Рідкісна на озброєнні ЗСУ словацька САУ відпрацьовує по ворожих позиціях. ВIДЕО

Досить рідкісна на озброєнні ЗСУ словацька 155-мм САУ Zuzana 2 відпрацьовує по ворожих позиціях. Ще в січні 2023 року міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про передачу Україні восьмої установки. Паралельно Німеччина оголосила, що за співпраці з Данією та Норвегією передасть Україні ще 16 САУ Zuzana 2.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

