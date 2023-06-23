Зеленський про ситуацію з укриттями: По всій країні висновки невтішні. Будуть кадрові рішення. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО зазначив, що через незадовільну ситуацію з укриттями будуть кадрові рішення.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Найважливіше: міністри Клименко та Камишін представили перші зведені підсумки перевірки укриттів у регіонах нашої держави: Клименко – по всій країні, Камишін – щодо Києва. Загалом сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах, містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно.
Висновки невтішні. Майже по всій країні. Це і Київ, і Запоріжжя, і Харків, і Дніпро, і Конотоп, і Біла Церква, і багато інших міст. Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, – інші пріоритети. Кадрові рішення будуть", - сказав він.
За словами Зеленського, доступні та надійні укриття по всій країні мають бути й будуть пріоритетом для керівників усіх рівнів.
"Генеральний прокурор поінформував РНБО про позовну роботу органів прокуратури для повернення приміщень укриттів, які були незаконно виведені з власності громад. На сьогодні – вже понад 400 таких позовів по країні, робота триває.
Прем’єр-міністр Шмигаль доповів також щодо складної ситуації зі станом мостів і мостових переходів. Найбільші міста, зокрема Київ. Стан відверто небезпечний. Є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні. Відповідальний за перевірку віце-премʼєр-міністр Кубраков", - додав президент.
Як ти будував укриття до 2022? Ніяк!
Не треба тримати усіх за лохів, та акваріумних рибок.
Усі ходи записані.
з початку розслідування
скільки бабла списали на укриття?
де то бабло чи та робота??
як що ********, в тюрму з конфіскацією а доти рулить ВО
аж потім кадрові рішення..
Винний Кабінет міністрів України.
Між початком агресії і фактичним захопленням ядерного об'єкту часовий відрізок складає більше тижня.
Що повинна робити в такому стані влада України ?
1. Президент України і РНБО повинні прийняти рішення щодо ситуації.
2. Спеціалізований орган Кабінету міністрів, який відповідає за безпеку і ядерні матеріали, * Державна інспекція ядерного регулювання України, повинна провести процедуру блокування роботи АЕС, заблокувати технологічний доступ до систем АЕС, ввести в дію спеціалізований код безпеки, що унеможливлює відновлення роботи без процедури МАГАТЕ.
*ПОСТАНОВА від 20 серпня 2014 р. № 363Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
3. Кабінет Міністрів прийняти рішення про евакуацію персоналу з території станції персоналу і документації.
4. Президент України офіційно доводить до міжнародної спільноти заяву про втрату контролю за ядерним об'єктом і знімає з країни відповідальність за можливі наслідки.
Результат - противник отримує недsючий об'єкт, доступ до радіоактивних матеріалів заблоковано. Розблокування потребує колосальних інженерних зусиль і наявності спеціалізованої техніки.
Що з цього було зроблено ? Нічого.
Об'єкт здано в функціонуючому вигляді, технологічно дієвому, з можливістю довести в будь-який момент до стану техногенної аварії.
Винний президент України Зеленський
Винний Кабінет мінsстрів України.
Винний Державна інспекція ядерного регулювання України
Тепер другий тиждень Зеленський істерично переконує світ, що РФ збирається підірвати Запорізську АЕС. А хто дав агресору в руки такий засіб шантажу, Зеленський скромно замовчує .
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
А раніше московська агентура блокувала правду та забороняла це робити…
Разумков Рябошапка Венедиктова Богдан, можуть це офіційно засвідчити, якщо проводитимуть слідство…
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
Армія! Мова! Віра!
Чого ти досі граєш пародію на президента?
Йди!!!
Сім'я зачекалася