Бійці 47 ОАБр знищили три російські гаубиці та польовий склад на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку поблизу окупованого міста Пологи, воїни 47-ої окремої артилерійської бригади разом з операторами дрону 108-ї бригади ТрО виявили та знищили три російські гаубиці Д-30 та польвий склад боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно як наші військові успішно знищують ворожу техніку
Топ коментарі
+15 Vujko Donetski
показати весь коментар22.06.2023 21:35 Відповісти Посилання
+9 Алекс Скела
показати весь коментар22.06.2023 21:34 Відповісти Посилання
+8 Alessandro Moretti
показати весь коментар22.06.2023 21:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
)))