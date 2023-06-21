Бійці роти ударних БпАК "Ахіллес" FPV-дроном знищили російський ЗРК "Тор-2М". ВIДЕО
Бійці роти ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади FPV-дроном знищили російський ЗРК "Тор-2М" .
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.
Дроном-камікадзе було уражено одну з найпріоритетніших цілей - російський ЗРК "Тор-2М", призначений для протиповітряної і протиракетної оборони, вартістю близько 25 млн доларів.
Топ коментарі
+17 Kucher
показати весь коментар21.06.2023 17:56
+16 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар21.06.2023 17:48
+11 Александр Иванов #442761
показати весь коментар21.06.2023 17:52
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Слава ЗСУ!
пілоту повага!
-Пятихатки под ЗСУ...
-Работино северная часть под ЗСУ ..
-Урожайное под ЗСУ...
-Токмак ... Садовое ... тревожно ...
-Голая пристань зашли ЗСУ
Дрон з таким подарунком зовсім не весільний...
https://studfile.net/preview/6332433/page:5/
https://elementy.ru/kartinka_dnya/464/Kumulyativnyy_effekt
І судячи з відео про ТОР2, то дрон сам врізався зі своєю вибухвкою, замість того, щоб скинути кумулятивний *********, тобто кумулятивності не було, а відповідно і значної шкоди цьому гаду
Є інша ідея - як не витрачаючи дронів гатити по скупченню цієї техніки у підходящий момент. Можу поділитись у приваті.
Детонація з уроном можлива якщо навіть поставити, просто спрацювання має бути в дотик для ефективності і запобіганню розсіювання....
тут я з нею і згоден і ні.., - посварилися на пів дня...