Наші бійці потрапили на протипіхотні міни на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку наші бійці, пересуваючись на броньованому автомобілі Humvee, декілька разів потрапили на протипіхотні міни.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов ПЛЮС, інформує Цензор.НЕТ.
Українська штурмова група на броньованих Humvee вела наступальні дії на одній з ділянок фронту. На відео видно, як кілька разів машини наїхали на протипіхотні міни. Момент зафільмував боєць від першої особи.
