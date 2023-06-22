Прокурора у справі Червінського Сиводєда затримували за хуліганські дії, а у прокурора Кобця родина займається бізнесом на окупованих територіях, - ЗМІ. ВIДЕО
Резонансні справи щодо розмінування Чонгара, розкрадання в Міноборони та офіцера-розвідника Червінського знаходяться у віданні прокурорів Офісу Генпрокурора Сиводєда та Кобця. Сиводєда затримували у стані, схожому на алкогольне сп’яніння, за те що він побив вітрину магазина та кидався на перехожих. Родина Кобця, за даними ЗМІ, досі перебуває на окупованих територіях та займається бізнесом.
Про це повідомляють ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, у мережі оприлюднили відео з нагрудної камери патрульних поліцейських, які 28 листопада 2017 року в Чернівцях затримали тоді заступника військового прокурора Південного регіону Івана Сиводєда.
"Прокурор в стані сильного алкогольного сп’яніння пошкодив вітрину магазину, кидався на перехожих та намагався нанести тілесні ушкодження. Заявник пояснив поліції, що невідомий йому громадянин, пізніше ідентифікований як Сиводєд Іван Сергійович, 1986 р.н. пошкодив рекламний стенд "City Lite" на площі Соборній та на зауваження заявника почав реагувати агресивно, намагався нанести тілесні ушкодження. Обстеживши прилеглу територію, було виявлено громадянина Сиводєда І.С., який перебував у брудному та пошарпаному одязі, з явними ознаками алкогольного та наркотичного сп’яніння. Під час проведення перевірки, громадянин Іван Сиводєд неодноразово показував посвідчення військової прокуратури та погрожував поліцейським "проблемами на роботі". Незважаючи на погрози з боку заступника військового прокурора Південного регіону Івана Сиводєда було складено протокол АА №121349 від 29 листопада 2017 року про адміністративне затримання", - повідомляють ЗМІ.
"Усі розслідування в оборонній сфері, виявляється, перебувають в руках прокурорів з ОГП, які мають багато питань щодо їхніх звʼязків і некрасивих історій в минуломуе. Мова про двох. Обидва з Херсонщини. Перший - Сиводєд Іван Сергійович. Коли окупанти зайшли до Херсона, його родина вирішила залишитися в місті і спокійно жила в окупації, але це не вплинуло на карʼєру прокурора, який за дивним збігом обставин, має під своїм процесуальним контролем справи з розмінування Чонгара і розкрадання в Міноборони, які не рухаються. В його ж віданні і справа офіцера-розвідника Червінського, який завдав великих проблем окупантам. Справа Червінського, навпаки, йде досить швидко.
Другий - прокурор Кобець, підлеглий і земляк Сиводєда. Кобець безпосередньо курує справу Червінського. Особливо дивно при цьому виглядає той факт, що родина Кобця досі мешкає на окупованій території і займається бізнесом, поки прокурор займається справами, повʼязаними з питаннями оборони.
Саме тому, прокурори з таким минулим є ручними. Але не лише для тих, хто контролює офіс генпрокурора. Вони можуть бути ручними і для ворогів. Бо ті добре все про них знають", - пише "Закрита зона".
Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 15 травня суд залишив Червінського під вартою
От якби "Прокурор міста N їздить на велосипеді на роботу", ну наприклад... от тоді би новина ☺️
А оце... мені здається такі "новини" реально викликають стійку депресію у народа..? 🤔
а на Земарафонах звучить риторичне: "пачімy ми нє в НАТА?!....або Запад нідайот аружіє...."
кому щось давати?! кулінічам з баканаффими, шуфричам з бойками і бужанскіми з дубінскіми? сиводєдам з кобцями та матіосам з безуглими....??
думай-ТЕ....
Найвеличніші рехформатори рябошапка, касько, чумак та інші дуже "поважні" на той час керівники прокуратури, я сподіаваюсь, як леви бються з корупцією на юр идичному фронті, а якщо ні, то напевно на реальному фронті захищають Україну - не у Франції з Іспаніями їм бути.
Залучені міжнародні та наші рідні експерти теж молодці - нарехформували, млять.
Такі дії у звичайній європейській країні називаються просто - диверсійна діяльність проти держави та її безпеки.
А ви, нешановні, оскільки Україна ще член ЄС, поверніть просто гроші, які скомуниздили у міжнародних партнерів, які давали їх на реальну реформу органів прокуратури, не знаючи із якими ахферистами мають справу.
Слава Україні!
мудримнарідом, який обирає ватну верхівку.
Питаня зникне. Випадок,коли в одній місцевій прокуратурі працює 2-3 поколіня однієї родини - правило.
хто б сумнівався...
бо порядна людина ніколи не засудить патріота
Виставили їм такі умови від яких неможливо було відмовитися цим правопохоронцям… «Загороджувальні загони, такі собі!
"ПОЛІТИЧНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Igor Kondratiuk
Ганебна для української юстиції подія. Військового судять за перевищення повноважень, хоча він виконував накази свого командира. Якого не судять. Бо немає за що. Ідіотизм!
Апеляційний суд залишив під вартою Романа Червінського, якого звинувачують у тім, що начебто через його дії ворог атакував військовий аеропорт на Кіровоградщині.
