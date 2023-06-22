УКР
"Батальйон Іспанія": ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова. ВIДЕО

Мати одеського військкома Євгена Борисова володіє маєтком в Іспанії на 3 млн євро, а дружина - офісним приміщенням на головній вулиці Марбельї.

Про це йдеться у розслідуванні УП "Батальйон Іспанія", передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними видання, родина начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисов наприкінці 2022 року придбала в Іспанії маєток вартістю понад 3 млн євро, який зареєстрували на матір Борисова. Дружина військкома, за даними з мережі, стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини військкома з'явився Мерседес Гелендваген.

"Загальна вартість усього цього майна, придбаного під час повномасштабної війни - близько 4,5 млн євро", - йдеться в розслідуванні.

Дивіться також: Батальйон "Відень": журналісти знайшли в столиці Австрії віп-біженців, політиків та їхніх родичів. ВIДЕО

Пізніше Борисова відсторонили від займаної посади, а ДБР відкрило провадження за фактом незаконного збагачення. 

"За інформацією джерел УП в ДБР, військовий комісар повідомив правоохоронцям, що маєток орендує компанія, в якій працює дружина", - зазначи журналіст Михайло Ткач.

Проте, зазначили автори розслідування, витяги з іспанського реєстру свідчать, що маєток та офісні приміщення досі записано на родину Борисова.

Журналісти біля маєтку, який зареєстровано на матір одеського військкома, помітили молодого чоловіка. Джерела видання повідомили, що ним є Ніколаєв Ігор Михайлович. Це рідний брат водія одеського військкомісара Борисова - Ніколаєва Михайла.

"Брат цього хлопця не просто водій, а співробітник Одеського обласного ТЦК та СП", - додав автор розслідування Михайло Ткач.

Джерела журналістів у Держприкордонслужбі повідомили, що Ігор Ніколаєв отримав закордонний паспорт у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення. Та вже двічі залишав країну - на 4 місяці і на 5.

"Хлопець виїхав з України до Іспанії як інвалід 3-ї групи. Для того, щоб їздити на авто матері військового комісара", - додав Ткач.

Борисов у коментарі журналістам заявив, що не володіє інформацією щодо придбання маєтків його родиною.

Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Лазурка" 3: Журналісти знайшли у Франції представників "російських еліт". ВIДЕО

Топ коментарі
+84
показати весь коментар
22.06.2023 10:16 Відповісти
+78
Цікаво, а нам далі будуть розповідати про те, що корупції в Україні вже немає?
показати весь коментар
22.06.2023 10:11 Відповісти
+47
Ну як завжди. Мама та дружина оЧЧЧЄЄнь АдАрьонниє бізЬнЬєсвумен. Коли ці падли вже за гратами будуть?
показати весь коментар
22.06.2023 10:13 Відповісти
Не перестаю дивуватись жлобству наших підарасів. За кордоном нікому і в голову не прийде купляти Гелік тільки для того, щоб підкреслити свої статки. Ну якак потреба їздити на авто такого класу по місту чи селу? Ну хіба шо по розхерячиним нашим дорогам між селами та невеличкими містами... Але ж ці підараси там не їздять
показати весь коментар
22.06.2023 10:36 Відповісти
Скільки таких «запопадливих та вертлявих» призначенців, відсиджують гроші на посадах в ОДВА, ЦОВВ, ОПУ КМУ ВРУ РНБОУ ГЕНПРОКУРатурі суддівських, та додайте до них величезну кагорту з касти ДержСекретирів в таких структурах, їх помічників та радників!!
Усі вони заброньовані під час Воєнного стану для заробляння грошей!!

