УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5122 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
14 106 40

"Ніхто не знищував 60 "Леопардів" - це повна нісенітниця! Українці втратили два і це в Росії показували з різних ракурсів", - терорист Пригожин. ВIДЕО

Російські пропагандисти значно завищують успіхи армії РФ у знищенні німецьких танків "Леопард", що були передані українській армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив путінський олігарх і терорист Євген Пригожин. За його словами, українці втратили щонайбільше два "Леопарди".

"Через відсутність військових успіхів, керівництво Міноборони ретельно дурить президента і той отримує доповіді, як нічого не мають спільного з дійсністю. Формуються дві реальності: одна - на "землі", інша - на столі у президента. Саме тому ми цілими днями слухаємо про 60 знищених танків "Леопард", про тисячі знищених ворожих солдат. Відео знищеного "Леопарда", що циркулює у ЗМІ - це єдиний випадок, коли українці втратили два "Леопарда", один Т-72 і кілька "Бредлі", напоровшись на нашу авіацію. Все це показується з різних ракурсів. Ніхто не знищував 60 "Леопардів" - це повна нісенітниця! Шойгу живе за принципом - щоб у брехню повірили, то вона має бути безмірною!", - каже терорист.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танк Леопард-2А4, який підірвався на міні та втратив гусеницю, евакуйовано для ремонту у тил. ВIДЕО

Автор: 

танк (2113) Шойгу Сергій (632) ПВК Вагнер (1546) Пригожин Євген (522) Leopard (142)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Ще один кандидат, на "хорошего русского"...
показати весь коментар
23.06.2023 16:57 Відповісти
+10
Пригожин - ворог, але ці його слова плюсую.
показати весь коментар
23.06.2023 16:57 Відповісти
+8
Вата вату смалилить. Дійшли що бувший головний нитік гіркінь поливає лайном прігожіна, за ниття.
В мірє жівотних...
показати весь коментар
23.06.2023 17:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще один кандидат, на "хорошего русского"...
показати весь коментар
23.06.2023 16:57 Відповісти
це точно. щось вони розбазікалися. раніше такого собі не позволяли. дивно-дивно
показати весь коментар
23.06.2023 18:05 Відповісти
Прям-таки. Загадайте Гіркіна - свого часу такого наговорив, що я гадав, чому він досі живий.
показати весь коментар
23.06.2023 18:39 Відповісти
Пригожин - ворог, але ці його слова плюсую.
показати весь коментар
23.06.2023 16:57 Відповісти
Вата вату смалилить. Дійшли що бувший головний нитік гіркінь поливає лайном прігожіна, за ниття.
В мірє жівотних...
показати весь коментар
23.06.2023 17:01 Відповісти
Диркін-особливо небезпечний рашист.єдина його претензія до фуйла в тому що він досі не знищив України.А прігожин вже зрозумів що війну кацапи вже просрали і готує зебидло до виходу з України про що він нещодавно сказав;єдиний вихід віддати Україні окуповані території.для диркіна та інших ******** рашистів Прігожин вже заготовив черенки від саперних лопат.
показати весь коментар
23.06.2023 19:09 Відповісти
Завершивши розпочате, повернемося на фронт, захищати Батьківщину (с) пригожин
показати весь коментар
24.06.2023 00:43 Відповісти
Або за ним стоїть якесь кацапське шме ес бе або його скоро придушать. Або взагалі це якесь потрійне дно з кремлівським сценарієм.
показати весь коментар
23.06.2023 17:03 Відповісти
та в того персонажа стільки грошей і така воєнна сила що він сам на московії кого хош придушить з кадиркою включно.
показати весь коментар
23.06.2023 18:07 Відповісти
Насколько правда - не знаю. Но читал что за ним стоит ГРУ. Они вроде как и армейские, но типа "элита" и очень не довольны оленеводом.
показати весь коментар
23.06.2023 18:28 Відповісти
Може це робиться для приниження зс рф у порівнянні з його "вагнєром": у них там "тіпа канфлікт".
показати весь коментар
23.06.2023 17:05 Відповісти
Прігожин - мразота, звісно, але цей базар для кацапів отрезвляющий... і на корись нам..
Але орки не хочуть отрезвлятись... бо правда буде ще гірша...
показати весь коментар
23.06.2023 17:06 Відповісти
Що ж це діється! «Астанавитесь!» ))))
показати весь коментар
23.06.2023 17:08 Відповісти
Жабогадюкинг во всей красе ))).
показати весь коментар
23.06.2023 17:08 Відповісти
Петров и Мишкин уже разлили масло налили "Новичок"
показати весь коментар
23.06.2023 17:09 Відповісти
Питання в іншому: чому в тієї бронегрупи не.було прикриття від повітря фронтовою ППО?
На що розраховували?
Це - пройоп командирів ...
показати весь коментар
23.06.2023 17:11 Відповісти
Да, тут скоріше не успіх русоскота. а наш прорахунок, при чому примитивний.
показати весь коментар
23.06.2023 17:17 Відповісти
ППО на все не вистачає.
показати весь коментар
23.06.2023 17:26 Відповісти
П*дарас-правдоруб?!
Щось новеньке...
показати весь коментар
23.06.2023 17:21 Відповісти
Новий проукраїнський блогер. Десь від заздрощів рюмсає одине маленьке арєстовічь )
показати весь коментар
23.06.2023 17:22 Відповісти
і шо ви скажете
показати весь коментар
23.06.2023 17:26 Відповісти
Кажуть, що Пригожин "ручний собака путіна". Може, так і було... Але сьогодні так не є. Собака розлютився і зірвався з ланцюга. Так путіна та його найближче оточення ніхто ногами не тупцював за всі 23 роки путінського режиму. Нємцова на один тільки вираз "Він *******" убили, Ходорковський за слова в сто разів менш гострі відсидів десятку, Навальний і зараз гниє в колонії.
Якщо застосувати старий, ще радянський метод "читання між рядків", якщо оцінити не тільки факти, що викладаються, а й те, ЯК вони викладаються, то вважатимемо, що 23.06.2023 Євген Вікторович Пригожин розпочав свою президентську кампанію. І ще це означає, що у путіна вперше з'явиться не карикатурний клоун-суперник, типу вічного кандидата Жириновського, а реальний супротивник, сильний, грозний, небезпечний.
показати весь коментар
23.06.2023 17:27 Відповісти
Все вірно Ви написали, але не врахували дрібничку - у Пригожина майже 50 тис. вояків, які з його рук годуються. Їм пох... Путін, Шойгу та сама Росія. Спустивши з ланцюга цих "джентельменів удачі" Пригожин оголить фронт, найманці ломануться в Росію, благо є що грабувати, а там і громадянська війна не за горами. Десь так.
показати весь коментар
23.06.2023 17:51 Відповісти
Так і є, виходить, що сьогодні доля росії в руках Пригожина.
Як він зробить, так буде.
Камнепад у горах починається з маленького камінчика.
Зніме Пригожин своїх головорізів, і посипатиметься контрольована ділянка, посипатиметься ділянка, посипатиметься весь південний фронт, посипатиметься фронт, посипатиметься росія
Туди їм і дорога, кращого не заслужили. Ні росія, ні пригожин
показати весь коментар
23.06.2023 18:07 Відповісти
Типа апазіция. Тіпа у нас тоже свобода слова.
показати весь коментар
23.06.2023 17:29 Відповісти
пригожина понесло
показати весь коментар
23.06.2023 17:30 Відповісти
Прігожин подав заяву до СК із проханням про арешт Шойгу та Герасимова.

