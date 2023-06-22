УКР
22 892 53

Реактивна артсистема HIMARS знищує російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" і вісьмох окупантів. ВIДЕО

Екіпаж реактивної артсистеми HIMARS знищив російський самохідний міномет і вісьмох окупантів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис точного удару українських воїнів.

"Робота HIMARS по російському важкому самохідному міномету 2С4 "Тюльпан". Техніку знищено, щонайменше вісім ворогів ліквідовано. Відео з Бахмутського напрямку", - пише Бутусов у коментарі до відео.

Топ коментарі
+25
Ненавиджу, коли свої ватермарки ліплять прямо по центру екрану!

до речі, це ще й багато говорить о жлобському характері автора.
22.06.2023 12:04 Відповісти
+18
Це не тюльпан стріляє, то хаймарс влучає точно в ціль.
Уважно дивіться відео.
22.06.2023 12:29 Відповісти
+14
Уламкова ракета до МЛРС з підривом по радіовисотомеру в повітрі, січе все заготовленими вольфрамовими уламками. Зроблена як часткова компенсація того що зняли з озброєння касетні ракети в яких зона ураження набагато більша.
22.06.2023 12:15 Відповісти
Влучно! Тюльпан трохи зав"яв, хоча одна хробачина там ще повзає.
22.06.2023 12:01 Відповісти
"Зарезал Абдула Петьку!"
22.06.2023 12:43 Відповісти
Это огрызок кацапа ещё шевелится, выпрашивает ладу-конину.
22.06.2023 13:17 Відповісти
Я шось не зрозумів. Влучання було не пряме?
22.06.2023 12:02 Відповісти
А яке? Тюльпан фсьо.
22.06.2023 12:05 Відповісти
Теж не зрозумів. Був постріл з тюльпана, потім горіли димові шашки, далі кадри візуально цілого тюльпана в якому ще копирсається орк.
22.06.2023 12:13 Відповісти
Угу, отакий там був постріл.
22.06.2023 12:26 Відповісти
Це не тюльпан стріляє, то хаймарс влучає точно в ціль.
Уважно дивіться відео.
22.06.2023 12:29 Відповісти
Ні. Схоже Тюльпан встиг зробити останній постріл і відразу прилетіло поруч, трохи попереду. Прямого влучання не було.
22.06.2023 13:03 Відповісти
Схоже що так. Просто ракурс зйомки такий.
22.06.2023 13:07 Відповісти
Уламкова ракета до МЛРС з підривом по радіовисотомеру в повітрі, січе все заготовленими вольфрамовими уламками. Зроблена як часткова компенсація того що зняли з озброєння касетні ракети в яких зона ураження набагато більша.
22.06.2023 12:15 Відповісти
"Російська смерть - ракето-бомба GLSDB та шматуюча в лахміття москалів і техніку - ракета M30A1, із 180 000 вольфрамових кульок всередині." (с) Хіба не видно сліди від попадання цих кульок на грунтовій дорозі?!
22.06.2023 12:24 Відповісти
а які сліди мають бути від вражаючих елементів розміром з сантимерт ?
Ви що очікували побачити воронку глибиною в десять метрів ?
22.06.2023 12:38 Відповісти
180 000 вольфрамових кульок розміром з сантиметр будуть важити більше трьох тонн.
22.06.2023 15:26 Відповісти
Стовпчики пилюки в момент ураження.
22.06.2023 12:42 Відповісти
22.06.2023 13:07 Відповісти
Хімарс вибухає над землею
22.06.2023 12:17 Відповісти
Дякую, не знав...
22.06.2023 12:37 Відповісти
Титановые шарики - маленькие облачка пыли на дороге в радиусе пары десятков метров. Ими же накрыли и машину.
22.06.2023 12:18 Відповісти
Вольфрамовые.
22.06.2023 12:24 Відповісти
Да, туплю, спасибо.
22.06.2023 12:26 Відповісти
Может сплав карбид вольфраму
22.06.2023 16:22 Відповісти
Непряме. За кілька метрів попереду.
22.06.2023 13:00 Відповісти
Ненавиджу, коли свої ватермарки ліплять прямо по центру екрану!

