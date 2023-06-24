УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5153 відвідувача онлайн
Новини Відео Повстання Пригожина в РФ
30 727 105

На московській трасі збито ще один вертоліт армії РФ. Ми знищуватимемо все навколо, - Пригожин. АУДIО

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив про ще один збитий гелікоптер армії РФ на московській трасі.

Про це він повідомив у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"На московській трасі один із штурмових загонів зазнав обстрілу з вертушок. В підрозділа ПВК "Вагнер" всі цілі. Вертушку знищено, горить в лісосмузі. Я ще раз всіх попереджаю: ми сприйматимемо як загрозу і знищувати все навколо. Нас не зможуть знищити, у нас є цілі, ми готові всі  померти, всі 25 тис. А потім ще 25 тис. Тому що ми помираємо за Батьківщину. Ми помираємо за російський народи, який треба звільнити від тих людей, які б'ють по мирному населенню. По якому били тільки що в Ростові з гвинтокрила", - сказав ватажок "вагнерівців".

Раніше Пригожин повідомляв, що "вагнерівці" збили вертоліт російської армії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.

Читайте: Військові та бронетехніка біля штабу Південного військового округу в Ростові. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

росія (67301) Пригожин Євген (522)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
100%. Чувак, реально посмотрел на Белгородскую обл. Понял, что там никого нет и быть не может. Понял, что ему, в отличии от ВСУ не надо прорывать линию фронта. Он и так на оперативном просторе. Аж до Камчатки. Ну3 грех же не воспользоваться.
показати весь коментар
24.06.2023 05:50 Відповісти
+38
Нічим - вся армія в Україні!

І от ділемма - що ж робити?

Схоже - Пригожин все непогано прорахував.
показати весь коментар
24.06.2023 05:33 Відповісти
+36
Пригожин!! *башь всіх, і на кремль!!
показати весь коментар
24.06.2023 05:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну наконец то они правильно дохнут "За родину"!
показати весь коментар
24.06.2023 10:06 Відповісти
Да к это что получается хунта. А ***** говорил что хунта в Киеве сидит.
показати весь коментар
24.06.2023 11:16 Відповісти
А хіба не сидить? Багато де сидить московіцька хунта, не лише в Києві, також у Мінську, Астані, Тбілісі, інших столицях деяких постсовіцьких держав.
показати весь коментар
24.06.2023 17:53 Відповісти
Збивайте усе що буде у полі зорі, не зупиняйтесь!🤡
показати весь коментар
24.06.2023 11:27 Відповісти
И 110 танков, аха.
показати весь коментар
24.06.2023 12:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 