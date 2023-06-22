Бійці 128-ої ОГШБр знайшли та знищили російську бойову машину дистанційного мінування "Земледелие". ВIДЕО

Бійці 128-ої ОГШБр знищили російську бойову машину дистанційного мінування "Земледелие".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований на сторінці фонду "Повернись живим" у соцмережах.

"Унікальне відео. Бійці 128-ої ОГШБр, якій регулярно допомагає Фонд, знайшли та знищили бойову машину російської інженерної системи дистанційного мінування "Земледелие". Вогонь артилерії коригувала "Лелека-100", - йдеться у коментарі до відео.

