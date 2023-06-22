УКР
Рятувальники розбирають завали в будинку в Києві, де вибухнув газ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники продовжують розбирати завали на місці вибуху побутового газу в багатоповерхівці на вулиці Малишка в Києві, де загинули троє людей.

На місці побував кореспондент Цензор.НЕТ.

Автор фото та відео Олег Богачук.

Читайте: У Києві внаслідок вибуху у багатоповерхівці загинули три людини, - Кличко (оновлено). ВIДЕО

Рятувальники розбирають завали в будинку в Києві, де вибухнув газ 01
Рятувальники розбирають завали в будинку в Києві, де вибухнув газ 02
Рятувальники розбирають завали в будинку в Києві, де вибухнув газ 03
Рятувальники розбирають завали в будинку в Києві, де вибухнув газ 04
Рятувальники розбирають завали в будинку в Києві, де вибухнув газ 05
Рятувальники розбирають завали в будинку в Києві, де вибухнув газ 06
Рятувальники розбирають завали в будинку в Києві, де вибухнув газ 07
Рятувальники розбирають завали в будинку в Києві, де вибухнув газ 08
Рятувальники розбирають завали в будинку в Києві, де вибухнув газ 09
Рятувальники розбирають завали в будинку в Києві, де вибухнув газ 10
Рятувальники розбирають завали в будинку в Києві, де вибухнув газ 11
Рятувальники розбирають завали в будинку в Києві, де вибухнув газ 12
Рятувальники розбирають завали в будинку в Києві, де вибухнув газ 13
Рятувальники розбирають завали в будинку в Києві, де вибухнув газ 14
Рятувальники розбирають завали в будинку в Києві, де вибухнув газ 15
Рятувальники розбирають завали в будинку в Києві, де вибухнув газ 16
Рятувальники розбирають завали в будинку в Києві, де вибухнув газ 17

Автор: 

вибух (4588) газ (10594) Київ (20025) Богачук Олег (1457)
+8
Ці будинки 1973-го року побудови.
22.06.2023 14:04 Відповісти
+5
Це міняє рівно те, що перед тим, як щось стверджувати, треба для початку поцікавитися питанням. У цьому будинку були газові плити.
22.06.2023 14:32 Відповісти
+4
В советских нормативах можно было тянуть газ до 16 этажей. Сам живу в 12-этажном доме 1976 года с газопроводом.
22.06.2023 14:06 Відповісти
звідки там взявся газ ??? 16-ти поверхівки газовими плитами не комплектувалися !!!
22.06.2023 13:40 Відповісти
Якщо чесно, то я вперше чую, щоб у домі де більше 10-ти поверхів був природній газ.
22.06.2023 13:45 Відповісти
немає, проте кому це заважало просто додому тягнути газові балони, особливо під час блекаутів?
22.06.2023 13:56 Відповісти
Так, а розум де?
22.06.2023 13:58 Відповісти
премію Дарвіна наче ж і не скасовували
22.06.2023 14:18 Відповісти
В газифицированные дома баллоны никто не тянул
22.06.2023 14:38 Відповісти
зачем тянуть балон с газом если в квартире газ не отключали? вы как стадо баранов уперлись откуда там газ? а откуда там в 70х годах электроплиты? себе премию выпишите дятлы *****
22.06.2023 14:39 Відповісти
Ви будівельник зі стажем?
показати весь коментар
ні !!! я взагалі не будівельник !!! це щось міняє ???
22.06.2023 13:48 Відповісти
У 70-році був експериментальний проект, який дозволяв до 16-го поверху газифікувати будь-які панелі.
22.06.2023 13:57 Відповісти
Ви хочете сказати, що цьому будину більше 50 років?
22.06.2023 14:00 Відповісти
Ці будинки 1973-го року побудови.
22.06.2023 14:04 Відповісти
Вы правы, но под этот проект пропускали кооперативные дома
22.06.2023 14:36 Відповісти
Це міняє рівно те, що перед тим, як щось стверджувати, треба для початку поцікавитися питанням. У цьому будинку були газові плити.
22.06.2023 14:32 Відповісти
В советских нормативах можно было тянуть газ до 16 этажей. Сам живу в 12-этажном доме 1976 года с газопроводом.
22.06.2023 14:06 Відповісти
Радянські будівельники провели згідно плану. А що?
22.06.2023 14:06 Відповісти
Эта серия 16-этажек есть в разных районах, но до 1980 их действительно комплектовали электроплитами, а потом был период "кооперативных" домов, и там каким-то чудом (дебилизм, конечно) ряд таких домов газифицирован - якобы решалось большинством членов кооператива. Такие же газифицированные 16-этажки (этой серии), кооперативные стоят рядком и на Киото - номера 11,13 и15. На Березняках дома этой серии с электролитами, но постройки середины 70-х годов.
22.06.2023 14:34 Відповісти
В Києві в багатьох 16- и поверхових будинках є газ
до 9- го поверху , знаю , як киянин , бо сам колись жив в такому
на вул, Тичини 🙁
22.06.2023 14:45 Відповісти
перед взрывом газовщики проводили ремонт в этом доме
22.06.2023 14:00 Відповісти
"Маленьке, вперте містечко"
Так буде називатися книга про Вознесенськ, який дав відпір російській навалі у березні 2022 року.
Автор книги Ендрю Хардін (Andrew Harding), журналіст BBC який двічі відвідував Україну минулого року.
22.06.2023 14:01 Відповісти
Мой город
22.06.2023 14:02 Відповісти
Вознесенськ врятував Одесу. "нізабудімвсьопрастім"
22.06.2023 14:41 Відповісти
Мати такого сусіда з газом і ніякої війни не треба щоб стати голим босим і мертвим.
22.06.2023 14:17 Відповісти
тревога тогда закончилась, значит многие не спали и учуяли б такую вонь... а если открыта форточка в кухне и лопнул шланг подачи на плиту или открыта одна конфорка такое возможно?
22.06.2023 14:25 Відповісти
Перед взрывом в доме на Позняках газовики снимали там счётчики
22.06.2023 14:30 Відповісти
 
 