А Українці, у цей час, власним життям захищають Україну від московитів-убивць!!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
показати весь коментар
22.06.2023 10:38 Відповісти
Мафія.
"Спрут 1" був за бандюковича, та мудрому наріду хотілось ще.
показати весь коментар
22.06.2023 10:41 Відповісти
Не лізьте в хазяйство Сирського. Він під крилом особисто Єрмака.
показати весь коментар
22.06.2023 10:42 Відповісти
Зеля думает что Байден Цензор не читает
показати весь коментар
22.06.2023 10:42 Відповісти
Ніби ця маріонетка в маразмі щось вирішує.
показати весь коментар
22.06.2023 10:48 Відповісти
Байден цензора не читає.
Але єсть спеціальні навчені люди,і не тільки в Штатах,які читають і доповідають,кому треба
показати весь коментар
22.06.2023 10:51 Відповісти
В еру гугл перекладача- всі можуть читати все)
показати весь коментар
22.06.2023 11:35 Відповісти
А нам нащо показуєте.
Єсть ДБР та інші подібні організації.
показати весь коментар
22.06.2023 10:46 Відповісти
Ви не ховайтеся від ТеЦеКа, приходьте та воюйте, а ми за вас в Іспанії відпочинемо, а потім і нагороди за все отримаємо (с)
показати весь коментар
22.06.2023 10:49 Відповісти
Ще генералом стане!
показати весь коментар
22.06.2023 10:56 Відповісти
***** ШОБЛО....
показати весь коментар
22.06.2023 10:51 Відповісти
після цього відео я чітко бачу, що в Україні є 2 види людей: oдні працюють для України і віддають своє життя на війні в Україні , а другi крадуть в України і в українців 😒
показати весь коментар
22.06.2023 10:56 Відповісти
Цікаво б було щоб журналісти поцікавились ще раптовим успішним бізнесом родичів рибаків із інших регіонів ....

Бачив одного на авто за 80 к на вихідних, сумніваюсь про казки що раптово до всіх в 22 році прийшло натхнення і вони почали стартапи....

Рибаки стартап інкубатор створили, може б інші органи поцікавились передовим досвідом.... як їм це вдається
показати весь коментар
22.06.2023 10:59 Відповісти
Тилових воєнкомів відправлять на фронт - міністр оборониНатомість керівниками ТЦК призначатимуть ветеранів, які отримали на війні поранення

Хтось знае де керівником ТЦК став ветеран який отрімав пораненя?
показати весь коментар
22.06.2023 11:09 Відповісти
Керівниками ТЦК стануть свої люди, тим більше що це приватна шарашка.
показати весь коментар
22.06.2023 11:16 Відповісти
ТЦК приватна шарашка?))) з якого це переляку...?
показати весь коментар
22.06.2023 11:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HFDPtjN94eo&t=24s https://www.youtube.com/watch?v=HFDPtjN94eo&t=24s

в деяких облостях стае "над структурой" який закон та распорядженя презедента та верховна рада не вказівка.
показати весь коментар
22.06.2023 11:29 Відповісти
Так, адвокат Тарас Никифорчук обратил внимание на вопиющий случай: в Тернополе в медучреждении требуют сначала разрешение из военкомата, а лишь затем после подписи главного врача предоставляют медуслуги военнообязанным мужчинам.

https://www.unian.net/society/mobilizaciya-v-ukraine-kakoe-shokiruyushchee-ogranichenie-est-dlya-****************-12206253.html
В Ивано-Франковской области запретили госпитализацию мужчин без ведома военкоматов

https://tsn.ua/ru/********/v-ivano-frankovskoy-oblasti-zapretili-gospitalizaciyu-muzhchin-bez-vedoma-***********-2354191.html

Це як, на якій підставі ТЦК стае вище за констітуцію та закони Украіни?
показати весь коментар
22.06.2023 11:38 Відповісти
Діч, Констутиція України : Кожен має право на отримання медичної допомоги,... чи шось там таке. Це шо за ростки панщини на місцях? 🥺
показати весь коментар
22.06.2023 21:20 Відповісти
Ще на Закарпатті прикордонників повно молодих і міцних які натискають кнопки на шлагбаумах, пишуть номер автівки і кількість пасажирів у авто і слідкують аби не було безкоштовної контрабанди...
показати весь коментар
22.06.2023 11:27 Відповісти
Керівником - не бачив, але на Тернопільщині наряди ТЦК бачив вже з хлопами на милиці.
показати весь коментар
22.06.2023 11:28 Відповісти
То він ногу підвернув,коли у Куршавелі на лижах катався у відпустці.
показати весь коментар
22.06.2023 11:37 Відповісти
Скажу що це не буде вихід, тому що при АТО всі рибаки мали УБД ....

