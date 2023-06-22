Ми віддаємо поранених за кордон не тому, що там кращі лікарі, а для розвантаження // Ірина Солошенко / НАТО В ХАТУ. ВIДЕО

Сьогодні гостя "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ - волонтерка Ірина Солошенко. Відразу після анексії Росією Криму вона написала заяву за власним бажанням на мобілізацію, а після відмови військкомату пішла до Головного військового шпиталю. Саме там Ірина зустріла і повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Як Україна відновлює здоровʼя військових? Чому насправді їх відправляють за кордон? Що робити волонтерам із вигорянням через напругу? Про все це і не тільки запитує Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

