Ситуація на Запорізькій АЕС стабільна. Українські фахівці на місці, - голова ОВА Малашко. ВIДЕО

Російські військові тримають на ЗАЕС важке озброєння та особовий склад, обстрілами періодично пошкоджують високовольтні лінії, які дають електроенергією для потреб станції. Але попри окупацію ситуація на ЗАЕС стабільна.

Про це у своєму зверненні сказав голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні найбільша в Європі атомна електростанція знов в епіцентрі уваги. Розвідка доповідала Президенту України про те, що Росія розглядає сценарій чергового терористичного акту, цього разу на ЗАЕС. Російські військові зберігають на АЕС важке озброєння та особовий склад, обстрілами періодично пошкоджують високовольтні лінії, які дають електроенергією для потреб станції. Попри окупацію, ситуація на ЗАЕС стабільна. Українські фахівці на місці", - йдеться в зверненні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росію попередять про наслідки можливого теракту на Запорізькій АЕС, - Кулеба

Малашко нагадав, що спеціалісти ядерного об'єкту фактично вже другий рік утримуються як заручники, але вони продовжують берегти мирний атом і працювати в надскладних умовах.

"Оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію згідно з вимогами. Ми знаємо, з ким маємо справу, а тому готові до будь-якого розвитку подій", - запевнив голова ОВА.

Обласною владою спільно з профільними службами розроблено відповідні плани дій та неодноразово проводились спеціальні навчання на випадок реальної ядерної загрози.