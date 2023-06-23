Бійці 93 ОМБр "Холодний Яр" знищили ворожі БПЛА за допомогою ЗРК Стріла-10. ВIДЕО

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" показали, як знищують ворожі БПЛА "Zala" та "Орлан-10" за допомогою ЗРК Стріла-10.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно як наші військові успішно знищують ворожу техніку.

