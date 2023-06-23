УКР
Пригожин про реакцію африканських лідерів на стан "другої армії" світу: "Как армия РФ докатилась до такого чудовищного позора?". ВIДЕО

Після початку повномасштабного вторгнення деякі лідери африканських держав дуже здивувалися великим втратам армії РФ в Україні та надзвичайно низькому рівню підготовки російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів терорист та власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

"Після початку війни та перших ударів ЗСУ у відповідь, африканські лідери масово зв'язувалися зі мною і всі питали одне і те ж: "Як Росія могла докотитися до такої дикої ганьби?". Друга армія світу? Це була піарна мильна бульбашка!", - каже Пригожин.

армія рф (18514) Африка (317) Пригожин Євген (522)
Топ коментарі
+10
Вялікая і лєгєндарнайа.
23.06.2023 13:21
23.06.2023 13:21 Відповісти
+9
хорошо что не он с гиркиным управляют минубийства и фсб рашки. с ними в разы сложнее воевать было бы, потому что они хоть и враги, но умные и хитрые.
23.06.2023 13:24
23.06.2023 13:24 Відповісти
+8
Розкажу вам діти казку, про те як "дєдушка" сходив в коляску...
23.06.2023 13:24
23.06.2023 13:24 Відповісти
Вялікая і лєгєндарнайа.
23.06.2023 13:21
23.06.2023 13:21 Відповісти
втарая унітазная
23.06.2023 13:23
23.06.2023 13:23 Відповісти
- Нет ли у вас случайно при себе ремня, чтобы я мог со всем этим покончить?

