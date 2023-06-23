Пригожин про реакцію африканських лідерів на стан "другої армії" світу: "Как армия РФ докатилась до такого чудовищного позора?". ВIДЕО
Після початку повномасштабного вторгнення деякі лідери африканських держав дуже здивувалися великим втратам армії РФ в Україні та надзвичайно низькому рівню підготовки російських військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів терорист та власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
"Після початку війни та перших ударів ЗСУ у відповідь, африканські лідери масово зв'язувалися зі мною і всі питали одне і те ж: "Як Росія могла докотитися до такої дикої ганьби?". Друга армія світу? Це була піарна мильна бульбашка!", - каже Пригожин.
Топ коментарі
+10 5 копійок
показати весь коментар23.06.2023 13:21 Відповісти Посилання
+9 Oleg Mamont
показати весь коментар23.06.2023 13:24 Відповісти Посилання
+8 Олег Каз
показати весь коментар23.06.2023 13:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- С большим удовольствием могу вам услужить, - ответил Швейк, снимая свой ремень. - Я ещё ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне…
воно буде патякати абсолютно все, що буде збурювати громадськість.
Наприклад почне вихваляти Бандеру.
Но от тайги до британских морей
Армия Орды всех ****.
Не тільки як російська армія "докотилася", а як вся росія докотилася до того, що сьогодні випрошує примітивну зброю у країн (Китай, Іран, Індія), яких ще 50 років тому вона сама витягувала з болота феодалізму і невігластва
Справжня бойова підготовка в совку закінчилася після того, коли у них з'явилася ЯЗ. Совок знав, що на нього ніхто не нападатиме. Тому плани бойової підготовки просто не виконувалися. Писар сидів та заповнював журнали бойової підготовки, розставляючи оцінки навмання. Лише під час інспекцій провадилися показово справжні заняття. Інспектори покидали в/ч -- все поверталося на свої місця: господарські роботи і т.п. Восени -- "уборка_урожая", заготовлення овочів для частини. Все це перейняла росія. Власне, й Україна також. Але нас біда 2014р. чогось таки навчила. А вони думали, що тупнуть ногою і українці повтікають. Але українці затяті і непоступливі.
Я считаю не правильно публиковать мнение террориста номер 2, с его разрешения отрезали головы воинам ВСУ.
А Путин росказывал африканцам которые недавно приехали к нему с "Мирным планом", что они вывели войска чтобы остановить бойну и пойти на переговори, но его обдурили... ездил им по ушам общался как с дебилами.