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Працівник "Укренерго" готував нові удари РФ по електропідстанціях в 5 областях України, - СБУ. ВIДЕО

Затримано агента ФСБ РФ, який збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що чоловік повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів. Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України.

Зловмисника затримали військові контррозвідники СБУ у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання ФСБ.

Читайте також: Затримано ворожого агента, який для зриву контрнаступу ЗСУ хотів підірвати залізницю на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТО

"За даними слідства, ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії Укренерго, який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії. Встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела в "сплячий режим".

Після 24 лютого 2022 року фсб "активувала" свого агента і визначила йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Працівник Укренерго готував нові удари РФ по електропідстанціях в 5 областях України, - СБУ 01

Отримані відомості зрадник передавав окупантам через "зв’язкового", який перебував у тимчасово окупованій Горлівці.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, ноутбук і планшет із доказами злочинних дій.

Йому повдіомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: Повідомлено про підозру зраднику, який хотів "переманити" українських військових пілотів на сторону ворога, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12863) шпигунство (999)


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Топ коментарі
+35
Щира подяка СБУ! Наснаги та вдалого полювання Вам! Слава Україні!
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21.06.2023 10:10
+29
пожиттеве мразоті, нехай здохне у тюрмі
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21.06.2023 10:12
+29
Дуже багато... Навіть в ОПі - їх майже половина... І чому ми і досі не в НАТО.... ?
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21.06.2023 10:19
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Щира подяка СБУ! Наснаги та вдалого полювання Вам! Слава Україні!
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21.06.2023 10:10 Відповісти
" забрали планшет із доказами злочинних дій" ??? Скажіть, а який "умнік"або дебіляка кінчена, під час війни, придумав прикривати (ретушувати) морди злочинців, їх зв'язки, а з цим може їх КОНТАКТИ із спільниками, може хтось знає, бачив, впізнав тощо..??? .Навіть після суду не показують...?! Це щоб не взнали і не потягнули за ниточку подальшого розслідування..?Якщо є такий "закон", змініть його , дєрьмократи убогі...?!
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21.06.2023 18:36 Відповісти
ot mrazj . i jak takih zemlja nosit🤬
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21.06.2023 10:12 Відповісти
Так всі такі.
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21.06.2023 11:19 Відповісти
пожиттеве мразоті, нехай здохне у тюрмі
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21.06.2023 10:12 Відповісти
І з конфіскацією всього майна
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21.06.2023 10:49 Відповісти
Арєстович каже, не можна так висловлюватися!
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21.06.2023 11:40 Відповісти
скільки ще таких потвор в Україні
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21.06.2023 10:15 Відповісти
Дуже багато... Навіть в ОПі - їх майже половина... І чому ми і досі не в НАТО.... ?
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21.06.2023 10:19 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Друг баканафф був також переведений рашистами в "сплячий" режим....
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21.06.2023 11:04 Відповісти
скільки ще таких потвор в Україні

В Одесі наразі проживає багато російськомовних «ватників»-сепарів. Вони чекають приходу «Русского мира» і досі не можуть звикнути до українських грошових знаків та називають гривню - «рублями». Онуки та правнуки сталінських переселенців із голодуючого Поволжя та Нечорнозем'я в спілкуванні між собою «окають» і «чокають».

Статистика за 1933 рік свідчить:

З Горьківської області до Одеської області прибув 141 ешелон переселенців.

Братська Білорусь не пошкодувала для України 68 ешелонів переселенців.

Із західних областей московії до Дніпропетровської області привезли 125 ешелонів росіян.

З центрально-чорноземного регіону Залісся доставили та розселили на Харківщині пасажирів ста вісімдесяти восьми залізничних ешелонів.

З Іванівської області на Донбас прибуло 147 товарних ешелонів російськомовних переселенців.

Комуністична партія переселяла угрофінів та мокшу цілими колгоспами разом із кіньми, коровами, вівцями та сільськогосподарським інвентарем. Переселяли російських вчителів, попів та інтелігенцію. Переселяли сім'ями, разом зі старими та дітьми. Розміщали переселенців у порожні, але ще не охололі будинки, господарі яких померли страшною смертю з голоду.

Понаїхавшиє захопили із собою на нове місце проживання не тільки посуд, ложки, вилки та самогонні апарати, а й російську культуру, мистецтво та звичаї.

Тому українці 81 рік (з 1933 по 2014) слухали у концертах за заявками радіослухачів пісню «Коробейники» про блудливого комерсанта, який «матросив» із дівчиною у некошеному житі.

