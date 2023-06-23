Бійці 93 ОМБр "Холодний Яр" знищили ворожі БПЛА за допомогою ЗРК Стріла-10. ВIДЕО
Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" показали, як знищують ворожі БПЛА "Zala" та "Орлан-10" за допомогою ЗРК Стріла-10.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно як наші військові успішно знищують ворожу техніку.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Bob Fayn
показати весь коментар23.06.2023 21:48 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Денис Коновалов #551584
показати весь коментар23.06.2023 21:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
V #508818
показати весь коментар25.06.2023 19:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Александр Бычик
показати весь коментар23.06.2023 21:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль