Міжнародні партнери зможуть бачити процес відбудови України онлайн від проєктування до аудиту результатів, - Кубраков. ВIДЕО

В Україні оголошено про ініціативу We build Ukraine - партнерство міжнародних організацій, які братимуть участь у відбудові країни.

Про це у Facebook повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктрури, з питань розвитку громад і територій Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.

Міністр опублікував відео із представниками різних міжнародних організацій, які підтверджують готовність відбудовувати Україну.

"Ми будуємо Україну. Попри війну, щоденні атаки. Будуємо школи, садочки, лікарні, будинки, мости і дороги. Всі разом будуємо головну дорогу - до Перемоги. Сьогодні на полях Лондонської конференції говорили про спільні зусилля цивілізованого світу щодо підтримки України у інфраструктурному відновленні - We build Ukraine. Це обʼєднання всіх міжнародних партнерів, які долучені або планують долучитися до відновлення України. Це урядові та неурядові організації, фінансові інституції, інвестори, бізнес-об’єднання та окремі представники бізнесу", - розповів він.

За словами Кубракова, Україна відчуває підтримку партнерів на полі бою і у відновленні.

"Без стабільно працюючої економіки набагато складніше отримати й утримати перемогу. We build Ukraine – це партнерство з усіма, хто вже допомагає відбудовувати Україну або планує це зробити.

Розуміємо, що участь у відбудові має бути забезпечена з української сторони прозорими та зрозумілими правила, та якісними інструментами підзвітності. Так, партнери зможуть бачити проєкти відновлення через систему цифрового управління відбудовою DREAM. Це означає контроль усіх етапів реалізації проєктів – від проєктування до аудиту результатів робіт", - додав віце-прем'єр.

