12 801 16

Бійці 128-ої ОГШБр знайшли та знищили російську бойову машину дистанційного мінування "Земледелие". ВIДЕО

Бійці 128-ої ОГШБр знищили російську бойову машину дистанційного мінування "Земледелие".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований на сторінці фонду "Повернись живим" у соцмережах. 

"Унікальне відео. Бійці 128-ої ОГШБр, якій регулярно допомагає Фонд, знайшли та знищили бойову машину російської інженерної системи дистанційного мінування "Земледелие". Вогонь артилерії коригувала "Лелека-100", - йдеться у коментарі до відео.

Автор: 

армія рф (18477) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (155)
+38
Тільки недолюдки з хворою фантазією і відсутністю всього людського могли назвати машину для мінування "Зємлєдєліє".
22.06.2023 15:03
+27
Какая страна - такое и земледелие.
22.06.2023 15:05
+18
22.06.2023 15:41 Відповісти
ta u kacapov vse take....traktorny zavod , miru mir , osvoboditeli.....🤪
показати весь коментар
22.06.2023 15:06
"Зємлєдєлієм" хай назовуть машину для копання могил.
показати весь коментар
22.06.2023 15:30
Хотят ли русские войны,
Спросите вы у "Тишины",
Над ширью пашен и "Полей",
И у "Берёз" и "Тополей",
Ещё спросите у солдат
Что за лопатка "Вариант",
Что за "Обувка" на ногах,
Как "Козлик" нагоняет страх.
Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан",
И чем наполнен наш "Стакан",
В каких местах наш "Вихрь" и "Вал"
Какой "Капустник" правит "Бал",
"Фантасмагорией" какой
"Фагот" играет и "Гобой".
Что доставляет наш "Курьер",
И где находится "Барьер",
Спроси "Метис" с "Мулатом" как
Попали в русский "Зоопарк",
Чем связан с "Буратино" "Шмель",
И от чего спасёт "Свирель"
Как от "Пионов" и "Гвоздик"
Благоухает наш цветник.
Какие "Кактусы" растут,
Какие "Васильки" цветут.
Что за "Акации" в лесу,
И что вам "Дятлы" принесут.
Какое "Пламя" у "Костра"
Как "Клюква" русская красна,
Хотят ли русские проблем
Спросите вы у "Хризантем"
У "Незабудок" и "Витрин"
Спросите, нужен русским мир?
И вам ответит "Бородач"
И, вместе с ним "Вампир" и "Грач",
"Подкидыш", "Марья" и " Иван",
"Заколка", "Гоблин", "Гардиан",
И "Бурундук" и "Кипарис",
И "Канарейка" и "Нарцисс",
И "Целина" и "Гиацинт"
И "Мумия" и "Гном" и "Винт",
И "Черноморец" и "Волна"
"Енот", "Кальмар" и "Камбала"
И даже "Аметист" и "Клещ"
Вам объяснят простую вещь.
И вы поймёте мысль мою
Война нам, русским, *****.
показати весь коментар
22.06.2023 18:25
Заземлили..
показати весь коментар
22.06.2023 15:05
Картина "Сеятель".
показати весь коментар
22.06.2023 15:09
Наші Воїни ,, Земледелие " перетворили на лайнодєліє і це чудово
показати весь коментар
22.06.2023 15:09
У збоченців і назви збоченські. Людоїди, одне слово.
показати весь коментар
22.06.2023 15:12
Дистанційно розмінували
показати весь коментар
22.06.2023 15:16
російську бойову машину .... "Земледелие"
"Война - это мир" ( Оруелл)
показати весь коментар
22.06.2023 15:19
Видно, дуже вже дошкуляла 128-ці та мінувальна машина, що спеціально для неї алаштували сафарі.
Тепер, слід очікувати найскорішого звільнення Лугового і Грозового із подальшим швидким рухом на Василівку.
показати весь коментар
22.06.2023 15:25
показати весь коментар
22.06.2023 15:41
А попереду Гітлер на Прадо. 🙃
показати весь коментар
22.06.2023 15:57
Особо радует что взорвали вместе с боекомплектом.
показати весь коментар
22.06.2023 16:36
Дуже сподіваюсь, що також разом із "зємлєдєльцами".
показати весь коментар
22.06.2023 22:26
 
 