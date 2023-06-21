П’ятеро окупантів "двохсоті", троє - "трьохсоті": бійці групи CODE 9.2 знищили два ворожі бліндажі саморобними боєприпасами. ВIДЕО

Бійці групи CODE 9.2 змайстрували для дронів потужні боєприпаси та атакували два ворожі бліндажі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті атаки було ліквідовано п'ятеро окупантів, а ще троє - були поранені.

