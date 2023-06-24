12 743 65
На в’їзді до Москви запрацювали блокпости. Рух поблизу резиденції Путіна перекритий. ВIДЕО
Вночі 24 червня на в’їзді до Москви почали працювати блокпости. Також рух автомобілів перекрито поблизу резиденції Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлять соцмережі.
Перекритий проїзд поблизу Кремля.
Блокпости на в'їзді до Москви
Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Атож! Правильній табакеризації ***** не треба заважати!
Зранку Урка розповідав, що ніякої потреби в сво не було.
Зараз буде оточено Бахмуту (а ми, вагнери його ж взяли!) та піде контрнаступ на Півдні (які бездарні генерали!)
Урка не дурень, проти НАТО не полізе
Кацапська махіна не здатна щось швидко міняти
Пріплилі! 🤣
я так думаю, буде ще якийсь сильний удар по рашистах на самому фронті..після тих ударів по складах,мосту і базі
- Відео якоїсь бомжарні серед кущів на якому рандомно лежать два три тіпа без ознак поранення, розвалена якась дерев'яна бушкрафт халабуда і горить два симетричні кострики з гілочок. Заявлене як авіаудар по базі пвк вагнер.
- Купа інформаційного шуму в медіа і телеграм каналах
- Гучні заяви та аудіоповідомлення від пітушари. Де він то вже до ростова дійшов, то по ньому збирались авіаудари нанести, то відмовились. Всі його пропускають і ніхто не зупиняє. Згадаємо як було з РДК і як далеко вони зайшли за пів доби.
- Гучні заяви від генералів РФ
- Якась бурхлива імітуюча діяльність мусарів і пара військових бетерів знятих з різних ракурсів
- Жодних фото і відеодоказів будь якої стрілянини, вибухів і тд
- Масована атака ракетами по Україні наче нічого не сталося прямо зараз
Висновок: тандемний театр двох сторін. Для чого, поки що не зрозуміло. Лягайте спати шановні.
А сценарій толкові сценаристи рисали. Не кварталівські.
А для чого - скоро побачимо. (Версія - спровокувати ВСУ на непродумані дії із серйозними наслідками).
Ситуацію відстежують.
Не вірю, що купляться на москальську провокацію.
для ***** є повод скинути бомбу на ростов та москву