У Ківерцях на Волині місцева влада хоче витратити 150 млн грн на стадіон та бігові доріжки. ВIДЕО
Міська рада Ківерців (населення 14 тис. людей) збирається витратити 150 млн грн на демонтаж старого стадіону і побудову нового з нуля.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Волинські новини.
Мер міста Олександр Ковальчук розповів журналістам, що хоче перетворити Ківерці на "спортивну столицю області". Стадіон він планує знести, а замість нього побудувати новий, зі штучним полем та новим освітленням.
На зауваження журналістів про доцільність таких витрат під час війни мер Ківерців відповів, що українські військовослужбовці забезпечені всім необхідним.
"Я бачив командарів батальйонів наших 50-го, 51-го та 53-го. Ми почали говорити, вони кажуть: от дивіться. Батальйон - 400 людей, і в кожного є тепловізор. А їх треба три. Їх всього-навсього три чи чотири на батальйон треба, а їх є в кожного під диваном", - каже Ковальчук.
Він також додав, що з бюджету громади вже скерували на потреби армії понад 75 млн грн.
"Ми передали вже понад 10 дронів. Купили вже більш як 14 машин. Ми з кожної нашої зарплати віддаємо у скриньку одноденний заробіток. Проводимо благодійні концерти, благодійні ярмарки, збираємо кошти", - розповів міський голова.
Волинські новини зазначають, що останній великий договір - в сумі 63 млн грн на реконструкцію очисних споруд - міськрада Ківерців уклала з фірмою "Кортакоз" із Рівненщини. Це підприємство пов’язане з бізнесменом Юрієм Фалкою, якого керівниця громадської організації "За чесний тендер" Мирослава Примак називає "відомим освоювачем бюджетних коштів".
Після розголосу в соцмережах ситуацію прокоментували у Волинській ОВА. Там повідомили, що не мають жодного стосунку до рішення Ківерецької міської ради витратити 150 млн на стадіон.
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