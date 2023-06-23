Пригожин про реакцію африканських лідерів на стан "другої армії" світу: "Как армия РФ докатилась до такого чудовищного позора?". ВIДЕО

Після початку повномасштабного вторгнення деякі лідери африканських держав дуже здивувалися великим втратам армії РФ в Україні та надзвичайно низькому рівню підготовки російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів терорист та власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

"Після початку війни та перших ударів ЗСУ у відповідь, африканські лідери масово зв'язувалися зі мною і всі питали одне і те ж: "Як Росія могла докотитися до такої дикої ганьби?". Друга армія світу? Це була піарна мильна бульбашка!", - каже Пригожин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лавров в африканській Еритреї "в духе местных традиций" поклав квіти до пам’ятника Пушкіну. ВIДЕО