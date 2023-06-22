12 загін спецпризначення знищує дронами-"камікадзе" техніку військ РФ під час контрнаступу на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

12 загін спецпризначення підтримує штурмові дії в рамках контрнаступу на Запорізькому напрямку. Воїни показали кадри знищення техніки російських окупаційних військ за допомогою дронів-"камікадзе".

Відповідне відео знищення російських окупантів опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.

"З початку контрнаступу на Запорізькому фронті 12 загін спецпризначення завжди підтримує штурмові дії. Наші "камікадзе" допомагають визволяти рідну землю меншою кров'ю братів-штурмовиків. Успішні операції разом з героїчною піхотою вже потрапили до повідомлень Головнокомандувача та командирів СБУ. Далі буде..", - йдеться в описі до відео.

