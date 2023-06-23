УКР
Засновник ПВК "Вагнер" Пригожин про початок війни у 2022 році: "Минобороны врало, что Украина и весь блок НАТО хотят на нас напасть". ВIДЕО

Терорист і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що Міноборони РФ дурило росіян, розповідаючи про "безумную агрессию Украины" як причину повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує заяву Пригожина

"Міністерство оборони обманює громадськість та розповідає історію про те, що з боку України була агресія, і вони збиралися разом з усім НАТО напасти на нас. Україна не завдавала ударів по мирному населенню, лише по позиціях армії РФ", - пише у коментарі до відео Бутусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конфлікт Пригожина з Міноборони РФ не схожий на фейк, - Буданов

Автор: 

Бутусов Юрій (3642) ПВК Вагнер (1546) Пригожин Євген (522)
Буде цирк, якщо після війни виявиться, що він наш агент, працює на українську розвідку
показати весь коментар
23.06.2023 12:09 Відповісти
Та який там "агент"! Просто "щур" відчув, що корабель під назвою "Великая Россия" почав "протікать" і готується якось з нього "відпетлять"
показати весь коментар
23.06.2023 12:12 Відповісти
А в якому напрямі втікає?
Так, сарказм. Із Вами згоден
показати весь коментар
23.06.2023 12:13 Відповісти
навряд чи. Відпетляти не вийде-скоріше схоже на сценарій, що бояри дебіли і наїбали царя.
показати весь коментар
23.06.2023 12:28 Відповісти
"Артіст" с*аний.
показати весь коментар
23.06.2023 13:18 Відповісти
Він сподівається, що саме він підписуватиме капітуляцію.
показати весь коментар
23.06.2023 13:41 Відповісти
агент *****, який знищив купу парашен непотребу, та тисячі наших солдат..
боти подоляка ви що зовсім *********....
Це просто гра на публіку у стилі кгб, бо всі хто ******* не те що потрібно ********** просто дохнуть.
показати весь коментар
23.06.2023 12:22 Відповісти
Нарахунок бота чийогось там поржав
показати весь коментар
23.06.2023 12:31 Відповісти
З нашого боку гинуть найкращі, а з їхнього боку непотріб
показати весь коментар
23.06.2023 12:37 Відповісти
Ні.
Він не є агентом української розвідки. Просто слова(і діяльність) Пригожина протягом останніх півроку, це вже слова та діяльність самостійного політика, а не військового, чиновника чи людини хоч якось пов'язаної з держапаратом.
Хоча, згоден, він є продуктом спецслужб. Чи то ФСБ, чи то ГРУ, чи взагалі особиста людина путіна. Але це той типовий випадок, коли агент виявляється на голову розумнішим за свого куратора і хто і чиї накази виконує, вже важко зрозуміти. У будь-якому випадку класика жанру:
- "Каламутний час виштовхує на гору каламутних людей"
показати весь коментар
23.06.2023 12:23 Відповісти
А чи не хочуть ті, хто його спонсорує таа просуває на раші, "подарувати" його нам як "друга"?
Сам він нічого не вирішує, але той хто за ним стоїть, і це не @уйло, намагається зробити усе, щоби подати нам його під таким "соусом".
Для чого?
Що з цього приводу скажуть наші західні партнери?
показати весь коментар
23.06.2023 12:28 Відповісти
А навіть якщо й так...?
"Не важливо якого кольору кішка, важливо як вона ловить мишей" (Мао).
Якщо це не зрозумій чий агент послаблює внутрішньоросійську коаліцію, то нехай так і буде. Набагато гірше було б, якщо ПВК, ахмати, ТРО, армія, кадрові, чмобики і т.д. працювали як єдиний механізм.
А вони гризуться і це добре.
показати весь коментар
23.06.2023 12:36 Відповісти
+
показати весь коментар
23.06.2023 12:46 Відповісти
Він лишень спішить, як кажуть, поперед батька в пекло. Мабуть дуже хоче очолити ********* чи коопєратів Озєро уже погодив його на наступного лідора підарастану після війни, от і піариться перед своїм обіватєлєм щоб здобути якомога більшу популярність, заїжджаючи на війні, гострими тезами, які у всіх у думках, але всі бояться їх вимовляти.