до речі, це ще й багато говорить о жлобському характері автора.
22.06.2023 12:04 Відповісти
Автор Сирський...
22.06.2023 12:16 Відповісти
Тссс то генерал най най 🙅 не можна так на нього а то зешмаркля обідиться
22.06.2023 12:29 Відповісти
Підтримую 100%. дуже бридко! зе-піар
22.06.2023 12:26 Відповісти
Щоб не використали інші. Це не кіно, зйомка для військових
22.06.2023 12:47 Відповісти
Молодці ВОЇНИ! Хаймарте та хімерте рашистських падлюк надалі та бережіть кожну машинку, а то кацапи нищать їх вагонами та баржами, але ніяк не перенищать Слава ЗСУ! Слава Україні!
22.06.2023 12:05 Відповісти
Збоку враження, що він сам вибухнув при вистрілі
22.06.2023 12:13 Відповісти
Не, тут совпал выстрел с прилётом ракеты с титановыми шариками. Поэтому и расчёт фьсо.
22.06.2023 12:20 Відповісти
придивіться. Після вибуху хтось сидить на броні і рухається.
22.06.2023 12:35 Відповісти
Ще поки....
22.06.2023 13:00 Відповісти
0:34 -0:35 postrelu tam nemae - cei vibuh nad stvolom i e priljet ot himarsa
22.06.2023 12:30 Відповісти
теж не люблю, коли написаний текст не відповідає тому, що є на представленому відео, потрібні точно вжиті слова, тобто правда, як було насправді, це не карається, а навпаки
22.06.2023 12:20 Відповісти
Щоб не копіювали і не використовували
22.06.2023 13:03 Відповісти
8 вольфрамошпигованих кацапів і 1 тюльпан.
22.06.2023 12:21 Відповісти
Хаймарс. 0:35 зробіть стоп кадр. Виходу за ствола немає. Вибух 2 метри вище і правіше.
Прилетів хаймарс - накрив шрапнелю. (Розірвався над ціллю).
22.06.2023 12:23 Відповісти
Є питання, на яке ми мусимо відполвісти самі. На відео, на початку, прізвище - Сирський. Це прізвище ставиться попереду головнокомандувача. Це прізвище я чую більше за ВСІХ генералів разом узятих. І це надає підстави вважати, що свме цього генерала просуває Система. Щоб це прізвище було всюди - роблять головного героя???

Ми мусимо це відслідковувати, щоб несподіванно знову не отримати не того який треба. Які ще у мене застереження? А вони є:

Отримав від німців інформацію про неаби які статки генерала, які неможливі навідь за його бойову зарплатню - в т.ч. нерухомість за кордоном, яка вже була До 24.02.23. І якщо головному редактору Цензора це цікаво, ссилку надам в мессенжері.

Не робіть нікого героєм. Бо зараз герої - переважна більшисть.
22.06.2023 12:27 Відповісти
Яка ссилка. сирчик має статки, які знаходяться в Австралії, де живе дружина сирчика разом з синами. ця шобла втікла туди до війни
22.06.2023 22:28 Відповісти
Орки на фаршированные шариками из вольфрама
22.06.2023 12:42 Відповісти
Ось чому збирали лампочки. З кожної баби! по п'ять лампочок з вольфрамом
22.06.2023 12:50 Відповісти
Буханка тоже горит,вместе с начинкой.
22.06.2023 12:54 Відповісти
Ще би той автобус з 7мома пасажирами яких підвіз *тюльпан*.
22.06.2023 12:58 Відповісти
Odin kacap tam ešo ševelica na Tulpane, ne sdoh iše, kak krasivo.
22.06.2023 13:11 Відповісти
1.04 minut.
22.06.2023 13:13 Відповісти
Вольфрам їм у сраку...
22.06.2023 13:49 Відповісти
В АД мразота.
22.06.2023 14:57 Відповісти
там ще рев'як повзає
22.06.2023 15:02 Відповісти
вжик !!! и фсе...
22.06.2023 15:06 Відповісти
 
 