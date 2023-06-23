Дрони-камікадзе операторів 12-го загону спецпризначення нищать ворога на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці 12-го загону спецпризначення опублікували відеозапис, на якому зафільмували успішні атаки своїх дронів-камікадзе на ворожу техніку та військове обладнання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано 11 атак на запорізькому напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 12-го загону спецпризначення знищили ворожий танк та артустановку. ВIДЕО