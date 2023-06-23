УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5904 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
6 292 1

Дрони-камікадзе операторів 12-го загону спецпризначення нищать ворога на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці 12-го загону спецпризначення опублікували відеозапис, на якому зафільмували успішні атаки своїх дронів-камікадзе на ворожу техніку та військове обладнання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано 11 атак на запорізькому напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 12-го загону спецпризначення знищили ворожий танк та артустановку. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4737) спецпризначенці (223)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хех.

О це буде весело коли на фронт почнуть їхати дрони партіями по десять тисяч. Типу тої на яку збирав Мадяр.

P.S. Може тоді до біомусору дійде що русня теж не спить, і нам давно треба було почати постачати у війська автономні комплекси що стріляють програмованими снарядами. Щоб в кожної колони була машина з таким і кожен укріпрайон прикривався цим. Бо як бачимо приклад із ланцетами та відсутністю такого прикриття в ППО показує що на своїх помилках наша армія вчитись не хоче.
показати весь коментар
23.06.2023 10:22 Відповісти
 
 