Штурм російських позицій на півдні Бахмуту. 24 ОШБ "Айдар", березень 2023. ВIДЕО

Березень 2023 року. ЗСУ проводять контратакуючі дії з метою зупинити ворога та не дати можливість взяти місто Бахмут в оперативне оточення. 24 ОШБ "Айдар" при вогневій підтримці 5 ОШБр штурмують російський позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти штурму російських позицій на півдні Бахмуту опубліковані на каналі Бутусов плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я - дівчинка. Мене не розглядали на штурмову авіацію", - штурман транспортних літаків Вікторія Кузнєцова. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3642) Бахмут (1566)
дуже потужно, злагоджено, з математичним розрахунком красені і ***** що командир говорить на російській мові, згодом всі будемо розмовляти на солов'їній
23.06.2023 16:27 Відповісти
Героям Слава смерть ворогам !!!
23.06.2023 16:36 Відповісти
""Але в мене для вас погані новини. Браві кіношні успішні кавалерійські штурми, які ви так любите дивитись у тіктоках, і де такий набір якостей, в теорії, може стати в нагоді - здебільшого закінчуються розй#бом "кавалеристів" вхлам. Дев'ять з десяти відосиків таких штурмів ви не бачите, бо нема кому гоупрошку з сіряка дістати, щоб вас контентом розважити.

Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.

А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ може закінчуватись максимально харошимі руськімі.

Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.

Але ніт.

Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.

Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Джерело:
23.06.2023 19:45 Відповісти
 
 