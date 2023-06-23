УКР
Бійці 93 ОМБр "Холодний Яр" знищили ворожі БПЛА за допомогою ЗРК Стріла-10. ВIДЕО

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" показали, як знищують ворожі БПЛА "Zala" та "Орлан-10" за допомогою ЗРК Стріла-10.

Як повідомляє Цензор.НЕТна записі видно як наші військові успішно знищують ворожу техніку.

знищення (8040) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (306) ЗРК (226)
Коментувати
офігєть
23.06.2023 21:48 Відповісти
А нащо показувати старе відео?
23.06.2023 21:50 Відповісти
Jun 23 at 21:11- це старе?
25.06.2023 19:12 Відповісти
Заліпне відео! Краще б циферки не ставили, дивився б по колу.
23.06.2023 21:57 Відповісти
 
 