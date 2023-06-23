"Ніхто не знищував 60 "Леопардів" - це повна нісенітниця! Українці втратили два і це в Росії показували з різних ракурсів", - терорист Пригожин. ВIДЕО
Російські пропагандисти значно завищують успіхи армії РФ у знищенні німецьких танків "Леопард", що були передані українській армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив путінський олігарх і терорист Євген Пригожин. За його словами, українці втратили щонайбільше два "Леопарди".
"Через відсутність військових успіхів, керівництво Міноборони ретельно дурить президента і той отримує доповіді, як нічого не мають спільного з дійсністю. Формуються дві реальності: одна - на "землі", інша - на столі у президента. Саме тому ми цілими днями слухаємо про 60 знищених танків "Леопард", про тисячі знищених ворожих солдат. Відео знищеного "Леопарда", що циркулює у ЗМІ - це єдиний випадок, коли українці втратили два "Леопарда", один Т-72 і кілька "Бредлі", напоровшись на нашу авіацію. Все це показується з різних ракурсів. Ніхто не знищував 60 "Леопардів" - це повна нісенітниця! Шойгу живе за принципом - щоб у брехню повірили, то вона має бути безмірною!", - каже терорист.
В мірє жівотних...
Але орки не хочуть отрезвлятись... бо правда буде ще гірша...
разлили маслоналили "Новичок"
На що розраховували?
Це - пройоп командирів ...
Щось новеньке...
Якщо застосувати старий, ще радянський метод "читання між рядків", якщо оцінити не тільки факти, що викладаються, а й те, ЯК вони викладаються, то вважатимемо, що 23.06.2023 Євген Вікторович Пригожин розпочав свою президентську кампанію. І ще це означає, що у путіна вперше з'явиться не карикатурний клоун-суперник, типу вічного кандидата Жириновського, а реальний супротивник, сильний, грозний, небезпечний.
Як він зробить, так буде.
Камнепад у горах починається з маленького камінчика.
Зніме Пригожин своїх головорізів, і посипатиметься контрольована ділянка, посипатиметься ділянка, посипатиметься весь південний фронт, посипатиметься фронт, посипатиметься росія
Туди їм і дорога, кращого не заслужили. Ні росія, ні пригожин
У своїй заяві Прігожин звинувачує їх у "навмисному геноциді російського народу, вбивстві десятка тисяч російських громадян та передачі російських територій Україні".