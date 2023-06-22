Реактивна артсистема HIMARS знищує російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" і вісьмох окупантів. ВIДЕО

Екіпаж реактивної артсистеми HIMARS знищив російський самохідний міномет і вісьмох окупантів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис точного удару українських воїнів.

"Робота HIMARS по російському важкому самохідному міномету 2С4 "Тюльпан". Техніку знищено, щонайменше вісім ворогів ліквідовано. Відео з Бахмутського напрямку", - пише Бутусов у коментарі до відео.

