УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5236 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 877 7

Український снайпер ліквідував окупанта з відстані 420 метрів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку снайпер із позивним "Даня" із групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького ліквідував ворога з відстані 420 метрів.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Штурм російських позицій на півдні Бахмуту. 24 ОШБ "Айдар", березень 2023. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4370) снайпери (365)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже восьмий раз кажуть.. і знайшли чим пишатися проти Канадських 3км..
показати весь коментар
23.06.2023 16:45 Відповісти
спробуй повтори, розумник безтолковий
показати весь коментар
23.06.2023 17:30 Відповісти
то класичні снайпери більше як 800м, зброя в них їнша, а це марксмен - піхотний снайпер до 800м
показати весь коментар
23.06.2023 18:41 Відповісти
Влучному хлопцю «Дані» респект
показати весь коментар
23.06.2023 16:47 Відповісти
Как то в связи с тем что я оказался лучший по стрельбе, отправили защищать честь университета в военный городок, и там стреляли уже из калаша по силуэтам, падающим , на 300 и 500 метров, короткими очередями по 2 патрона, 12 очередей. Из 12 у меня 11 раз упал человечек, а 12 ый , как сказал солдат, глядя в бинокль, " в яйца попал"

Это я насчёт того что тут 450 м и целая статья...
Раньше про 1 км писали
показати весь коментар
23.06.2023 18:56 Відповісти
Історія сталась здається в 2015 році...

В мене молода, але толкова журналістка ( років так 24 десь) заради картинки для сюжету попросилась на навчаннях Нацгвардії стрільнути разок зі снайперської гвинтівки. Звісно ж, до того жодного разу не стріляла.

Яке ж було в мене здивування, коли вон цим пострілом вцілила у мішень на відстані чи то 400, чи то 600 метрів, вже не пам'ятаю.
показати весь коментар
23.06.2023 19:15 Відповісти
У мене дружина цілій роті "носа втерла" Запропонував їй пострілять Погодилася До того стріляла тільки з "пневматички" в тирі і ТОЗ-8 Прйшла з коляскою Малу вручили бійцю з очеплення Лягла на позицію Дав АКМ Висадила магазин Розбила повністю "яблуко" Забрала коляску і пішла Бійці на неї "квадратними очима" дивилися
показати весь коментар
23.06.2023 19:22 Відповісти
 
 