Депутати від ЄС хотіли взяти Червінського на поруки.
Ця ганьба нагадує справу генерала Марченка, якого тримали в СІЗО за начебто неякісні бронежилети. 16 тисяч зарештованих броніків згнили на складах.
В результаті напочатку вторгнення бронежилети були в дефіциті .
Тоді Петро Порошенко вніс заставу за Дмитра. Марченко фактично врятував Миколаїв від захоплення.
Справа розвалилася, перед генералом ніхто не вибачився, а саму багатомільйонну заставу Порошенку віддали тільки нещодавно, він спрямував її на ЗСУ.
Справа Червінського схожа на історію генерала Павловського, якого тримали в СІЗО за начебто неясні кораблі.
Історія Червінського теж більше схожа на помсту за вагнерівців, про яких він перший розповів суспільству…
Ця справа розвалиться, але страшно, що подібне знову і знову повторюється в Україні.
Ірина Геращенко
.
Коментарі генерала Сергія Кривоноса та колишнього в. о. президента України Олександра Турчинова щодо сьогоднішнього судового засідання по справі Червінського (відео)
.
Taras Chornovil
З зеленого портновського кривосуддя. Суд у справі нашого розвідника Червінського зробили закритим, попри те, що засекреченість матеріялів справи давно втратила будь-яку актуальність. Те, що так ніби ховають від громадськости, відкрито було на яндекс-картах ще задовго до початку операції в якій брав участь розвідник. Повідомлено тільки, що свідчення має дати Головнокомандувач Залужний. Свідчення безпосереднього командира Червінського генерал-майора Ганущака, що розвідник виконував його персональний наказ, портновсько-татаровський суд приймати відмовився.
У наскрізь фальсифікованій справі проти Ярини Арієвої змінили запобіжний захід з нічного домашнього арешту на цілодобовий із носінням браслету. Нагадаю: аварія сталася в листопаді. Тоді були проведені всі правові дії й аналізи - ні алкоголю, ні тим паче наркотиків не виявлено. А за пів року комусь із експертів раптом спало на думку, що там були "візуальні ознаки впливу наркотиків". За пів року! Візуально! Після реальних аналізів! Згадалося!
У повністю фальсифікованій справі проти Юрія Гримчака, де йде оскарження, розгляд перенесли на кінець липня. Пана Юрія під прикриттям війни за вже повністю розваленим звинуваченням раптово й швидко торік засудили до тривалого ув'язнення. До речі, там іще одне - зрадили й зреклися всі свої. Це також починає ставати трендом.
На сьогодні ж готували зміну запобіжного заходу судді Тандиру, який п'яним та ще й під час комендантської години вбив на блок-посту бійця нацгвардії. Засідання привернуло багато уваги, тому не ризикнули. Таки продовжили арешт до 21 липня. Але там нема чим тішитися. За майже місяць від смертельної аварії досі нема результатів аналізів на алкоголь - їх "готують". Причини такого умисного затягування слідчі пояснити не можуть.
Ну, як "вишенька на тортик": головою ВККСУ, яка визначає кваліфікацію суддів та призначає їх на посади, став Роман Ігнатов, власник расєйського паспорта. Виходець з Луганська, освіту здобув у Саратовській судовій академії і в 1995-96 роках працював у органах прокуратури рф. Чи це не про нього в тому числі в СБУ заявляли, що будуть ІПСО про ніби то расєйське громадянство ряду українських високопосадовців. Та й сам Ігнатов заявляв, що в нього було лише радянське, а не рашистське громадянство.
От тільки я добре пригадую той час на початку 90-их, коли не лише прокурорських, але й за всіма спеціальностями правових і силових структур на раші чітко поставили перед фактом: набуття їхнього громадянства або звільнення з усіх посад чи виключення з вузів та повернення до своїх держав. Це відбулося (до речі, цілком закономірно) ще на початку 92-року. Я тоді був депутатом Львівської облради й ми отримали багато таких видворених українців. Вони відмовилися від громадянства рф. А Ігнатов - ні. Бо інакше він навіть завершити навчання не зміг би, а про роботу в прокуратурі й мови б не було. Ще Ігнатов у 2014-му їздив до вже неконтрольованого Луганська, сам визнає, що був у полоні бойовиків, де його вербували від гру мо рф, але після повернення чомусь відмовився давати свідчення СБУ про обставини цих подій...
У вас є ще якісь питання, на що перетворюють Україну? І саме під цю історію розкручують усіх отих провладних хунвейбінів та істерику з нападками на всіх нелояльних до влади людей...
.
Цензор.НЕТ. Судове засідання у справі Червінського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж з Шевченківського райсуду Києва
https://m.censor.net/.../u_shevchenkivskomu_rayisudi...
Жодної порядної людини серед них нема.
понавибирали - жеріть, ідіоти
Антимайдан переміг.
Зараз Україною з тим же успіхом міг би керувати Янукович.
Між ним і Зеленським нема ніякої різниці. Ні, брешу, є. Навіть Яник не був таким відбитим і цинічним як Зеленський.
ФСБ та коломойський зробили роботу над помилками, тепер у нас Янукович, якого ще й обожнюють.
Завіса.
москальським агентам в ОП, які і є представниками ворога на найвищих щаблях.