26 680 98

Підполковник армії РФ на офіційному прийомі розказує вірш Путіну: "Встречайте папу, суки". ВIДЕО

Підполковник армії РФ на офіційному прийомі прочитав Путіну вірш, у якому присутня ненормативна лексика.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту декламації опублікований у соцмережах.

+59
Цаплієнко

🤬Крінж дня. Став на стільчик, розповів фюреру віршик.

За версією рашистів, льотчик ПВК «Вагнер» Олександр Антонов, сказавши «Встречайте, суки, папу», направив свій літак на колону бронетехніки Збройних Сил України.

В реальності уламки літака Су-24 з боротовим номером rf 93798, на якому літав Антонов, знайшли в густій посадці під Бахмутом, і поруч з ними не було ознак присутності української техніки.
22.06.2023 11:10
+52
Кацапський довбойоб.
22.06.2023 11:09
+46
Сучий папа? Папа *****? 🤔 Епічно!
22.06.2023 11:09
матєрні частушкі і хйло. органічно
22.06.2023 11:09
Так, ще потрібно додати ведмедика)
22.06.2023 11:10
Оце ж бо й воно:
- Русіш культуріш?
- А *****?!
22.06.2023 11:19
Как пример убийство Есенина (28.12.1925), Маяковского (14.04.1930), ... да не забить
тоже любили матерные стихи да политику
22.06.2023 11:46
Збіговисько дегенератів...
22.06.2023 18:05
Нє пушкін...)))
22.06.2023 11:09
Да уж...куда там)
22.06.2023 19:18
павлік матросов-панфіловцев повзав по лісу, їв їжачків. потім накинувся з сокирою на хаймарс та порубав на друзки разом з ротою негрів-геїв з польші.
22.06.2023 11:12
Потім протверезів і виявив, що рубав березу. 🙂
22.06.2023 11:21
рубав, бо прийде москаль, та скаже "какой красівий рускій пєйзаж"
22.06.2023 11:24
Ну чого ж? Прийде кацап, побачить порубану березу і зрозуміє, що тут йому.... порубана береза..🙂 "Край бєрьозок" в іншій стороні.
показати весь коментар
22.06.2023 11:32
показати весь коментар
22.06.2023 12:51
показати весь коментар
22.06.2023 12:38
показати весь коментар
22.06.2023 11:53
показати весь коментар
Во времена перестройки приоткрыли архивы. В день,когда Гастелло направил свой бомбардировщик на колонну вражеской техники, вылет его машины не зафиксирован. Погиб он в другой день. 28 Панфиловцев это выдумка журналиста - он сам признался в НКВД в 1948 году. А дом Павлова в Сталинграде - Павлов в это время был в госпитале и не оборонял этот дом.
Насколько же лет в РФ отстали от жизни, живущие до сих пор мифами войны. Фанатики способные на всё ради вождя.
22.06.2023 12:23
Нуууу, люди ж повинні знати, що пуцина самі кацапи називають папою сук. 🙂 Окрім того циркові номери піднімають настрій, що справді йде на користь українцям.
22.06.2023 11:23 Відповісти
Кому як. Я точно плакати не буду.
22.06.2023 11:29
Кум докушал огурец
И закончил с мукою :
"Оказался наш Отец
Не отцом, а *****..."
22.06.2023 14:55
Тому,що це рашн цирк. Папі віршика читає.
показати весь коментар
По фєні ботають. Еліта, що тут скажеш
22.06.2023 11:13
Обрізали,там самий прикол,як дарували пуцькі годинник,охорона і він чуть не обісрались.
22.06.2023 11:13
Скоро маленькі кацапські ******** зустрінуть папу… якщо кістки цього стіхоплюя познаходять.
22.06.2023 11:14
За две недели на карантине выучил.
22.06.2023 11:14
Я думаю,що вiн цей вiршик на карантинi написав.
22.06.2023 12:12
Бидлостан!
22.06.2023 11:14
Медальки только тем , кто меньше меня ростом. Мальчик, дай животик поцеловать....
22.06.2023 11:15
Вірші для підняття бойового духу, пу їх потребує, а то від одної згадки Залужного заїкається.
22.06.2023 11:15
Після прочтьЄнія стіха, ***** кінчив прямо в труси
22.06.2023 11:16
В чьи?
22.06.2023 11:30
В свої, ще й раза три
22.06.2023 11:35
каков поп, такой и приход.
селекция однако..
22.06.2023 11:17
.. це **героїчні ** кацапські бомбЬОри!! ))) У Сирії з 10000 метрів.. звичайними ФАБ-500 ковровим бомбоскиданням....знаючи...що нічого їх не дістане!! Україна!!! Пускання ракет з під Каспію... знаючи що нічого не дістане...!! От у Грузії серанулися... думали..що все можуть... ))) То **тече кров** зі паскудної ряхи підполковника... який мріє про **подвиг** Гастелло!.... Гастелло не знав..куди падав... так і цей не буде знати! Прийде час!