За звичаєм петербурзькому, та за звичаєм давньоруському - вчили місцевих жителів переселенці - після першої випитої чарки не закушують, а «между первой и второй - перерывчик небольшой». «Чтобы не болели дети, надо выпить и по третьей!».

Таким чином, другим хітом на землях Тараса Шевченка на багато років стала пісня «Очі чорні» про безпробудне пияцтво та залиту вином скатертину.

І якщо врахувати, що кожна сім'я, що прибула в Україну, народила по двоє - троє дітей, то цифра прибульців, які ненавидять МОВУ і Петра Порошенко, виглядає достатньо великою. Тепер «голос батьківщини» тягне їх додому в ординський улус. Українці не заперечують, а дехто навіть погоджується купити їм квиток на потяг в один кінець.

Доки громадяни у футболках з написом «БЕРКУТ» не вимруть, в українських містах будуть вибухати військкомати, горіти у пожежах волонтерські пункти,

зрадники будуть передаватимуть російським кураторам координати українських військових баз, частин ППО та об'єктів енергосистеми України.





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21.06.2023 11:39 Відповісти
жах , + українці за похдженням с совецкім лайном в голові
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21.06.2023 12:09 Відповісти
Это больше млн. кацапов только за один год! Таких "переселенцев" и зеков было несколько волн и было их не менее 10 млн.
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21.06.2023 15:40 Відповісти
ну от що за довбойоб?? саме ж потерпатиме від уражень інфраструктури, але, *****, робить із себе ідейного. ****** совки
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21.06.2023 10:24 Відповісти
Таким, як салтиковському Трєзору, достатньо "вєлікорусской похвали".
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21.06.2023 10:31 Відповісти
От тому нам і не надають ******* військову техніку та авіацію - Україна кишить фсбешниками та ждунами. Зверху до низу
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21.06.2023 10:24 Відповісти
Нижніх хоч виловлюють потроху, а з верхніми біда. Замість запроторити манкуртів за грати правоохоронці їх охороняють і всіляко їм сприяють, можливість отримання статусу посіпак зрадників, саботажників і мародерів їх не бентежить. Безнадійна ситуація.
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21.06.2023 11:34 Відповісти
Покажіть пику цього покидька.
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21.06.2023 10:28 Відповісти
Кацапи всю зиму прицільно гатили по підстанціях, а тут раптом знадобився навідник...
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21.06.2023 12:16 Відповісти
допитати і на гіляку запроданця !!!
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21.06.2023 10:31 Відповісти
краще допитувати прям на гіляці
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21.06.2023 11:09 Відповісти
Підказать хто здає кацапам інфу на Одеській залізниці?
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21.06.2023 10:32 Відповісти
А чого ж тримаєте в таємниці?
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21.06.2023 11:25 Відповісти
Дайте його людям, за 5 хвилин на шматочки пороздирають
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21.06.2023 10:35 Відповісти
Прекратите замыливать ********* подобных уродов. Мне ***** на всякого рода "виновным может назвать суд"! ***** показать, ФИО, данные его и родни. Шоб ни ему ни его ******** семейки покоя не было! Извести всю его семью! Задрали! Война в стране! Научитесь казнить предателей привселюдно! Чистоплюи!
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21.06.2023 10:37 Відповісти
...неначасі... бо у цього засланця нема ж такої охорони, як у дермаків-татарових-арахнід... і ця йуда може постраждати, а земафія своїх цінує і береже - "спалений" і врятований агент буде потім робити усе, що зелені скажуть
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21.06.2023 17:52 Відповісти
вот теперь укрэнерго пусть и оплачивает долги населения за эл-во
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21.06.2023 10:42 Відповісти
От доки таких Україна не буде розстрілювать нам перемоги не бачить як своїх вух!!!
Слідство, суд, якщо не випраданий, то тільки розстріл!
А для обміну і полоненої москалоти достатньо!
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21.06.2023 10:45 Відповісти
Собирал информацию про местоположения подстанций, которые и так всем известны, тем более РФ? Бред какой то...
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21.06.2023 10:46 Відповісти
Кому усім ? Я, наприклад, поняття не маю.
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21.06.2023 11:33 Відповісти
У кацапів є всі плани української енергосистеми, яка будувалась ще при союзі і була частиною загальної. Яка ще інформація про "ключові підстанції", якщо вони знають, навіть, розташування трансформаторних будок в найвіддаленіших глухих селах? Ніякі інформатори для цього їм і нахрін не потрібні.
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21.06.2023 12:22 Відповісти
Іди геть, рюзьгє дурник- від тебе лаптями смердить.
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21.06.2023 12:27 Відповісти
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21.06.2023 12:43 Відповісти
Ключова фраза "ще при союзі". Потім уся інфа "діставалася" роССіянами "нелегально".
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21.06.2023 12:29 Відповісти
Яка інфа? Підстанції, тим більше ключові, як стояли на місці, так і стоять, і кацапи це прекрасно знають. Перенести їх - це треба переробити всю енергосистему навколо них. Не кажучи вже про будівництво самої підстанції з нуля. Це нереальні гроші і роки роботи. Хто цим буде займатись? Ахмєтка? Воно йому і нахрін не потрібно. Фахівців з енергетики тут розвелось... То переносять підстанції, то під землею будують...
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21.06.2023 12:52 Відповісти
Затримано агента ФСБ РФ, який збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.

