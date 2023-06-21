Бійці роти ударних БпАК "Ахіллес" FPV-дроном знищили російський ЗРК "Тор-2М". ВIДЕО

Бійці роти ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади FPV-дроном знищили російський ЗРК "Тор-2М" .

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

Дроном-камікадзе було уражено одну з найпріоритетніших цілей - російський ЗРК "Тор-2М", призначений для протиповітряної і протиракетної оборони, вартістю близько 25 млн доларів.

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