"Ніхто не знищував 60 "Леопардів" - це повна нісенітниця! Українці втратили два і це в Росії показували з різних ракурсів", - терорист Пригожин. ВIДЕО

Російські пропагандисти значно завищують успіхи армії РФ у знищенні німецьких танків "Леопард", що були передані українській армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив путінський олігарх і терорист Євген Пригожин. За його словами, українці втратили щонайбільше два "Леопарди".

"Через відсутність військових успіхів, керівництво Міноборони ретельно дурить президента і той отримує доповіді, як нічого не мають спільного з дійсністю. Формуються дві реальності: одна - на "землі", інша - на столі у президента. Саме тому ми цілими днями слухаємо про 60 знищених танків "Леопард", про тисячі знищених ворожих солдат. Відео знищеного "Леопарда", що циркулює у ЗМІ - це єдиний випадок, коли українці втратили два "Леопарда", один Т-72 і кілька "Бредлі", напоровшись на нашу авіацію. Все це показується з різних ракурсів. Ніхто не знищував 60 "Леопардів" - це повна нісенітниця! Шойгу живе за принципом - щоб у брехню повірили, то вона має бути безмірною!", - каже терорист.