А ще скажу що син одного депутата впав п'яний і зламав ногу а потім хизувався на виборах що мав поранення....

Тому з нашим рівнем корупції отримати довідку про поранення думаю не складно, якщо ти маєш такий грошовий дохід як вони.... Просто приблизно ціна 2-5к ... при тисячі рішень це 2-5 млн...
При такому ресурсі в нашій країні можна рішити любе питання...
показати весь коментар
22.06.2023 11:31 Відповісти
Може й стануть, але ті, що воювали "на колчаковскіх фронтах"
показати весь коментар
22.06.2023 19:46 Відповісти
Кому война а кому жрать жрать и жрать.
показати весь коментар
22.06.2023 11:46 Відповісти
Украина це европа!
показати весь коментар
22.06.2023 11:46 Відповісти
на жаль повна жопа. а війна стала бізнеспроектом для слуг раз тцкешники жирують на крові .
показати весь коментар
22.06.2023 17:48 Відповісти
С**а, таких денег нельзя заработать в мирное время - там все решали поступлением в ВУЗ или справку о плоскостопии правого уха. Это бабки этот барыга в погонах заработал на войне и на чужой крови.
Но дело даже не в нем - завтра найдется *дцать желающих подхватить знамя наживы, выпавшее из его рук.
Корчевать нужно начиная с тех кто его посадил и проверял, с СБУ и стого, кто это СБУ назначает - сорняк нужно вырывать с корнем!
показати весь коментар
22.06.2023 11:57 Відповісти
та там корни в раде и прокуратурах..вон брата литвина сколько снять не могли, бо за генерала вроде голусует рада, там такие связи на верхах, шо капец...
показати весь коментар
22.06.2023 18:06 Відповісти
У нього три чи 4 брата і всі генерали)))
показати весь коментар
22.06.2023 22:52 Відповісти
один даже бросив войска и сбежав, был послом в Армении..карл!
показати весь коментар
22.06.2023 23:15 Відповісти
Ось тому нам при Шапіто ні НАТО, ні ЄС не бачити. ДумайТЕ.
показати весь коментар
22.06.2023 12:00 Відповісти
Треба починати не за три роки , а за 30! Вам же чітко сказали в Європі!!
показати весь коментар
22.06.2023 17:13 Відповісти
Це значить, що ніколи. Почекаємо до закінчення каденції зелених зрадників і корупціонерів на крові, а потім будемо починати за 35?
показати весь коментар
22.06.2023 17:44 Відповісти
Ну от як ср@ний воєнком, нехай із самої Одеси-мами, зміг під час війни так прібарахліцца? Як він все це провернув без впливових друзів?
Знов доведеться повірити, що Сирський, у віданні якого знаходяться військкомати, тут ну зовсім ні до чого?..
показати весь коментар
22.06.2023 12:08 Відповісти
Народ працюэ, воюэ, волонтерить,донатить.
Його повинні спецслужби перевірити на детекторі брехні. Чи не виявится він повним покидьком і зрадником?
показати весь коментар
22.06.2023 12:29 Відповісти
виявляється у воюючіий країні і під час війни можна гарно жити...правда не всім.
показати весь коментар
22.06.2023 12:50 Відповісти
Это же сколько на срочку и на мобилизацию повесток надо было не вручить?1000 или 10000,а может и того больше?
показати весь коментар
22.06.2023 14:17 Відповісти
ціна від 2 до 8к кому наглості хватає тому відповідь вам приблизно 1000 ... це не багато для Одеси.... тому вілла це вершина айсберга... на останні гроші вілли не купляють
показати весь коментар
22.06.2023 14:24 Відповісти
Одеса місто велике, було де розвернутися. він же не за один день, роками бабло косив.
показати весь коментар
22.06.2023 14:24 Відповісти
З таким щастям і досі на волі...
показати весь коментар
22.06.2023 13:13 Відповісти
Бляха ви навіть не юявляєте який в військоматах в Одесі треш, там тупо гроші гребуть навіть не лопатами а екскаваторами, всі все занють, і роблять вид що нічого немає.
показати весь коментар
22.06.2023 13:15 Відповісти
.....а геніяльні полководці: Сирський,Залужний і Шаптала....старанно роблять вигляд,що це їх не стосується,а геніальний супер-контррозвідник Малюк....цього не бачить,а геніяльний розвідник Буданов....це вважає дрібницями.....
показати весь коментар
22.06.2023 15:31 Відповісти
Мабуть, геніяльний Верховний не може відірватися від суфлера. Тому не бачить.
показати весь коментар
22.06.2023 17:50 Відповісти
А гроші як він провіз? Невже у валізах? То як митниця ЄС не помітила це? Наших то він міг підкупити. Якщо через банк, то чому йому дозволили провести платіж і як іспанський банк не повідомив "кого треба" про таку суму? Це ж виходить в країні ЄС корупція і кумівство, а вони все одно в ЄС. Подвійні стандарти якісь у однієї політикині, яка вчора Україні про кумівство закидала.
показати весь коментар
22.06.2023 13:16 Відповісти
всі ці податківці,БЕБи,прокурорчики,як голодні пси рискають у пошуках економічних злочинів але так і не поцікавилися,як виводилися з України (або не поверталися) сотні мільйонів баксів на які куплялися літаки,яхти,маєтки,замки рінатіком.бєнєю,пінєю та іншими за кордоном...
показати весь коментар
22.06.2023 15:34 Відповісти
Гидко та бридко 🤮
показати весь коментар
22.06.2023 13:18 Відповісти
Ватний Дрезден @***********

