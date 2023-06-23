УКР
"Артефакти", які війська окупантів накрали в Україні, виставлять у шкільних музеях РФ. ВIДЕО

У шкільних музеях РФ планують виставляти "артефакти", які загарбники накрали під час вторгнення в Україну.

Про це в інтерв'ю пропагандистам з РИА Новости заявив міністр освіти РФ Сергій Кравцов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми беремо ті артефакти, які сьогодні привозять хлопці, які повертаються із зони "спеціальної військової операції". Розповідаємо про факти. Це наступний етап розвитку шкільних музеїв Великої вітчизняної війни", - сказав він. 

"Крім того, що у нас є в новому підручнику 11 класів, ми в школах розвиваємо і збільшуватимемо кількість музейних просторів, зокрема портрети героїв, в музеях", - додав Кравцов.

Топ коментарі
+33
Пральні машини, собачі будки, жіноча білизна?
Небачені на росії артефакти більш розвиненої цивілізації.
показати весь коментар
23.06.2023 10:45 Відповісти
+24
У москолоти все крадене. Свого нічого нема.
показати весь коментар
23.06.2023 10:44 Відповісти
+23
показати весь коментар
23.06.2023 10:49 Відповісти
***.на орда
показати весь коментар
23.06.2023 10:44 Відповісти
У москолоти все крадене. Свого нічого нема.
показати весь коментар
23.06.2023 10:44 Відповісти
У молодості дали якось на Уралі московським археологам екскаватор - ті розкопували мадярський могильник В якості подяки вони нам "поляну накрили" Підпивши, один археолог сказав: "Если из музеев России забрать все экспонаты, вывезенные при царях и при Советской власти от покорённых Россией народов - там голые стены останутся!"
показати весь коментар
23.06.2023 11:46 Відповісти
Пральні машини, собачі будки, жіноча білизна?
Небачені на росії артефакти більш розвиненої цивілізації.
показати весь коментар
23.06.2023 10:45 Відповісти
+ унітаз б/у
показати весь коментар
23.06.2023 12:03 Відповісти
Ну підор кончений...
показати весь коментар
23.06.2023 10:45 Відповісти
откої... Орк тяг унітаз для себе, а його у шкільний музей відправлять )))))
показати весь коментар
23.06.2023 10:46 Відповісти
Да всё равно он не знает как им пользоваться
показати весь коментар
23.06.2023 10:52 Відповісти
як це не знає?)) Харчі туди складати)))
показати весь коментар
23.06.2023 11:30 Відповісти
Яка ж ви мерзота. Яка ж ви #бана сволота.
Вам немає місця на цій землі. Щоб ви всі , с#чари, здохли від страшних хвороб.
показати весь коментар
23.06.2023 10:47 Відповісти
АКСІОМА: хороший москаль - мертвий москаль.
показати весь коментар
23.06.2023 11:15 Відповісти
Унітази в музеях, скрєпнєнько ))))))))))))))))
показати весь коментар
23.06.2023 10:47 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 10:49 Відповісти
Ну, вапщета, унитаз, конечно, произвёл глобальную революцию в санитарии, и за право называться его изобретателем - точнее, продолжать традицию изобретателя - десятилетия шла нешуточная борьба. Так что вот на такую выставку - истории санитарии - я б сходил.
показати весь коментар
23.06.2023 11:00 Відповісти
Ніхто не проти прогресу, але унітаз зі змиванням винайшов у 1596 році Джон Харрінгтон. На хвилинку це 16 століття!!! А 2 третини рашки ходять в 21 столітті на дірку в дошках на вулиці ))
показати весь коментар
23.06.2023 11:15 Відповісти
Ну, совки тоже любят говорить, что всё изобрели они. Но ведь суть не только в том, чтобы изобрести, а в том, чтобы внедрить. Унитазом Харрингтона пользовалась Елизавета I и только она, и потом на два века с гаком о нём забыли.
показати весь коментар
23.06.2023 13:20 Відповісти
Любий би... сходив.
показати весь коментар
23.06.2023 11:48 Відповісти
Це фото з України, якщо що.
показати весь коментар
23.06.2023 19:13 Відповісти
Я знаю )), це музей унітазів і він так і називається, але вони кажуть про шкільні музеї ))
показати весь коментар
26.06.2023 09:03 Відповісти
Нарешті діти москалів побачать і навіть зможуть доторкнутися до справжнього унітазу.
показати весь коментар
23.06.2023 10:47 Відповісти
А особо привилегированных пустят к стиральной машине.
показати весь коментар
23.06.2023 11:01 Відповісти
У них вся історія на кражах та злодіяннях!
показати весь коментар
23.06.2023 10:49 Відповісти
Вони і "історію" рашки вкрали.
показати весь коментар
23.06.2023 11:17 Відповісти
Чудово! Вчить кацапят мародерити, це їм знадобиться в майбутній громадянській війні.
показати весь коментар
23.06.2023 11:09 Відповісти
З базою практик на Білгородщині.
показати весь коментар
23.06.2023 11:18 Відповісти
Якщо бачили відео кадирівця з Білгородщини у якому той на поганій роССійській мові розповідав, що все там їх, бо Дагестан, Осетія, Чечня то теж РоССія, і куди вони зайдуть то буде Чечня, то питань ЯК рашисти були цим "заспокоєні" та що їх чекає з приходом "кадирівців" не повинно виникати. А у Грозному теж відкриють шкільні музеї вже з "артефактами" з Бєлгорода та Шебекіно!
показати весь коментар
23.06.2023 11:27 Відповісти
И напишут гордо под экспонатами: "Посмотрите дети, что мы скоты украли у Украины..."
показати весь коментар
23.06.2023 11:13 Відповісти
****** дегенерати!(,,Хвороба планети!(,
показати весь коментар
23.06.2023 11:17 Відповісти
...марадеры с болот мацковии...Это военное преступление!
показати весь коментар
23.06.2023 11:17 Відповісти
Бензоколонка страна воров убийц и насильников
показати весь коментар
23.06.2023 11:18 Відповісти
Треба ще додати - БРЕХУНІВ, бо саме брехнею вони "виправдовують" мародерство, насилля та вбивство!!!
показати весь коментар
23.06.2023 11:28 Відповісти
"артефаки"
показати весь коментар
23.06.2023 11:27 Відповісти
"второй" армії світу АпределённА не вистачає "трофеїв"))). Пересічним українцям довелось віддати свої унітази та фени з блендерами для поповнення музейних експонатів рашистів.
показати весь коментар
23.06.2023 11:34 Відповісти
А вот какие Российские артефакты
показати весь коментар
23.06.2023 12:06 Відповісти
Щоб ви, кацапи, подавилися нашими "артефактами", щоб це були останні здобутки вашого нікчемного життя..
показати весь коментар
23.06.2023 21:26 Відповісти
 
 