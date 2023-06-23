Засновник ПВК "Вагнер" Пригожин про початок війни у 2022 році: "Минобороны врало, что Украина и весь блок НАТО хотят на нас напасть". ВIДЕО

Терорист і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що Міноборони РФ дурило росіян, розповідаючи про "безумную агрессию Украины" як причину повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує заяву Пригожина

"Міністерство оборони обманює громадськість та розповідає історію про те, що з боку України була агресія, і вони збиралися разом з усім НАТО напасти на нас. Україна не завдавала ударів по мирному населенню, лише по позиціях армії РФ", - пише у коментарі до відео Бутусов.

