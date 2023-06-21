Шмигаль зустрівся з прем’єром Британії Сунаком. Говорили про інвестиції в Україну. ВIДЕО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив зі своїм британським колегою Ріші Сунаком інвестиції в українську економіку.

Про це очільник українського уряду повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зустріч відбулася на полях конференції з відновлення України, що проходить цими днями в Лондоні.

"Обговорили залучення приватного бізнесу для підтримки економіки України. Вдячні Великобританії за потужний пакет фінансової допомоги та за запуск ініціативи Business Compact, до якої вже долучилось більше 400 провідних компаній світу", - написав Шмигаль.

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Він також додав, що цінує підтримку Великої Британії в усіх сферах та покладається на подальше лідерство в об’єднанні міжнародної коаліції на підтримку України.