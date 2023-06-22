"Батальйон Іспанія": ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова. ВIДЕО
Мати одеського військкома Євгена Борисова володіє маєтком в Іспанії на 3 млн євро, а дружина - офісним приміщенням на головній вулиці Марбельї.
Про це йдеться у розслідуванні УП "Батальйон Іспанія", передає Цензор.НЕТ.
Так, за даними видання, родина начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисов наприкінці 2022 року придбала в Іспанії маєток вартістю понад 3 млн євро, який зареєстрували на матір Борисова. Дружина військкома, за даними з мережі, стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини військкома з'явився Мерседес Гелендваген.
"Загальна вартість усього цього майна, придбаного під час повномасштабної війни - близько 4,5 млн євро", - йдеться в розслідуванні.
Пізніше Борисова відсторонили від займаної посади, а ДБР відкрило провадження за фактом незаконного збагачення.
"За інформацією джерел УП в ДБР, військовий комісар повідомив правоохоронцям, що маєток орендує компанія, в якій працює дружина", - зазначи журналіст Михайло Ткач.
Проте, зазначили автори розслідування, витяги з іспанського реєстру свідчать, що маєток та офісні приміщення досі записано на родину Борисова.
Журналісти біля маєтку, який зареєстровано на матір одеського військкома, помітили молодого чоловіка. Джерела видання повідомили, що ним є Ніколаєв Ігор Михайлович. Це рідний брат водія одеського військкомісара Борисова - Ніколаєва Михайла.
"Брат цього хлопця не просто водій, а співробітник Одеського обласного ТЦК та СП", - додав автор розслідування Михайло Ткач.
Джерела журналістів у Держприкордонслужбі повідомили, що Ігор Ніколаєв отримав закордонний паспорт у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення. Та вже двічі залишав країну - на 4 місяці і на 5.
"Хлопець виїхав з України до Іспанії як інвалід 3-ї групи. Для того, щоб їздити на авто матері військового комісара", - додав Ткач.
Борисов у коментарі журналістам заявив, що не володіє інформацією щодо придбання маєтків його родиною.
Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.
Усі вони заброньовані під час Воєнного стану для заробляння грошей!!
А Українці, у цей час, власним життям захищають Україну від московитів-убивць!!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
"Спрут 1" був за бандюковича, та мудрому наріду хотілось ще.
Але єсть спеціальні навчені люди,і не тільки в Штатах,які читають і доповідають,кому треба
Єсть ДБР та інші подібні організації.
Бачив одного на авто за 80 к на вихідних, сумніваюсь про казки що раптово до всіх в 22 році прийшло натхнення і вони почали стартапи....
Рибаки стартап інкубатор створили, може б інші органи поцікавились передовим досвідом.... як їм це вдається
Хтось знае де керівником ТЦК став ветеран який отрімав пораненя?
в деяких облостях стае "над структурой" який закон та распорядженя презедента та верховна рада не вказівка.
https://www.unian.net/society/mobilizaciya-v-ukraine-kakoe-shokiruyushchee-ogranichenie-est-dlya-****************-12206253.html
В Ивано-Франковской области запретили госпитализацию мужчин без ведома военкоматов
https://tsn.ua/ru/********/v-ivano-frankovskoy-oblasti-zapretili-gospitalizaciyu-muzhchin-bez-vedoma-***********-2354191.html
Це як, на якій підставі ТЦК стае вище за констітуцію та закони Украіни?
А ще скажу що син одного депутата впав п'яний і зламав ногу а потім хизувався на виборах що мав поранення....
Тому з нашим рівнем корупції отримати довідку про поранення думаю не складно, якщо ти маєш такий грошовий дохід як вони.... Просто приблизно ціна 2-5к ... при тисячі рішень це 2-5 млн...
При такому ресурсі в нашій країні можна рішити любе питання...
Но дело даже не в нем - завтра найдется *дцать желающих подхватить знамя наживы, выпавшее из его рук.
Корчевать нужно начиная с тех кто его посадил и проверял, с СБУ и стого, кто это СБУ назначает - сорняк нужно вырывать с корнем!
Знов доведеться повірити, що Сирський, у віданні якого знаходяться військкомати, тут ну зовсім ні до чого?..
Його повинні спецслужби перевірити на детекторі брехні. Чи не виявится він повним покидьком і зрадником?
-А к нам в армію присилають реально інвалідів, хлопців з судинними хворобами, з хворобою опорно-рухового апарату і т.д. тому що у цих людей немає грошей відкупитися від військомату. Питання ще таке, що там по воєнкомам, щось не бачу їх по бойових бригадах, пізда%оли ?
И кстати, какая ситуация сейчас в одесских военкоматах? Сколько стоит откупиться и кто собирает это бабло?
немогут, нехотят. ведь так все просто менять статьи по которым эти андоны уходят от правосудия, но нет, а вдруг завтра Я