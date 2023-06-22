Українським воїнам, які беруть участь у наступальних діях, терміново потрібен дрон із тепловізором. ВIДЕО

Активіст та військовослужбовець ЗСУ, який втратив ноги на фронті, Олег Симороз та волонтерський центр Ua.Help оголосили збір коштів на дрон Mavic 3T для військовослужбовців ЗСУ, які наразі беруть участь у наступальних діях.

Про це Симороз розповів на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Важливий збір на Mavic 3T для моїх братів по зброї

Мої друзі з якими я пройшов війну зараз знаходяться на півдні України і беруть участь в історичних подіях за якими слідкує вся країна. Прямо зараз хлопці не можуть записати відео для збору, але їм терміново потрібна допомога, тому це роблю я.

Отже, для якісної роботи їм потрібен дрон з тепловізором та все відповідне обладнання до нього, щоб 24/7 бачити та робити ворогів "хорошими". Ціна всього комплекту орієнтовно 400 тисяч гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські волонтери та військові підтримали ініціативу "Мадяра" відмовитись від послуг китайської компанії iFlight, яка поставляє дрони до РФ

Наш Волонтерський центр Ua.Help запускає окрему банку Монобанку під потреби моїх братів:

https://send.monobank.ua/jar/3MgpXvkh6g

(всі інші реквізити нижче)

Список потреб наступний:

1. DJI Mavic 3T;

2. 10 запасних акумуляторів до дрона;

3. Антена з підсилювачем сигналу Alientech, кабель-подовжувач до неї і тулкіт для переробки пульта від дрона;

4. Планшет Samsung Galaxy S5E.

У разі якщо буде залишок, то його також витратимо на хлопців. Про все, як завжди, буде детальний звіт!

З причин військової доцільності я не можу поки що називати підрозділ та конкретний напрямок, де працюють мої друзі. Але хлопці про все детально прозвітують! Згодом ми зможемо розказати і показати трохи більше!

Тібет та Шутнік - це дуже дорогі для мене люди. Ми півроку прожили разом в одному бліндажі. Шутнік накладав турнікет на мою руку, коли мене поранили і був зі мною поруч аж поки не приїхала евакуація. Ці монстри відслужили ротацію на східному фронті, після якої продовжили службу у іншому підрозділі ЗСУ, вже на іншому гарячому напрямку.

Сприймайте цей збір, як збір для мене особисто, будь ласка. Я дуже вас прошу допомогти! Це дуже топові хлопці!

Слава Україні! Вірте та підтримайте ЗСУ!

Інші реквізити нашого Волонтерського центру "UA.HELP":

Приват: 4731219619498052

Моно: 5375414116170464

PayPal: [email protected]

Реквізити юр. особи БО БФ "ЮА.ХЕЛП": uahelp.narodovladdia.com/#donate

Окремо закликаємо підписуватися на автоматичні щомісячні внески на "Patreon" нашого волонтерського центру (https://patreon.com/uahelp) або на аналогічну платформу "Buy me a coffee" (https://www.buymeacoffee.com/uahelp), щоб ми могли оперативно закривати дрібніші запити наших захисників, під які фізично неможливо кожен раз робити окремий збір (а кожний новий підписник ще й класний подарунок отримує - чудовий подарунковий набір з футболкою з "Піонами" нашої підшефної 43-ої бригади - таку як на відео!)" - йдеться у повідомленні.