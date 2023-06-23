"Було їхнє – стало наше": Укроборонпром відновив для ЗСУ трофейний танк Т-90. ВIДЕО
Державний концерн "Укроборонпром" відновив трофейний танк-потопельник Т-90. Його кинули окупанти, а наші військові згодом витягнули його з води. Відтепер трофейний танк після комплексного відновлення вже на полі бою.
Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому, передає Цензор.НЕТ.
"Було їхнє – стало наше. На відео – "потопельник", трофейний Т-90, який кинули окупанти і який потім витягнули з води наші військові. На фото — трофей після комплексного відновлення нашими працівниками – героями оборонки. Танк вже воює проти колишніх господарів", - написали у дописі.
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
Армія! Мова! Віра!
Ганьба.
Як вони виготовляли танки для Таїланду, а не для України.
Як вони забезпечували ******** озброєнням ЗСУ до війни.
Які розміри посадових окладів мав (е) кірівництво. Сотник тисяч доларів чи гривен?
Про замісткика керівника журналіста Наема та его «діяльність».
Про інші корупціонер скандали…
Не соромтеся. Викладай