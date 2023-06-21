Бійці хитрістю без бою полонили трьох окупантів: "Мы в хохлов переоделись. Что ты ищешь? Руки, сука! Ты дебил?! Иди сюда!". ВIДЕО

Бійці 225 батальйону зі складу 127-ї бригади Збройних Сил України хитрістю і без бою полонили трьох російських військових під Бахмутом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис процесу взяття в полон був зроблений командиром батальйону Олегом "Сірком". Дата зйомки невідома. Однак, судячи по запису, це відбувалося рано навесні.

На відео зафільмований момент, коли під час виходу розвідки батальйону на позиції російських військ бійці зустріли російського солдата, якого хитрістю змусили привести ще двох своїх у полон, продемонструвавши наочно, що на війні розум і хитрість теж хороша зброя.