22.06.2023 11:24 Відповісти
Так пишуть, що "стихоплёт" вже "закобзонений" під Бахмутом
22.06.2023 11:30
Назло "хахлам" вижив. Щоб скласти "стіх" і продекламувати його своєму путлєру.
22.06.2023 12:40
Так це він "після катапультування"? Не дивуюся "Удар гігантською лопатою по сраці" ні розуму ні здоров"я не додає
22.06.2023 13:15
Там і до катапультування в голові нічого не було. А після він хоч почав "стіхі" складати, незабаром "паему" напише.
22.06.2023 13:44
Не знаю які емблеми родів військ зараз у кацапів? Уважно подивився на праве передпліччя кацапочурбана. Якщо збереглася скрєпная совкова емблема, то вона є емблемою військ зв"язку. За совка ще казали "**********".
22.06.2023 14:50
Муха села на варенье
Вот и все стихотворенье
22.06.2023 11:25
Думаю, що коли папу за......шать наші воїни з ******** зброї наших союзників, то його кінець хрен хто знайде.
22.06.2023 11:25
Как обогатился русский язык!
Колотун, бомбёр, щелкун...
П.С.
**** - слово для связки.
22.06.2023 11:26
Ну й мордахи! Дегенерати якісь, покидьки Людства!
22.06.2023 11:26
Я впевнений, що 80% відсотків росіян навіть до ладу пушкіна і достоєвського з толстим не читали. Повна деградація навіть на їх рівні.
22.06.2023 11:29
нах нам вони з їх ******, пушкіними й толстими... викидаємо це лайно з нашого свтоглядного сприйняття.
22.06.2023 11:35
Не люблю людей ,які мислять штампами і стереотипами і не думають головой. Вибач
22.06.2023 12:27
читай тоді "пушкіних"... Із за цього лайна нас обділили світовими літературними досягненнями... лише в одній Британії літературних, Нобелівських лауреатів більше, чим ми кацапів за день утилізуємо... а в наші голови "пушкіних" з 1 класу молотом втюхували... забивали мозги лайном...
22.06.2023 13:01
Какой мальчик молодец! На стульчик, ****, встал, стишок, ѣ, рассказал. Ну что же ты стоишь, пуйло, целуй кросавчега в резиновый пупочек!
22.06.2023 11:31
ця потвора вважає що вона "на стороне добра", тільки пластиковий мішок виправить ситуацію
22.06.2023 11:31
Ну самі бачите!! Таки да!! Зайва хромосома. Сіндром дауна.💀
22.06.2023 11:33
що за дурь пропагуєш?
22.06.2023 11:40
класика жанру, кантора "сукин (*****) и сын" ))
22.06.2023 11:35
...Сукин САН, тобто син суки
22.06.2023 11:42
Ще древні греки і латиняни встановили - це племена андрофагів. А по простому - бабуїни, які стараються пожерти своїх соплеменников.
22.06.2023 11:35
розп'ятий хлопчик у слов'янську ,трохи пузо відростив, і штанці змінив
22.06.2023 11:35
Пора Росії мінять свю назву - на "Шарікостан" І національність визначить, як "шарік" Бо, здається, вони всі поголовно - "потомки Шарікова"
22.06.2023 11:36
Не "шарік", а "шаріков". Шарік - то собака, який хоч і був дворнягою з не дуже гарними звичками, але все ж краще будь якого кацапа.
22.06.2023 13:18
дегенераты.......
22.06.2023 11:36
Решили придумать свою версию "Российский военный корабль иди на"....вобщем копируют все у нас,только с опозданием на год,коряво примитивно и смишно.
22.06.2023 11:38
що не харя, то сліди алкогольного зачаття... тільки цар може керувати тим непотрібом...
22.06.2023 11:38
Тоже карлик, кстати!
22.06.2023 11:39
Пуйло пуйловців наплодив,
До нас постягував з провінцій
Нацизм з бидлоти відродив,
Яких тут знищать українці.
22.06.2023 11:41
Це синок путіна і кабаєвой.
22.06.2023 11:44
Своих не бросаем
22.06.2023 11:45
А иначе бы его сбило НАТО!
А иначе бы велосипедист вступил в вагнер!
22.06.2023 11:56
А иначе бы велосипедист встал..... и убил бы сотрудника мвд...а так он упреждающий удар нанёс...
22.06.2023 12:19
Ефіопо-касапська народна дупо-творчість..
22.06.2023 11:51
Яка країна, такі і підполковники.
22.06.2023 11:52
Яка Орда, такі і підполковники
22.06.2023 11:57
"падлай буду .
фэк фолі нє відаті"
22.06.2023 12:09
"И каждый день приносит тупо
Что и взаправду невтерпёж
Фотографические группы
Одних свиноподобных рож !"

