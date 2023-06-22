Всі, хто заплющив очі на окупацію Росією Запорізької АЕС, фактично сприяють терору, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 484 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Провели брифінг для країн-партнерів щодо ситуації на Запорізькій атомній станції. Були представники країн "Великої сімки", "Великої двадцятки", представники міжнародних організацій. Тут, в Офісі. Від ГУР, від команди Офісу, від наших дипломатів – надана наявна інформація.
Наш принцип простий: світ повинен знати про те, що готує окупант. Кожен, хто знає, – має діяти. Звичайно, після російського теракту на Каховській ГЕС та свідомих ударів терористів по інших дамбах та енергетичних об’єктах – уже давно ні в кого у світі не має бути якихось ілюзій щодо Росії. Саме Росія зараз є глобальним центром цинізму – і звідти може надійти будь-який наказ на будь-яке зло, яке вони розраховують замаскувати під ту чи іншу катастрофу. Світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам, і тим більше – радіаційній катастрофі. Усі розуміють, що розвідки різних країн можуть давати відповідні сигнали, можуть тиснути. Це потрібно.
Потрібна повна деокупація Запорізької атомної станції. І будь-хто, хто заплющив очі на окупацію Росією такого об’єкту, на мінування Росією території та споруд атомної станції, – фактично, сприяє не одному лише цьому російському злу, а терору загалом. І сьогодні ж я доручив міністру внутрішніх справ України Клименку провести всі необхідні заходи, всю необхідну роз’яснювальну роботу з нашими людьми щодо всіх наявних ризиків. І найближчим часом це буде зроблено", - сказав Зеленський.
І заплющив очі.
Ми пишаємось непохитною стійкістю нашого Президента, який захищає демократичні цінності, свободи та миролюбні права України та наших громадян.
Ilya56 | 23.06.2023 at 10:55
Мы можем по разному относиться к tZE-информ. Но что тут написано не так?Про действия, которые порождают бездействие -
"23.06.2023
4 березня 2022 року, в ході російського вторгнення в Україну, Запорізькій АЕС була захоплені російськими військами під час боїв за Енергодар. Цей день безумовно ввійде в історію світу, як перший випадок захоплення діючого ядерного об'єкту однієї країни іншою. Головна причина практично безперешкодного потрапляння ЗС РФ на територію півдня України через Чонгарський вузол оборони ми освітлювали і повторюватись не будемо.
тут https://2019timeze.medium.com/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4dbdbaf451a8
Коротка цитата "…Буквально перше ж, що зробив обраний на хвилі інфантильного пацифізму "уставших от войны" глядачів "Кварталу", президент Зеленський це ДЕМОНТАЖ Чонгарської зони оборони …"
Винний президент України Зеленський
Винний Кабінет міністрів України.
Між початком агресії і фактичним захопленням ядерного об'єкту часовий відрізок складає більше тижня.
Що повинна робити в такому стані влада України ?
1. Президент України і РНБО повинні прийняти рішення щодо ситуації.
2. Спеціалізований орган Кабінету міністрів, який відповідає за безпеку і ядерні матеріали, * Державна інспекція ядерного регулювання України, повинна провести процедуру блокування роботи АЕС, заблокувати технологічний доступ до систем АЕС, ввести в дію спеціалізований код безпеки, що унеможливлює відновлення роботи без процедури МАГАТЕ.
*ПОСТАНОВА від 20 серпня 2014 р. № 363Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
3. Кабінет Міністрів прийняти рішення про евакуацію персоналу з території станції персоналу і документації.
4. Президент України офіційно доводить до міжнародної спільноти заяву про втрату контролю за ядерним об'єктом і знімає з країни відповідальність за можливі наслідки.
Результат - противник отримує недsючий об'єкт, доступ до радіоактивних матеріалів заблоковано. Розблокування потребує колосальних інженерних зусиль і наявності спеціалізованої техніки.
Що з цього було зроблено ? Нічого.
Об'єкт здано в функціонуючому вигляді, технологічно дієвому, з можливістю довести в будь-який момент до стану техногенної аварії.
Винний президент України Зеленський
Винний Кабінет мінsстрів України.
Винний Державна інспекція ядерного регулювання України
Тепер другий тиждень Зеленський істерично переконує світ, що РФ збирається підірвати Запорізську АЕС. А хто дав агресору в руки такий засіб шантажу, Зеленський скромно замовчує"
Конституцію України треба виконувати!!