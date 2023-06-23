Окупант стік кров’ю і помер, бо свій медичний турнікет прив’язав до бронежилета будівельними стяжками. ВIДЕО 18+
Наочний посібник від окупанта як не потрібно вішати турнікет на спорядження. У момент, коли потрібно було себе рятувати, окупант не зміг відчепити свій турнікет і стік кров’ю. А все тому, що він прикріпив його будівельними стяжками до бронежилета.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
"Не знаю, можливо, у російській армії турнікет на вагу золота чи він просто боявся його загубити, тому закріпив будівельними стяжками? Але в необхідний момент, коли треба було його використати, не зміг відчепити та стік кров'ю", - написав Бутусов.
Топ коментарі
+36 Михайло Михайлович Іл #552486
показати весь коментар23.06.2023 18:09 Відповісти Посилання
+24 CrossFirenko
показати весь коментар23.06.2023 18:17 Відповісти Посилання
+20 Beta Human
показати весь коментар23.06.2023 18:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно вже на одного вбивцю, терориста або гвалтівника.....меньше!
турнікет від такого не рятує
Они обычно пользуются жгутами на 90%. Это модный какой то.
Они (внутри фильма ужасов) ТАМ ЖИВУТ!
На турникете стоит ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР, который какбы говорит рабу - "ПОТЕРЯЕШЬ, ГОЛОВУ СНЕСУ, зви3дюлей получишь от командира"....поэтому рабы все привинчивают болтами и гайками...чтобы не потерять...
Можливо больовий шок і повністю відключився поки не загнувся. Так що йому було не до якогось бандажу.
Від такої рани стікають кров'ю за лічені хвилини, якщо не затиснути краї розриву судини спецінструментом.
В подібному стані загинув чоловік Тетяни Чорновол.
Так що там подвійний захист!