У своїй заяві Прігожин звинувачує їх у "навмисному геноциді російського народу, вбивстві десятка тисяч російських громадян та передачі російських територій Україні".
показати весь коментар
23.06.2023 17:33 Відповісти
soigu i gerasimova vriatly kto to mozet sniat,jesly paprobujet budet kacapstane vojeni perevorot.povar togda sbezit pervim
показати весь коментар
23.06.2023 18:11 Відповісти
Зараз Пригожин наш ситуативний союзник. Плюс він максимальний людоїд, але думаю він був би говолою Мордора то не думав би в сторону ЯО - криша в нього не настільки протікла
показати весь коментар
23.06.2023 18:14 Відповісти
Він вже висловився з цього приводу.категорично Ні.
показати весь коментар
23.06.2023 19:14 Відповісти
пригоженко - наш козак ) йому просто треба заплатити, щоб він набирав росіян, які б вбивали інших росіян )
показати весь коментар
23.06.2023 18:21 Відповісти
головний рашистський непізд.ун
показати весь коментар
23.06.2023 18:26 Відповісти
мабуть 60 комбайнів і тракторів
показати весь коментар
23.06.2023 18:28 Відповісти
Те що з путлєром нема про що вести переговори,це вірно. А може з цим Пригожиним треба проводити переговори? Він звісно нечисть,вбивця і міжнароднийи злочинець, але на росії він найбільш в адекваті, видно що оцінює ситуацію об"єктивно. Дивлячись це відео, іноді виникає навіть враження, що він хоче перейти на бік ЗСУ, по крайній мірі він хвалить ЗСУ, говорить які вони молодці, а армію рашки називає недолугими і "мразями"
показати весь коментар
23.06.2023 19:02 Відповісти
Пригожин и Гиркін гандони ще ті, але їхні монологи і інтерв'ю для мене це просто золото. Я займаюсь антикацапською пропагандою з NAFO на Twitter, після того як Twitter купив Маск, він вернув все про Трампівське і ультра праве про кацапське гівно в Twitter. Крім того кацапи приблизно рік тому найняли неймовірну кількість клік фармовських африканських і азіатських тролів. Одне таке відео від Прихожина зберігає багато часу щоб затикати роти кацапським любителям на Заході.
показати весь коментар
23.06.2023 19:55 Відповісти
Пригожин скажи откровенно уже что путин *****. Не ссы.
показати весь коментар
23.06.2023 20:25 Відповісти
Нормальный будущий президент России.
показати весь коментар
23.06.2023 20:43 Відповісти
Керівник терористичної організації, майбутній президент?! І хто буде вести переговори з бувшим терористом?
показати весь коментар
23.06.2023 22:52 Відповісти
кобе Черчилль и Рузвельт кровавые руки жали. Realpolitik такая Realpolitik.
показати весь коментар
24.06.2023 00:49 Відповісти
 
 