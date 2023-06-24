На московській трасі збито ще один вертоліт армії РФ. Ми знищуватимемо все навколо, - Пригожин. АУДIО

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив про ще один збитий гелікоптер армії РФ на московській трасі.

Про це він повідомив у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"На московській трасі один із штурмових загонів зазнав обстрілу з вертушок. В підрозділа ПВК "Вагнер" всі цілі. Вертушку знищено, горить в лісосмузі. Я ще раз всіх попереджаю: ми сприйматимемо як загрозу і знищувати все навколо. Нас не зможуть знищити, у нас є цілі, ми готові всі померти, всі 25 тис. А потім ще 25 тис. Тому що ми помираємо за Батьківщину. Ми помираємо за російський народи, який треба звільнити від тих людей, які б'ють по мирному населенню. По якому били тільки що в Ростові з гвинтокрила", - сказав ватажок "вагнерівців".

Раніше Пригожин повідомляв, що "вагнерівці" збили вертоліт російської армії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.

