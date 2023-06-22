В Запоріжжі знайшли схрон з тротилом, набоями та порохом для артснарядів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На території гаражного кооперативу в Запоріжжі виявили схрон з боєприпасами та вибуховими речовинами.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.
В схроні знайшли:
майже 29 тисяч набоїв калібру 7,62 та 5,45;
63 комплекти порохового метального заряду до артснарядів;
3 постріли до гранатометів;
51 підривач;
46 корпусів до різних гранат;
11 детонаторів та 600 г тротилу.
Поліцейські відправили знайдене на судово-балістичну експертизу.
Вони відкрили кримінальне провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Покарання за цією статтею - від 3 до 7 років позбавлення волі.
Окрім набоїв у "цинках", інше мотлох.
Колекціонери туєви.