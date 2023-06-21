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Соловйов пропонує будувати в РФ "деревни традиционных ценностей для иностранцев": "Пусть к нам едут немцы, французы, американцы". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов запропонував побудувати "деревни для иностранцев", де будуть мешкати громадяни інших країн, які цінують "традиционные ценности".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку ідею пропагандист висловив на своєму шоу на росТВ.

"Треба створювати умови, щоб люди традиційних цінностей переїздили в Росію. Зі своїми знаннями технологій, зі своїми сім'ями. Щоб сюди прихали італійці, німці, французи, американці, британці", - сказав Соловйов.

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Автор: 

іноземець (391) пропаганда (2814) русский мир (459) Соловйов Володимир (140)


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Топ коментарі
+30
деревни по типу ГУЛАГ?
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21.06.2023 12:03
+29
І обов"язково біля кожної дєрєвєнської ізби дерев"яна будка з діркою.
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21.06.2023 12:04
+23
Щоб сюди прихали італійці, німці, французи, американці, британці", - сказав Соловйов.

aha sha uzhe chemodani pakujut
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21.06.2023 12:02
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Главное вертухая с плёткой и лобное место не забудьте
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21.06.2023 12:51 Відповісти
Надо целыми днями показывать ему бывшие его любимые виллы на озере Комо и Гарда и что бы там жарили шашлыки украинцы.
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21.06.2023 12:52 Відповісти
Скоро будешь тварь вместе со своим ****** и своей женой обезьяной сидеть в клетке в Киевском зоопарке вместе с обезьянами и туристы со всего мира будут приезжать на вас смотреть
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21.06.2023 12:52 Відповісти
Сина свого у ту "дєрєвню" із Заходу перевези! Якраз до "традиційних цінностей"! Які там вони у лаптів? Гвалтування дочок? Побиття жінок усіх генерацій? Снохацтво? Бійки "стіна на стінку" село проти села з топорами, палицями, арматурою та безліччю небіжчиків? Пияцтво та злидні? Ну-ну...
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21.06.2023 12:58 Відповісти
Сам там живи, чучєло. Де твої італійські вілли? Помрій з Магаданського бараку.
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21.06.2023 12:59 Відповісти
Это он про эти ценности:
"Исторически в https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России к https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB гомосексуалам относились значительно терпимее, чем в других https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 европейских странах . Светское https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE уголовное право не касалось этого вопроса вплоть до https://ru.m.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XVIII века "
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21.06.2023 12:59 Відповісти
воно вже зовсім хворе
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21.06.2023 12:59 Відповісти
Точно, неозброєним оком видно, що салавєй вже ********
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21.06.2023 16:05 Відповісти
А потім їх вивести в товарних вагонах в Сибір. Досвід в свинособак такий є!
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21.06.2023 13:00 Відповісти
Так вони самі туди одразу поїдуть
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21.06.2023 16:09 Відповісти
Традиционные ценности мокшан
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21.06.2023 13:01 Відповісти
Приїздить такий іноземець у традиційну руцькі дярєвню, тут йому дадуть скуштувати боярки пограбують і віддубасять. Бо є чим здивувати іноземця!
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21.06.2023 13:01 Відповісти
Нескінченні черги на залізничних вокзалах на аєропортах в Рима, Паріжа та Берлина
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21.06.2023 13:03 Відповісти
Кілька років тому якісь багатодітні сектанти з Німеччини демонстративно переїхали в паРашу в пошуку "традиційних цінностей" для дітей, яких немає в німецьких школах. А вже незабаром тікали від цих "традиційних цінностей" назад у "гріховну" Німеччину.
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21.06.2023 13:06 Відповісти
і зразу записалися в гейклуби
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21.06.2023 13:58 Відповісти
ЛГБТ кращє за російськомовного😁
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21.06.2023 13:09 Відповісти
А ти, мабуть, будеш почесним громадянином того міста.
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21.06.2023 13:40 Відповісти
Ти вже макитрою "уїхав" !!!
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21.06.2023 15:31 Відповісти

А вот его сынок рекламирует средний пол своим видом. Вполне себе либеральный, повесточку леволиберальную продвигает.
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21.06.2023 13:22 Відповісти
А там и вся семья такая....


Кстати, кто угадает: где его жена? Подсказываю: по краям не они.
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21.06.2023 20:49 Відповісти
Приїзжайте іностранці у московію. А Соловйов, вже так і бути, поїде у ваші вілли на березі Адріатичного моря і буде, долаючи себе, жити там разом з жінкою, двома коханками, рідними та позашлюбними дітьми. Заради вітчизни чого не стерпиш.
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21.06.2023 13:22 Відповісти
Шапиро должен строить кибуци!
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21.06.2023 13:27 Відповісти
Де Пардье не долго выдержал...
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21.06.2023 13:36 Відповісти
Соловушка, а твой сынулька, из Ландона приедет?
Вряд ли. У него совсем не те традиции...
Весь в папу.
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21.06.2023 13:39 Відповісти
в комплекте с традиционными цэнностями

прилагаются традиционныэ обязанности : любить царя и полицая

а традиционные права (свобода передвижения и свобода собственности) продаются по традиционным цэнам : сколько есть столько и плати
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21.06.2023 15:13 Відповісти
традиційним чекістам-сатаністам терміново потрібно більше традиційного м'яса для традиційних війн, щоб традиційно вбити ще більше людей і вкрасти ще більше землі!

Т - традиції!
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21.06.2023 15:53 Відповісти
Параша ни кому не нужна.
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21.06.2023 16:14 Відповісти
Ой. а на черзі зміна кольору фейсу та місць за тарілками -країнами в відповідності до вагів БОГА "ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ", тож багато " шибко ггуських" топтатиме джунглі. Таке воно "воскресіння в печері", а ще ж треба чекати доки АНГЕЛИ її відкриють. АРХ М
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21.06.2023 16:34 Відповісти
А почему деревни, почему не города?
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21.06.2023 16:36 Відповісти
Усі німці, американці та французи, уявляючі расєйські дерьовні цінностей одразу заявляють що раптово стали геями.
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21.06.2023 16:56 Відповісти
Придурок, ты думаешь, что иностранец согласится бегать среди ночи ср*ть в очко на 20 градусном морозе?
Ну насчет тебя все понятно, Комо тебе не светит.
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21.06.2023 17:27 Відповісти
когда уже сдохнет эта ********** крыса?!за последние полгода одни глаза остались от некогда крупной свиньи.видно что неизлечимо болен,скорей пусть подыхает!
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21.06.2023 17:37 Відповісти
Соловей, а ты сам заселись в такую деревню и живи там. Чтобы сыромятно и посконно, чтобы с боярой, с сортиром на улице, с мордобоем и печкой с углём, чтобы не так как на озере Комо в Италии а как в деревне Кукуево…. Все сразу скажут - вот умный еврей всех на.бал!!!! А плешивый дедушка царёк даст тебе много рублей и ещё 2 значка на грудь….
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21.06.2023 20:49 Відповісти
Нащо іноземцям благи цивілізації, хай приїдуть в росію, бо тут можна поср.ти на дворі у дирку при -50 зимою.
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22.06.2023 00:12 Відповісти
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