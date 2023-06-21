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Бійці роти ударних БпАК "Ахіллес" FPV-дроном знищили російський ЗРК "Тор-2М". ВIДЕО

Бійці роти ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади FPV-дроном знищили російський ЗРК "Тор-2М" .

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

Дроном-камікадзе було уражено одну з найпріоритетніших цілей - російський ЗРК "Тор-2М", призначений для протиповітряної і протиракетної оборони, вартістю близько 25 млн доларів.

Також дивіться: Бійці 92-ї ОМБр збивають російський безпілотник на Лимано-Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4220) 92 окрема штурмова бригада (253) дрони (4776)


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Топ коментарі
+17
Не знищили, а уразили.

Слава ЗСУ!
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21.06.2023 17:56
+16
Молодці Харківські Герої! Вдачі, наснаги, Божого захисту! Слава ЗСУ!
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21.06.2023 17:48
+11
Одне й з найгарніших вражень ворожої техніки таким малюком! Слава Нації Україна!
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21.06.2023 17:52
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Молодці Харківські Герої! Вдачі, наснаги, Божого захисту! Слава ЗСУ!
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21.06.2023 17:48 Відповісти
Одне й з найгарніших вражень ворожої техніки таким малюком! Слава Нації Україна!
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21.06.2023 17:52 Відповісти
Не знищили, а уразили.

Слава ЗСУ!
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21.06.2023 17:56 Відповісти
не уразили , а уконтрапупіли - тобі шашечкі чи їхати?
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21.06.2023 18:12 Відповісти
А касапутіна так слабо?? І взагалі, яка винагорода за цей "бестолковий скальп "??
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21.06.2023 17:57 Відповісти
якось дронік підлетів підлетів - Україна б'еться!
пілоту повага!
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21.06.2023 18:08 Відповісти
Тем временем Пригожин сеет зраду:
-Пятихатки под ЗСУ...
-Работино северная часть под ЗСУ ..
-Урожайное под ЗСУ...

-Токмак ... Садовое ... тревожно ...

-Голая пристань зашли ЗСУ
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21.06.2023 18:08 Відповісти
сылку можна?
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21.06.2023 18:14 Відповісти
https://t.me/supernova_plus/21352
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21.06.2023 22:21 Відповісти
Вибачте, але для цього "танка" цей квадрік як укус комара. Ну почухається, і поїде далі. Антени і "мозги" не ушкоджені...
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21.06.2023 18:11 Відповісти
Ні якщо до дрона причіплений кумулятивний заряд... Орки нашій техніці багато проблем наробили таким чином...

Дрон з таким подарунком зовсім не весільний...
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21.06.2023 18:16 Відповісти
Ще раз вибачте, а звідки береться кумулятивнисть при такій швидкості, чи я чогось не розумію?
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21.06.2023 18:22 Відповісти
Кумулятивний струмінь утворюється при вибуху воронкоподібного заряду, який ініціюється запалом. Швидкість взагалі не є визначальним фактором.
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21.06.2023 18:34 Відповісти
Серьйозно? А як що до 3-го закона Ньютона ?
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21.06.2023 18:35 Відповісти
Do you know that the IEDs are static devices, but still form the copper plasma jets that rips through the tank armor like a hot knife through the butter? It's all about the shaped charge and the lining, baby. You can stuff the 3rd Newton's Law somewhere deeper in the cavity 😁
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21.06.2023 18:41 Відповісти
Вся справа у физиці, яку в дупу не запхнеш...
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21.06.2023 18:45 Відповісти
Є навіть ручні противотанкові гранати з кумулятивною дією, яка там може бути швидкість !?)))
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21.06.2023 18:41 Відповісти
Вже розібрався про кумулятивність:
https://studfile.net/preview/6332433/page:5/
https://elementy.ru/kartinka_dnya/464/Kumulyativnyy_effekt

І судячи з відео про ТОР2, то дрон сам врізався зі своєю вибухвкою, замість того, щоб скинути кумулятивний *********, тобто кумулятивності не було, а відповідно і значної шкоди цьому гаду
Є інша ідея - як не витрачаючи дронів гатити по скупченню цієї техніки у підходящий момент. Можу поділитись у приваті.
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21.06.2023 19:35 Відповісти
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22.06.2023 05:43 Відповісти
Це ваш двомістний, у Каліфорніі?
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22.06.2023 10:28 Відповісти
Не, у меня 4х местный в Вирджинии. А этот для як не витрачаючи дронів гатити по скупченню цієї техніки у підходящий момент больше подойдет, более продвинут и технологичен.
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22.06.2023 16:26 Відповісти
Ну тоді цю модель залиш для сусідів, або краще зроби допис - "Будапештський меморандум" і можна флажки натикать країн учасниць. А на фоні додай напис - "від глибоко озабочених..."
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22.06.2023 19:21 Відповісти
Ні нормально детонує комулятивному заряду не потрібна швидкість, це щось аналог газового різака.... просто тонкий і гарячий потім прорізає броню, там конструкція така що реактивної зворотньої тяги не відбувається.....

Детонація з уроном можлива якщо навіть поставити, просто спрацювання має бути в дотик для ефективності і запобіганню розсіювання....
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22.06.2023 11:04 Відповісти
В Україні налагоджено випуск тисяч дронів на місяць...ні? у час 3D принтерів, глобальної уніфікації...мільярдну допомогу...
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21.06.2023 18:18 Відповісти
Мадяр називав якісь цифри. Думаю, що кілька тисяч на місяць в України вже є, але всі вони збираються і поставляються волонтерами, а участь МО, держструктур і монополіста арахамії близько нуля, в той час як в РФ їх держава налагоджує массове виробництво
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21.06.2023 18:55 Відповісти
Ото мене уміляєт, що Україна (мається на увазі ця влада, звичайно) зробить ядерну зброю...
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21.06.2023 19:17 Відповісти
чем чаще у нас будут безответственно трындеть про ЯО в Украине,тем больше у нас на всех АЭСах будут гостить инспекторы МАГАТэ.
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21.06.2023 20:07 Відповісти
я тоже сомневался, но в конце дали видео где эта хреновина горит. так что все получилось.
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21.06.2023 20:06 Відповісти
LOL. Again, the abbreviation is EFP. I hope this one gives the clue. If not, I rest my case 🙄
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21.06.2023 18:56 Відповісти
як казала моя жінка - нехай коверкають, папюжать мову ті допосилавчині - аби намагалися..
тут я з нею і згоден і ні.., - посварилися на пів дня...
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21.06.2023 19:22 Відповісти
Ой хлопці молодці. Назва дрона топ 💪👍
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22.06.2023 18:13 Відповісти
 
 