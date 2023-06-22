Рашисти обстріляли Херсон, поранення дістали 4 особи, зокрема двоє студентів-волонтерів, - ОВА. ВIДЕО

Російські загарбники вдарили по житловому будинку в Херсоні.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Через ворожий удар у власному подвірʼї поранення отримали двоє людей. 86-річна жінка та 25-річний хлопець знаходиться у тяжкому стані. Лікарі борються за їх життя", - йдеться в повідомленні.

За даними очільника обладміністрації, під ворожий удар потрапили й студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям. Це два молоді хлопці, 25 та 23 роки. У них поранення середнього ступеня тяжкості, медики надають їм допомогу.

