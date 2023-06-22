Підполковник армії РФ на офіційному прийомі розказує вірш Путіну: "Встречайте папу, суки". ВIДЕО
Підполковник армії РФ на офіційному прийомі прочитав Путіну вірш, у якому присутня ненормативна лексика.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту декламації опублікований у соцмережах.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Если ты сейчас не завалишь #бало, я дам мячиком в тебя. Понятно?", - російський тенісист Котов просить маму спокійно поводитися на трибуні корту. ВIДЕО
Топ коментарі
- Русіш культуріш?
- А *****?!
тоже любили матерные стихи да политику
🤬Крінж дня. Став на стільчик, розповів фюреру віршик.
За версією рашистів, льотчик ПВК «Вагнер» Олександр Антонов, сказавши «Встречайте, суки, папу», направив свій літак на колону бронетехніки Збройних Сил України.
В реальності уламки літака Су-24 з боротовим номером rf 93798, на якому літав Антонов, знайшли в густій посадці під Бахмутом, і поруч з ними не було ознак присутності української техніки.
Насколько же лет в РФ отстали от жизни, живущие до сих пор мифами войны. Фанатики способные на всё ради вождя.
И закончил с мукою :
"Оказался наш Отец
Не отцом, а *****..."
селекция однако..
Вот и все стихотворенье
Колотун, бомбёр, щелкун...
П.С.
**** - слово для связки.
До нас постягував з провінцій
Нацизм з бидлоти відродив,
Яких тут знищать українці.
А иначе бы велосипедист вступил в вагнер!
фэк фолі нє відаті"
Что и взаправду невтерпёж
Фотографические группы
Одних свиноподобных рож !"
Борис Пастернак 1956 .
Цирюльник был пьян, или это засохшее то, что по макушке текло, и по спине стекло ?
Дюша КГБ Ублюдок,
пробормотала его мать
Познакомьтесь с папочками-шлюшками
Сильный, умный и яркий.
справедлив в жизни
Он скромен и неприхотлив.
и суки в его черепе
с путлером на поводке
Кацап из Вонючей Пустоши
Lisa Brenner (C)
https://www.youtube.com/watch?v=XEVvrw79cDc&list=RDXEVvrw79cDc&start_radio=1