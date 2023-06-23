УКР
Наші бійці потрапили на протипіхотні міни на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку наші бійці, пересуваючись на броньованому автомобілі Humvee, декілька разів потрапили на протипіхотні міни.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов ПЛЮС, інформує Цензор.НЕТ.

Українська штурмова група на броньованих Humvee вела наступальні дії на одній з ділянок фронту. На відео видно, як кілька разів машини наїхали на протипіхотні міни. Момент зафільмував боєць від першої особи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дрона-камікадзе вразили ворожий танк. ВIДЕО

Запорізька область ЗСУ
Топ коментарі
+57
Хлопці, Вам велика вдячність за роботу, яку робите.
23.06.2023 21:09
+34
Ось як західна бронетехніка рятує життя!
23.06.2023 21:15
+14
"Наші бійці потрапили на протипіхотні міни на Запорізькому напрямку." заголов, звісно, падлючий.
23.06.2023 21:21
Хлопці, Вам велика вдячність за роботу, яку робите.
23.06.2023 21:09
наші їбашать
23.06.2023 21:09
https://t.me/gruz_200_rus/6498 А это мальчики в трусиках под Геническом
23.06.2023 21:14
Ось як західна бронетехніка рятує життя!
23.06.2023 21:15
Любая бронетехника спасает жизнь от противопехотных мин, даже совдеповская.
23.06.2023 23:44
Канали пов'язані з вагнером:
"Нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК Вагнер. Много жертв. По информации бойцов-очевидцев удар был нанесен с тыловой стороны, то есть нанесен военными МО РФ."
23.06.2023 21:20
это зачем они так сделали?
23.06.2023 21:22
снаряды с опозданием доставили епта)
23.06.2023 21:24
это же ракеты а не снаряды.
23.06.2023 21:30
если ипсо то очееень жирное) тарантино отдыхает.....кажеться мне топорные фсбшники которые паляться на игре симс и синих тапках резиновых на такое не способны,.....реально заварушка начинаеться,ставлю на лысую ****** в замесе с оленеводом_)
23.06.2023 21:22
судячи скільки відірваних рук ніг і пуканів то дуже жирне іпсо получається
23.06.2023 21:26
не хочу хвалитись але це я розглядав як варіант ще місяць тому - бравісімо
23.06.2023 21:24
В ростов виїхав спецназ рф,для усмірєнія вагнерівців! Останні новини з болота.
23.06.2023 21:35
Ну а що дивного, кацапи ж не дебіли, всі зека мають годувати червяків, їх же не дарма на фарш пускали...
Відпустили тих кого потрібно а всіх інших закопають, бо дуже багато бачили та знають.
23.06.2023 21:48
Поки що - не вірю. Хоча...все можливо.
23.06.2023 21:50
"Наші бійці потрапили на протипіхотні міни на Запорізькому напрямку." заголов, звісно, падлючий.
23.06.2023 21:21
А шо не так?
24.06.2023 14:52
Хамви делают вещи!!!
23.06.2023 21:33
Навіть дивитися страшно.. Які Героїї наші хлопці і дівчата!! Слава ЗСУ!!
23.06.2023 21:33
хде мины ?
23.06.2023 21:35
Слава нашім бійцям,які їбашать кацапів!
23.06.2023 21:37
Вдалось вивезти із угорщини ще двох українських військовополонених --- итого 5
23.06.2023 21:37
Humvee разминувальная машина
23.06.2023 21:38
Объезжать мины надо через Белгород, Брянск и Курск, попутно навестив Курскую АЭС. Но Байден и Зеленский разрешают только на минные поля.
23.06.2023 21:38
Коллаборант Сальдо говорит, что оккупанты не смогут отремонтировать Чонгарский мост через 20 дней
23.06.2023 21:39
Не надто професійно їздити по незнайомій дорозі. Поставили б протитанкові міни й влаштували засідку - від них би за лічені хвилини лишився тільки спогад.
23.06.2023 21:55
а як професійно? свистіти з дивану??? підскажи бійцям, як потрібно.
23.06.2023 22:00
Я написав свою думку, після перегляду даного відео. Як треба - не знаю, я не військовий. Але точно не так як у відео.
23.06.2023 22:03
не знаю як.., але точно не так... так говорили моя бабка в 80 років. Як тоді посуватись і звільнювати наші землі від кацапа?
23.06.2023 22:46
Так і мама моя казала, коли я якусь роботу робив, та коли мені надоіла іі "наука", я дав ій в руки інструмент і сказаав :" Покажіть як ?", то вона мені відповіла:"Якби м вміла, то зробила би".
25.06.2023 06:55
А Хамвеям, хоч би що... посилають кацапів нах з їх монками і рухаються далі....
23.06.2023 21:57
"Пробили колесо ..."
24.06.2023 08:59
розкидати так протипіхотні міни - це п*дарство
24.06.2023 16:25
"'в мене для вас погані новини. Браві кіношні успішні кавалерійські штурми, які ви так любите дивитись у тіктоках, і де такий набір якостей, в теорії, може стати в нагоді - здебільшого закінчуються розй#бом "кавалеристів" вхлам. Дев'ять з десяти відосиків таких штурмів ви не бачите, бо нема кому гоупрошку з сіряка дістати, щоб вас контентом розважити.

Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.

А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ може закінчуватись максимально харошимі руськімі.

Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.

Але ніт.

Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.

Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Джерело:
25.06.2023 00:44
треба було туди напрвить для розмінування ермака і верещук в них досвід є.
25.06.2023 01:02
 
 