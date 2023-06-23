Засновник ПВК "Вагнер" Пригожин про початок війни у 2022 році: "Минобороны врало, что Украина и весь блок НАТО хотят на нас напасть". ВIДЕО
Терорист і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що Міноборони РФ дурило росіян, розповідаючи про "безумную агрессию Украины" як причину повномасштабного вторгнення у 2022 році.
Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує заяву Пригожина
"Міністерство оборони обманює громадськість та розповідає історію про те, що з боку України була агресія, і вони збиралися разом з усім НАТО напасти на нас. Україна не завдавала ударів по мирному населенню, лише по позиціях армії РФ", - пише у коментарі до відео Бутусов.
Так, сарказм. Із Вами згоден
боти подоляка ви що зовсім *********....
Це просто гра на публіку у стилі кгб, бо всі хто ******* не те що потрібно ********** просто дохнуть.
Він не є агентом української розвідки. Просто слова(і діяльність) Пригожина протягом останніх півроку, це вже слова та діяльність самостійного політика, а не військового, чиновника чи людини хоч якось пов'язаної з держапаратом.
Хоча, згоден, він є продуктом спецслужб. Чи то ФСБ, чи то ГРУ, чи взагалі особиста людина путіна. Але це той типовий випадок, коли агент виявляється на голову розумнішим за свого куратора і хто і чиї накази виконує, вже важко зрозуміти. У будь-якому випадку класика жанру:
- "Каламутний час виштовхує на гору каламутних людей"
Сам він нічого не вирішує, але той хто за ним стоїть, і це не @уйло, намагається зробити усе, щоби подати нам його під таким "соусом".
Для чого?
Що з цього приводу скажуть наші західні партнери?
"Не важливо якого кольору кішка, важливо як вона ловить мишей" (Мао).
Якщо це не зрозумій чий агент послаблює внутрішньоросійську коаліцію, то нехай так і буде. Набагато гірше було б, якщо ПВК, ахмати, ТРО, армія, кадрові, чмобики і т.д. працювали як єдиний механізм.
А вони гризуться і це добре.
До України йому немає діла. Він в курсі, що там він вбивця і військовий злочинець. З таким багажем йому нічого не світить.
Чим закінчилося, га?
Майори та підполковники, які вели та курирували цього агента через 3-4 роки стояли швейцарами в центральному офісі ЛДПР і витягувалися вструнку, побачивши шефа.
"Понятія" - сильніші пропаганди...
чайку з полонієм, або "випадковий" скид каб 1000 на місце перебування такого самостійного "лідера", ні він ні його найманці не переживуть.
ШОУ для лохів, не більше.
На порозі російської смути
https://argumentua.com/stati/na-poroz-ros-isko-smuti
У нас остались только коричневее линии на трусах!!!"
Пригожин
И путлер только поэтому напал-чтобы спасти дамбасят от обстрелов.А не потому что ему нужно всю Украину захватить.