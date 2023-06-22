УКР
Рідкісна на озброєнні ЗСУ словацька САУ відпрацьовує по ворожих позиціях. ВIДЕО

Досить рідкісна на озброєнні ЗСУ словацька 155-мм САУ Zuzana 2 відпрацьовує по ворожих позиціях. Ще в січні 2023 року міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про передачу Україні восьмої установки. Паралельно Німеччина оголосила, що за співпраці з Данією та Норвегією передасть Україні ще 16 САУ Zuzana 2.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Да -- така Сюзанна кого хоч вложе .
22.06.2023 18:05 Відповісти
Меньше показуйте, ще не навчило!!!
22.06.2023 18:26 Відповісти
Susanna, Susanna, Susanna, Susanna mon amour
22.06.2023 18:32 Відповісти
В однієї потужної військової держави вже 6 років є аж 1 САУ Богдана!
22.06.2023 18:50 Відповісти
Гарнюньо! Дякуємо, друзі. Гарного полювання нашим хлопчикам. Бог у поміч
22.06.2023 18:53 Відповісти
Президент Словаччини Сузанна Чарутова передала ЗМУ гаубиці "Сузанна".

Співпадіння - не думаю
22.06.2023 19:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XEVvrw79cDc&list=RDXEVvrw79cDc&start_radio=1
22.06.2023 19:18 Відповісти
Симпатичная бабца.
22.06.2023 19:25 Відповісти
 
 