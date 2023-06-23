УКР
Боєць ЗСУ у перерві між боями виконує на флейті сингл пуерториканського поп-співака Луїса Фонсі "Despacito". ВIДЕО

Український воїн під час відпочинку у перерві між боями з окупантами виконав на флейті сингл пуерториканського поп-співака Луїса Фонсі "Despacito".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зі своїм талановитим побратимом бійці опублікували у соцмережах.

"Це - ЗСУ! Які таланти!", - каже один із бійців на записі.

+36
Чарівно! Неперевершено! Бережи тебе Боже ВОЇН!
Слава ЗСУ!
23.06.2023 11:39 Відповісти
+28
Талановита людина, і ворога знищує, і в перервах своїх побратимів музикою тішить! СЛАВА ЗСУ!
23.06.2023 11:41 Відповісти
+25
Туреччина видала ліцензії на виробництво в Україні дронів Bayraktar та Akinci
23.06.2023 11:41 Відповісти
Отакі ми, Українці!!!!!!!
Пишаюсь!
23.06.2023 11:45 Відповісти
це не з Антитіл чувак?
23.06.2023 11:46 Відповісти
Боже , бережи наших хлопців , бо вони неперевершені в увсьому 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
23.06.2023 11:46 Відповісти
Просто СУПЕР !
23.06.2023 11:46 Відповісти
І жодної фільшивої ноти. Красень.
23.06.2023 11:51 Відповісти
найкращі
23.06.2023 12:05 Відповісти
Золото нації. Живіть, рідненьки! Честь!
23.06.2023 12:27 Відповісти
Por la primera vez escucho "Despacito" *** he pasado buen rato de mi vida en Cuba, Colombia y Peru`.
23.06.2023 12:33 Відповісти
І тут прийшов командир...телефони *розрядились*.
23.06.2023 13:06 Відповісти
Бережи вас Господь, хлопчики
23.06.2023 13:13 Відповісти
Ви можете собі уявити орка із ЧВК "Вагнер" в такой же ситуации?..

Я нет!
23.06.2023 15:39 Відповісти
