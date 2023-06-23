"Артефакти", які війська окупантів накрали в Україні, виставлять у шкільних музеях РФ. ВIДЕО
У шкільних музеях РФ планують виставляти "артефакти", які загарбники накрали під час вторгнення в Україну.
Про це в інтерв'ю пропагандистам з РИА Новости заявив міністр освіти РФ Сергій Кравцов, передає Цензор.НЕТ.
"Ми беремо ті артефакти, які сьогодні привозять хлопці, які повертаються із зони "спеціальної військової операції". Розповідаємо про факти. Це наступний етап розвитку шкільних музеїв Великої вітчизняної війни", - сказав він.
"Крім того, що у нас є в новому підручнику 11 класів, ми в школах розвиваємо і збільшуватимемо кількість музейних просторів, зокрема портрети героїв, в музеях", - додав Кравцов.
Небачені на росії артефакти більш розвиненої цивілізації.
Вам немає місця на цій землі. Щоб ви всі , с#чари, здохли від страшних хвороб.