В Запоріжжі знайшли схрон з тротилом, набоями та порохом для артснарядів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На території гаражного кооперативу в Запоріжжі виявили схрон з боєприпасами та вибуховими речовинами.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

В схроні знайшли:

майже 29 тисяч набоїв калібру 7,62 та 5,45;

63 комплекти порохового метального заряду до артснарядів;

3 постріли до гранатометів;

51 підривач;

46 корпусів до різних гранат;

11 детонаторів та 600 г тротилу.

Також читайте: Частина західної зброї, за яку вже заплатив Київ, так і не потрапила в Україну, частина була несправною, - NYT

Поліцейські відправили знайдене на судово-балістичну експертизу.

Вони відкрили кримінальне провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Покарання за цією статтею - від 3 до 7 років позбавлення волі.





