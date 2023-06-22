УКР
Всі, хто заплющив очі на окупацію Росією Запорізької АЕС, фактично сприяють терору, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 484 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провели брифінг для країн-партнерів щодо ситуації на Запорізькій атомній станції. Були представники країн "Великої сімки", "Великої двадцятки", представники міжнародних організацій. Тут, в Офісі. Від ГУР, від команди Офісу, від наших дипломатів – надана наявна інформація.

Наш принцип простий: світ повинен знати про те, що готує окупант. Кожен, хто знає, – має діяти. Звичайно, після російського теракту на Каховській ГЕС та свідомих ударів терористів по інших дамбах та енергетичних об’єктах – уже давно ні в кого у світі не має бути якихось ілюзій щодо Росії. Саме Росія зараз є глобальним центром цинізму – і звідти може надійти будь-який наказ на будь-яке зло, яке вони розраховують замаскувати під ту чи іншу катастрофу. Світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам, і тим більше – радіаційній катастрофі. Усі розуміють, що розвідки різних країн можуть давати відповідні сигнали, можуть тиснути. Це потрібно.

Потрібна повна деокупація Запорізької атомної станції. І будь-хто, хто заплющив очі на окупацію Росією такого об’єкту, на мінування Росією території та споруд атомної станції, – фактично, сприяє не одному лише цьому російському злу, а терору загалом. І сьогодні ж я доручив міністру внутрішніх справ України Клименку провести всі необхідні заходи, всю необхідну роз’яснювальну роботу з нашими людьми щодо всіх наявних ризиків. І найближчим часом це буде зроблено", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Росія розглядає сценарій терористичного акту на ЗАЕС, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) Запорізька АЕС (1448)
+42
А хто заплющив очі на те що ти її здав?
22.06.2023 23:01
+34
А це мудрий нарід.
22.06.2023 23:04
+33
Історія ******** України в чотирьох кадрах... /Костелецький/
22.06.2023 23:01
Прозріло... Кровавою ціною, та розбомбленою Україною.
22.06.2023 23:22
ЦІКАВО ЦІКАВО

Ці люди "*******" Україну до усієї глибини своєї кишені.

Львівобленерго. Через ряд офшорних компаній бенефіціарними власниками компанії є:

- Ігор Суркіс - 43,23%

- Геннадій Боголюбов - 31,1%

- Оксана Марченко - 14,83%

- Інші - 10,82%

Прикарпаттяобленерго. Бенефіціарними власниками компанії є (тут і далі володіють через низку офшорів):

- Ігор Суркіс - 41,76%

- Геннадій Боголюбов - 31,36%

- Оксана Марченко - 14,6%

- Інші - 12,2%

Запоріжжяобленерго. Бенефіціарними власниками компанії є:

- Держава в особі ФДМУ - 60,25%

- Геннадій Боголюбов - 12,11%

- Ігор Суркіс - 8,07%

- Оксана Марченко - 4,19%

- Інші - 15,3%

Дніпроспецсталь. Бенефіціарними власниками компанії є:

- Наталія Селіванова (колишня дружина Михайла Воєводіна з VS Energy) - 39,57%

- Жученя Дмитро (номінал, який володіє часткою в інтересах І.Коломойського) - 23,54%

- Ігор Суркіс - 13,63%

- Віліс Дамбінс (номінал, який володіє часткою в інтересах Бабакова) - 7,54%

- Оксана Марченко - 6,82% (через Crascoda Holdings Limited, Boundryco LTD, Gazaro LTD)

- Інші - 8,9%

Запорізький завод феросплавів. Бенефіціарними власниками компанії є:

- Ігор Суркіс - 27,44%

- Ігор Коломойський - 10,3%

- Геннадій Боголюбов - 10,3%

- Юрій Кіперман - 10,3%

- Віктор Пінчук -10,3%

- Оксана Марченко - 13,7%

- Інші - 17,57%

Найбільший в Україні морський нафтоперевалочний комплекс - ПрАТ "Синтез Ойл". Бенефіціарними власниками компанії є:

