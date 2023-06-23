Рік як Україна отримала системи HIMARS: Залужний показав, що про техніку говорять українські воїни. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував у відео, в якому нагадав, що рівно рік тому Україна отримала від західних союзників ракетні системи HIMARS. Українські військові кажуть, що ця техніка наближає українську перемогу.

Відповідне відео Залужний опублікував на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні рік, як Україна отримала перші реактивні системи залпового вогню М142 HIMARS", - нагадав Залужний.

"Працювати на HIMARS – це честь для нас, бо така точна техніка наближає нашу Перемогу. Ворог дуже боїться цю машину", – розповідають військовослужбовці артилерійського підрозділу.

"Ця зброя довела свою ефективність на фронті. Наші воїни майстерно та влучно вражають визначені цілі: склади боєприпасів, скупчення техніки та особовий склад противника", - наголошують військові.

За їхніми словами, HIMARS дозволяє працювати майже з будь-якої місцевості, тому, кажуть військові, "немає перешкод, щоб виїжджати у поле чи з дороги".

Артилеристи також наводять порівняння між HIMARS та РСЗВ "Ураган".

"Якщо велика непогода, а люди працюють на вулиці (на "Урагані". - Ред.), все у бруді, всі у бруді. Тут (з HIMARS. - Ред.) ми працюємо зсередини, вражаючи цілі зсередини. Все, що треба зробити – це ввести координати у комп'ютер і натиснути кілька кнопок, щоб випустити ракету", – розповідають військові.