До України йому немає діла. Він в курсі, що там він вбивця і військовий злочинець. З таким багажем йому нічого не світить.
показати весь коментар
23.06.2023 20:29 Відповісти
агент не може бути розумнішим за свого куратора, агент завжди відображає думки куратора. Якщо агент "відпалює", то значить так потрібно куратору
показати весь коментар
23.06.2023 12:39 Відповісти
Типовий приклад - "агент Жириновський", якого КГБ проштовхнуло до демократичної опозиції для створення партії псевдо-демократичної зовні та червоно-комуністичної усередині.
Чим закінчилося, га?
Майори та підполковники, які вели та курирували цього агента через 3-4 роки стояли швейцарами в центральному офісі ЛДПР і витягувалися вструнку, побачивши шефа.
показати весь коментар
23.06.2023 12:51 Відповісти
ЛДПР було створено в 1988 р. як політичну структуру КДБ. І ніколи не переставало виконувати завдання КДБ-ФСБ. "Що озвучував жирик - на вустах у путіна" ЛДПР було створено за подобою однойменної маріонеткової партії НДР.
показати весь коментар
23.06.2023 12:56 Відповісти
А "агент Адольф Гитлер" внедрённый Абвером в Немецкую Рабочую Партию (ДАП) для слежки за её деятелями? Прошло совсем немного времени, как эта партия была переименована в Национал-социалистическую Немецкую Рабочую Партию (НСДАП), а агент стал "фюрером". И не прошло не так много времени как офицеры и генералы Абвера (как и весь Вермахт) "вытягивались в струнку, увидев шефа".
показати весь коментар
23.06.2023 15:24 Відповісти
Реально дивно. Якщо не знати, що він і Гіркін воюють проти нас, по багатьом відео можна подумати, що вони українофіли: і армію нашу хвалять, і народ, і мужність з жагою до свободи, тоді як нічого окрім презирства до рашкінскьої армії чи штабу вони не виказують
показати весь коментар
23.06.2023 12:41 Відповісти
вы посчитайте сколько украинцев они убили, и не ведитесь на трындеж
показати весь коментар
23.06.2023 16:04 Відповісти
Даже больше чем Зеленский и ко ?
показати весь коментар
23.06.2023 16:53 Відповісти
Розкрийте очі, ніхто не каже, що Пригожин - це друг. Тому я і зауважив про "Якщо не знати, що воює проти нас"
показати весь коментар
23.06.2023 17:03 Відповісти
60-80% правди, пару підлабузних компліментів українцям і українці прям засяяли, почали говорити що це чучало таки може бути правим і прислухатися до нього треба... Люди і правди в переважній своїй масі безпробудні ідіоти, які ката-людежера побачили в ролі самостійного політика та альтернативи путіну.
показати весь коментар
23.06.2023 12:48 Відповісти
Досі штовхати ці "срывы покровов". Всі розуміють, що в нього свої мотиви і вірити йому не можна, але коли в кацапів припікає через те, коли він каже правду (що ми не нацисти, що ми боремося, що рузький народ дурять), то чого б не порадіти з цього?
показати весь коментар
23.06.2023 17:08 Відповісти
Ну будемо надіятися, що всі це розуміють.
показати весь коментар
23.06.2023 17:12 Відповісти
Буде цирк, якщо виявиться що в тебе є мозок
показати весь коментар
23.06.2023 14:04 Відповісти
Гарний жарт
показати весь коментар
23.06.2023 14:53 Відповісти
Якщо ви забули то всю україніську агентуру у рашкі знищів Членограй з вірним другом Ермаком.
показати весь коментар
23.06.2023 14:57 Відповісти
Тупому бидло-населенню потрібний лисий ублюдок, щоб по "понятіям" все розложити...
"Понятія" - сильніші пропаганди...
показати весь коментар
23.06.2023 12:10 Відповісти
обошел гиркина только так по зрадойобству)
показати весь коментар
23.06.2023 12:11 Відповісти
Велика вистава під назвою "Прігожин не такой" завжди знаходить собі трибуну в українських медіа серед корисних ідіотів. Якщо Буданів чи ще якесь зелене гівно почне з ним переговори, то це буде чиста зрада.
