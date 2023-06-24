УКР
12 743 65

На в’їзді до Москви запрацювали блокпости. Рух поблизу резиденції Путіна перекритий. ВIДЕО

Вночі 24 червня на в’їзді до Москви почали працювати блокпости. Також рух автомобілів перекрито поблизу резиденції Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлять соцмережі.

Перекритий проїзд поблизу Кремля.

Блокпости на в'їзді до Москви

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

+25
24.06.2023 03:27 Відповісти
+13
За весь вечір кіпіша я побачив:
- Відео якоїсь бомжарні серед кущів на якому рандомно лежать два три тіпа без ознак поранення, розвалена якась дерев'яна бушкрафт халабуда і горить два симетричні кострики з гілочок. Заявлене як авіаудар по базі пвк вагнер.
- Купа інформаційного шуму в медіа і телеграм каналах
- Гучні заяви та аудіоповідомлення від пітушари. Де він то вже до ростова дійшов, то по ньому збирались авіаудари нанести, то відмовились. Всі його пропускають і ніхто не зупиняє. Згадаємо як було з РДК і як далеко вони зайшли за пів доби.
- Гучні заяви від генералів РФ
- Якась бурхлива імітуюча діяльність мусарів і пара військових бетерів знятих з різних ракурсів
- Жодних фото і відеодоказів будь якої стрілянини, вибухів і тд
- Масована атака ракетами по Україні наче нічого не сталося прямо зараз

Висновок: тандемний театр двох сторін. Для чого, поки що не зрозуміло. Лягайте спати шановні.
24.06.2023 03:35 Відповісти
+12
24.06.2023 03:23 Відповісти
"СВО" идет по плану....
24.06.2023 03:21 Відповісти
Ті блокпости вагнерам після Бахмуту просто як сьомки полускати
24.06.2023 03:30 Відповісти
Сподіваюся, Пригожин виграє. Тоді, сподіваюся, вони перейменують країну в Підарусію.
24.06.2023 03:21 Відповісти
Сподіваюсь що вони там всі програють.
24.06.2023 03:31 Відповісти
рух автомобілів перекрито поблизу резиденції Путіна

Атож! Правильній табакеризації ***** не треба заважати!
24.06.2023 03:22 Відповісти
Схоже, ху#ло не встигло добігти до урядового аеродрому, щоб літаком вилетіти в напрямку бункера!
24.06.2023 03:43 Відповісти
Літаком сцикотно - цивільний борт легко збити. Поїде на бронепоїзді.
24.06.2023 03:51 Відповісти
Армія Венка-шойгу вже рушила на мацкву, визволяти фюрера 🤣
24.06.2023 03:55 Відповісти
Ну що мацква- музикальні пітушкі, вже в дорозі.
24.06.2023 03:23 Відповісти
24.06.2023 03:23 Відповісти
що там саша лукошенко, что с ****** нука потато!?
24.06.2023 03:23 Відповісти
Він нові карти малює.
24.06.2023 03:53 Відповісти
Повар наближається до клієнта.
24.06.2023 03:24 Відповісти
можливо це все спланований сценарій шоб потім пояснити якийсь великий жест доброї волі?
24.06.2023 03:26 Відповісти
Можливо все, але видається він занадто крутим.
24.06.2023 03:32 Відповісти
не можливо, а такой план и есть
24.06.2023 03:32 Відповісти
да очень похоже как вариант
24.06.2023 03:33 Відповісти
Схоже на те.
Зранку Урка розповідав, що ніякої потреби в сво не було.

Зараз буде оточено Бахмуту (а ми, вагнери його ж взяли!) та піде контрнаступ на Півдні (які бездарні генерали!)

