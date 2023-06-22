УКР
Міжнародні партнери зможуть бачити процес відбудови України онлайн від проєктування до аудиту результатів, - Кубраков. ВIДЕО

В Україні оголошено про ініціативу We build Ukraine - партнерство міжнародних організацій, які братимуть участь у відбудові країни.

Про це у Facebook повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктрури, з питань розвитку громад і територій Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.

Міністр опублікував відео із представниками різних міжнародних організацій, які підтверджують готовність відбудовувати Україну.

"Ми будуємо Україну. Попри війну, щоденні атаки. Будуємо школи, садочки, лікарні, будинки, мости і дороги. Всі разом будуємо головну дорогу - до Перемоги. Сьогодні на полях Лондонської конференції говорили про спільні зусилля цивілізованого світу щодо підтримки України у інфраструктурному відновленні - We build Ukraine. Це обʼєднання всіх міжнародних партнерів, які долучені або планують долучитися до відновлення України. Це урядові та неурядові організації, фінансові інституції, інвестори, бізнес-об’єднання та окремі представники бізнесу", - розповів він.

За словами Кубракова, Україна відчуває підтримку партнерів на полі бою і у відновленні.

"Без стабільно працюючої економіки набагато складніше отримати й утримати перемогу.  We build Ukraine – це партнерство з усіма, хто вже допомагає відбудовувати Україну або планує це зробити.

Розуміємо, що участь у відбудові має бути забезпечена з української сторони прозорими та зрозумілими правила, та якісними інструментами підзвітності. Так, партнери зможуть бачити проєкти відновлення через систему цифрового управління відбудовою DREAM. Це означає контроль усіх етапів реалізації проєктів – від проєктування до аудиту результатів робіт", - додав віце-прем'єр.

Кубраков Олександр (452) відбудова (376)
+11
апсолютно вірно !!! усі зе-запроданці, зе-агенти фсб, зе-колоборанти, зе-корукціонери, зе-злодії повинні сісти і надовго !!!

22.06.2023 15:21 Відповісти
+10
Ну покажуть он-лайн будівництво нового стадвюну у Ківерцях під час війни. Це якось надихне іноземцвв вкладати у це гроші? Чи рокпжуть у прямому ефірі закупку барабанів у бомбосховища. Це збільшить доаіру до української влади? 🤔
22.06.2023 15:15 Відповісти
+10
Це все повинно відбуватися коли слуги коломойского будуть сидіти в буцигарні на чолі з буратіно зеленським та його творцом папою карло коломойским
22.06.2023 15:19 Відповісти
Ну покажуть он-лайн будівництво нового стадвюну у Ківерцях під час війни. Це якось надихне іноземцвв вкладати у це гроші? Чи рокпжуть у прямому ефірі закупку барабанів у бомбосховища. Це збільшить доаіру до української влади? 🤔
22.06.2023 15:15 Відповісти
+++
22.06.2023 15:31 Відповісти
Так зелёные барыги будут вести онлайн-трансляцию по дерьморафону...
22.06.2023 16:06 Відповісти
Коли насправді знайдуться такі інвестиції на відбудову України і нарешті дозволять обставини, міжнародні партнери не дивитись будуть на процес, а керувати ним, включно з виділенням кожного центу чи євроценту.
І неважливо, якого кольору шебуршитимуться навколо цих грошей потенційні паразити - усі підуть нафік. Бо таку масу жорстоко обумовлених інвестицій не здолати жодній олігархічно-корупційній мафії.
22.06.2023 16:21 Відповісти
Ніхто зебанді нічого не дасть, вони в курсі і про корупцію і про єрмака і про наркотики. А кубракову - губозакатувальну машинку.
22.06.2023 16:21 Відповісти
Це все повинно відбуватися коли слуги коломойского будуть сидіти в буцигарні на чолі з буратіно зеленським та його творцом папою карло коломойским
22.06.2023 15:19 Відповісти
апсолютно вірно !!! усі зе-запроданці, зе-агенти фсб, зе-колоборанти, зе-корукціонери, зе-злодії повинні сісти і надовго !!!

