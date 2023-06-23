УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4914 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
22 080 48

Окупант стік кров’ю і помер, бо свій медичний турнікет прив’язав до бронежилета будівельними стяжками. ВIДЕО 18+

Наочний посібник від окупанта як не потрібно вішати турнікет на спорядження. У момент, коли потрібно було себе рятувати, окупант не зміг відчепити свій турнікет і стік кров’ю. А все тому, що він прикріпив його будівельними стяжками до бронежилета.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Не знаю, можливо, у російській армії турнікет на вагу золота чи він просто боявся його загубити, тому закріпив будівельними стяжками? Але в необхідний момент, коли треба було його використати, не зміг відчепити та стік кров'ю", - написав Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Було їхнє – стало наше": Укроборонпром відновив для ЗСУ трофейний танк Т-90. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18514)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Молодець, справжній хорошій русскій, а не то шо ті шо пачками наїхали в Україну
показати весь коментар
23.06.2023 18:09 Відповісти
+24
Щоб не вкрали, і не відібрали сильніші. Як кацап жив безглуздо, так і помер. І добре.
показати весь коментар
23.06.2023 18:17 Відповісти
+20
Там по ходу кровотеча з стегнової артерії, досить близько до паху, як там турнікет накласти? Йому і так був би каюк. Кароче все закінчилось добре. )
показати весь коментар
23.06.2023 18:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодець, справжній хорошій русскій, а не то шо ті шо пачками наїхали в Україну
показати весь коментар
23.06.2023 18:09 Відповісти
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула.... хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно вже на одного вбивцю, терориста або гвалтівника.....меньше!
показати весь коментар
23.06.2023 19:48 Відповісти
робота українського снайпера - під яйця в артерію
турнікет від такого не рятує
показати весь коментар
23.06.2023 20:42 Відповісти
Это либо старое видео, которое я видел еще год назад, либо там такое повсеместно.
Они обычно пользуются жгутами на 90%. Это модный какой то.
показати весь коментар
23.06.2023 18:14 Відповісти
к такому турникету надо мозг в модарок давать.
показати весь коментар
23.06.2023 21:29 Відповісти
Нагороджується премією Дарвина
показати весь коментар
23.06.2023 18:14 Відповісти
Хароший руский не смог привязать себе оторванные гениталии так как привязал к бронежилету медицинский турникет. Это не есть плохо.
показати весь коментар
23.06.2023 18:16 Відповісти
Московіт, мабуть, таки виконав установку *****, усє вони підуть до Раю…, а Українці звільнять від них свою Батьківщину!!
показати весь коментар
23.06.2023 18:17 Відповісти
Щоб не вкрали, і не відібрали сильніші. Як кацап жив безглуздо, так і помер. І добре.
показати весь коментар
23.06.2023 18:17 Відповісти
Нехай не зупиняються-вони можуть закопувати аптечки , щоб не загубити!😁🎉🎉
показати весь коментар
23.06.2023 18:52 Відповісти
Туда йому й дорога!
показати весь коментар
23.06.2023 18:17 Відповісти
они турникетами унитазы тащят....
показати весь коментар
23.06.2023 18:18 Відповісти
це не гумка совкова це ******** засіб і орки отримують його під сурову відповідальність - краще здохнути, ніж загубити...
показати весь коментар
23.06.2023 18:19 Відповісти
Колись давно в совку вибухнув затрофеєний італійський корабель, багато матросиків втопилось бо не зняли робу і кирзаки - "старшина убет если потеряем"
показати весь коментар
23.06.2023 18:50 Відповісти
Це був Giulio Cesare, який московія перейменувала на новоросійськ. Його підірвали італійські диверсанти
показати весь коментар
23.06.2023 20:09 Відповісти
Хароший руzzкій…
показати весь коментар
23.06.2023 18:21 Відповісти
Наглядная демонстрации, почему в рф не снимают фильмы ужасов.
Они (внутри фильма ужасов) ТАМ ЖИВУТ!
показати весь коментар
23.06.2023 18:22 Відповісти
Ніж не входить в боєкомплект ?.
показати весь коментар
23.06.2023 18:27 Відповісти
не думаю, шо ножем з боєкомплекта буде так просто перерізати кабельбіндер
показати весь коментар
23.06.2023 18:32 Відповісти
путину ****** на горле надо турникет завязать!
показати весь коментар
23.06.2023 18:27 Відповісти
а коли б він не закрепив турнікет кабельбіндером, його могли б вкрасти солдати нато ))
показати весь коментар
23.06.2023 18:29 Відповісти
Таке місце, що і турнікет не поміг би.
показати весь коментар
23.06.2023 18:29 Відповісти
"хорошо бы, чтобы помучался" )))
показати весь коментар
23.06.2023 18:33 Відповісти
+18
показати весь коментар
23.06.2023 18:33 Відповісти
що, дитина розумом поiде? Хай вчиться що таке Московiя.
показати весь коментар
23.06.2023 18:44 Відповісти
Совок панове: прибиті топори, відра та лопати на пожежних щитах, пришиті хлястікі, простирадла і ковдри, зачинені на замок лєнінскіє комнати
показати весь коментар
23.06.2023 18:33 Відповісти
Проблемы с сердцем, дыханием и риск смерти: почему нельзя принимать калий йодид без необходимости
показати весь коментар
23.06.2023 18:34 Відповісти
Типичное совковое мышление кацапского раба....