-А к нам в армію присилають реально інвалідів, хлопців з судинними хворобами, з хворобою опорно-рухового апарату і т.д. тому що у цих людей немає грошей відкупитися від військомату. Питання ще таке, що там по воєнкомам, щось не бачу їх по бойових бригадах, пізда%оли ?
показати весь коментар
22.06.2023 13:25 Відповісти
Вопрос в другом,почему борисов до сих пор не расстрелян или не на фронте?А зебилы дешёвые или по улицам дворам и подьездам повестки дальше будете раздавать?Чо добровольцы от этого бардака в стране заклончились?Свинота зебильная...
показати весь коментар
22.06.2023 14:21 Відповісти
невже не зрозуміло? частина грошей іде на гору,по лінії МО та генштабу....
показати весь коментар
22.06.2023 15:35 Відповісти
Ви уявляєте "отаких" на фронті?! там хлопці один одному спини прикривають!! ....Ну хіба що до дерев прив"язувати на передовій.....
показати весь коментар
22.06.2023 17:19 Відповісти
Поки проходив ВЛК в Житомирі, і я сам раптом "придатний без обмежень", і це з глаукомою обох очей В1 ( це НЕПРИДАТНИЙ взагалі до служби в військовий час), і пацанам в черзі зі сколіозом, паховою грижею - ВСІМ тупо пишуть "Придатний без обмежень". Я так воєнкому і сказав, коли мені відстрочку давали - отак в вічі прям дивлюсь і кажу : ваша ВЛК це фікція, там всі "термінатори" 🥴. А він каже що вони до них відношення не мають
показати весь коментар
22.06.2023 21:26 Відповісти
поїхати в закарпаття там ще гірша ситуація солотвино і берегово мукачево і ужгород а також черновицька обл пункти пропуску за кордон всі перевірити потрібно
показати весь коментар
22.06.2023 13:34 Відповісти
На відмазці від мобілізації таких грошей не заробив би, а це означає що він або не рядовий член злочинного угруповання з якимось нелегальним "бізнесом", або "свій пацан" під якоюсь великою корупційною шишкою (смотрящий).
показати весь коментар
22.06.2023 13:42 Відповісти
Яке ж л@йно((((
показати весь коментар
22.06.2023 13:47 Відповісти
То есть открыли " провадження'' против военкома, а почему мать и дружина этого пассажира до сих пор на воле? Ведь как минимум они не заплатили налоги со своих бешеных просто бизнес-талантов?
И кстати, какая ситуация сейчас в одесских военкоматах? Сколько стоит откупиться и кто собирает это бабло?
показати весь коментар
22.06.2023 13:59 Відповісти
это как религия православная, убивал, грабил, насиловал, воровал всю жизнь, а перед смертью исповедался и куяк в раю, так и тут воруй, главное на маму и жену запиши, а сам голодранец и никакой конфискации. и все всЁ понимаю, а сделать нихера немогут, нехотят. ведь так все просто менять статьи по которым эти андоны уходят от правосудия, но нет, а вдруг завтра Я
показати весь коментар
22.06.2023 14:26 Відповісти
Ета сіроти
показати весь коментар
22.06.2023 14:44 Відповісти
