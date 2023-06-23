УКР
16 490 16

Десантники 79 бригади під Красногорівкою захопили позиції окупантів, які ті тримали з 2014 року. ВIДЕО

Українські Десантно-штурмові війська вибили росіян з позицій у районі Красногорівки. Спочатку бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади провели дистанційне розмінування території, далі підірвали ворожий склад і пішли на штурм. Під час операції український танк з флангу відволікав сили ворога.

Кадри з бойовою роботою десантників показав український волонтер Юрій Бірюков, передає Цензор.НЕТ.

Автор: 

Красногорівка (108) 79 окрема десантно-штурмова бригада (204)
23.06.2023 18:36
23.06.2023 18:43
Слава ЗСУ ! Смерть ворогам !
23.06.2023 18:36
ми так радіємо всім успіхам наших, кожним 500 м. ми так пишаємося нашими. ми так вдячні. ми знаємо, якою ціною це все дістається. не завдяки, а всупереч всяким там сирським.
думаю, що от на харківщині був прорив, бо зєрмаки не знали про цей план. а тепер хтозна, може, знають все і кураторам своїм доповідають.
хоча от Zeinform ТГ пише, що ГЕнштаб послав їх, зермаків, сказав, що ніякими планами ділитися не буле. і це круто!!
23.06.2023 18:39
Це може пройти непоміченим, але подія знакова - ми вперше за цю війну звільнили землю, окуповану з 2014 року. Хоча, на початку війни пробували заходити в Горлівку, але, на жаль, не втримались.
23.06.2023 18:43
цифра 200 поруч з триколором виглядає дуже гармонійно, треба так завжди
23.06.2023 18:51
Вже не пам'ятаю точно коли, восени 14-го чи весною 15-го, наші танки були в Жданівці, навкруги Горлівки, Єнакієво всі сепари повтікали. Таку новину в той час мені радісно повідомив по телефону родич, що там жив і зміг виїхати звідти незадовго перед вторгненням. Але потім танки як по команді розвернулись і поїхали назад, а через кілька діб, майже тиждень, повернулись сєпари. Якось так. Як казав Штірліц - інформация к размишлєнію - хто здавав Донбас ?
23.06.2023 20:21
Слава ЗСУ! Смерть кацапським виродкам.
23.06.2023 18:44
Чудова новина
23.06.2023 18:44
я так розумію, ми просунулись на сторону старого донбабве? так тримати! Слава воїнам ЗСУ!
23.06.2023 18:51
Дивна річ... Я брав Красногорівку ще в серпні 2014....
23.06.2023 19:09
Це південніше Старомихайлівки.
23.06.2023 19:26
2 серпня було ви звільнили, але це поряд,хоча карта показує, що щось не та інформація.
23.06.2023 22:41
Головне закріпитися
23.06.2023 19:26
Просто неймовірна новина. Героям Слава!!!
23.06.2023 20:01
❤️ Дякуємо, хлопці.
23.06.2023 20:10
А навіщо зливати на публіку тактику проведення штурмової операції? Щоб ЗСУ не змогли скористатися нею в майбутньому проти решти окупантів?
24.06.2023 13:28
 
 