Зеленський про ситуацію з укриттями: По всій країні висновки невтішні. Будуть кадрові рішення. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО зазначив, що через незадовільну ситуацію з укриттями будуть кадрові рішення.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Найважливіше: міністри Клименко та Камишін представили перші зведені підсумки перевірки укриттів у регіонах нашої держави: Клименко – по всій країні, Камишін – щодо Києва. Загалом сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах, містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно.

Висновки невтішні. Майже по всій країні. Це і Київ, і Запоріжжя, і Харків, і Дніпро, і Конотоп, і Біла Церква, і багато інших міст. Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, – інші пріоритети. Кадрові рішення будуть", - сказав він.

За словами Зеленського, доступні та надійні укриття по всій країні мають бути й будуть пріоритетом для керівників усіх рівнів.

"Генеральний прокурор поінформував РНБО про позовну роботу органів прокуратури для повернення приміщень укриттів, які були незаконно виведені з власності громад. На сьогодні – вже понад 400 таких позовів по країні, робота триває.

Прем’єр-міністр Шмигаль доповів також щодо складної ситуації зі станом мостів і мостових переходів. Найбільші міста, зокрема Київ. Стан відверто небезпечний. Є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні. Відповідальний за перевірку віце-премʼєр-міністр Кубраков", - додав президент.

Також дивіться: Зеленський провів засідання РНБО: Обговорили стан укриттів, відповідальність за корупцію в судовій системі та виконання рекомендація для членства в ЄС. ВIДЕО