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У Ківерцях на Волині місцева влада хоче витратити 150 млн грн на стадіон та бігові доріжки. ВIДЕО

Міська рада Ківерців (населення 14 тис. людей) збирається витратити 150 млн грн на демонтаж старого стадіону і побудову нового з нуля.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Волинські новини.

Мер міста Олександр Ковальчук розповів журналістам, що хоче перетворити Ківерці на "спортивну столицю області". Стадіон він планує знести, а замість нього побудувати новий, зі штучним полем та новим освітленням.

На зауваження журналістів про доцільність таких витрат під час війни мер Ківерців відповів, що українські військовослужбовці забезпечені всім необхідним.

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"Я бачив командарів батальйонів наших 50-го, 51-го та 53-го. Ми почали говорити, вони кажуть: от дивіться. Батальйон - 400 людей, і в кожного є тепловізор. А їх треба три. Їх всього-навсього три чи чотири на батальйон треба, а їх є в кожного під диваном", - каже Ковальчук.

Він також додав, що з бюджету громади вже скерували на потреби армії понад 75 млн грн.

"Ми передали вже понад 10 дронів. Купили вже більш як 14 машин. Ми з кожної нашої зарплати віддаємо у скриньку одноденний заробіток. Проводимо благодійні концерти, благодійні ярмарки, збираємо кошти", - розповів міський голова.

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Волинські новини зазначають, що останній великий договір - в сумі 63 млн грн на реконструкцію очисних споруд - міськрада Ківерців уклала з фірмою "Кортакоз" із Рівненщини. Це підприємство пов’язане з бізнесменом Юрієм Фалкою, якого керівниця громадської організації "За чесний тендер" Мирослава Примак називає "відомим освоювачем бюджетних коштів".

Після розголосу в соцмережах ситуацію прокоментували у Волинській ОВА. Там повідомили, що не мають жодного стосунку до рішення Ківерецької міської ради витратити 150 млн на стадіон.

Автор: 

місцеве самоврядування (322) тендер (2400) Волинська область (864)


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Топ коментарі
+34
Вона у них і не починалася. Війна то для нас. Зелені гніди цілеспрямовано здавали країну, і якби не народ України, то за_трі_дня було б реальністю.
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21.06.2023 12:39
+29
війна в галавах скінчилась, пора бюджети освоювати
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21.06.2023 12:29
+27
В той час, коли західні платники податків по суті тримають Україну на плаву, якесь провінційне, мордате бидло зі своїм оточенням планує пиляти гроші на стадіоні. Це дно чи ще ні? І таке робиться всюди.
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21.06.2023 12:38
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Запишіть мій допис. Як тільки там почнеться реальне будівництво нового стадіону то там обов'язково будуть декілька прильотів від кацапів. Наведуть самі забудовники. З цілью сховати вкрадене.
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21.06.2023 16:28 Відповісти
Для долбодятлів і бутусових: - Загальний бюджет Ківерцівської міської територіальної громади на

2023 рік, становить 134 115 000 гривні. Більшу половину з них становить державна субвенція на

зарплати бюджетникам (педагоги, медики та інші). Є підозра, що голова громади послав за "рускім

корабльом" "шпєллєров" з адміністрацій, з їхніми кацапськими ідеями, щодо допомоги ЗСУ.
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21.06.2023 17:42 Відповісти
Ти точно дієздатний? Твій допис схожий на маячню
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21.06.2023 19:31 Відповісти
Ми вже перемогли, вже можемо стадіони купляти, а солдати собі на обмундирування по 60000 витрачають,
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21.08.2023 13:01 Відповісти
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