- С большим удовольствием могу вам услужить, - ответил Швейк, снимая свой ремень. - Я ещё ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне…
23.06.2023 13:33
23.06.2023 13:33 Відповісти
Розкажу вам діти казку, про те як "дєдушка" сходив в коляску...
23.06.2023 13:24
23.06.2023 13:24 Відповісти
і поставив в уголок, шоб ніхто не уволок
23.06.2023 13:33
23.06.2023 13:33 Відповісти
хорошо что не он с гиркиным управляют минубийства и фсб рашки. с ними в разы сложнее воевать было бы, потому что они хоть и враги, но умные и хитрые.
23.06.2023 13:24
23.06.2023 13:24 Відповісти
Щось Череп розтрендівся... довго ще проживе?
23.06.2023 13:26
23.06.2023 13:26 Відповісти
пригожин, як досвідчений троль чудово користується незграбними редакторами цензору, щоб підвищити свою відомість.
воно буде патякати абсолютно все, що буде збурювати громадськість.
Наприклад почне вихваляти Бандеру.
23.06.2023 13:26
23.06.2023 13:26 Відповісти
так это же хорошо ! мы должны радоваться любому жаба-гадюкингу за поребриком
23.06.2023 13:28
23.06.2023 13:28 Відповісти
я предполагаю, что это не жабогадюкинг, а спланированная реприза
23.06.2023 18:54
23.06.2023 18:54 Відповісти
может лучше его перекупить ? или уже перекупили ? кто знает )))
23.06.2023 13:26
23.06.2023 13:26 Відповісти
Ну, на нём уже сотни тысяч убитых украинцев. Так что вариант не подходит. Хотя изначально да, был бы не плох. Дать денег наёмнику чтобы воевал на стороне Украины - это был бы интересный ход.
23.06.2023 14:41
23.06.2023 14:41 Відповісти
Снова готовят нам царский трон,
Но от тайги до британских морей
Армия Орды всех ****.
23.06.2023 13:31
23.06.2023 13:31 Відповісти
ВОНО, звичайно, Потвора і Злочинець, аде ж ці його слова, як "бальзам до душі"!
23.06.2023 13:33
23.06.2023 13:33 Відповісти
На хрена его пиарить, или добавьте террорист пригожин...
23.06.2023 13:38
23.06.2023 13:38 Відповісти
Питання треба ставити ширше.
Не тільки як російська армія "докотилася", а як вся росія докотилася до того, що сьогодні випрошує примітивну зброю у країн (Китай, Іран, Індія), яких ще 50 років тому вона сама витягувала з болота феодалізму і невігластва
23.06.2023 13:35
23.06.2023 13:35 Відповісти
Я відповім як совок, а за ним кацапія, докотилися.
Справжня бойова підготовка в совку закінчилася після того, коли у них з'явилася ЯЗ. Совок знав, що на нього ніхто не нападатиме. Тому плани бойової підготовки просто не виконувалися. Писар сидів та заповнював журнали бойової підготовки, розставляючи оцінки навмання. Лише під час інспекцій провадилися показово справжні заняття. Інспектори покидали в/ч -- все поверталося на свої місця: господарські роботи і т.п. Восени -- "уборка_урожая", заготовлення овочів для частини. Все це перейняла росія. Власне, й Україна також. Але нас біда 2014р. чогось таки навчила. А вони думали, що тупнуть ногою і українці повтікають. Але українці затяті і непоступливі.
23.06.2023 13:54
23.06.2023 13:54 Відповісти
Террорист на видосах пытается спасти себе жизнь. Хочет слинять в Африку, слишком много врагов. Поэтому и говорит что африканские лидеры с ним общаются
Я считаю не правильно публиковать мнение террориста номер 2, с его разрешения отрезали головы воинам ВСУ.
23.06.2023 13:36
23.06.2023 13:36 Відповісти
русня начинает шота подозревать!
23.06.2023 13:37
23.06.2023 13:37 Відповісти
В Киевской области расстреливали колоны техники и толпы солдат почти без сопротивление, потому остатки вывели от туда.
А Путин росказывал африканцам которые недавно приехали к нему с "Мирным планом", что они вывели войска чтобы остановить бойну и пойти на переговори, но его обдурили... ездил им по ушам общался как с дебилами.
23.06.2023 13:42
23.06.2023 13:42 Відповісти
Як з таким дауном як Путин можна якісь переговори проводити.
23.06.2023 13:45
23.06.2023 13:45 Відповісти
Є повне інтервью?
23.06.2023 13:46
23.06.2023 13:46 Відповісти
Вона така і сорок років тому була. То цей півень просто СА не бачив, бо на зоні сидів.
23.06.2023 13:46
23.06.2023 13:46 Відповісти
Треба бути дуже й дуже обережними! Схоже, що ФСБ зрозуміло, що путін - вже навіть не хрома качка, а дохла, і ********** пригожина у велику політику, щоб поміняти старий труп на свіжого, злого та енергійного урку, який допоможе рашці перемогти у цій війні. Чи хоча б зменшить ганьбу поразки.
23.06.2023 14:05
23.06.2023 14:05 Відповісти
Капець, коли він стане презіком РФ, Україні прийдеться вести з ни переговори, це повний треш, але краще дауна Путіна.
23.06.2023 14:14
23.06.2023 14:14 Відповісти
Чим саме?
23.06.2023 14:42
23.06.2023 14:42 Відповісти
А ідіоти схильні робити заяви опираючись на те що їм подобається чути. Цей пижик слізки показав, українців похвалив і глибинний хохол засяяв хохляцькою гордістю, яка грунтується на крові українських воїнів. І плювати на страчених і закатованих вагінерською бандою українців.
23.06.2023 15:48
23.06.2023 15:48 Відповісти
час вже розвішувати на рашці такі плакати: "Откажись от фанфурика - купи унитаз российскому солдату!!" ))))))))))
23.06.2023 14:18
23.06.2023 14:18 Відповісти
Ну вот, а вы говорите, что нет хороших русских.
23.06.2023 14:26
23.06.2023 14:26 Відповісти
У пыни проблемы на работе. До многих там уже дошло что он просто тупой жулик
23.06.2023 14:26
23.06.2023 14:26 Відповісти
Пригожин похож на Ленина, если запад его поддержит, то может свергнуть карлика... Главное что его бойцы коренные отмороженные и подготовленные... Их невозможно отследить, предугадать... Они невидимы в рашке и это очень удобно для запада...
23.06.2023 19:44
23.06.2023 19:44 Відповісти
 
 