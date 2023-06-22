Ми віддаємо поранених за кордон не тому, що там кращі лікарі, а для розвантаження // Ірина Солошенко / НАТО В ХАТУ. ВIДЕО
Сьогодні гостя "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ - волонтерка Ірина Солошенко. Відразу після анексії Росією Криму вона написала заяву за власним бажанням на мобілізацію, а після відмови військкомату пішла до Головного військового шпиталю. Саме там Ірина зустріла і повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.
Як Україна відновлює здоровʼя військових? Чому насправді їх відправляють за кордон? Що робити волонтерам із вигорянням через напругу? Про все це і не тільки запитує Марина Данилюк-Ярмолаєва.
Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не їй висловлюватися про смак устриць.
І у всякому разі умови перебування більш інші
Я відправляв хлопців в країни ЄС на лікування. Та питав. Матюки, як характеристику якості української військової медичної служби, повторювати не буду. Найнеобразливіша характеристика "хірургів", які заліковують хлопців в Україні з вуст немецьких лікарів звучала як "мабуть вони вам це робили навпомацки, в темряві, під обстрілами та з падаючими на голову цеглинами". І це я кажу не про те, що ро***ть на етапі первинної евакуації. А про те, що творять бездушні наволочі в тилових військових шпиталях.
Та ***, цифра куплених (волонтерською групою в якій я беру участь) одних комплектів АЗФ-ів торік перевалила за сотню. Бо наволочі з опіклуваного шпиталю хєрнею страждали 8 років, розпилюючи фінанси, і не накопичили достатню кількість мед.засобів... Якби моя волонтерська група не купувала їх, сотні хлопців пішли би під ампутацію...
Ну і я особисто знаю людей (волонтерів), які перебували з 24.02.2022 на чергуванні в центральному військовому шпиталі - отримував від них допомогу і допомагав їм сам. І спеціально дізнавався - хто там ще був перші півтора місяці повномасштабного вторгнення.
Так от - "ірини солошенко" серед тих людей не було. Зате вона тепер в країні експерт з реабілітації. Курва... Якщо хтось не розуміє "волонтер приймального відділення" - перекладається "ніхєра нічого не робить, торгує обличчам, призначили придворною волонтеркою, бо нікуди не лізе". Всю роботу в тому шпиталі ро***ть люди, які "ірину солошенко" на території шпиталя за півтора роки не бачили ні разу...