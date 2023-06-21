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Полонений мобілізований скаржиться на службу: "Армия - г#ндоны наху#й, дыры нами затыкают. Заградотряды - кадыровцы, на передовой никогда не были". ВIДЕО

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ опублікували фрагмент допиту полоненого окупанта з числа мобілізованих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, полонений розповів про порядки в армії РФ та умови перебування на передовій.

"Армия - г#ндоны наху#й, дыры нами затыкают. Заградотряды - кадыровцы, на передовой никогда не были", - каже загарбник.

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Автор: 

армія рф (17554) допит (696) Кадиров Рамзан (528) полонені (2267)


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Топ коментарі
+10
а что ж ты хотел говнюк, ты и есть то самое изделие, которое выбрасывают после использования..., вы для своего пахана не боле чем опарыши, вас уже списали, как только вы подписали контракт или что там у вас...
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21.06.2023 11:30
+8
Зазомбоване сміття.
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21.06.2023 11:29
+8
Потому что настоящие воины это чеченцы, в том числе за Украину воюющие, а кадыровцы то предатели по жизни, и стрелять в спину для них милое дело
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21.06.2023 11:31
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Зазомбоване сміття.
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21.06.2023 11:29 Відповісти
Так что путин х.йло ?
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21.06.2023 12:04 Відповісти
а что ж ты хотел говнюк, ты и есть то самое изделие, которое выбрасывают после использования..., вы для своего пахана не боле чем опарыши, вас уже списали, как только вы подписали контракт или что там у вас...
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21.06.2023 11:30 Відповісти
Потому что настоящие воины это чеченцы, в том числе за Украину воюющие, а кадыровцы то предатели по жизни, и стрелять в спину для них милое дело
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21.06.2023 11:31 Відповісти
Касап, вбий касапа..
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21.06.2023 11:33 Відповісти
Кадиррвіці ззаду вас вас ззаду.
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21.06.2023 11:36 Відповісти
Коли Кричали "можєм пафтаріть" то забули про Заградотряди.... ******* кацапські нелюди.
А як важко йому сказати *****(путєн)-Гондон.... раби по ДНК.
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21.06.2023 11:40 Відповісти
Так ше ні один полонении не сказав шо в нього і в рашарміі все ок -- шо ми хочем почути .
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21.06.2023 11:41 Відповісти
наші геть зовсім дебіли бо не розуміють як розмовляти з полоненими.

що ти робиш в Україні, з якого ти міста...дитячий садок.

треба їм говорити що вони фашисти і доводити це порівнюючи з діями німців в 39-45.

а потім питати у них - як ваші діди вчиняли з фашистами. і як ми вчиняємо з вами.

і ось саме тут і виникає момент істини.
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21.06.2023 11:42 Відповісти
який же це допит ? Прізвище та частина, а далі це кацапеня повторює, що скажуть. А спитати ЯК ТИ москаль відносишся до війни ? Чого тебе в Україну принесло ? Скільки вбив наших хлопців ? Без підказок. Нехай несе, навіть брехню. Бо цей кацап і є ГАНДОНОМ. Бо слухає пропаГАНДОНІВ у себе на дєрєвнє.
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21.06.2023 12:08 Відповісти
за женевською конвенцією полонений зобов'язаний повідомити своє ім'я, свій номер і номер своєї частини.

тому тупо питати номер частини, полонений зацікавлений сам його назвати.
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21.06.2023 12:12 Відповісти
Никогда это не нравилось. Все равно никто верит. Но никого это не останавливает. Украинских пленных сейчас тоже заставляют каждый день всякую ху*ню нести.
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21.06.2023 11:42 Відповісти
Є одне зауваження. Але дуже-дуже ВЕЛИКЕ. Наші ЗСУ голови не оттяпують кацапам, не розстрілюють полонених за незгоду давати інтерв'ю, не добивають поранених, а тягнуть їх у ношах, щоб не здохли або не застрелились. А КАЦАПИ навіть про Женевську Конвенцію й гадки не мають. Тому поводяться наче вони хЄрої з кіно про війну радянських злочинців.
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21.06.2023 11:52 Відповісти
Скорее всего как в тюрьме. Всегда есть желающие "сотрудничать". А чем лучше будет рассказ, тем довольнее будет будет начальник.
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21.06.2023 12:23 Відповісти
Подивився я те відео, де він не може ніяк путлера гаndonoм назвати і згадав випадок з середини 90х на роботі (імена змінено). Прийшов до нас крупний клієнт підписувати контракт і в них з директором вийшла суперечка по якомусь пункту. От цей дядько і каже директору (вони з були на "ти", як давні знайомі): "Петре, ти мудак". А той: "Це чому ж?" "Так всі це знають. От ти, Миколо, (звертається до одного з підлеглих Петра) скажи, що Петро дійсно мудак?" А Микола ніяково: "Як я можу таке сказати? Він же мій шеф". "От бачиш, Петре, навіть Микола каже, що ти мудак".
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21.06.2023 11:46 Відповісти
Останні новини зі штабу кадирівців. Читайте уважно. Нарешті бородаті генерали елітної піхоти ***** розібрались з мапою і таки знайшли це місто Белград. Білгородської області. Йдуть останні приготування до штурму міста рівно опівночі. Піхотинцям ***** надали наказ йти в атаку з кинджалами наголо (********** для Суровікина наказано берегти) на ранок. У штабі складають списки аулів, яким будуть розподілені унітази мешканців міста. Стіралки дон кадирка наказав притягти до його палацу. У Грозному. Як же не пощастило цим бідним СЕРБАМ. Ніколи такого не було, і ось раптом ... чеченці з гір спустились .... на землю.
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21.06.2023 12:01 Відповісти
Путин і вся його шобла расєйська нацюцюрники!
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21.06.2023 12:05 Відповісти
Це він ще наших тцкашників не бачив.
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21.06.2023 12:06 Відповісти
Слова "Путин-гандон" с него клещами вытаскивать надо.На обмен после таких не пойдет-будет просить политического убежища.
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21.06.2023 12:09 Відповісти
Для кацапа сказати шо ***** гандон це стресово
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21.06.2023 12:12 Відповісти
гортаю інстограм і бачу наших полонених, їх пачками беруть у полон, або заробітчани, або мобілізовані з вулиць, то вони таку ***** несуть про Україну, про керівництво, кацапи відпочивають
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21.06.2023 12:49 Відповісти
Цирк.Он очень не доволен Путиным и его Армией.
Наверное откажется зарплату получать или передаст всё ВСУ
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21.06.2023 13:24 Відповісти
Теперь я понял, почему кадырка постоянно повторяет "дон" - мысленно говорит "Путин - ган...", а в слух "...дон"
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21.06.2023 13:36 Відповісти
Путин гандон.
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21.06.2023 16:10 Відповісти
Не ври мне! Путин *****!
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21.06.2023 21:29 Відповісти
 
 