УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5153 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
6 621 8

Рік як Україна отримала системи HIMARS: Залужний показав, що про техніку говорять українські воїни. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував у відео, в якому нагадав, що рівно рік тому Україна отримала від західних союзників ракетні системи HIMARS. Українські військові кажуть, що ця техніка наближає українську перемогу.

Відповідне відео Залужний опублікував на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні рік, як Україна отримала перші реактивні системи залпового вогню М142 HIMARS", - нагадав Залужний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Реактивна артсистема HIMARS знищує російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" і вісьмох окупантів. ВIДЕО

"Працювати на HIMARS – це честь для нас, бо така точна техніка наближає нашу Перемогу. Ворог дуже боїться цю машину", – розповідають військовослужбовці артилерійського підрозділу.

"Ця зброя довела свою ефективність на фронті. Наші воїни майстерно та влучно вражають визначені цілі: склади боєприпасів, скупчення техніки та особовий склад противника", - наголошують військові.

За їхніми словами, HIMARS дозволяє працювати майже з будь-якої місцевості, тому, кажуть військові, "немає перешкод, щоб виїжджати у поле чи з дороги".

Артилеристи також наводять порівняння між HIMARS та РСЗВ "Ураган".

"Якщо велика непогода, а люди працюють на вулиці (на "Урагані". - Ред.), все у бруді, всі у бруді. Тут (з HIMARS. - Ред.) ми працюємо зсередини, вражаючи цілі зсередини. Все, що треба зробити – це ввести координати у комп'ютер і натиснути кілька кнопок, щоб випустити ракету", – розповідають військові.

Автор: 

Залужний Валерій (733) HIMARS (315)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо, Америко!
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
23.06.2023 23:54 Відповісти
ібаште хлопці
показати весь коментар
23.06.2023 23:55 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 23:56 Відповісти
Всіх навчимо як це робиться.. а як до рук f16,попаде ви дітки шоковані будете на що здатна ця пташка " в умелых руках "..
показати весь коментар
23.06.2023 23:58 Відповісти
Слава українським артилеристам, що нищать ворога з HIMARSів! Черга за ATACMSами.
показати весь коментар
24.06.2023 00:03 Відповісти
пригожин: "байден, дай нам хаймарсы! дай нам атакамс! дай!!!" )))
показати весь коментар
24.06.2023 00:04 Відповісти
щас
показати весь коментар
24.06.2023 07:11 Відповісти
Пригожин, по словам Яковины, хочет повторить подвиг Наполеона, который высадился на юге Франции и различные полки и подразделения присоединялись к наполеоновской армии.
показати весь коментар
24.06.2023 07:16 Відповісти
 
 