- Юрій Кіперман - 26,08%

- Ігор Суркіс - 19,21%

- Ігор Коломойський - 14,41%

- Геннадій Боголюбов - 11,53%

- Оксана Марченко - 9,2% (через Tominersa Investments ltd)

- Лейбер Уріел Цві (США) - 2,1%

- Корф Мордехай Юда - 2,1%

- Інші 15,37%

1+1. Бенефіціарними власниками компанії є:

- Коломойський - 24,86%

- Ігор Суркіс - 8%

- Марченко - 8%

- Леонід Ашкеназі - 8%
22.06.2023 23:26
ну ты клоун а чего же про Ахметку ни хрена не написал он что у нас бомж?
22.06.2023 23:45
Напишите ВИ, доповнюйте список. Е ЩЕ БАГАТО мільонерів про яких ще не написали
показати весь коментар
22.06.2023 23:47
22.06.2023 23:27
А ті, хто сприяв окупації, не хочуть нічого сказати?
22.06.2023 23:32
Здається - це явка з повинною!
22.06.2023 23:33
Нарко Дегенерат!!! А тот кто впустил террористов номер один на ядерный объект это кто и тот кто по уши в крови Украинцев благодаря Оманским договорняка и киностудиям в маЦкве. .
22.06.2023 23:38
зелений їбанько, ти і заплющив очи. й посприяв цим терору - й фактично, й юридично - ти, й тільки ти. звісно ж, й твій дєрьмак, але хто за законом дєрьмак? завгосп. а ********** - ти, ублюдок. тому відповідатимеш ти, тупе неголене падло, кажучи твоєю такою рідною для тебе мовою - "па всєй строгості закона".
22.06.2023 23:48
а ті хто кришує коррупцію і зраду в Україні вони хто???як ти себе прозвеш??
22.06.2023 23:51
Так ти ж гундявий клоун журналістам відповідав,що ти знаєш хто розмінував Чонгар!
23.06.2023 00:05
І каже це ******, який своїми діями сприяв окупації Запоріжчини.
23.06.2023 00:28
Тебе, падлюка, тільки судити за держзраду і вирок повинен бути - смертна кара.
23.06.2023 00:40
Чмо! Де було ти - коли за півроку західні розвідки попереджали про повномасштабний наступ? Шатли, *****, в Крим готував? Пдр!
23.06.2023 01:28
Ну ты и мудило , Вова
23.06.2023 03:06
А зе призначенці які сдали ЗАС-це добрі та пухнасті
а виноват Запад??
показати весь коментар
23.06.2023 07:13
23.06.2023 07:15
почему так , мы попадаем по целям . а русня нет ?
23.06.2023 07:18
"Тебе, падлюка, тільки судити за держзраду і вирок повинен бути - смертна кара". Не погоджуюсь. Він повинен мати міцне здоров'я і прожити довго в камері. А перед цим пройти через те, що пройшли українці завдяки його мудрому керуванню, через його підготовку до повномасшабного вторгнення (бо коли ця істота лізла на посаду президента, війна вже йшла, війни не було тільки у нього і його прихильників). Щоб він на собі відчув, як це залишитися без даху над головою і без усього нажитого працею, а не кривлянням на сцені та по саунах, і при цьому не мати вілли в Італії, куди можна відправити діточок чи квартири в Лондоні. Як це, ховати чоловіків чи синів, які загинули при штурмі, куди їх послали без вогневої підтримки, бо гроші, за які можна було купити снаряди і міни, вкрали ті, кого призначала на посади нікчема. Щоб пройшов через процедуру опізнання тіл своїх рідних по тільки йому відомим прикметах. І щоб він жив цим усе своє довге нікчемне життя. Відносно зради - а кого він зрадив, кого обдурив? Він ще задовго до виборів зі шкіри пнувся, що показати ненависть і зневагу до України і українців, при цьому жодного поганого слова не сказав про московію і їхнього фюрерка. Щоб був суд, треба попередити пілотів, які будуть вивозити те шобло, що при спробі вивезти їх всі літальні апарати будуть збиватися. Бо Ізраїль своїх не видає.
23.06.2023 07:36


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/23/7408118/ Россияне ночью запустили по Украине 13 крылатых ракет: все уничтожены
23.06.2023 07:53
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области ночью 23 июня прогремел взрыв. Ликвидированы по меньшей мере четыре офицера российской армии. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
23.06.2023 08:19
П'ятниця починається з гарних новин.
23.06.2023 08:20
23.06.2023 08:26
Ти свої очі розплющив тільки для того, щоб в очі Путіну подивитися.
23.06.2023 08:38
"Хто здав Чонгар?" - грізно запитав той, хто здав Чонгар.
І заплющив очі.
23.06.2023 08:58
Виновник в сдаче ЗАЭС русским - зеленский и НИКТО другой.
23.06.2023 10:43
Саме лідер Української держави зараз демонструє приклад справжньої мужності своєму народові і всій світовій спільноті.

Ми пишаємось непохитною стійкістю нашого Президента, який захищає демократичні цінності, свободи та миролюбні права України та наших громадян.
23.06.2023 13:54
«Лінія оборони» викладає цікаві факти від Українців:

Ilya56 | https://defence-line.org/2023/06/krasnorechivoe-bezdejstvie-chast-2/#comment-488046 23.06.2023 at 10:55 | https://defence-line.org/2023/06/krasnorechivoe-bezdejstvie-chast-2/?replytocom=488046#respond Відповіcти

Мы можем по разному относиться к tZE-информ. Но что тут написано не так?Про действия, которые порождают бездействие -
"‎23.‎06.‎2023
4 березня 2022 року, в ході російського вторгнення в Україну, Запорізькій АЕС була захоплені російськими військами під час боїв за Енергодар. Цей день безумовно ввійде в історію світу, як перший випадок захоплення діючого ядерного об'єкту однієї країни іншою. Головна причина практично безперешкодного потрапляння ЗС РФ на територію півдня України через Чонгарський вузол оборони ми освітлювали і повторюватись не будемо.
тут https://2019timeze.medium.com/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4dbdbaf451a8
Коротка цитата "…Буквально перше ж, що зробив обраний на хвилі інфантильного пацифізму "уставших от войны" глядачів "Кварталу", президент Зеленський це ДЕМОНТАЖ Чонгарської зони оборони …"
Винний президент України Зеленський
Винний Кабінет міністрів України.
Між початком агресії і фактичним захопленням ядерного об'єкту часовий відрізок складає більше тижня.
Що повинна робити в такому стані влада України ?
1. Президент України і РНБО повинні прийняти рішення щодо ситуації.
2. Спеціалізований орган Кабінету міністрів, який відповідає за безпеку і ядерні матеріали, * Державна інспекція ядерного регулювання України, повинна провести процедуру блокування роботи АЕС, заблокувати технологічний доступ до систем АЕС, ввести в дію спеціалізований код безпеки, що унеможливлює відновлення роботи без процедури МАГАТЕ.
*ПОСТАНОВА від 20 серпня 2014 р. № 363Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
3. Кабінет Міністрів прийняти рішення про евакуацію персоналу з території станції персоналу і документації.
4. Президент України офіційно доводить до міжнародної спільноти заяву про втрату контролю за ядерним об'єктом і знімає з країни відповідальність за можливі наслідки.
Результат - противник отримує недsючий об'єкт, доступ до радіоактивних матеріалів заблоковано. Розблокування потребує колосальних інженерних зусиль і наявності спеціалізованої техніки.
Що з цього було зроблено ? Нічого.
Об'єкт здано в функціонуючому вигляді, технологічно дієвому, з можливістю довести в будь-який момент до стану техногенної аварії.
Винний президент України Зеленський
Винний Кабінет мінsстрів України.
Винний Державна інспекція ядерного регулювання України
Тепер другий тиждень Зеленський істерично переконує світ, що РФ збирається підірвати Запорізську АЕС. А хто дав агресору в руки такий засіб шантажу, Зеленський скромно замовчує"

Конституцію України треба виконувати!!
23.06.2023 19:37
