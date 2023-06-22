УКР
Ситуація на Запорізькій АЕС стабільна. Українські фахівці на місці, - голова ОВА Малашко. ВIДЕО

Російські військові тримають на ЗАЕС важке озброєння та особовий склад, обстрілами періодично пошкоджують високовольтні лінії, які дають електроенергією для потреб станції. Але попри окупацію ситуація на ЗАЕС стабільна.

Про це у своєму зверненні сказав голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні найбільша в Європі атомна електростанція знов в епіцентрі уваги. Розвідка доповідала Президенту України про те, що Росія розглядає сценарій чергового терористичного акту, цього разу на ЗАЕС. Російські військові зберігають на АЕС важке озброєння та особовий склад, обстрілами періодично пошкоджують високовольтні лінії, які дають електроенергією для потреб станції. Попри окупацію, ситуація на ЗАЕС стабільна. Українські фахівці на місці", - йдеться в зверненні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росію попередять про наслідки можливого теракту на Запорізькій АЕС, - Кулеба

Малашко нагадав, що спеціалісти ядерного об'єкту фактично вже другий рік утримуються як заручники, але вони продовжують берегти мирний атом і працювати в надскладних умовах.

"Оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію згідно з вимогами. Ми знаємо, з ким маємо справу, а тому готові до будь-якого розвитку подій", - запевнив голова ОВА.

Обласною владою спільно з профільними службами розроблено відповідні плани дій та неодноразово проводились спеціальні навчання на випадок реальної ядерної загрози.

Запорізька АЕС (1448) Малашко Юрій (62)
+6
та стабільна, просто замінована. Вона так і буде стабільна поки не підірвуть
22.06.2023 22:51 Відповісти
+4
Зелена потвора здала ЗАЕС.
22.06.2023 22:56 Відповісти
+1
Ядерна безпека станції гарантується в тому числі конструкцією реакторів ВВЕР, проте теракту заручники-працівники точно не зарадять.
22.06.2023 22:55 Відповісти
з чорнобилем була така ж шняга з зомбуванням
22.06.2023 22:57 Відповісти
Надо срочно строить мосты и развязки в Киеве , осваивать острова Оболони, а на дроны соберём с голытьбы.
22.06.2023 23:01 Відповісти
хватит бухать. не время...
22.06.2023 23:03 Відповісти
Клоуни *лять, евакуюйте населення
22.06.2023 23:06 Відповісти
Російські військові зберігають на АЕС важке озброєння та особовий склад, обстрілами періодично пошкоджують високовольтні лінії, які дають електроенергією для потреб станції - ситуація на ЗАЕС стабільна!!Джерело:
23.06.2023 00:18 Відповісти
Стабильно к большому шухеру.
23.06.2023 06:48 Відповісти
 
 