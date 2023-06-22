Реактивна артсистема HIMARS знищує російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" і вісьмох окупантів. ВIДЕО
Екіпаж реактивної артсистеми HIMARS знищив російський самохідний міномет і вісьмох окупантів.
Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис точного удару українських воїнів.
"Робота HIMARS по російському важкому самохідному міномету 2С4 "Тюльпан". Техніку знищено, щонайменше вісім ворогів ліквідовано. Відео з Бахмутського напрямку", - пише Бутусов у коментарі до відео.
Топ коментарі
+25 Small Jerboa
показати весь коментар22.06.2023 12:04 Відповісти Посилання
+18 Віктор Телецький #552650
показати весь коментар22.06.2023 12:29 Відповісти Посилання
+14 Sasha Naronin #535471
показати весь коментар22.06.2023 12:15 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Уважно дивіться відео.
Ви що очікували побачити воронку глибиною в десять метрів ?
до речі, це ще й багато говорить о жлобському характері автора.
Прилетів хаймарс - накрив шрапнелю. (Розірвався над ціллю).
Ми мусимо це відслідковувати, щоб несподіванно знову не отримати не того який треба. Які ще у мене застереження? А вони є:
Отримав від німців інформацію про неаби які статки генерала, які неможливі навідь за його бойову зарплатню - в т.ч. нерухомість за кордоном, яка вже була До 24.02.23. І якщо головному редактору Цензора це цікаво, ссилку надам в мессенжері.
Не робіть нікого героєм. Бо зараз герої - переважна більшисть.