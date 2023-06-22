Наші бійці знищили ворожий ЗРК та дві станції РЕБ окупантів. ВIДЕО
Безпілотні літальні розвідувальні комплекси "ШАРК", яки були передані на фронт фондом "Повернись живим", допомогли знищити кілька військових російських цілей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікував у телеграм-каналі нардеп Юрій Мисягін.
Зокрема, нашими бійцями була знищена автоматизована станція перешкод Р-330Ж "Житель", ворожий ЗРК "Тор", невідома станція РЕБ і РЕБ "Леер-3".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шимус
показати весь коментар22.06.2023 19:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Демусика Вредная
показати весь коментар22.06.2023 20:47 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар22.06.2023 21:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль