Всі, хто заплющив очі на окупацію Росією Запорізької АЕС, фактично сприяють терору, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 484 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провели брифінг для країн-партнерів щодо ситуації на Запорізькій атомній станції. Були представники країн "Великої сімки", "Великої двадцятки", представники міжнародних організацій. Тут, в Офісі. Від ГУР, від команди Офісу, від наших дипломатів – надана наявна інформація.

Наш принцип простий: світ повинен знати про те, що готує окупант. Кожен, хто знає, – має діяти. Звичайно, після російського теракту на Каховській ГЕС та свідомих ударів терористів по інших дамбах та енергетичних об’єктах – уже давно ні в кого у світі не має бути якихось ілюзій щодо Росії. Саме Росія зараз є глобальним центром цинізму – і звідти може надійти будь-який наказ на будь-яке зло, яке вони розраховують замаскувати під ту чи іншу катастрофу. Світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам, і тим більше – радіаційній катастрофі. Усі розуміють, що розвідки різних країн можуть давати відповідні сигнали, можуть тиснути. Це потрібно.

Потрібна повна деокупація Запорізької атомної станції. І будь-хто, хто заплющив очі на окупацію Росією такого об’єкту, на мінування Росією території та споруд атомної станції, – фактично, сприяє не одному лише цьому російському злу, а терору загалом. І сьогодні ж я доручив міністру внутрішніх справ України Клименку провести всі необхідні заходи, всю необхідну роз’яснювальну роботу з нашими людьми щодо всіх наявних ризиків. І найближчим часом це буде зроблено", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Росія розглядає сценарій терористичного акту на ЗАЕС, - Зеленський. ВIДЕО