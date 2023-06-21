На Півдні – є наш рух уперед, на Сході – тримаємо оборону, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 483 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Фронт. Жорсткі бої. Південь – знищуємо ворога. Донеччина – знищуємо ворога. Купʼянський напрямок – що б там не планували російські терористи, знищимо ворога.
На Півдні – є наш рух уперед. Дякую, воїни! На Сході – тримаємо оборону. І особливо вдячний, хлопці, за кожен збитий російський вертоліт… Кожне таке збиття – важливе.
Працювати в Україні, працювати з Україною – це вірити в Україну і в українців. Світ – з нами, попри все, що намагається робити держава-зло проти нас. 483-й день повномасштабної війни… Саме на нашій державі сфокусовані глобальні надії… І наші люди виправдають ці надії. Свобода переможе. Україна переможе", - сказав Зеленський.
▪️Над Токмаком в селе Садовое находятся ВСУ, и дай бог, если это какая-то одиночная группа 50-100 человек.
▪️Никакого контроля нет, вооружения нет, боеприпасов нет, солдаты пишут письма, что им нужны снаряды, противотанковые средства, гранаты, бронебойные патроны.
▪️Втихаря от всех, чтобы ни один военкор туда не попал, затыкается любая информация. ВСУ идут в сторону Молочного Лимана. Если они туда выйдут - большинство территорий, захваченных за время т.н. "СВО", будут возвращены.
▪️ВСУ начинают форсировать Днепр. В Голой Пристани появляются первые ДРГ. Всё это полностью скрывается от всех.
А просуваються ЗЄрмаки чи ті, хто зараз платить своїми життями за зраду ЗЄ-влади?
