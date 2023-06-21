На Півдні – є наш рух уперед, на Сході – тримаємо оборону, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 483 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Фронт. Жорсткі бої. Південь – знищуємо ворога. Донеччина – знищуємо ворога. Купʼянський напрямок – що б там не планували російські терористи, знищимо ворога.

На Півдні – є наш рух уперед. Дякую, воїни! На Сході – тримаємо оборону. І особливо вдячний, хлопці, за кожен збитий російський вертоліт… Кожне таке збиття – важливе.

Працювати в Україні, працювати з Україною – це вірити в Україну і в українців. Світ – з нами, попри все, що намагається робити держава-зло проти нас. 483-й день повномасштабної війни… Саме на нашій державі сфокусовані глобальні надії… І наші люди виправдають ці надії. Свобода переможе. Україна переможе", - сказав Зеленський.

