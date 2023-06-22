УКР
В Запоріжжі знайшли схрон з тротилом, набоями та порохом для артснарядів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На території гаражного кооперативу в Запоріжжі виявили схрон з боєприпасами та вибуховими речовинами.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

В схроні знайшли:

  • майже 29 тисяч набоїв калібру 7,62 та 5,45;

  • 63 комплекти порохового метального заряду до артснарядів;

  • 3 постріли до гранатометів;

  • 51 підривач;

  • 46 корпусів до різних гранат;

  • 11 детонаторів та 600 г тротилу.

Поліцейські відправили знайдене на судово-балістичну експертизу.

Вони відкрили кримінальне провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Покарання за цією статтею - від 3 до 7 років позбавлення волі.

Добряче підготувалися хлопаки! Цікаво тільки до чого?
показати весь коментар
22.06.2023 12:20 Відповісти
Зустрічати загарбників, бо ТрО влада не видала зброї. Робили лише коктейлі.
показати весь коментар
22.06.2023 12:29 Відповісти
Судячи з усього - "колекціонери" Мабуть "волонтерствував" власник у районі боїв Або варто шукать родича що цим займається Бо подібну "колекцію" можна в тилу тільки таким чином накопичить ********** не в заводській упаковці, а готові для застосування - значить не "відмажеться", що це готувалося для підпілля у випадку окупування міста А от мету "колекціонування хай слідство встановлює
показати весь коментар
22.06.2023 12:35 Відповісти
Ото вам і "гаражні корпоративи". Давно пора розігнати ці совкові гадюшники!

показати весь коментар
22.06.2023 12:30 Відповісти
Чого це ви вз'їлись на кооперативи? В них почалось озброєння і формування загонів добровольців тероборони 24 лютого, які зупинили вторгнення, поки зелена шобла дожовувала шашлики.
показати весь коментар
22.06.2023 12:43 Відповісти
Того шо у мене біля дому такий, і недалеко від дому такий. Там розсадник наркоманів і бог знає ще чого. Точно знаю що там точка по реалізації наркоти. І взагалі, в ******** європейській столиці цей кураж-бамбей виглядає просто як наче фалос з лоба стирчить. Іржаві короби, в яких консервуються всередині не менш іржаві викидні савєцкава автопрома, всюди срач, валяється сміття та іржавий мотлох... та на території, яку займають ці "кооперативи", можна побудувати три десятки паркінгів, і підземних, і надземних, і яких хочеш!
показати весь коментар
22.06.2023 13:36 Відповісти
Може нехай твій будинок знесуть і на його місці тобі паркінг облаштують, думаю серед пожильців твого будинку теж знайдеться парочка наркоманів і п'яток алкоголіків або навпаки, які засирають в т.ч. і той кооператив.
показати весь коментар
22.06.2023 17:04 Відповісти
А може, Андрюша, ти своє іржаве лайно здасиш на металобрухт, де йому і місце, і будеш проводити вільний час з сім'єю, а не бухать в гаражі? Або, як варіант, почнеш платити оренду місту, відповідну до площі, яку твій бидлокурятник займає?
показати весь коментар
22.06.2023 17:08 Відповісти
Судячи з жаргону тебе зачали в "бидлокурятнику" і тато покинув, а гени не проп'єш. Затаїв образу на кооперативи і хочеш помсти? Я бував в гаражних кооперативах - приємні, чемні дідусі завжди готові допомогти, вошкаються там, бо держава їм забезпечила таку пенсію, що тільки в гаражі можуть відпочити на старості, а ти, засранець, навіть на те їхнє незавидне майно заришся.
показати весь коментар
22.06.2023 18:31 Відповісти
чому ??? зжелена влада у лютому 2022 року не мичала і не телилася, а тепер переслідує тих хто не здав свої міста під окупацію кацапам - мера Києва Кличка, мера Чернігова ...




показати весь коментар
22.06.2023 12:51 Відповісти
с виду древнее что гавно мамонта)
показати весь коментар
22.06.2023 12:36 Відповісти
Схоже з місць боїв, збірка. Для гранат немає УРГМ, набої також збірка (де покинуті українськи заблюрене, кацапські видно і серію та виробника).
Окрім набоїв у "цинках", інше мотлох.
Колекціонери туєви.
показати весь коментар
22.06.2023 12:59 Відповісти
Мож якогось прапора зі складу.
показати весь коментар
22.06.2023 13:04 Відповісти
гараж куска
показати весь коментар
22.06.2023 14:52 Відповісти
И логотипчик Джонни Волкера на гаражике старом - вообще зачьотик!!!!
показати весь коментар
23.06.2023 11:27 Відповісти
 
 