показати весь коментар
23.06.2023 12:11 Відповісти
враг твоего врага... - во все времена работала эта схема, прям край удивлений не будет, замотают в красивой коробочке и подадут под нужным соусом на крайняк для медиамасс жрущих г+г цилодобово.
показати весь коментар
23.06.2023 12:22 Відповісти
Пригожин - это аватар тупина. Весь спектакль происходит только в медиа, но по факту он является главарём "платного" подразделения всрф и ничего в этом пункте никогда не менялось - они убивали украинцев и украинских солдат и продолжают это делать. Иллюзия того, что между ними там якобы какие-то тёрки, нужна для заманивания наших идиотов на псевдо-сепаратные переговоры с якобы альтернативным дидером, вот и весь смысл этого шоу.
показати весь коментар
23.06.2023 12:27 Відповісти
Що може бути краще для бородьби з опозицією, чим створення підконтрольного ілюзорного ядра невдоволення, яке протягуватиме справжніх потенціальних внутрішніх ворогів для подальшої їх нейтралізації. Схема проста, але схоже доволі робоча.
показати весь коментар
23.06.2023 13:06 Відповісти
Подивись як злий жарт судьба зіграла з людиною які приписують слова про "ворог мого ворога..." і як така схема зарекомендувала себе в історії.
показати весь коментар
23.06.2023 13:02 Відповісти
путя дурив -- розказуи до кінця .
показати весь коментар
23.06.2023 12:11 Відповісти
Хитрий жук навозний.
показати весь коментар
23.06.2023 12:13 Відповісти
Доволі цікавий хід думок, цар не винний, його обдурили. Початок прийняття поразки?
показати весь коментар
23.06.2023 12:13 Відповісти
Однозначно.
показати весь коментар
23.06.2023 12:18 Відповісти
Я бы на это не расчитывал. Просто смена парадигмы и попытка придать войне смысл...
показати весь коментар
23.06.2023 14:22 Відповісти
де ви побачили що в цьому iнтервью Пригожин виправдовуйе куйла? Вiн каже що куйло брехало про НАТО щоб знайти виправдання атаки на Украiну. Пригожин не каже, що куйло гарне чи що куйла обдурили. Пригожин каже що куйло обдурило рашу.
показати весь коментар
23.06.2023 17:06 Відповісти
Умножил на ноль всю кркмлёвскую пропаганду
показати весь коментар
23.06.2023 12:15 Відповісти
нєможєт бить
показати весь коментар
23.06.2023 12:19 Відповісти
Так, а де висери про інші причини? Тєма нє рАскрита
показати весь коментар
23.06.2023 12:20 Відповісти
Всё, что говорят бояре на москови строго согласовано. Если бы сладенький пирожин использовал свой рот без одобрения сверху, то давно бы уже кормил червей.
показати весь коментар
23.06.2023 12:21 Відповісти
Не стоит обращать внимание на последние высеры этого петуха. Он уже труп и сам это знает.
показати весь коментар
23.06.2023 12:23 Відповісти
Це ще,як сказати,,,),
показати весь коментар
23.06.2023 12:31 Відповісти
Не удивлюсь если этот "труп" переживет ху*ла и всю его свиту. Пусть мочат друг друга и успехов им в этом деле.
показати весь коментар
23.06.2023 12:37 Відповісти
Готуються до поразки (милять сраки).
показати весь коментар
23.06.2023 12:28 Відповісти
З пригожиним доведеться мати справу на тему розпаду мордору. якщо він буду мати популярність серед нижніх прошарків населення і військових і його не встигнуть грохнути.
показати весь коментар
23.06.2023 12:29 Відповісти
поки він, у своєму оточенні відданих найманців,йому нічого не загрожує.
показати весь коментар
23.06.2023 12:32 Відповісти
Ще напишіть що він краде бк у кацапоармії....
чайку з полонієм, або "випадковий" скид каб 1000 на місце перебування такого самостійного "лідера", ні він ні його найманці не переживуть.
ШОУ для лохів, не більше.
