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Шмигаль зустрівся з прем’єром Британії Сунаком. Говорили про інвестиції в Україну. ВIДЕО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив зі своїм британським колегою Ріші Сунаком інвестиції в українську економіку.

Про це очільник українського уряду повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зустріч відбулася на полях конференції з відновлення України, що проходить цими днями в Лондоні.

"Обговорили залучення приватного бізнесу для підтримки економіки України. Вдячні Великобританії за потужний пакет фінансової допомоги та за запуск ініціативи Business Compact, до якої вже долучилось більше 400 провідних компаній світу", - написав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року, - фон дер Ляєн

Він також додав, що цінує підтримку Великої Британії в усіх сферах та покладається на подальше лідерство в об’єднанні міжнародної коаліції на підтримку України.

Автор: 

конференція (175) Лондон (400) Шмигаль Денис (4615) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+8
Інвестори в країні відкатів?
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21.06.2023 14:00
+8
Не будуть інвестиції в зелене лайно. Там же не поци.
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21.06.2023 14:02
+5
Шмигаль це той що у березні брехав що усі 7 обіцянок для ЄС виконані? Хто ж йому тепер повірить?
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21.06.2023 14:10
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Інвестори в країні відкатів?
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21.06.2023 14:00 Відповісти
Не будуть інвестиції в зелене лайно. Там же не поци.
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21.06.2023 14:02 Відповісти
Що цей недієздатний Шмигаль може обговорювати
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21.06.2023 14:04 Відповісти
Це як наче... "Пустили козла в огород з капустою"
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21.06.2023 14:05 Відповісти
Співчуваю Ріші Сунаку. Таке йому довелось пережити...
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21.06.2023 14:06 Відповісти
Эта тварь Шмыгаль уже проинвестировала своего хозяина Ахметова подняв цену на электрику.. Если в ЕС не дадут денег они сами нечего для Страны не сделают ..это как клопы сосущие кровь с Народа...а Мы им это позволяем
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21.06.2023 14:09 Відповісти
Шмигаль це той що у березні брехав що усі 7 обіцянок для ЄС виконані? Хто ж йому тепер повірить?
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21.06.2023 14:10 Відповісти
обов'язково до инвесторів долучати инвест-нянь

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21.06.2023 14:13 Відповісти
"Обговорили залучення приватного бізнесу для підтримки економіки України..." Джерело:

Ну звісно! Бо те, що будуть давати США, ЄС чи Об'єднане Королівство як країни - буде під пильним контролем відповідних органів. А от приватний бізнес можна буде "відкачувати і відкачувати", допоки він не зрозуміє і не втече з України...
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21.06.2023 14:13 Відповісти
Ніхто не буде інвестувати , бо кожна інстанція каже дай дай . Турки вже хотіли побудувати завод але за підключення до мережі запросили 10$ млн.
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21.06.2023 14:22 Відповісти
Які інвестиції?
"Податкова няня" на англійську мову не перекладається...
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21.06.2023 14:31 Відповісти
Один донатить, другий краде-така співпраця !
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21.06.2023 14:46 Відповісти
Ще одне пусте місце на важливій державній посаді. Про що ти можеш говорити? Як народ обкрадаєш?
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21.06.2023 15:17 Відповісти
 
 