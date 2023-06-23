УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5904 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
15 073 36

Прикордонники знищили російський новітній танк Т-90 "Прорив" на Донеччині. ВIДЕО

Прикордонники знищили російський новітній танк Т-90 "Прорив" у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували на сторінці свого підрозділу у соцмережі.

"Доля ворожого танку в трьох актах: 1. Приїхати на Донеччину. 2. Зацікавити прикордонну аеророзвідку. 3. Стати металобрухтом!", - пишуть бійці в коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На території Білорусі перебувають майже 1,5 тисячі російських військовослужбовців - Держприкордонслужба

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6343) танк (2113) Донецька область (9381)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
23.06.2023 11:18 Відповісти
+11
Прорив так непогано прорвало. Як там казав ***** только виєжаєт а протівнік убєгаєт)) одним словом щолкає как оорєшкі.
показати весь коментар
23.06.2023 11:05 Відповісти
+11
***********, и им сочувствующие, вам, этот гроб на гусеницах, надо было назвать "Подрыв", а не "Прорыв".
показати весь коментар
23.06.2023 11:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прорив так непогано прорвало. Як там казав ***** только виєжаєт а протівнік убєгаєт)) одним словом щолкає как оорєшкі.
показати весь коментар
23.06.2023 11:05 Відповісти
Денацифікація назви в "Пірдрив"
показати весь коментар
23.06.2023 11:37 Відповісти
В танка прорив в танкістів - теж...
показати весь коментар
23.06.2023 11:08 Відповісти
Перший пішов!
показати весь коментар
23.06.2023 11:20 Відповісти
Далеко не перший )) 56 задокументовано знищених, а взагалі більше 80
показати весь коментар
23.06.2023 11:34 Відповісти
***********, и им сочувствующие, вам, этот гроб на гусеницах, надо было назвать "Подрыв", а не "Прорыв".
показати весь коментар
23.06.2023 11:10 Відповісти
Розміняли 1 танк на 3 лади.
показати весь коментар
23.06.2023 11:11 Відповісти
Вже не дають. Кіло сала максимум
показати весь коментар
23.06.2023 11:24 Відповісти
Сало теж вже ні максимум пельмені або рушник
показати весь коментар
23.06.2023 12:02 Відповісти
Ну може й так. Пропустив...
показати весь коментар
23.06.2023 12:17 Відповісти
скоро буде - хліб та валянки за кожного дохлого кацапського хероя
показати весь коментар
23.06.2023 14:49 Відповісти
Незрозуміле відео. Щось вибухнуло попереду танку, хмара диму, а що з танком ХЗ.
показати весь коментар
23.06.2023 11:11 Відповісти
Схоже на міну наїхав - перевзують і знову вперед.
показати весь коментар
23.06.2023 11:17 Відповісти
Схоже на те. Бо ми вже знищили 120% кацапських танків існуючих на початок 2022року.

https://www.minusrus.com/ Втрати росії на 23.06.2023
показати весь коментар
23.06.2023 11:24 Відповісти
Найтупіший коментар, вітаю. Відро гімна тобі, обтікай.
Якщо тебе у гуглі забанили то ото не пиши про кількість танків
показати весь коментар
23.06.2023 11:41 Відповісти
Ти крутий довбой..б чи звичайний дебіл? Чи може сліпий і рахувати не вмієш? )
показати весь коментар
23.06.2023 14:39 Відповісти
Кинь підтвердження того шо Україна знищила 120% кацапських танків, або навіть хтось про це казав.

Так, я знаю скіко їх знищено, але нажаль це не 100%, а 120 - це якась *****

Так як ти підтуплюєш, то ото тобі порада:
Береш танки які знищені, потім береш ту кількість яка була у раші. Потім вираховуєш процент
Шо не ясно???
Вийшло 120%?
показати весь коментар
23.06.2023 15:08 Відповісти
Тупе, ***** як пробка, а лізе 'спілкуватись
показати весь коментар
23.06.2023 15:09 Відповісти
Для нормальних людей, в моєму коменті існує посилання, але то для нормальних. А таким довбой..бам, як ти, аби висратись. )))
Доречі, спілкуватися ти залізло. То хто тут тупий як пробка? )))
показати весь коментар
23.06.2023 15:38 Відповісти
Там частина протитанкових мін - "протиднищеві" В них стоїть (крім нажимного) і магнітний підривач Коли танк проїжджає над міною вона вибухає під ним і пробиває днище танка
показати весь коментар
23.06.2023 11:27 Відповісти
Я ж не сперечаюсь. Я про те, що відео обрізане і з нього не зрозуміло, яке пошкодження отримав (якщо отримав) танк. Можна ж було продовжити його ще на кілька секунд, поки хмара диму не зникне, тоді б такі питання не виникали б.
показати весь коментар
23.06.2023 14:48 Відповісти
херассе.. хмара дыму))). хмара дыму было когда он пердел, тут же полноценный подрыв....
показати весь коментар
23.06.2023 11:37 Відповісти
Якби танк був знищений то відео продовжили б,а так мабуть пошкоджений.
показати весь коментар
23.06.2023 12:40 Відповісти
Зрада знов, як заїбали цї диванні воїни.
Ну хочеш переконатись або навчить як треба, ото вперед
показати весь коментар
23.06.2023 15:36 Відповісти
А ти тут головний перемогун? Мабуть з окопу пишеш... )))
показати весь коментар
23.06.2023 15:40 Відповісти
Ні не з окопу, але допогаю тудої чим можу.
А ти гімно пішов *****. Звичайно можеш не їти, а хоч іди. Моє діло послати, а там на твій розсуд
показати весь коментар
24.06.2023 12:18 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 11:18 Відповісти
"Нешановний Владіміре Владіміровичу! Пишуть тобі ненависні тобі "бандерівці" Ми зайнялися створенням музею російсько-української війни і тому збираємо колекцію підбитої нашими доблесними захисниками "анало-говнєтної" техніки Ми вже зібрали її багато Однак з усього "анало-говнєтного" у нас не вистачає двох "найжахливіших" - танків Т-14 "Армата" і Су-57 Пришли нам їх , будь ласка, щоб ми поповнили ними свою колекцію Якщо не своїм ходом - то хоч на трейлері Ми - так і буть - витратимо на них одну "Стугну" чи "Стрілу"...!"
показати весь коментар
23.06.2023 11:33 Відповісти
Прорыв стал запором
показати весь коментар
23.06.2023 11:40 Відповісти
Хмара диму, хмара пилу! Камандір танка чіхнул, і пісда говнєтному аналу!
показати весь коментар
23.06.2023 11:43 Відповісти
Прорыв порвался.
показати весь коментар
23.06.2023 12:08 Відповісти
Вдалого полювання вам, українські Герої! Обожнюю вас!!
показати весь коментар
23.06.2023 12:43 Відповісти
прорвався до кобзона. )
показати весь коментар
23.06.2023 13:07 Відповісти
Коротко и ясно.

Погранці, знов продемонстрували, що не варто порушувати кордони 1991 року зі зброєю. Це ж просто їхня робота!!!
показати весь коментар
23.06.2023 16:34 Відповісти
мнАгАхАдовАчний прАрив АчкА прАривА!
показати весь коментар
23.06.2023 20:29 Відповісти
 
 