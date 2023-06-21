Полонений мобілізований скаржиться на службу: "Армия - г#ндоны наху#й, дыры нами затыкают. Заградотряды - кадыровцы, на передовой никогда не были". ВIДЕО
Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ опублікували фрагмент допиту полоненого окупанта з числа мобілізованих.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, полонений розповів про порядки в армії РФ та умови перебування на передовій.
"Армия - г#ндоны наху#й, дыры нами затыкают. Заградотряды - кадыровцы, на передовой никогда не были", - каже загарбник.
Топ коментарі
+10 Hanka Panyanka
показати весь коментар21.06.2023 11:30
+8 Теті Гризло
показати весь коментар21.06.2023 11:29
+8 Ziu Zou
показати весь коментар21.06.2023 11:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ззаду васвас ззаду.
А як важко йому сказати *****(путєн)-Гондон.... раби по ДНК.
що ти робиш в Україні, з якого ти міста...дитячий садок.
треба їм говорити що вони фашисти і доводити це порівнюючи з діями німців в 39-45.
а потім питати у них - як ваші діди вчиняли з фашистами. і як ми вчиняємо з вами.
і ось саме тут і виникає момент істини.
тому тупо питати номер частини, полонений зацікавлений сам його назвати.
Наверное откажется зарплату получать или передаст всё ВСУ