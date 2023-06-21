Соловйов пропонує будувати в РФ "деревни традиционных ценностей для иностранцев": "Пусть к нам едут немцы, французы, американцы". ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов запропонував побудувати "деревни для иностранцев", де будуть мешкати громадяни інших країн, які цінують "традиционные ценности".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку ідею пропагандист висловив на своєму шоу на росТВ.
"Треба створювати умови, щоб люди традиційних цінностей переїздили в Росію. Зі своїми знаннями технологій, зі своїми сім'ями. Щоб сюди прихали італійці, німці, французи, американці, британці", - сказав Соловйов.
Топ коментарі
+30 Віталій Маркович #551055
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"Исторически в https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России к https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB гомосексуалам относились значительно терпимее, чем в других https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 европейских странах . Светское https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE уголовное право не касалось этого вопроса вплоть до https://ru.m.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XVIII века "
А вот его сынок рекламирует средний пол своим видом. Вполне себе либеральный, повесточку леволиберальную продвигает.
Кстати, кто угадает: где его жена? Подсказываю: по краям не они.
Вряд ли. У него совсем не те традиции...
Весь в папу.
прилагаются традиционныэ обязанности : любить царя и полицая
а традиционные права (свобода передвижения и свобода собственности) продаются по традиционным цэнам : сколько есть столько и плати
Т - традиції!
Ну насчет тебя все понятно, Комо тебе не светит.