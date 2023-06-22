Наші бійці знищили ворожий ЗРК та дві станції РЕБ окупантів. ВIДЕО

Безпілотні літальні розвідувальні комплекси "ШАРК", яки були передані на фронт фондом "Повернись живим", допомогли знищити кілька військових російських цілей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікував у телеграм-каналі нардеп Юрій Мисягін.

Зокрема, нашими бійцями була знищена автоматизована станція перешкод Р-330Ж "Житель", ворожий ЗРК "Тор", невідома станція РЕБ і РЕБ "Леер-3".

