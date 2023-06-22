Рятувальники розбирають завали в будинку в Києві, де вибухнув газ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рятувальники продовжують розбирати завали на місці вибуху побутового газу в багатоповерхівці на вулиці Малишка в Києві, де загинули троє людей.
На місці побував кореспондент Цензор.НЕТ.
Автор фото та відео Олег Богачук.
Топ коментарі
+8 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар22.06.2023 14:04 Відповісти Посилання
+5 Alex O #513819
показати весь коментар22.06.2023 14:32 Відповісти Посилання
+4 Krotow
показати весь коментар22.06.2023 14:06 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
до 9- го поверху , знаю , як киянин , бо сам колись жив в такому
на вул, Тичини 🙁
Так буде називатися книга про Вознесенськ, який дав відпір російській навалі у березні 2022 року.
Автор книги Ендрю Хардін (Andrew Harding), журналіст BBC який двічі відвідував Україну минулого року.