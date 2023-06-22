Рашисти обстріляли Херсон, поранення дістали 4 особи, зокрема двоє студентів-волонтерів, - ОВА. ВIДЕО
Російські загарбники вдарили по житловому будинку в Херсоні.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Через ворожий удар у власному подвірʼї поранення отримали двоє людей. 86-річна жінка та 25-річний хлопець знаходиться у тяжкому стані. Лікарі борються за їх життя", - йдеться в повідомленні.
За даними очільника обладміністрації, під ворожий удар потрапили й студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям. Це два молоді хлопці, 25 та 23 роки. У них поранення середнього ступеня тяжкості, медики надають їм допомогу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
nav svargi
показати весь коментар22.06.2023 14:34 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
володимир омельянов #573777
показати весь коментар22.06.2023 15:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль