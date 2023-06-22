УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9619 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 277 8

"Перша думка: а що я мамі скажу?"- інтерв’ю з бійцем морської піхоти, який втратив ногу і повернувся на фронт. ВIДЕО

До повномасштабного російського вторгнення, Ілля Воробйов працював в Чехії. 22 лютого, він повернувся в Україну і сам того не очікуючи, попав у вир війни. Через деякий час, став учасником боїв з російськими окупантами. Під час одного із розвідвиходів, він підірвався на міні, хлопцям довелося нести Іллю близько двох кілометрів. Підлікувавшись, отримавши протез, Ілля знову повернувся на війну.

Повне інтерв'ю дивіться на ютуб-каналі Бутусов ПЛЮС.

"Чотири мої побратими взяли мене на ноші та евакуювали. Перше, що я подумав, це "що я буду мамі казати?", - розповів Ілля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші бійці знищили ворожий ЗРК та дві станції РЕБ окупантів. ВIДЕО

Автор: 

інтерв’ю (228) Бутусов Юрій (3641)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Величезна вдячність та повага до справжнього героя та воїна-повертайся живим...
показати весь коментар
22.06.2023 20:16 Відповісти
Дуже вірна думка.
показати весь коментар
22.06.2023 20:18 Відповісти
Бережи Тебе БОЖЕ ВОЇН! Нехай Свята Мати Богородиці захистить Тебе Козаче своїми крилами, а Архангел Михайло направить Тебе задля знищення ворога! Велика подяка Батькам за Сина та земний уклін! Слава Укранськи МОРПІХАМ! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
22.06.2023 20:25 Відповісти
Дякуємо тобі,дорогий воїне!Нехай тебе Бог оберігає!
показати весь коментар
22.06.2023 20:26 Відповісти
яка мила дитина. Подяка МАМІ !
показати весь коментар
22.06.2023 20:36 Відповісти
Бережи тебе Господь і Матінка Божа, козаче
Хай матуся отримує від тебе лише добрі вістки.
показати весь коментар
22.06.2023 21:50 Відповісти
Я бажаю тобі здоров'я і сил.

Дякую тобі, Друже.
Повертайся з Перемогою.
показати весь коментар
23.06.2023 08:38 Відповісти
 
 