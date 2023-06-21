УКР
63 606 62

Бійці хитрістю без бою полонили трьох окупантів: "Мы в хохлов переоделись. Что ты ищешь? Руки, сука! Ты дебил?! Иди сюда!". ВIДЕО

Бійці 225 батальйону зі складу 127-ї бригади Збройних Сил України хитрістю і без бою полонили трьох російських військових під Бахмутом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис процесу взяття в полон був зроблений командиром батальйону Олегом "Сірком". Дата зйомки невідома. Однак, судячи по запису, це відбувалося рано навесні.

На відео зафільмований момент, коли під час виходу розвідки батальйону на позиції російських військ бійці зустріли російського солдата, якого хитрістю змусили привести ще двох своїх у полон, продемонструвавши наочно, що на війні розум і хитрість теж хороша зброя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полонений мобілізований скаржиться на службу: "Армия - г#ндоны наху#й, дыры нами затыкают. Заградотряды - кадыровцы, на передовой никогда не были". ВIДЕО

Бахмут (1566) полонені (2338)
Топ коментарі
+95
блін, тарантіно відпочиває. в каннах треба такі фільми показувати
21.06.2023 20:24 Відповісти
+67
Нервы у козаков - из стальной проволоки. Волчары матерые. 👍
21.06.2023 20:32 Відповісти
+46
Сказать красава, це бл#дь ні#уя не сказать. Шедевр.😁
21.06.2023 20:34 Відповісти
блін, тарантіно відпочиває. в каннах треба такі фільми показувати
21.06.2023 20:24 Відповісти
****** , я стар для таких экшнов , аж давление поднялось , в голове бум-бум-бум , но доконца досмотрел , парни агонь , просто красавцы , .................а ******** с 95 квартала за бугром пивко с чипсами попивают , та и у нас ********* под мамиными юбками сидит не мало.
21.06.2023 20:58 Відповісти
был бы ты молод, то бежал бы за бугор быстрее 95 квартала еще 23 февраля ))
показати весь коментар
21.06.2023 23:33 Відповісти
Пулять с автомата может каждый,а умение воевать не каждому дано.
показати весь коментар
22.06.2023 08:44 Відповісти
Это прямо какой военно-полевой театр-буфф:

креативные украинцы развели орков как последних лохов-недоумков...

Особенно талантливый артист тот солдат, который сделал мастерскую имитация орковского выговора:

"Ну, чо ты стал, паадхаади, давай. Где астальные ?"

Орки купились на вот это быдло-кацапское "Чо" и на твёрдое произношение"Г" ...

В общем, сплошное тарантино но только в Реале...
21.06.2023 21:03 Відповісти
оце б зняли художній фільм з такою сценою - сказали б брехня не може такого бути
показати весь коментар
Если бы этот сюжет-буфф сняли бы для художественного фильма, то зрители бы просто плевались в том смысле, что, мол, херня какая-то, такого в реале не бывает. Никто бы не поверил.
показати весь коментар
23.06.2023 16:41 Відповісти
Молодці, лапочки наші дорогі.
21.06.2023 20:25 Відповісти
не называй военных лаптями
показати весь коментар
де ти там лапті побачив?!
показати весь коментар
ти що в очі довбешся?
показати весь коментар
https://goodhouse.com.ua/poradi/16074-najbilsh-nizhni-i-laskavi-mili-krasivi-solodki-slova-koxanij-divchini-divchini-zhinci-slova-pro-koxannya-vid-dushi.html Найбільш ніжні і ласкаві, милі, красиві, солодкі слова коханій дівчині, дівчині, жінці: слова про кохання від душі


Там, нижче, можна знайти це слово
22.06.2023 14:14 Відповісти
як у шпигунських фільмач, але крутіше
показати весь коментар
21.06.2023 20:26 Відповісти
21.06.2023 23:47 Відповісти
От якби вони ще й чпокнули один одного на камеру, ціни ь цьому відео не було..
показати весь коментар
ППЦ хто н Цензор лазить і троє ще лайкануло це!
показати весь коментар
Круто!
21.06.2023 20:31 Відповісти
Нервы у козаков - из стальной проволоки. Волчары матерые. 👍
21.06.2023 20:32 Відповісти
В данном случае "Волчары" как-то даже не ругательно звучит. Респект пацанам.
показати весь коментар
22.06.2023 00:07 Відповісти
Волк - наш фамильный символ. Для нас назвать кого-то волком - высший комплимент.
показати весь коментар
22.06.2023 00:09 Відповісти
какая честь
22.06.2023 10:44 Відповісти
Слава ЗСУ! Хлопці ви найкращі! Бережи вас Боже!
21.06.2023 20:33 Відповісти
Сказать красава, це бл#дь ні#уя не сказать. Шедевр.😁
21.06.2023 20:34 Відповісти
СЛАВА НАШИМ РОЗВІДНИКАМ. СУПЕРОВО.
21.06.2023 20:35 Відповісти
"Устройство" виявилось палкою дерев'яною. Це просто геніально...)
показати весь коментар
ааа, это просто топ. хочу быть как они, но сцыкотно )))))
показати весь коментар
Мы хохлы не украинцы?
Хохол это Зе.и его 73%
Хохлы не воюют,а деньги разворовывают
21.06.2023 20:44 Відповісти
Так. Але козаки спiлкувалися iз zvерями, вони по-людски не розумiють.
показати весь коментар
І Ви теж не воюєте ?
показати весь коментар
Не не воюю,у нас нет войны,жду когда будет.
показати весь коментар
Ось наприклад я живу у Львівській області, тут немає хохлів, одні українці, єдина область де переміг Порошенко. Крадуть, крали, і будуть красти. Тому не приплітай.
показати весь коментар
Хто краде?
показати весь коментар
Хто може той і краде, я неможу.
показати весь коментар
В цьому і проблема-крадуть всі. Почніть із себе.
показати весь коментар
Нажаль це так не працює. Це утопія а нам потрібні дієві механізми. Закон а не мораль, мораль у всіх різна а закон один, який чомусь не працює і часто є дуже багато лазівок в законах.
показати весь коментар
це нагадує фільм з Джекі Чаном, де він зайшов в афро-американський бар і вирішив балакати "по-їхньому", і ледве не отримав люлей.

