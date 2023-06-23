Український снайпер ліквідував окупанта з відстані 420 метрів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
На Бахмутському напрямку снайпер із позивним "Даня" із групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького ліквідував ворога з відстані 420 метрів.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Это я насчёт того что тут 450 м и целая статья...
Раньше про 1 км писали
В мене молода, але толкова журналістка ( років так 24 десь) заради картинки для сюжету попросилась на навчаннях Нацгвардії стрільнути разок зі снайперської гвинтівки. Звісно ж, до того жодного разу не стріляла.
Яке ж було в мене здивування, коли вон цим пострілом вцілила у мішень на відстані чи то 400, чи то 600 метрів, вже не пам'ятаю.