Зазначається, що чоловік повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб'єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів. Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України. Джерело:
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21.06.2023 14:49 Відповісти
Ага. Катався по підстанціях 5 областей, вільно на них проникав, фотографував, міряв скрізь напругу і все це відсилав агресору. "Юстас - Алєксу"... Але під час арешту зловмисник так і не зрозумів, що саме видало в ньому агента ФСБ: чи фотоапарат на шиї, чи радіостанція Р-159 за плечима, чи вольтметр в кишені...
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21.06.2023 15:11 Відповісти
посадовець регіонального підрозділу компанії Укренерго, який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії.
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Он получал большую часть этих данные скорее всего по запросу, по телефону из своего кабинета. Ему нужны были данные для расчетов потерь и и их уменьшения при перетоках энергии.
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21.06.2023 15:56 Відповісти
Зрозуміло. Зелена мразота вигадала привід звільнити місце для свого чоловічка...
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21.06.2023 16:42 Відповісти
Курва
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21.06.2023 10:48 Відповісти
"Приспали" би його відразу в гуманних цілях щоб вже спав вічним сном.
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21.06.2023 10:54 Відповісти
в странах где есть правильные законы. которые выполняются, у предателя это был бы последний стул. на котором он сидел. Такие должны исчезать навсегда.
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21.06.2023 10:59 Відповісти
А скільки таких сидить на посадах в Урядовому кварталі, ЦОВВ, ОДА, ВРУ, РНБОУ…. ???
Вони гадять завуальовано, з дотриманням положень Регламенту Кабінету міністрів, внесенням (оптимізацією) змін до штатних структур, обмежуючи, а то і просто та відверто, саботуючи діяльність таких структур, особливо під час підготовки до відбиття агресії московії та її відбиття, але усі такі їх дії, дуже дошкульні та наносять невідворотню шкоду нацбезпеці України!!
Наслідки, таких завуальованих гнид на посадах, не відрізняються від результатів корегувальників московських обстрілів!!
Результати їх однакові, Убивство УКРАЇНЦІВ ТА ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ!!!

ТОМУ і багато питань до міністрів та їх держСекретарів з керівниками ПЕРСОНАЛУ!! Усі ці агенти ФСБ точать Україну, як ржа залізо!

Це поле незоране для роботи СБУ, військової контррозвідка та ДБР і т. і.
Пильнуймо Україну поки Захисники захищають її на передовій!!
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21.06.2023 11:01 Відповісти
Яскраво сказав , але як це можливо, як що керівництво країни, заарештовуючи патріотів і мотивованих і українців, намагалися здати всю країну, але народ разом із ЗСУ стали на захист неньки, так вони і далі намагаються зробити все щоб тільки карлик не злив їхнє досьє штатам. ..
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21.06.2023 13:23 Відповісти
Влада України та спец служби, мають припинити бавитися та оголошувати підозри усяким зрадникам УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, кацапомордим чухраінскім колаборантам, сепаратистам та тим зазивалам, що оправдовують віроломну війну підоросії і кричали та кричать пуця памагі", "бандєри нас усцімляют", "кака разніца" і усякій підороській мерзоті зрадників..!!!

Цим паскудам не 7 та не 10 років від народження, це повнолітні закляті ВОРОГИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ та УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ, котрі СВІДОМІ У ТОМУ ЩО КОЯТЬ і через котрих загинули десятки тисяч нівчому неповинних ГРОМАДЯН УКРАЇНИ і знищено половину окупованих територій України...!!!

