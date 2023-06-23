УКР
8 571 9

"Було їхнє – стало наше": Укроборонпром відновив для ЗСУ трофейний танк Т-90. ВIДЕО

Державний концерн "Укроборонпром" відновив трофейний танк-потопельник Т-90. Його кинули окупанти, а наші військові згодом витягнули його з води. Відтепер трофейний танк після комплексного відновлення вже на полі бою.

Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому, передає Цензор.НЕТ.

"Було їхнє – стало наше. На відео – "потопельник", трофейний Т-90, який кинули окупанти і який потім витягнули з води наші військові. На фото — трофей після комплексного відновлення нашими працівниками – героями оборонки. Танк вже воює проти колишніх господарів", - написали у дописі.

танк (2113) Укроборонпром (1744)
Низький уклін Захисникам України та їх Сім'ям!!
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

Армія! Мова! Віра!
23.06.2023 18:03 Відповісти
Інструкція від Тараса Григоровича: "І вражою злою кров'ю волю окропіте."
23.06.2023 18:06 Відповісти
Якби Шевченко встав і побачив, що який Порошенко президент, попросився б назад у могилу.
25.06.2023 02:35 Відповісти
Й ім'я йому треба дать "Дана" - богиня води в слов'янській міфології, покровителька річок, струмків і водойм
23.06.2023 18:14 Відповісти
Головне, аби тепер на підприємство, яке займалось відновленням не запросили Ґ+Ґ зробити сюжетик для телемарафону.
23.06.2023 18:22 Відповісти
Оце так досягнення концерну! Один танк…
Ганьба.
23.06.2023 18:25 Відповісти
Остолоп! Вони масово Т-64 відновлюють і трофейні Т-72 і Т-80 А цей танк - просто "різноманіття у меню"
23.06.2023 18:31 Відповісти
Хлопчик, розкажи мені більше про «хероічну роботу» державного концерну Укробоонпром.

Як вони виготовляли танки для Таїланду, а не для України.

Як вони забезпечували ******** озброєнням ЗСУ до війни.

Які розміри посадових окладів мав (е) кірівництво. Сотник тисяч доларів чи гривен?

Про замісткика керівника журналіста Наема та его «діяльність».

Про інші корупціонер скандали…

Не соромтеся. Викладай
23.06.2023 19:12 Відповісти
"Хлопчика" шукай у дзеркалі Так зручніше А що робиться зараз у "Укроборонпромі" - не "мериканця на "Цензорі" справа
23.06.2023 19:27 Відповісти
 
 