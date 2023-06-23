Прикордонники знищили російський новітній танк Т-90 "Прорив" на Донеччині. ВIДЕО
Прикордонники знищили російський новітній танк Т-90 "Прорив" у Донецькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували на сторінці свого підрозділу у соцмережі.
"Доля ворожого танку в трьох актах: 1. Приїхати на Донеччину. 2. Зацікавити прикордонну аеророзвідку. 3. Стати металобрухтом!", - пишуть бійці в коментарі до відео.
Погранці, знов продемонстрували, що не варто порушувати кордони 1991 року зі зброєю. Це ж просто їхня робота!!!