22.06.2023 15:21 Відповісти
Ну-ну, я тільки що подивився онлайн репортаж Ткача про віллу і авто одеського воєнкома. І що? ДБР он виявляється уже 2 місяці в офлайні щодо цієї справи.
Так і тут, будуть міжнародні партнери дивитись онлайн на дії українських корупціонерів.
22.06.2023 15:28 Відповісти
НЕ БАЧИТИ, А КОНТРОЛЮВАТИ!!! Інакше - барабани... // "Міжнародні партнери зможуть БАЧИТИ процес відбудови України онлайн від проєктування до аудиту результатів"
22.06.2023 15:28 Відповісти
Це нове слово, корупціонери навіть крастимуть онлайн! Мастєр-класи , тренінги, коучі.
22.06.2023 15:35 Відповісти
Будуть її мультики показувати. Чергове ''шоу'' від зелених крадунів. Буде будівельний марахфон, тільки вже для зауордонних інвесторів.
22.06.2023 15:37 Відповісти
Ну да, ну да...
А в театрі, на сцені, показують реальне життя, тому не треба дивитись навкруги, а достатньо сходити на виставу.

Здається ці "узеленські" до цих пір вважають, що на Заході такі самі люди, як і ті, що дивляться і вірять "єдиному марафєту"...
22.06.2023 15:38 Відповісти
Треба спочатку перемогти, а судячи потому як поводитися зешобла до перемоги далеко.
22.06.2023 15:40 Відповісти
Пока страной рулит ЗЕбанутая срань, нужно контролировать каждый цент западной помощи. Стоит только посмотреть на свинные рыла всяких там Абрахамий, свиноматки Третьяковой, на тупое вороватое рыло Марьяны Безголовой, или как там ее, рыжая такая, то рука сразу тянется проверять свой бумажник, потому что эти шакалы воруют на ходу. Ну а самый главный у этой ЗЕсрани - бородатое влагалище Беня КАЛ.омойский, это вор из воров, миллиарды ворует, американцы это подтвердят.
22.06.2023 15:42 Відповісти
твій свинорусорилий пятак ніхто не запитував!!
показати весь коментар
******* козломордое, ты не заработал на фанфурик боярки своим высером, поэтому будешь наказа. Бери, петушок, побольше вазелина и иди в ОПу, там тебя будет перевоспитывать твой куратор.
показати весь коментар
Зелені без відосиків мабуть навіть і дихати не можуть
22.06.2023 15:42 Відповісти
Вже 4 роки зебабуїни при владі,хтось з квартальних свідків може навести приклад їх добрих справ?
22.06.2023 15:46 Відповісти
А що робити українським підприємствам, які потрапили в санкційний список безпідставно???
Чернівецький ТОВ "Машзавод" вже 8 місяців знаходиться під санкціями. РНБОУ зняло санкції ще в листопаді 2022 року (за відсутністю підстав), а Президент досі указ ще не підписав. І це підприємство свідомо доводять до банкрутства, хоча в складний для Держави час має працювати на повну потужність, щоб підвищувати економіку. Працівники Чернівецького ТОВ "Машзавод" - це унікальні фахівці, які залишилися без коштів на їснування, а це у воєнний час, коли людям і так важко!!!
22.06.2023 15:48 Відповісти
Відбудова це чудово! Але для початку перестаньте нищити існуюче, тмм більше не руками рашистів а своїми власними!!! Чернівецький машинобудівний завод! Одне з найбільших, і можливо на даний момент єдине функціонуюче (бо практично всі інші зруйновані рашистами), підприємтсво яке своїм обладананням забезпечувало функціонування нафтогазової, хімічної, енергетичної промисловості - свідомо знищується і доводиться до банкрутства через необгрунтовані санкції, які накладені з подачі зацікавлених людей ( частина з яких уже за гратами), РНБО санкції зняло, але указ так і не підписаний ( бо хтось не дає його на підпис презеденту) і підприємство не працює… ЦЕ злочин проти України і українського народу!!!!
22.06.2023 15:53 Відповісти
бот заспокойся!! ти вже спалився!
22.06.2023 16:40 Відповісти
*******, брысь под шконку ! когда понадобишься, дрыщ, тебя позовут.
22.06.2023 19:37 Відповісти
побачиш і ти, але із-за грат
22.06.2023 16:04 Відповісти
Х-ня это все....одни обещания....
22.06.2023 16:12 Відповісти
ага, від крадіжки грошей на відбудову до купіві вілл і яхт зеленими виродками.
22.06.2023 16:28 Відповісти
Квартал95 вже готує концертні номери.
22.06.2023 16:34 Відповісти
Як звільнили Херсон, одразу почалися розробки планів та програм відновлення міста. Місто кожен день під обстрілом, а плани та програми все розробляють і розробляють. І грошей на це не шкодують.
22.06.2023 18:43 Відповісти
А шо делать ЗЕбанутой срани, Беня КАЛ.омойский голодает, ухи просит. Вот эти шакалы и тужатся.
22.06.2023 19:39 Відповісти
 
 