Бійці ССО евакуювали з поля бою двох поранених українських піхотинців: "Мужик, зараз все буде. Зараз витягнемо". ВIДЕО

Українські спецпризначенці евакуювали двох поранених українських піхотинців з поля бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни були пораненні, коли спільно з бійцями ССО давали відсіч ворогу.  Відеозапис із фрагментами бою та евакуації опублікований у соцмережах.

"Під час виконання бойового завдання група підрозділу Сил спеціальних операцій вступила у вогневий контакт із ворогом. На тій самій ділянці в цей час також перебували і бійці одного із піхотних підпозділів Сил оборони. Під час бою декілька піхотинців дістали поранення", - йдеться у коментарі до запису.

поранення (2833) евакуація (2398) ССО Сили спеціальних операцій (551)
Бережи ВАС БОЖЕ Українські Сіромахи! Терпіння, наснаги, вдалого полювання! Святослав Хоробрий пишається Вами, Герої! Слава ССО ЗСУ!
22.06.2023 10:37 Відповісти
Боже, поможи
22.06.2023 10:37 Відповісти
Бережіть себе, наші рідненькі Воїни! Хитрістю, хистом, усім чим можливо, дійте так, аби якомога більше рашистської нечисті зоставалося у родючій українській землі, а Ви - залишалися та й надалі були цілими та здоровими!
22.06.2023 10:40 Відповісти
Мабуть, десь там і квартальних з банановим іваном, можемо побачити…
Ну ховатися ж їм на городах у покинутих селах України!!!
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, можуть це підтвердити, вони ж такі відверті і порядні…
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

Армія! Мова! Віра!
22.06.2023 11:08 Відповісти
на останніх секундах відео якийсь дикий крик, це хто щи що так валае?
22.06.2023 11:15 Відповісти
То не крик, то музика.
22.06.2023 11:57 Відповісти
Рідненькі наші!! Хай вас вбереже Господь від ворожих куль, уламків та вогню!!
22.06.2023 11:35 Відповісти
 
 