разом з ними убивають Українців та Україну!!
Тому і охороняють прикоритні опозажопників у ВРУ, бо одним лайном обмазані!
Кучма, з челяддю та обслугою, може сам це підтвердити…