Урка не дурень, проти НАТО не полізе
24.06.2023 03:35 Відповісти
Поки лошарам студія мосфільм показує блокбастер "ростов", Київ та інші міста, рашисти потужно обстрілюють ракетами.
24.06.2023 03:26 Відповісти
Типа, раньше не обстреливали?
24.06.2023 03:28 Відповісти
Типу, якби там, на росії, було щось справді серйозне, їм би було зараз не до нас.
24.06.2023 03:33 Відповісти
Навпаки.
24.06.2023 03:35 Відповісти
Авіаудар був спланований.
Кацапська махіна не здатна щось швидко міняти
24.06.2023 03:37 Відповісти
Втішати себе приємно. Але це, на жаль, не так.
24.06.2023 03:42 Відповісти
Зачем нам себя утешать, нас и так бомбят каждую ночь. Но тут, что то новое, обнадеживающее
24.06.2023 03:53 Відповісти
На жаль, це марні надії. Нічого там не буде і війна триватиме ще довго...
24.06.2023 04:01 Відповісти
Война может, конечно продолжаться долго, вопрос в том, как она будет продолжаться. Если для защиты, сначала Белгорода, теперь Ростова, Москвы будут снимать части с других направлений, нашим не легче будет? как считаешь? А они будут снимать. ***** себя не бросает
24.06.2023 04:51 Відповісти
На це і був розрахований рейд РДК на Бєлгородчину перед контрнаступом. На жаль, не спрацювало. Так що не буде там ніхто нічого знімати. Вистачає в них резервів.
24.06.2023 10:57 Відповісти
Инерция, делают то, что было запланировано. Когда не знаешь, что делать делай то, что велено
24.06.2023 03:51 Відповісти
ни хрена подобного сегодня летело 20-ть ракет только на один Киев - это до хрена - как в последний раз ..
24.06.2023 05:07 Відповісти
И что????? Напомню, в начале их обстрелов на Украину летало по 100 + ракет. Из ПВО у нас тогда были С-300. Что поменялось? И главное, в какую сторону? Напомню дополнительно. РАКЕТ, даже шахедов у них тогда еще не было. Летели полновесные калибры и искандеры
24.06.2023 05:13 Відповісти
по 100 ракет летало не каждый день так что не гони ..
24.06.2023 06:06 Відповісти
Будь-які пройопи вони камуфлюють масованими обстрілами.
24.06.2023 03:33 Відповісти
Господи, хорошо то как! Жаль спать ложиться.
24.06.2023 03:26 Відповісти
24.06.2023 03:27 Відповісти
Та вже немає куди!
Пріплилі! 🤣
показати весь коментар
24.06.2023 03:38 Відповісти
24.06.2023 03:41 Відповісти
Супер !
24.06.2023 03:57 Відповісти
Теперь душевно в Африке.
24.06.2023 04:23 Відповісти
Красота-то какая!!! Лепота!
24.06.2023 03:29 Відповісти
завтра будемо слухати заяви крохмального підєраста луки. Нє віноватая я он сам прішол ! Мабуть вже вуса збриває і жіночу перуку приміряє рвати кігті у глубінку на дєрєвню в лєс.
24.06.2023 03:33 Відповісти
Та не буде нічого. Не тіште себе ілюзіями.
24.06.2023 03:34 Відповісти
пригожин не сказал что он против путлера - чему вы радуетесь дурачки?
24.06.2023 05:08 Відповісти
я майже передбачив ..це ще до подій з заколотом пригожина


я так думаю, буде ще якийсь сильний удар по рашистах на самому фронті..після тих ударів по складах,мосту і базі

24.06.2023 03:33 Відповісти
Может путин уже при смерти и российские силовые кланы готовятся к борьбе за жизнь и власть?
24.06.2023 03:33 Відповісти
Ну готовились то они давно, что наводило на размышления. Теперь "будем посмотреть"
24.06.2023 03:37 Відповісти
24.06.2023 04:00 Відповісти
24.06.2023 04:02 Відповісти
24.06.2023 03:35 Відповісти
Гарний дайджест.
А сценарій толкові сценаристи рисали. Не кварталівські.
А для чого - скоро побачимо. (Версія - спровокувати ВСУ на непродумані дії із серйозними наслідками).
24.06.2023 03:51 Відповісти
Ага. А наші ніби вчора народилися.
Ситуацію відстежують.

Не вірю, що купляться на москальську провокацію.
24.06.2023 03:58 Відповісти
Це спектакль для закордонної русні, лібералів та інших.
24.06.2023 03:51 Відповісти
да все так - кроме того что прокуратура рашки и все телеканалы наехали на пригожина
24.06.2023 05:09 Відповісти
Цели 🎯 спецоперации ещё не достигнуты...
24.06.2023 03:37 Відповісти
Пригожин - поп Гапон, кто нипонел.
24.06.2023 03:39 Відповісти
болею за лысого.
24.06.2023 03:45 Відповісти
А я за віктора хведоровича переживаю... Спати не можу
24.06.2023 04:01 Відповісти
Да який бунт, за день жодного пострілу, жодного вбитого в мацквє, а орки всю Україну ******** скажено. Цирк для ідіотів
24.06.2023 03:49 Відповісти
песков: МО, ФСБ, ******* , росгвардия круглосуточно докладывают Х (путину) о Мятеже
24.06.2023 03:57 Відповісти
Чекаємо походу вагнерівців на маму москву, папу ростов вже взяли!
24.06.2023 03:55 Відповісти
оооо
для ***** є повод скинути бомбу на ростов та москву
24.06.2023 03:58 Відповісти
Сподіваюсь що це спланована вистава кремлятника щоб красіво вийти з війни і не показати на увесь світ як їхня армія буде роз@обана західним озброєнням.
24.06.2023 04:11 Відповісти
Розумію що всі вони паскуди, але все одно приємно.
24.06.2023 04:14 Відповісти
Щось занадто все постановочне...
24.06.2023 04:36 Відповісти
Солнцєлікого там вже немає. Він у жіночому платтячку, як колись Кєрєнскій, втік на Урал у бункер.)
24.06.2023 06:27 Відповісти
 
 