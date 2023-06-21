П’ятеро окупантів "двохсоті", троє - "трьохсоті": бійці групи CODE 9.2 знищили два ворожі бліндажі саморобними боєприпасами. ВIДЕО
Бійці групи CODE 9.2 змайстрували для дронів потужні боєприпаси та атакували два ворожі бліндажі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті атаки було ліквідовано п'ятеро окупантів, а ще троє - були поранені.
Топ коментарі
+16 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар21.06.2023 22:07 Відповісти Посилання
+12 Urs
показати весь коментар21.06.2023 22:24 Відповісти Посилання
+5 Sergej008
показати весь коментар21.06.2023 23:21 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
Армія! Мова! Віра!