УКР
4 238 27

На Півдні – є наш рух уперед, на Сході – тримаємо оборону, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 483 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Фронт. Жорсткі бої. Південь – знищуємо ворога. Донеччина – знищуємо ворога. Купʼянський напрямок – що б там не планували російські терористи, знищимо ворога.

На Півдні – є наш рух уперед. Дякую, воїни! На Сході – тримаємо оборону. І особливо вдячний, хлопці, за кожен збитий російський вертоліт… Кожне таке збиття – важливе.

Працювати в Україні, працювати з Україною – це вірити в Україну і в українців. Світ – з нами, попри все, що намагається робити держава-зло проти нас. 483-й день повномасштабної війни… Саме на нашій державі сфокусовані глобальні надії… І наші люди виправдають ці надії. Свобода переможе. Україна переможе", - сказав Зеленський.

Зеленський Володимир контрнаступ контрнаступ на Півдні
+21
В бомбосховища на півночі ми закупили барабани, на сході будуть склади овочерізок. Все йде по плану, готуйтеся жарити шашлики .
21.06.2023 22:45 Відповісти
+19
На тому самому Півдні, що здали ЗЄрмаки?

А просуваються ЗЄрмаки чи ті, хто зараз платить своїми життями за зраду ЗЄ-влади?
21.06.2023 22:48 Відповісти
+13
Якого хєра Віслюк працює за прес-аташе Генштабу?
21.06.2023 22:45 Відповісти
В бомбосховища на півночі ми закупили барабани, на сході будуть склади овочерізок. Все йде по плану, готуйтеся жарити шашлики .
21.06.2023 22:45 Відповісти
Якого хєра Віслюк працює за прес-аташе Генштабу?
21.06.2023 22:45 Відповісти
мабуть в заступника МО маляр критичні дні і він її замінив, зоче на фоні гарної інформації гарно виглядати. Але яйцями по 17 грн, мародерством військових грузів вони себе дискредетували і навіть їх слухати неч бажаю. Вірю в інформацію наших славних ЗСУ від Генштабу, їх прессекретарів і звичайно пана Залужного.
21.06.2023 22:50 Відповісти
Вісник позитивних новин.
Чи…. Ви сподівалися, що він зверне увагу на заяву Бербок? )))
21.06.2023 22:53 Відповісти
я так понял по зрадойобству пригожиина через пару дней будут хороште новости)
21.06.2023 22:47 Відповісти
на півдні чи під бахмутом? ато я все пропустив
21.06.2023 22:58 Відповісти
Пятихатки, Урожайное, северная часть Работино - под ВСУ. Украине отданы огромные куски.

▪️Над Токмаком в селе Садовое находятся ВСУ, и дай бог, если это какая-то одиночная группа 50-100 человек.

▪️Никакого контроля нет, вооружения нет, боеприпасов нет, солдаты пишут письма, что им нужны снаряды, противотанковые средства, гранаты, бронебойные патроны.

▪️Втихаря от всех, чтобы ни один военкор туда не попал, затыкается любая информация. ВСУ идут в сторону Молочного Лимана. Если они туда выйдут - большинство территорий, захваченных за время т.н. "СВО", будут возвращены.

▪️ВСУ начинают форсировать Днепр. В Голой Пристани появляются первые ДРГ. Всё это полностью скрывается от всех.
21.06.2023 23:11 Відповісти
На тому самому Півдні, що здали ЗЄрмаки?

