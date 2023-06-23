Боєць ЗСУ у перерві між боями виконує на флейті сингл пуерториканського поп-співака Луїса Фонсі "Despacito". ВIДЕО
Український воїн під час відпочинку у перерві між боями з окупантами виконав на флейті сингл пуерториканського поп-співака Луїса Фонсі "Despacito".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зі своїм талановитим побратимом бійці опублікували у соцмережах.
"Це - ЗСУ! Які таланти!", - каже один із бійців на записі.
Слава ЗСУ!
Пишаюсь!
Я нет!