один українець іншого може назвати хохлом - це просто прикол

але москалям це "строго возбраняєтся"
показати весь коментар
ну це як нігру нігрою може назвати тільки нігра, а іншим не можна
показати весь коментар
Хохол для меня это кацапский холуй,тот шо за деньги и жопу подставит.
Будет *******,унижаться,юлить лижбы
бабла хапануть.Никого не напоминает?
показати весь коментар
розлабся, це була самоіронія, імпровізація, козаки виконували
показати весь коментар
Вже ідентифікували нашого бійця за позивним "Сірко" - це Олег Ширяєв. Карась тертий. Тому і говорить з свино-бидлом на зрозумілій їй мові. Вата вже б'ється в істериці, верещить що то бандит. Кумедно виходить - у самих десятки тисяч зеків, а хавало відкрили за одного бійця))).
показати весь коментар
Хочеш сказати, що на відео той Олег Ширяєв "Сірко", що був корешем Ківи і куратором організації "Патріоти - за життя!"???
http://nova.net.ua/deputat-opzzh-illia-kyva-i-veteran-ato-oleh-shyriaev-teper-razom/
21.06.2023 23:12 Відповісти
Щось таке писали у коментах У Юри на каналі в ТК, і про Ківу згадували.
показати весь коментар
Я то вперше за того Ширяєва почув.
показати весь коментар
Краса володіння двома мовами. Врятував чимало життів українських воїнів.
показати весь коментар
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

Армія! Мова! Віра!
показати весь коментар
Супер! Где остальные? С масковским произношением
показати весь коментар
Тенет по українські.Українці вдають з себе кацапів,які перевділись в українську форму щоби кацапи подумали що це кацапи які перевділись в українців.
показати весь коментар
Netflix?
показати весь коментар
ЗСУ!!!✌️💪💛💙👏👏👏🍀🍀😘😘😘
показати весь коментар
Они взяли БОЛЬШЕ... НО очередной не дойдя до наших, все понял и стал на лыжи подняв тревогу...
От тревоги кацапы открыли огонь...
показати весь коментар
Що далі ?
показати весь коментар
"Біжить лисиця по лісі Чує - з кущів доноситься: "Кукуріку!" Вон туди "шасть" Потім виск, вовтузіння Хвилин через п"ять вилітає звідти лисиця Вся скуйовджена, з-під хвоста біле тече Вискочила та й побігла "світ за очі" Вилізає з кущів вовк Чухає яйця і каже:
- От як добре знать іноземну мову!
Так і тут! Це відповідь тим хто, закликає до заборони вивчення в школі мови ворога України!
Колись читав спогади радянського розвідника - начальника розвідвідділу :
"Приходит ко мне наблюдатель Докладывает: "На окраине села лежал в засаде Возле меня машина остановилась Два немецких офицера вышли и стояли рядом Говорили между собой" "О чём?" "А я немецкого языка не знаю!"
Для більшості кацапських солдат українська мова подібна "німецькій" На слух вони її погано сприймають - хоча основою "рассейскава язика" є подніпровський діалект української мови І це нам "плюс" - ми знаємо цей російський діалект
показати весь коментар
"хохол" - это козак с длинной прядью волос на бритой голове
отличительный знак касты воинов
в позднем средневековье заменялся пучком конского волоса на шлеме - "драгуны с конскими хвостами " ( А.С.Пушкин)
от Атлантики до Японии
погуглите: причёски ниндзя и самураев, памятник Манасу в Бишкеке, причёски воинов готов, скандинавов, тюрков, татар...
так что звание "хохол" нужно ещё заслужить
показати весь коментар
Nigger також нічого образливого не означає, жид-взагалі оригінальна назва і що? Так що не треба тут притягувати ще і російською.
показати весь коментар
дивилась затамувавши подих.. Ну хлопці, ну красунчики!! В якусь мить сама заплуталась хто вони є насправді))) Просто БРАВО! Війна це не тільки зброя, а ще й неабияка витримка, кмітливість, та ще й в деякій мірі авантюризм)). Просто пишаюся українськими воїнами!
показати весь коментар
особливо оте "Мы крайняя позиция" )))) !!
показати весь коментар
«Єй, підар, ти адін?»-класика)))
показати весь коментар
...при перегляді цієї статті - потрібно підтвердження, що я людина...
З Вами все гаразд?
Ви взагалі люди?
показати весь коментар
