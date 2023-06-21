Полонений мобілізований скаржиться на службу: "Армия - г#ндоны наху#й, дыры нами затыкают. Заградотряды - кадыровцы, на передовой никогда не были". ВIДЕО

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ опублікували фрагмент допиту полоненого окупанта з числа мобілізованих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, полонений розповів про порядки в армії РФ та умови перебування на передовій.

"Армия - г#ндоны наху#й, дыры нами затыкают. Заградотряды - кадыровцы, на передовой никогда не были", - каже загарбник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль має намір замінити в наступальних операціях в Україні "вагнерівців" на кадирівців, - ISW