Штурм російських позицій на півдні Бахмуту. 24 ОШБ "Айдар", березень 2023. ВIДЕО

Березень 2023 року. ЗСУ проводять контратакуючі дії з метою зупинити ворога та не дати можливість взяти місто Бахмут в оперативне оточення. 24 ОШБ "Айдар" при вогневій підтримці 5 ОШБр штурмують російський позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти штурму російських позицій на півдні Бахмуту опубліковані на каналі Бутусов плюс.

