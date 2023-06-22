Бійці 128-ої ОГШБр знайшли та знищили російську бойову машину дистанційного мінування "Земледелие". ВIДЕО
Бійці 128-ої ОГШБр знищили російську бойову машину дистанційного мінування "Земледелие".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований на сторінці фонду "Повернись живим" у соцмережах.
"Унікальне відео. Бійці 128-ої ОГШБр, якій регулярно допомагає Фонд, знайшли та знищили бойову машину російської інженерної системи дистанційного мінування "Земледелие". Вогонь артилерії коригувала "Лелека-100", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+38 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар22.06.2023 15:03 Відповісти Посилання
+27 Nikolay Ivankov #508849
показати весь коментар22.06.2023 15:05 Відповісти Посилання
+18 частный сектор
показати весь коментар22.06.2023 15:41 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спросите вы у "Тишины",
Над ширью пашен и "Полей",
И у "Берёз" и "Тополей",
Ещё спросите у солдат
Что за лопатка "Вариант",
Что за "Обувка" на ногах,
Как "Козлик" нагоняет страх.
Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан",
И чем наполнен наш "Стакан",
В каких местах наш "Вихрь" и "Вал"
Какой "Капустник" правит "Бал",
"Фантасмагорией" какой
"Фагот" играет и "Гобой".
Что доставляет наш "Курьер",
И где находится "Барьер",
Спроси "Метис" с "Мулатом" как
Попали в русский "Зоопарк",
Чем связан с "Буратино" "Шмель",
И от чего спасёт "Свирель"
Как от "Пионов" и "Гвоздик"
Благоухает наш цветник.
Какие "Кактусы" растут,
Какие "Васильки" цветут.
Что за "Акации" в лесу,
И что вам "Дятлы" принесут.
Какое "Пламя" у "Костра"
Как "Клюква" русская красна,
Хотят ли русские проблем
Спросите вы у "Хризантем"
У "Незабудок" и "Витрин"
Спросите, нужен русским мир?
И вам ответит "Бородач"
И, вместе с ним "Вампир" и "Грач",
"Подкидыш", "Марья" и " Иван",
"Заколка", "Гоблин", "Гардиан",
И "Бурундук" и "Кипарис",
И "Канарейка" и "Нарцисс",
И "Целина" и "Гиацинт"
И "Мумия" и "Гном" и "Винт",
И "Черноморец" и "Волна"
"Енот", "Кальмар" и "Камбала"
И даже "Аметист" и "Клещ"
Вам объяснят простую вещь.
И вы поймёте мысль мою
Война нам, русским, *****.
"Война - это мир" ( Оруелл)
Тепер, слід очікувати найскорішого звільнення Лугового і Грозового із подальшим швидким рухом на Василівку.