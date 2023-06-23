Окупант стік кров’ю і помер, бо свій медичний турнікет прив’язав до бронежилета будівельними стяжками. ВIДЕО 18+

Наочний посібник від окупанта як не потрібно вішати турнікет на спорядження. У момент, коли потрібно було себе рятувати, окупант не зміг відчепити свій турнікет і стік кров’ю. А все тому, що він прикріпив його будівельними стяжками до бронежилета.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Не знаю, можливо, у російській армії турнікет на вагу золота чи він просто боявся його загубити, тому закріпив будівельними стяжками? Але в необхідний момент, коли треба було його використати, не зміг відчепити та стік кров'ю", - написав Бутусов.

