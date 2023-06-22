"Перша думка: а що я мамі скажу?"- інтерв’ю з бійцем морської піхоти, який втратив ногу і повернувся на фронт. ВIДЕО

До повномасштабного російського вторгнення, Ілля Воробйов працював в Чехії. 22 лютого, він повернувся в Україну і сам того не очікуючи, попав у вир війни. Через деякий час, став учасником боїв з російськими окупантами. Під час одного із розвідвиходів, він підірвався на міні, хлопцям довелося нести Іллю близько двох кілометрів. Підлікувавшись, отримавши протез, Ілля знову повернувся на війну.

Повне інтерв'ю дивіться на ютуб-каналі Бутусов ПЛЮС.

"Чотири мої побратими взяли мене на ноші та евакуювали. Перше, що я подумав, це "що я буду мамі казати?", - розповів Ілля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші бійці знищили ворожий ЗРК та дві станції РЕБ окупантів. ВIДЕО