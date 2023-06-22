Прокурора у справі Червінського Сиводєда затримували за хуліганські дії, а у прокурора Кобця родина займається бізнесом на окупованих територіях, - ЗМІ. ВIДЕО

Резонансні справи щодо розмінування Чонгара, розкрадання в Міноборони та офіцера-розвідника Червінського знаходяться у віданні прокурорів Офісу Генпрокурора Сиводєда та Кобця. Сиводєда затримували у стані, схожому на алкогольне сп’яніння, за те що він побив вітрину магазина та кидався на перехожих. Родина Кобця, за даними ЗМІ, досі перебуває на окупованих територіях та займається бізнесом.

Зокрема, у мережі оприлюднили відео з нагрудної камери патрульних поліцейських, які 28 листопада 2017 року в Чернівцях затримали тоді заступника військового прокурора Південного регіону Івана Сиводєда.

"Прокурор в стані сильного алкогольного сп’яніння пошкодив вітрину магазину, кидався на перехожих та намагався нанести тілесні ушкодження. Заявник пояснив поліції, що невідомий йому громадянин, пізніше ідентифікований як Сиводєд Іван Сергійович, 1986 р.н. пошкодив рекламний стенд "City Lite" на площі Соборній та на зауваження заявника почав реагувати агресивно, намагався нанести тілесні ушкодження. Обстеживши прилеглу територію, було виявлено громадянина Сиводєда І.С., який перебував у брудному та пошарпаному одязі, з явними ознаками алкогольного та наркотичного сп’яніння. Під час проведення перевірки, громадянин Іван Сиводєд неодноразово показував посвідчення військової прокуратури та погрожував поліцейським "проблемами на роботі". Незважаючи на погрози з боку заступника військового прокурора Південного регіону Івана Сиводєда було складено протокол АА №121349 від 29 листопада 2017 року про адміністративне затримання", - повідомляють ЗМІ.

"Усі розслідування в оборонній сфері, виявляється, перебувають в руках прокурорів з ОГП, які мають багато питань щодо їхніх звʼязків і некрасивих історій в минуломуе. Мова про двох. Обидва з Херсонщини. Перший - Сиводєд Іван Сергійович. Коли окупанти зайшли до Херсона, його родина вирішила залишитися в місті і спокійно жила в окупації, але це не вплинуло на карʼєру прокурора, який за дивним збігом обставин, має під своїм процесуальним контролем справи з розмінування Чонгара і розкрадання в Міноборони, які не рухаються. В його ж віданні і справа офіцера-розвідника Червінського, який завдав великих проблем окупантам. Справа Червінського, навпаки, йде досить швидко.

Другий - прокурор Кобець, підлеглий і земляк Сиводєда. Кобець безпосередньо курує справу Червінського. Особливо дивно при цьому виглядає той факт, що родина Кобця досі мешкає на окупованій території і займається бізнесом, поки прокурор займається справами, повʼязаними з питаннями оборони.

Саме тому, прокурори з таким минулим є ручними. Але не лише для тих, хто контролює офіс генпрокурора. Вони можуть бути ручними і для ворогів. Бо ті добре все про них знають", - пише "Закрита зона".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 15 травня суд залишив Червінського під вартою