А просуваються ЗЄрмаки чи ті, хто зараз платить своїми життями за зраду ЗЄ-влади?
21.06.2023 22:48 Відповісти
Зермаки гроші за яйця по 17 грн. переводять в кеш і відправляють в офшори. А для лохів відосіки!!!
21.06.2023 22:54 Відповісти
Вова, скажу тобі як є - якщо до кінця вересня Ми не будемо біля ростова, це буде сором а не контрнаступ..
21.06.2023 22:55 Відповісти
Сдается мне, что ты даже не подоляковский бот, а кацапский
21.06.2023 23:02 Відповісти
Чуєш умнік, подивись на кількість арти, особового складу, авіації, замінованих ділянок зі сторони кацапів, а тоді відкривай рот. Може тобі ще до уралу дойти🤦
22.06.2023 07:54 Відповісти
Коли ж ти обісцяне чмо вже зникнеш назавжди
21.06.2023 22:56 Відповісти
Идет столько времени войны, Зеленский все держится. Молодец ( жду ботов к своему комменту).
21.06.2023 23:01 Відповісти
За что держится?
21.06.2023 23:04 Відповісти
Дзеркальце, кредитка і пакуночок біленького. Ну і купюра якась.
21.06.2023 23:08 Відповісти
Вы, наверное, кацап, поскольку ваш пост напомнил песню "Владимир путин - маладец".
21.06.2023 23:10 Відповісти
Добре хвалити Зяму здриснувши до Ірманії, та ще й новоязом.
21.06.2023 23:12 Відповісти
шапито-95 держит круговую оборону, защищая всех воров и аферистов на высоких должностях. Или кто виноват что выполнено 2 пункта требований из 7, которые обязательны для вступления в ЕС. Уже из Германии прямо говорят, что Украина должна покончить с кумовством и коррупцией, если она хочет в ЕС, а шапито делает вид что ничего не замечает.
21.06.2023 23:24 Відповісти
женя-ти поц ........ настоящий поц.... уявляю тебе на дівані обісцяного, обриганого з портретом боневтіка
21.06.2023 23:56 Відповісти
Боневтік героїчний.
21.06.2023 23:10 Відповісти
Зе-шваль, допустим Украина сейчас не может выпускать собственное оружие и боеприпасы. Но почему за 1,5 года войны, ты заявляя что Украина стремится в ЕС, выполнил 2 пункта требований из 7. Тебе дерьмак не разрешает или главный босс в кремле?
21.06.2023 23:20 Відповісти
Lesya Porutska-Sakovych

3h · Кляте шапіто!



Юрій Бутусов

7h ·

Не треба дивуватись. В краіні, де керують Єрмак, Татаров, Арахамія, Зеленський та Подоляк, оперативну обстановку на фронті повідомляє не один головнокомандувач ЗСУ, а ціла група генералів.

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 3h · Кляте шапіто!



https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWskePkf4yzyMN88vTe5MrRSAFBCRfh2Kp26qqmcTUec1Zl3dk4gOdz_wf7rTja6GtjisaJKllF-6A5z8o0MJhAJZe_et1StcK7rQrOTMk9K3b8z_RnaM_2s3NvBPfxZMloSFG5pD2YdbmJUglBHi74YBkB52Tbp81zAQoUtisevYp6VxklKQDvPyhiABA5PIQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 7h ·

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych Не треба дивуватись. В краіні, де керують Єрмак, Татаров, Арахамія, Зеленський та Подоляк, оперативну обстановку на фронті повідомляє не один головнокомандувач ЗСУ, а ціла група генералів.
22.06.2023 00:47 Відповісти
Вимальовується проблема на найближчі місяці як піде постійна жара.Судячи по відео і фото Каховське її залишки висихають ,ширина середня 15 км але утворюються ділянки суходолу.Коли піде жара ці ділянки заболот висохнуть і стануть твердим грунтом навіть для техніки І можемо отримати широку ділянку фронту з коридорами.
22.06.2023 01:12 Відповісти
+ +
22.06.2023 02:47 Відповісти
Ермак и Байден не разрешают наступать через Белгород в обход. Только через минные поля на артиллерию.
22.06.2023 07:05 Відповісти
З Зеленського потрібно буде спитати після нашої перемоги. Зараз не потрібно розхатувати човен, в нас не було ні одного ідеального Президента. На наступних виборах за Зе голосувати не буду.
22.06.2023 09:32 Відповісти
 
 