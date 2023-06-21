УКР
П’ятеро окупантів "двохсоті", троє - "трьохсоті": бійці групи CODE 9.2 знищили два ворожі бліндажі саморобними боєприпасами. ВIДЕО

Бійці групи CODE 9.2 змайстрували для дронів потужні боєприпаси та атакували два ворожі бліндажі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті атаки було ліквідовано п'ятеро окупантів, а ще троє - були поранені.

знищення (7992) дрони (5291)
Топ коментарі
+16
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

Армія! Мова! Віра!
21.06.2023 22:07 Відповісти
21.06.2023 22:07 Відповісти
+12
так, кацапи у тих бліндажах як раз з ентузіазмом і думали, коли ім підвезуть пластід, труби, флешети і акумуляторну болгарку.
21.06.2023 22:24 Відповісти
21.06.2023 22:24 Відповісти
+5
А, что ЗЕ-***** не могут поставить производство таких "штучек" на поток или для них "це не на часі"???
21.06.2023 23:21 Відповісти
21.06.2023 23:21 Відповісти
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

Армія! Мова! Віра!
21.06.2023 22:07 Відповісти
21.06.2023 22:07 Відповісти
Прекрасна ідея, чудова реалізація. Але ж після оприлюднення будови та демонстрації цього виробу тепер і кацапи будуть робити щось подібне і кидати на наших хлопців. І не кажіть, що кацапи криворукі. Все, що стосується знищення людей чи природи вони підхоплюють і повторяють з азартом та ентузіазмом.
21.06.2023 22:16 Відповісти
21.06.2023 22:16 Відповісти
так, кацапи у тих бліндажах як раз з ентузіазмом і думали, коли ім підвезуть пластід, труби, флешети і акумуляторну болгарку.
21.06.2023 22:24 Відповісти
21.06.2023 22:24 Відповісти
А также нормы расхода, чертежи расположения, технологическую карту, карту последовательности действий, общие чертежи, раскладку по материалам, нормы и припуски, ТТУ для комплектующих, .....
21.06.2023 22:37 Відповісти
21.06.2023 22:37 Відповісти
знову *********, головне показали ідею, а далі *********** самі розберуться що як і кути пхати.
21.06.2023 23:01 Відповісти
21.06.2023 23:01 Відповісти
кацапи таке саме роблять вже давно з пластикових труб і напихайть їх вибухівкою з різним шротом, результат теж дуже жахливий, якщо долітає.
21.06.2023 23:11 Відповісти
21.06.2023 23:11 Відповісти
Араби такі (бомби трубчастого типу) роблять для терактів уже років 60 - навчили якраз на Луб'янці, в Москві
21.06.2023 23:28 Відповісти
21.06.2023 23:28 Відповісти
Вони вже давно це роблять! Тільки використовують труби пластикові Півроку тому наші хлопці збили такий дрон І він не вибухнув Так що про подібне вже давно відомо
22.06.2023 05:10 Відповісти
22.06.2023 05:10 Відповісти
Гарний бадабум,Женевська конвенція одобряє.
21.06.2023 23:04 Відповісти
21.06.2023 23:04 Відповісти
"двухсотые", "трехсотые" - зачем использовать рашистско-совковый жаргон?
21.06.2023 23:09 Відповісти
21.06.2023 23:09 Відповісти
А, что ЗЕ-***** не могут поставить производство таких "штучек" на поток или для них "це не на часі"???
21.06.2023 23:21 Відповісти
21.06.2023 23:21 Відповісти
А як порахували 200 і 300 тих коли на відео не видно?
21.06.2023 23:34 Відповісти
21.06.2023 23:34 Відповісти
Я взагалі нічого не зрозумів, що там вибухало, посеред поля...
22.06.2023 01:27 Відповісти
22.06.2023 01:27 Відповісти
Просто відео підправлене, підігнане по звуковій доріжці в Пінакле.
22.06.2023 07:33 Відповісти
22.06.2023 07:33 Відповісти
Хлопці, молодці і подяка за креатив 👍🏼🙏🏼❤️
22.06.2023 00:03 Відповісти
22.06.2023 00:03 Відповісти
 
 