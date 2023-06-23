"Було їхнє – стало наше": Укроборонпром відновив для ЗСУ трофейний танк Т-90. ВIДЕО

Державний концерн "Укроборонпром" відновив трофейний танк-потопельник Т-90. Його кинули окупанти, а наші військові згодом витягнули його з води. Відтепер трофейний танк після комплексного відновлення вже на полі бою.

Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому, передає Цензор.НЕТ.

"Було їхнє – стало наше. На відео – "потопельник", трофейний Т-90, який кинули окупанти і який потім витягнули з води наші військові. На фото — трофей після комплексного відновлення нашими працівниками – героями оборонки. Танк вже воює проти колишніх господарів", - написали у дописі.

