"Батальйон Іспанія": ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова. ВIДЕО

Мати одеського військкома Євгена Борисова володіє маєтком в Іспанії на 3 млн євро, а дружина - офісним приміщенням на головній вулиці Марбельї.

Про це йдеться у розслідуванні УП "Батальйон Іспанія", передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними видання, родина начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисов наприкінці 2022 року придбала в Іспанії маєток вартістю понад 3 млн євро, який зареєстрували на матір Борисова. Дружина військкома, за даними з мережі, стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини військкома з'явився Мерседес Гелендваген.

"Загальна вартість усього цього майна, придбаного під час повномасштабної війни - близько 4,5 млн євро", - йдеться в розслідуванні.

Пізніше Борисова відсторонили від займаної посади, а ДБР відкрило провадження за фактом незаконного збагачення.

"За інформацією джерел УП в ДБР, військовий комісар повідомив правоохоронцям, що маєток орендує компанія, в якій працює дружина", - зазначи журналіст Михайло Ткач.

Проте, зазначили автори розслідування, витяги з іспанського реєстру свідчать, що маєток та офісні приміщення досі записано на родину Борисова.

Журналісти біля маєтку, який зареєстровано на матір одеського військкома, помітили молодого чоловіка. Джерела видання повідомили, що ним є Ніколаєв Ігор Михайлович. Це рідний брат водія одеського військкомісара Борисова - Ніколаєва Михайла.

"Брат цього хлопця не просто водій, а співробітник Одеського обласного ТЦК та СП", - додав автор розслідування Михайло Ткач.

Джерела журналістів у Держприкордонслужбі повідомили, що Ігор Ніколаєв отримав закордонний паспорт у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення. Та вже двічі залишав країну - на 4 місяці і на 5.

"Хлопець виїхав з України до Іспанії як інвалід 3-ї групи. Для того, щоб їздити на авто матері військового комісара", - додав Ткач.

Борисов у коментарі журналістам заявив, що не володіє інформацією щодо придбання маєтків його родиною.

Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