Борис Пастернак 1956 .
22.06.2023 12:14
А ху.ло на табуретке стоит перед сваино-сабаками ?
22.06.2023 12:14
А что это полосы на лысине путинского двоника ?
Цирюльник был пьян, или это засохшее то, что по макушке текло, и по спине стекло ?
22.06.2023 12:16
скальп с него пытались снять))))
22.06.2023 12:29
Питались приклеить.
22.06.2023 13:45
.....ну что ж встречайте суки, *****-папа (*****) отправит на убой вас как всегда!
22.06.2023 12:16
"..Принебесному селению, преподобному иегумну козьме, царь и великий князь всея руси челом бъёт.." ))))))))))))
22.06.2023 12:26
стыдобень, бл*ть..)))
22.06.2023 12:28
200суки,куда папу дели?Видим деда пока300.Прийшов час міняти папу на батько наш Бандера причом у всьому світі.
22.06.2023 12:36
Суки папу аж в кремле встретили!
22.06.2023 12:38
под себя этот бомбер будет делать до конца жизни если выживет тварь
22.06.2023 12:45
Звернули увагу на те що офіцерів відібрали щоб за зростом не перевищували *****… це спеціально щоб ***** не ображати! Бо він вже давно Богом ображений… хоч би сдох швидше! Оце буде свято!!
22.06.2023 12:50
Зверье, бомбили дома, школы и больницы в Сирии, теперь убивают украинцев. Гореть им в аду!
22.06.2023 13:03
Удмурт?
22.06.2023 13:29
глаз узкий. Х з кто он....
23.06.2023 01:33
22.06.2023 14:06
Свинособаки одним словом.
22.06.2023 14:53
Мразота!!!
22.06.2023 15:04
Слышь Фрейд, ты не вставай, спи себе спокойно. Тут неизяснимо космически. Чур меня--- чур! Люди--- куда тикать?
22.06.2023 17:08
Я тоже могу написать такое стихотворение.

Дюша КГБ Ублюдок,
пробормотала его мать
Познакомьтесь с папочками-шлюшками
Сильный, умный и яркий.
справедлив в жизни
Он скромен и неприхотлив.
и суки в его черепе
с путлером на поводке
Кацап из Вонючей Пустоши

Lisa Brenner (C)
22.06.2023 18:05
https://www.youtube.com/watch?v=Ou0sFwegUH0

https://www.youtube.com/watch?v=XEVvrw79cDc&list=RDXEVvrw79cDc&start_radio=1
22.06.2023 19:20
Стих про бомбёра прочел бобёр
22.06.2023 19:57
