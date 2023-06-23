УКР
Зеленський про ситуацію з укриттями: По всій країні висновки невтішні. Будуть кадрові рішення. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО зазначив, що через незадовільну ситуацію з укриттями будуть кадрові рішення.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Найважливіше: міністри Клименко та Камишін представили перші зведені підсумки перевірки укриттів у регіонах нашої держави: Клименко – по всій країні, Камишін – щодо Києва. Загалом сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах, містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно.

Висновки невтішні. Майже по всій країні. Це і Київ, і Запоріжжя, і Харків, і Дніпро, і Конотоп, і Біла Церква, і багато інших міст. Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, – інші пріоритети. Кадрові рішення будуть", - сказав він.

За словами Зеленського, доступні та надійні укриття по всій країні мають бути й будуть пріоритетом для керівників усіх рівнів.

"Генеральний прокурор поінформував РНБО про позовну роботу органів прокуратури для повернення приміщень укриттів, які були незаконно виведені з власності громад. На сьогодні – вже понад 400 таких позовів по країні, робота триває.

Прем’єр-міністр Шмигаль доповів також щодо складної ситуації зі станом мостів і мостових переходів. Найбільші міста, зокрема Київ. Стан відверто небезпечний. Є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні. Відповідальний за перевірку віце-премʼєр-міністр Кубраков", - додав президент.

Також дивіться: Зеленський провів засідання РНБО: Обговорили стан укриттів, відповідальність за корупцію в судовій системі та виконання рекомендація для членства в ЄС. ВIДЕО

Зеленський Володимир РНБО
+18
А хто же их назначал туда, на места? Как и 10 голов районов Киева? Уж не Вовины ушки оттуда торчат, из тех назначений? Ушки и рыльце. Такое зелёное зелёное, свинячье рыльце?
23.06.2023 17:00 Відповісти
+16
+15
А по корупції все ок?
23.06.2023 16:59 Відповісти
то інше! то не на часі, бо путин нападе!
показати весь коментар
23.06.2023 17:26 Відповісти
Так, почни з себе!?!

Як ти будував укриття до 2022? Ніяк!

Не треба тримати усіх за лохів, та акваріумних рибок.

Усі ходи записані.
23.06.2023 17:45 Відповісти
та й кадрові рішення зарано проводити
з початку розслідування
скільки бабла списали на укриття?
де то бабло чи та робота??
як що ********, в тюрму з конфіскацією а доти рулить ВО
аж потім кадрові рішення..
23.06.2023 19:23 Відповісти
"кадрові рішення" - невже головний кадр сам звільниться?
23.06.2023 17:30 Відповісти
Эту, не кошерную, свинью от бюджетного корыта не оттянуть и трактором.
26.06.2023 07:47 Відповісти
Если у Зеленского свинячье рыльце, то что тогда у Порошенко?
23.06.2023 20:51 Відповісти
Прозрів. А кого поназначав? Вони і відповідати мають. Але замінити хочуть Кличка. Не потрібно київлянам самим собі вибирати голову. За них офіс подумає.
23.06.2023 17:01 Відповісти
Делегувати повноваження воно не навчилось, але перекладати відповідальність - аж бігом...
23.06.2023 17:09 Відповісти
здрастье! вы всё врёте! А ермаку повноваження президента кто передал?
23.06.2023 17:29 Відповісти
То не ті повноваження))
23.06.2023 18:19 Відповісти
Для этого есть Ермак. Все записывают внимательно

23.06.2023 18:34 Відповісти
буратінка, ти не повіриш! У нас в Украіні ситуація з президентом невтішна.
23.06.2023 17:12 Відповісти
Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, - інші пріоритети. Кадрові рішення будуть. -- -Значит мала зелена мавпа все -таки вирішила відсторонити Кличка, і піти буром на киян. Побачимо, чи вдасться)
23.06.2023 17:24 Відповісти
Єдине вірне кадрове рішення - це послати усю зелену плісняву за руzzким кораблем.
23.06.2023 17:25 Відповісти
неужели клоун в отставку собрался?
23.06.2023 17:25 Відповісти
Пройшло 4 роки і гаранта осінило, - турбота про Українців!!
А раніше московська агентура блокувала правду та забороняла це робити…
Разумков Рябошапка Венедиктова Богдан, можуть це офіційно засвідчити, якщо проводитимуть слідство…
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

Армія! Мова! Віра!
23.06.2023 17:30 Відповісти
Кличка нужно уволить?
23.06.2023 17:32 Відповісти
На виборах Кияни вирішать самі.
23.06.2023 17:40 Відповісти
До виборів ще дожити при зелених треба, ось мер Чернігова вже не мер А Кличко навіть виговор зробити главам районних зеленим адміністраціям. Да і бюджет Києва витрачають зелені
26.07.2023 09:14 Відповісти
Сподіваюсь, що все це не заради Кличка затіяли...
23.06.2023 17:35 Відповісти
Все в стилі кварталу 95.. через 1,5 роки.. через більш ніж 3 роки ПреЗЄденства.. воно помітило що укриттів немає.. ботреба ж було велике крадівництво робити.. може щє через рік помітить що він обісрався?!
23.06.2023 18:03 Відповісти
просто нема слів. що, вкраїнчики, зробили вас разом?
23.06.2023 18:28 Відповісти
Так так((в Уккраїні ще ті "кадри"((
23.06.2023 18:45 Відповісти
Та ти шо? Пам'ятаєш - якщо я порушу Закон, я піду???
Чого ти досі граєш пародію на президента?
Йди!!!
Сім'я зачекалася
23.06.2023 20:16 Відповісти
Давай Вова воров сади уже
23.06.2023 20:27 Відповісти
Давай вова сідай вже сам, на часі прийти й повинитися
23.06.2023 21:20 Відповісти
 
 