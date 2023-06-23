Десантники 79 бригади під Красногорівкою захопили позиції окупантів, які ті тримали з 2014 року. ВIДЕО
Українські Десантно-штурмові війська вибили росіян з позицій у районі Красногорівки. Спочатку бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади провели дистанційне розмінування території, далі підірвали ворожий склад і пішли на штурм. Під час операції український танк з флангу відволікав сили ворога.
Кадри з бойовою роботою десантників показав український волонтер Юрій Бірюков, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+30 Віктор Степаненко #550983
показати весь коментар23.06.2023 18:36 Відповісти Посилання
+18 IgorYakovlevich
показати весь коментар23.06.2023 18:43 Відповісти Посилання
+17 Claudia Smith #555257
показати весь коментар23.06.2023 18:39 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
думаю, що от на харківщині був прорив, бо зєрмаки не знали про цей план. а тепер хтозна, може, знають все і кураторам своїм доповідають.
хоча от Zeinform ТГ пише, що ГЕнштаб послав їх, зермаків, сказав, що ніякими планами ділитися не буле. і це круто!!