Кацапоморді чухраінські підороси, зрадники, колаборанти та сепаратисти котрі до УКРАЇНИ закликали підороських вбивць ЦЕ НЕ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, це заслана сволота та мерзота і затяті, тупорилі вороги УКРАЇНИ...!!!
Якщо держава публічно стратить (розстріляє) від 500-1000 цієї кацапомордої підороської мерзоти разом з її виводком та родичами то врятує десятки тисяч добросовісних ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, котрі просто хочуть спокійно жити....!!!

АБО зібрати доказову базу, заочно засудили через судове рішення і ліквідували при затриманні усіх по ланцюжку (цілу родину) бо вони прекрасно знають чим займаються їхні кацапоморді підороські батьки, сини, дочки, діди, тітки та родичі,... СВІДОМО ЗНАЮЧИ, ЯКЕ ЗЛО ВОНИ НЕСУТЬ ТА КОЯТЬ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ...!!!
Цю мерзенну сволоту, кацапомордих підороських бомжів та манкуртів (комсомолістів та бальчивіков активістів), збирали та завозили 70 років ешелонами з усяких холодних та голодних мухосранськів уралу, сибіру, півночі, заполярья та камчатки на "лучшую жізнь" для інфікування і асиміляції населення УКРАЇНИ...!!!

Немає чого перекладати на ГРОМАДУ УКРАЇНИ, як платників податків в бюджет держави, утримання цих паскуд в буцигарнях від 3-15 років та до довічного утримання...!!!
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21.06.2023 11:03 Відповісти
Всім відомо як підбирають кадри: від директора маленького комунального підприємства до конституційного суду і СБУ, критерій щоб не був патріотом, лояльний до рашизму, бажано книжечку з куркою мутантом та сліпа відданість зекодлу,
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21.06.2023 11:14 Відповісти
А що там з бакановим - не знайшли.
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21.06.2023 11:37 Відповісти
вже видкупився , зараз дае інфо на зелю і компанію 95 квартала
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21.06.2023 12:55 Відповісти
в дтэке как и в опе. прямой фсб агентуры процентов 20
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21.06.2023 11:46 Відповісти
Гнида совковая!
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21.06.2023 12:15 Відповісти
коли заариштують головного зрадника...
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21.06.2023 12:53 Відповісти
Для таких підарів вже схема відработана - признати вину, піти на сделку з слідством і результат - умовно, відсрочка, вихід під залог.
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21.06.2023 13:00 Відповісти
Повісити зрадника-убивцю на ліхтарному стовпі навпроти УКРЕНЕРГО, щоб і «саратнікам акакаяразніца» було зрозуміло…
Скільки ж такого лайна по усій Україні, натикали ригоАнали під патронатом адміністрації чи офісу приЗедента!
Московіти разом з ними убивають Українців та Україну!!
Тому і охороняють прикоритні опозажопників у ВРУ, бо одним лайном обмазані!
Кучма, з челяддю та обслугою, може сам це підтвердити…
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21.06.2023 13:06 Відповісти
Арестуйте его родственников
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21.06.2023 13:46 Відповісти
Что вы удивляетесь ?Если наш клоун зеленский не хочет запретить поступление русских книг из Московии..Что вы удивляетесь?? . Если наш президент Взял и наложил ВЕТО на этот законопроект...Мол защемляются права нацменьшинств...И теперь российкое гавно вновь ручьями потечёт опять на мозги наших граждан.. Причём здесь враждебные книги напечатанные в России , на российкий ЛАД..и наши русскоязычные граждане???.. Если вы так любите российскомовных в Украине и граждан других нацменьшинств,, то пусть наш министр культуры Ткаченко и минообразавания выпускают книги, буклеты , Фильмы и учебники, У нас на Украине, на русском языке и языках других нацменьшинств, под диктовку наших политиканов)..и впарывают нашим пророссийским гражданам нашу украинскую версию, наш Украинский взгляд на те или иные исторические события..произошедшие между Украиной и московией..А книги-яд выпущенные в Московии нам обсолютно не нужны..Пусть зарабатывают наши печатники, продюсеры и актёры...ИЛИ Может опять будем читать и учить в школах "БОРОДИНО." или Горького или тупицу и ворюгу ШОЛОХОВА...
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21.06.2023 14:18 Відповісти
Пошукайте в центральному офісі Укренерго, там таких кротів, як цей, повно. Це саме вони надавали до московії інформацію стосовно стану обєктів енергетики та енергосистеми України взагалі в жовтні-грудні минулого року, що й призведо до катастрофічних наслідків
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21.06.2023 15:59 Відповісти
Не вірю.
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21.06.2023 21:41 Відповісти
 
 