показати весь коментар
23.06.2023 12:45 Відповісти
Цілком можливий варіант,
показати весь коментар
23.06.2023 12:33 Відповісти
Майбутній кацапський ЦАР
показати весь коментар
23.06.2023 12:41 Відповісти
приемника готовят???
показати весь коментар
23.06.2023 12:52 Відповісти
Ні. Просто цей покидьок прогинається перед плешивим.
показати весь коментар
23.06.2023 16:30 Відповісти
Чи ФСБ вже зрозуміло, що путін - навіть не хрома качка, а дохла, і ********** пригожина у велику політику, щоб поміняти старий труп на свіжого, злого та енергійного урку, який допоможе рашці перемогти у цій війні. Чи хоча б зменшить ганьбу поразки.
показати весь коментар
23.06.2023 12:58 Відповісти
Що значить не було загрози? Україна з 2014 року не визнає територіальну цілісність росії і декларує свої претензії на Крим! Україна готувала армію, нарощувала воєнний потенціал! В решті-решт кожного дня бої точилися на сході з 2014-го! А якщо дехто "не помічав" війни і тяжко поранених в госпіталях, ті зараз верещать про початок війни 24 лютого
показати весь коментар
23.06.2023 13:00 Відповісти
О, корисний ідіот або хитра ватноголова шльондра.
показати весь коментар
23.06.2023 13:11 Відповісти
Скоріш за все - просто якийсь одноклітинний гівноголовий організм (накшталт інфузорії-туфельки) з пальцем для друку на клавіатурі...
показати весь коментар
23.06.2023 13:26 Відповісти
Или просто ты не умеешь в сарказм.
показати весь коментар
23.06.2023 16:55 Відповісти
Цікава тема щодо пригижина, гіркіна та інших

На порозі російської смути
https://argumentua.com/stati/na-poroz-ros-isko-smuti
показати весь коментар
23.06.2023 13:22 Відповісти
Шо, п*дарас вирішив на іншу пляшку пересісти?
показати весь коментар
23.06.2023 13:27 Відповісти
Это напоминает процесс пережевывания пыни уже целиком, вместе с каблуками ортопедических туфель. Рейтинг пу тает на солнце как желтый снег возле угла сарая
показати весь коментар
23.06.2023 13:52 Відповісти
Фантомас *******.
показати весь коментар
23.06.2023 14:08 Відповісти
А вы говорите, что нет хороших русских.
показати весь коментар
23.06.2023 14:19 Відповісти
Причина, хотелка дебила Путина.
показати весь коментар
23.06.2023 14:27 Відповісти
"У нас больше не осталось красных линий
У нас остались только коричневее линии на трусах!!!"
Пригожин
показати весь коментар
23.06.2023 14:32 Відповісти
Ловіть наркомана, що клевеще на шизофренічних психопатів!!!!!
показати весь коментар
23.06.2023 15:41 Відповісти
Нащо нам одкровення цього *********? Якщо хтось не помітив він сказав, що міністерство оборони РФ ніби ввело в оману їхнього президента. Тобто, це не путін хотів напасти на Україну, це його ошукали. Пригожин оцими одкровеннями грає у свою гру, а нам на це вестися не треба. Хай ці суки гризуться між собою, а справа ЗСУ їх знищувати.
показати весь коментар
23.06.2023 16:28 Відповісти
Гиркин - 2.
показати весь коментар
23.06.2023 17:18 Відповісти
Наверно он выгораживает путлера.Типа путлера обманул шойга сказавший что дамбасят домбят 8 лет и нато напасть хочет.
И путлер только поэтому напал-чтобы спасти дамбасят от обстрелов.А не потому что ему нужно всю Украину захватить.
показати весь коментар
23.06.2023 18:10 Відповісти
НАХ,постити цьго ПІдора,йго як і усіх Козломордих треба вбивати
показати весь коментар
23.06.2023 19:09 Відповісти
Нормальный мужик, походу, этот Пригожин...
показати весь коментар
23.06.2023 20:35 Відповісти
прям кандидат на нобелівську премію миру 😎
показати весь коментар
23.06.2023 20:43 Відповісти
 
 