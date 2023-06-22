УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10609 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
9 786 14

Бійці 47 ОАБр знищили три російські гаубиці та польовий склад на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку поблизу окупованого міста Пологи, воїни 47-ої окремої артилерійської бригади разом з операторами дрону 108-ї бригади ТрО виявили та знищили три російські гаубиці Д-30 та польвий склад боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно як наші військові успішно знищують ворожу техніку

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрозділи Волинської бригади тероборони нищать ворожі об’єкти дронами-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7992) ЗСУ (7844) дрони (5291)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Просто супер! Слава ЗСУ! Слава Україні!
показати весь коментар
22.06.2023 21:35 Відповісти
+9
Польовому складу прийшов половий гуй.
)))
показати весь коментар
22.06.2023 21:34 Відповісти
+8
Даєш 200! 😁
показати весь коментар
22.06.2023 21:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Польовому складу прийшов половий гуй.
)))
показати весь коментар
22.06.2023 21:34 Відповісти
Расчєловєчіваніє zащітнікав руzкага яzика, арестович та москвороті сумують...
показати весь коментар
22.06.2023 21:35 Відповісти
Просто супер! Слава ЗСУ! Слава Україні!
показати весь коментар
22.06.2023 21:35 Відповісти
Отакі в нас шашлики вже майже півтора року.
показати весь коментар
22.06.2023 21:37 Відповісти
Даєш 200! 😁
показати весь коментар
22.06.2023 21:38 Відповісти
Na 100% otrobotali po fasistam.Krasivo
показати весь коментар
22.06.2023 21:47 Відповісти
Шкода що тема дохлих хробаків не розкрита ))
показати весь коментар
22.06.2023 21:50 Відповісти
Відкрий ТТХ Д-30 і подивися кількість осіб у розрахунку обслуги гармати На відео видно, що коло одної в момент удару метушиться мініму п"ятеро Тобто, готуються до ведення вогню Крім того - біля складу в цей час повинні сидіть троє (від трьох гармат) - виймать снаряди з укупорок, викручувать заглушки та вкручувать підривачі Та ще троє десь поблизу - хто повинен підносить снаряди зі складу на вогневу позицію От тобі і тема розкрита
показати весь коментар
23.06.2023 09:11 Відповісти
Красавце
показати весь коментар
22.06.2023 21:56 Відповісти
Молодці! Хлопці добре вчились.
показати весь коментар
22.06.2023 21:56 Відповісти
Так українські артилеристи проти гаубиць орків. Дивитися було приємно
показати весь коментар
22.06.2023 22:47 Відповісти
Десь там і арестович разчеловечений !
показати весь коментар
22.06.2023 22:20 Відповісти
Хороший склад! "БУВ"! Мінімум пара "КамАЗів" снарядів лежало
показати весь коментар
23.06.2023 06:41 Відповісти
Файно підсмажили кацапсін, просто любо-дорого ))
показати весь коментар
23.06.2023 08:08 Відповісти
 
 