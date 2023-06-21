Бійці хитрістю без бою полонили трьох окупантів: "Мы в хохлов переоделись. Что ты ищешь? Руки, сука! Ты дебил?! Иди сюда!". ВIДЕО
Бійці 225 батальйону зі складу 127-ї бригади Збройних Сил України хитрістю і без бою полонили трьох російських військових під Бахмутом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис процесу взяття в полон був зроблений командиром батальйону Олегом "Сірком". Дата зйомки невідома. Однак, судячи по запису, це відбувалося рано навесні.
На відео зафільмований момент, коли під час виходу розвідки батальйону на позиції російських військ бійці зустріли російського солдата, якого хитрістю змусили привести ще двох своїх у полон, продемонструвавши наочно, що на війні розум і хитрість теж хороша зброя.
Топ коментарі
+95 Panda Freeav
показати весь коментар21.06.2023 20:24 Відповісти Посилання
+67 Maxim Ak-Murza #550960
показати весь коментар21.06.2023 20:32 Відповісти Посилання
+46 Mrlegendari333
показати весь коментар21.06.2023 20:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
креативные украинцы развели орков как последних лохов-недоумков...
Особенно талантливый артист тот солдат, который сделал мастерскую имитация орковского выговора:
"Ну, чо ты стал, паадхаади, давай. Где астальные ?"
Орки купились на вот это быдло-кацапское "Чо" и на твёрдое произношение"Г" ...
В общем, сплошное тарантино но только в Реале...
Там, нижче, можна знайти це слово
Хохол это Зе.и его 73%
Хохлы не воюют,а деньги разворовывают
один українець іншого може назвати хохлом - це просто прикол
але москалям це "строго возбраняєтся"
Будет *******,унижаться,юлить лижбы
бабла хапануть.Никого не напоминает?
http://nova.net.ua/deputat-opzzh-illia-kyva-i-veteran-ato-oleh-shyriaev-teper-razom/
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
Армія! Мова! Віра!
От тревоги кацапы открыли огонь...
- От як добре знать іноземну мову!
Так і тут! Це відповідь тим хто, закликає до заборони вивчення в школі мови ворога України!
Колись читав спогади радянського розвідника - начальника розвідвідділу :
"Приходит ко мне наблюдатель Докладывает: "На окраине села лежал в засаде Возле меня машина остановилась Два немецких офицера вышли и стояли рядом Говорили между собой" "О чём?" "А я немецкого языка не знаю!"
Для більшості кацапських солдат українська мова подібна "німецькій" На слух вони її погано сприймають - хоча основою "рассейскава язика" є подніпровський діалект української мови І це нам "плюс" - ми знаємо цей російський діалект
отличительный знак касты воинов
в позднем средневековье заменялся пучком конского волоса на шлеме - "драгуны с конскими хвостами " ( А.С.Пушкин)
от Атлантики до Японии
погуглите: причёски ниндзя и самураев, памятник Манасу в Бишкеке, причёски воинов готов, скандинавов, тюрков, татар...
так что звание "хохол" нужно ещё заслужить
З Вами все гаразд?
Ви взагалі люди?