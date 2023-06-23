Десантники 79 бригади під Красногорівкою захопили позиції окупантів, які ті тримали з 2014 року. ВIДЕО

Українські Десантно-штурмові війська вибили росіян з позицій у районі Красногорівки. Спочатку бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади провели дистанційне розмінування території, далі підірвали ворожий склад і пішли на штурм. Під час операції український танк з флангу відволікав сили ворога.

Кадри з бойовою роботою десантників показав український волонтер Юрій Бірюков, передає Цензор.НЕТ.

