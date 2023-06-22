Бійці 47 ОАБр знищили три російські гаубиці та польовий склад на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку поблизу окупованого міста Пологи, воїни 47-ої окремої артилерійської бригади разом з операторами дрону 108-ї бригади ТрО виявили та знищили три російські гаубиці Д-30 та польвий склад боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно як наші військові успішно знищують ворожу техніку

