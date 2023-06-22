УКР
Ми віддаємо поранених за кордон не тому, що там кращі лікарі, а для розвантаження // Ірина Солошенко / НАТО В ХАТУ. ВIДЕО

Сьогодні гостя "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ - волонтерка Ірина Солошенко. Відразу після анексії Росією Криму вона написала заяву за власним бажанням на мобілізацію, а після відмови військкомату пішла до Головного військового шпиталю. Саме там Ірина зустріла і повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Як Україна відновлює здоровʼя військових? Чому насправді їх відправляють за кордон? Що робити волонтерам із вигорянням через напругу? Про все це і не тільки запитує Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Солошенко Ірина (7) Данилюк-Ярмолаєва Марина (362)
я думаю таки кращі лікарі.. і хабарів не вимагають
22.06.2023 21:03 Відповісти
Лапоть, тобі що до того.
22.06.2023 21:19 Відповісти
При всій повазі до пані.
Не їй висловлюватися про смак устриць.
І у всякому разі умови перебування більш інші
22.06.2023 21:19 Відповісти
Трьохсотих дійсно багато.
22.06.2023 21:21 Відповісти
Правда в совсем другом. Мы с удовольствием лечимся у украинских врачей в легких и средних по тяжести случаях. Но когда дело серьёзное, то украинские врачи до пациентов не допускаются. Дело не в их уровне, а в том, что они пока не умеют работать с современным оборудованием, которое у нас стоит и в провинциальных больницах. А что касается центральных больниц.... По оценкам наших руководителей медицины и практиков, украинские врачи достигнут наших стандартов эффективного использования медицинского оборудования и достижений фармакологии года через два. Следует учесть, что мы сами за исключением очень узхких областей медицины, в которых к нам едут лечиться и из Англии, мы сами не чемпионы.
22.06.2023 21:42 Відповісти
як кращі "українські -хабарники лікарі", оформляють покаліченим,пораненим захисникам України документи , теж "оформляють краще" західних
22.06.2023 21:50 Відповісти
таки лікарі там кращі і відношення до військових наших людське.. я не кажу про хабарі
22.06.2023 23:49 Відповісти
Обидві - ідіотки просто. Мабуть, ці "волонтерки" ні разу ще не запитали "що там та як" тих хлопців, які після українських шпиталів потрапляють навіть не в "елітні військові", а в звичайні цивільні лікарні Німеччини чи Норвегії...

Я відправляв хлопців в країни ЄС на лікування. Та питав. Матюки, як характеристику якості української військової медичної служби, повторювати не буду. Найнеобразливіша характеристика "хірургів", які заліковують хлопців в Україні з вуст немецьких лікарів звучала як "мабуть вони вам це робили навпомацки, в темряві, під обстрілами та з падаючими на голову цеглинами". І це я кажу не про те, що ро***ть на етапі первинної евакуації. А про те, що творять бездушні наволочі в тилових військових шпиталях.

Та ***, цифра куплених (волонтерською групою в якій я беру участь) одних комплектів АЗФ-ів торік перевалила за сотню. Бо наволочі з опіклуваного шпиталю хєрнею страждали 8 років, розпилюючи фінанси, і не накопичили достатню кількість мед.засобів... Якби моя волонтерська група не купувала їх, сотні хлопців пішли би під ампутацію...

Ну і я особисто знаю людей (волонтерів), які перебували з 24.02.2022 на чергуванні в центральному військовому шпиталі - отримував від них допомогу і допомагав їм сам. І спеціально дізнавався - хто там ще був перші півтора місяці повномасштабного вторгнення.

Так от - "ірини солошенко" серед тих людей не було. Зате вона тепер в країні експерт з реабілітації. Курва... Якщо хтось не розуміє "волонтер приймального відділення" - перекладається "ніхєра нічого не робить, торгує обличчам, призначили придворною волонтеркою, бо нікуди не лізе". Всю роботу в тому шпиталі ро***ть люди, які "ірину солошенко" на території шпиталя за півтора роки не бачили ні разу...
23.06.2023 00:03 Відповісти
 
 