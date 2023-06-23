Дрони-камікадзе операторів 12-го загону спецпризначення нищать ворога на запорізькому напрямку. ВIДЕО
Бійці 12-го загону спецпризначення опублікували відеозапис, на якому зафільмували успішні атаки своїх дронів-камікадзе на ворожу техніку та військове обладнання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано 11 атак на запорізькому напрямку.
О це буде весело коли на фронт почнуть їхати дрони партіями по десять тисяч. Типу тої на яку збирав Мадяр.
P.S. Може тоді до біомусору дійде що русня теж не спить, і нам давно треба було почати постачати у війська автономні комплекси що стріляють програмованими снарядами. Щоб в кожної колони була машина з таким і кожен укріпрайон прикривався цим. Бо як бачимо приклад із ланцетами та відсутністю такого прикриття в ППО показує що на своїх помилках наша армія вчитись не хоче.