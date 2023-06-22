Бійці ССО евакуювали з поля бою двох поранених українських піхотинців: "Мужик, зараз все буде. Зараз витягнемо". ВIДЕО

Українські спецпризначенці евакуювали двох поранених українських піхотинців з поля бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни були пораненні, коли спільно з бійцями ССО давали відсіч ворогу. Відеозапис із фрагментами бою та евакуації опублікований у соцмережах.

"Під час виконання бойового завдання група підрозділу Сил спеціальних операцій вступила у вогневий контакт із ворогом. На тій самій ділянці в цей час також перебували і бійці одного із піхотних підпозділів Сил оборони. Під час бою декілька піхотинців дістали поранення", - йдеться у коментарі до запису.