підробив довідки на виїзд чол 200 по 5000 дол це вже 1 млн. дол....так що до касти прокурорів суддів сбушників приєднуються працівники воєнкоматів з неменшими доходами
показати весь коментар
22.06.2023 15:00 Відповісти
хіба таке тільки у військкоматах це суцільно скрізь розставлені люди від влади, які вирішують питання щодо спільноти... приклад Держспоживслужба Полтавської області там донька успадкувала крісло від батька...
показати весь коментар
22.06.2023 15:11 Відповісти
воєнком уже в НАТО, поки наша влада роздуплиться він вступив вже в альянсі, і буде пропихати їхнім воякам яйця по 4-5 євро за штуку.Все це жарт звичайно, але, чомусь плакати хочеться, тим паче при таких жертвах наших вояків, і коли починаєш розуміти, що, вся ця корупція в гуртожитку Україна це не на рік чи два, а на цілі покоління, то, наступає апатія.Аби вже швидше скінчилася війна та випустили з гуртожитку молодь за кордон а старцям вже тут домучуватись.
показати весь коментар
22.06.2023 15:18 Відповісти
Водій - інвалід і питань нема) Як у дурному кіно "Сліпий, ти мені сьогодні потрібен в якості водія".
показати весь коментар
22.06.2023 15:31 Відповісти
І ще цікаво, в ЄС начеб-то слідкують за кожним євроцентом, а тут спокійно вивіз валізи сумнівних грошей, скуповує пів Марбелье, автівки і питань немає. Лицеміри скрізь.
показати весь коментар
22.06.2023 15:34 Відповісти
А по улицам его подчинённые не вмещающиеся в автомобиль ловят людей за руки за ноги, явно не за зарплату в 6500, для наивных рассказывают сказки про то что этих упырей отправят на фронт а возьмут в ТЦК ветеранов АТО😂🤣
показати весь коментар
22.06.2023 16:14 Відповісти
Тобто виходить що Європа багатіє на корупції в Україні, а якже закон? - звідки взялися ці гроші, то їм похєр, бабло тече рікою.
показати весь коментар
22.06.2023 16:44 Відповісти
Та *****, Лохів і далі стригти будуть
показати весь коментар
22.06.2023 17:01 Відповісти
Як не погано було в РККА но там під час ВМВ у військкоматах служили особи, списані за пораненням з військової служби, інваліди... Невже в ЗСУ нема ким замінити подібних до Борісова - мордоворотів-хабарників і відправити їх на передову...
показати весь коментар
22.06.2023 17:10 Відповісти
Може йому ногу відріжуть щоб на посаді залишити та віллу не забирати. А шо ветеран воєнної служби в ЗСУ та ще й інвалід , поважна одеська людина, ну як такого засуджувати….
показати весь коментар
22.06.2023 17:28 Відповісти
Цей воєнком зі своєю родиною вже в НАТО... Таких повно в Україні!
показати весь коментар
22.06.2023 17:17 Відповісти
Это ж сколько полковник хабарей взял, чтобы на виллу в Испании бабла накосить? Я бы посадил того кто этого, так сказать «одесского офицера»,на эту хлебную посаду определил….
показати весь коментар
22.06.2023 17:23 Відповісти
Відповідь зеленскому по ЕС та NATO - нах.. це туди, у Оман. Не трахайте коньюктуру, зеленский.
показати весь коментар