На турникете стоит ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР, который какбы говорит рабу - "ПОТЕРЯЕШЬ, ГОЛОВУ СНЕСУ, зви3дюлей получишь от командира"....поэтому рабы все привинчивают болтами и гайками...чтобы не потерять...
показати весь коментар
23.06.2023 18:36 Відповісти
Там по ходу кровотеча з стегнової артерії, досить близько до паху, як там турнікет накласти? Йому і так був би каюк. Кароче все закінчилось добре. )
показати весь коментар
23.06.2023 18:40 Відповісти
К@ц@п йшов в Україну з надією вбити як найбільше українців.
показати весь коментар
23.06.2023 18:40 Відповісти
Ni, дбав щоб мамка пачку пельменів отримала
показати весь коментар
23.06.2023 23:45 Відповісти
Ну і накуя таке публікувати? Ви ще напишіть інструкцію як їм правильно воювати.
показати весь коментар
23.06.2023 18:46 Відповісти
А ножей у орков конечно нету...
показати весь коментар
23.06.2023 18:56 Відповісти
Думаю, що він ще якесь мав поранення. Судя по об'єму крові1-1,2 л, бедренна артерія.
Можливо больовий шок і повністю відключився поки не загнувся. Так що йому було не до якогось бандажу.
показати весь коментар
23.06.2023 19:14 Відповісти
Перебита пахова артерія, турнікет тут не поставиш.
Від такої рани стікають кров'ю за лічені хвилини, якщо не затиснути краї розриву судини спецінструментом.
В подібному стані загинув чоловік Тетяни Чорновол.
показати весь коментар
23.06.2023 19:19 Відповісти
Когда утонула подлодка Курск, выяснилось, что спасательные буйки привариваются намертво, потому что если буёк потеряется, интендант капитану плешь проест. Видимо, один раз покойному уже вставили пистон за турникет - и вот результат.
показати весь коментар
23.06.2023 19:19 Відповісти
Це в них наші інструктора.. не поширюйте бо їх викриють!!!
показати весь коментар
23.06.2023 19:28 Відповісти
І ще прикол про кацотурнікети - там бачите червоний хлястик? Він з клейонки!!! Коли руки в крові він буде вислизати.
Так що там подвійний захист!
показати весь коментар
23.06.2023 19:31 Відповісти
Це говорить про те, в якій головці був його мозок.
показати весь коментар
23.06.2023 20:13 Відповісти
Шкода що витратив час, а міг би спокійно забратися у пакєт і стати добрим рузькім.
показати весь коментар
23.06.2023 20:18 Відповісти
А міг сидіти вдома, потрахувать свою Акстісью і патякати на кухні про вєлічіє Раіссі... але нікого не вбиваючи.
показати весь коментар
23.06.2023 20:42 Відповісти
Похоже на паховую артерию, смерть через 4 минуты. Турникет не поможет.
показати весь коментар
23.06.2023 20:43 Відповісти
так виходить, що і від легшого поранення стік би. бо турнікету типа немає.
показати весь коментар
23.06.2023 21:32 Відповісти
xlavnoe turniket sbereg dlia saveckaga naroda
показати весь коментар
23.06.2023 23:46 Відповісти
хм, наврядчи він би йому допоміг
показати весь коментар
23.06.2023 21:30 Відповісти
Він зробив свій вибір, він отримав те на що заслуговує.
показати весь коментар
23.06.2023 21:34 Відповісти
Рана в області паху, ніякий турнікет його б не врятував.
показати весь коментар
23.06.2023 21:52 Відповісти
цель была не потерять турникет. цель достигнута
показати весь коментар
25.06.2023 00:00 Відповісти
 
 