22.06.2023 17:52 Відповісти
Сколько себя помню всегда так было - для одних борьба со злом, для других окно возможностей. В большинстве случаев побеждали те, другие.
показати весь коментар
22.06.2023 18:18 Відповісти
Цікаво а сліпі миші з перевірками і далі їздитимуть і знаходитимуть якусь херню типу немає журнальчика або ще якусь маячню шукатимуть? Лівий берег столиці! Аууу сбу не бачу не чую не скажу чи мо працювати почнете, чи там такі мохнаті лапи що ну його нах?
показати весь коментар
22.06.2023 19:35 Відповісти
В Одесі мабуть не тільки воєнкоми багаті ,а й призовники не бідні, раз скинулись бравому полковнику на таке багатство.
показати весь коментар
22.06.2023 21:21 Відповісти
То ніякий не маєток а віддалений центр територіального комплектування, такий собі філіал одеського віськкомату. Просто людина креативно підходить до професії.
показати весь коментар
22.06.2023 22:03 Відповісти
і де всі СБУ, НАБУ, і хто там ще з корупцією бореться...? всі в долі ....а винен Байден та Бербок...
показати весь коментар
22.06.2023 22:34 Відповісти
Та це все не вирішить проблему, не хочешь йти плати тільки в касу, а за ті гроші принеси дрони, як кажуть-- не можешь побідить корупцію її озаконь, так хоть гроші на дрони або готові дрони будуть, це більш реально, кацапи десятками тисяч з Китає флп дрони пруть, ми вже й тут пролітаємо!!!!!
показати весь коментар
22.06.2023 22:59 Відповісти
В цьому все, що нам потрібно знати про наше законодавство!
показати весь коментар
22.06.2023 23:38 Відповісти
когда примут законы со сроками - 25 лет, а судьям за подлог 50 , эти мелкие вопросы будут решены.
показати весь коментар
22.06.2023 23:58 Відповісти
Если он на работе, что мешает пересичному громадяныну зайти к нему на огонек и спросить как дела? Если ничего не делать и ждать пока прокуроры с судьями, которые по миллиону платят за должности свои, что то сделают с этой информацией, то зачем тогда вообще возмущаться? Радоваться надо что есть талантливые жены-мамы-бабушки бизнесменши, которым даже налоги платить не надо
показати весь коментар
23.06.2023 00:53 Відповісти
Що таке треба лікувати за кордонам військовому, який пройшов медкомісію ??
показати весь коментар
23.06.2023 01:05 Відповісти
Щойно прочитав що МО заступилось за нього. Він дуже хворий і їздив за кордон на лікування
показати весь коментар
23.06.2023 03:23 Відповісти
Закони можуть бути найліпші, а мерзоту це не спинить, тільки хірургічне втручання...
показати весь коментар
23.06.2023 09:31 Відповісти
Расстреляйт! Шисен!!! Та кол в дупу!
показати весь коментар
23.06.2023 20:42 Відповісти
"Чомусь" переважна кількість падлюк воєнного часу мають кацапські та жидівські прізвища. Схоже що вже давно пора провести етнічні чистки в усіх державних органах...
показати весь коментар
28.06.2023 17:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 